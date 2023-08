Systemy rozproszone są zbudowane z wielu połączonych ze sobą komponentów, często obejmujących kilka węzłów lub serwerów, w celu osiągnięcia odporności na awarie, równoważenia obciążenia i zwiększonej szybkości reakcji. Jednym z kluczowych aspektów zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów rozproszonych jest efektywne zarządzanie i orkiestracja komunikacji między komponentami. W tym miejscu kolejki komunikatów stają się niezbędne.

Kolejki komunikatów to mechanizmy komunikacyjne, które umożliwiają niezawodną i asynchroniczną wymianę komunikatów pomiędzy różnymi komponentami w ramach systemu rozproszonego. Mechanizmy te utrzymują spójność, dostępność i tolerancję partycji, zapewniając, że wiadomości są przetwarzane we właściwej kolejności i mogą przetrwać awarie. Spełniają one podstawowe wymagania systemów rozproszonych, takie jak

Tolerancja naawarie: Jeśli komponent w systemie rozproszonym ulegnie awarii, kolejki wiadomości zapewniają, że wiadomości nie zostaną utracone i mogą zostać dostarczone do zamierzonych odbiorców po odzyskaniu systemu. Skalowalność: Wraz ze wzrostem rozmiaru i pojemności systemu, kolejki komunikatów mogą równoważyć obciążenie dystrybucji komunikatów między komponentami poprzez efektywne zarządzanie ruchem komunikacyjnym. Odporność: Kolejki komunikatów zapobiegają awarii całego systemu z powodu awarii lub przeciążenia pojedynczego komponentu.

Obecnie dostępne są różne technologie kolejkowania komunikatów, z których każda ma swoje mocne i słabe strony. Dwa z popularnych rozwiązań kolejkowania wiadomości to RabbitMQ i Apache Kafka. W poniższych sekcjach pokrótce przedstawimy RabbitMQ i Apache Kafka, a następnie porównamy ich funkcje, zalety i wady.

Zrozumienie RabbitMQ

RabbitMQ to oprogramowanie typu open source do obsługi wiadomości, które implementuje protokół AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). Ułatwia skalowalną, niezawodną i wydajną komunikację między różnymi komponentami i systemami.

RabbitMQ jest znany ze swojej stabilności i jest szeroko stosowany w różnych branżach, takich jak usługi finansowe, handel elektroniczny i IoT. Architektura RabbitMQ opiera się na koncepcji giełd i kolejek. Gdy wiadomość jest wysyłana (przez producenta), jest ona przekazywana do giełdy, która następnie kieruje ją do jednej lub więcej kolejek w oparciu o predefiniowane reguły routingu. Konsumenci, którzy są komponentami zainteresowanymi przetwarzaniem tych wiadomości, subskrybują kolejki i odpowiednio konsumują wiadomości.

Zrozumienie Apache Kafka

Apache Kafka to rozproszona platforma strumieniowa zaprojektowana do wysokowydajnego, odpornego na błędy i skalowalnego przesyłania wiadomości i przetwarzania strumieni danych w czasie rzeczywistym. Kafka doskonale nadaje się do obsługi ogromnych ilości zdarzeń, zapewniając usługi przesyłania wiadomości o niskich opóźnieniach i działając jako centralny system przechowywania dzienników i zdarzeń.

Architektura Kafki znacznie różni się od architektury RabbitMQ, ponieważ wykorzystuje rozproszoną architekturę opartą na dziennikach. W Kafce wiadomości są zorganizowane w tematy, a następnie podzielone na partycje. Producenci wysyłają wiadomości do określonych tematów, podczas gdy konsumenci subskrybują tematy w celu pobierania wiadomości. Każda partycja działa jak uporządkowany dziennik i zapewnia, że wiadomości są przetwarzane w kolejności ich generowania.

W następnych sekcjach zagłębimy się w porównanie RabbitMQ i Apache Kafka, analizując ich kluczowe cechy, zalety i wady.

Kluczowe cechy RabbitMQ i Apache Kafka

Zrozumienie kluczowych cech RabbitMQ i Apache Kafka pomoże ci podjąć decyzję przy wyborze odpowiedniej technologii przesyłania wiadomości dla twojego systemu rozproszonego. Porównajmy kilka podstawowych cech obu systemów.

RabbitMQ

Giełdy i kolejki: RabbitMQ wykorzystuje elastyczny system routingu oparty na giełdach i kolejkach. Giełdy odbierają wiadomości i kierują je do jednej lub więcej kolejek w oparciu o reguły wiązania.

RabbitMQ wykorzystuje elastyczny system routingu oparty na giełdach i kolejkach. Giełdy odbierają wiadomości i kierują je do jednej lub więcej kolejek w oparciu o reguły wiązania. Trwałość wiadomości: RabbitMQ pozwala na przechowywanie wiadomości na dysku, zapewniając, że nie zostaną one utracone w przypadku awarii lub ponownego uruchomienia serwera.

RabbitMQ pozwala na przechowywanie wiadomości na dysku, zapewniając, że nie zostaną one utracone w przypadku awarii lub ponownego uruchomienia serwera. Potwierdzenia i potwierdzenia wydawcy: RabbitMQ obsługuje potwierdzenia i potwierdzenia wydawcy, umożliwiając niezawodne dostarczanie wiadomości i gwarantując, że wiadomości są prawidłowo przetwarzane.

RabbitMQ obsługuje potwierdzenia i potwierdzenia wydawcy, umożliwiając niezawodne dostarczanie wiadomości i gwarantując, że wiadomości są prawidłowo przetwarzane. Obsługa wielu protokołów: RabbitMQ obsługuje różne protokoły przesyłania wiadomości, takie jak AMQP, MQTT i STOMP, zapewniając elastyczność i interoperacyjność z różnymi systemami.

RabbitMQ obsługuje różne protokoły przesyłania wiadomości, takie jak AMQP, MQTT i STOMP, zapewniając elastyczność i interoperacyjność z różnymi systemami. Wysoka dostępność i klastrowanie: RabbitMQ obsługuje wysoką dostępność poprzez klastrowanie i dublowanie kolejek, umożliwiając odporność na awarie i odzyskiwanie danych po awarii.

RabbitMQ obsługuje wysoką dostępność poprzez klastrowanie i dublowanie kolejek, umożliwiając odporność na awarie i odzyskiwanie danych po awarii. Zarządzanie i monitorowanie: RabbitMQ zawiera wbudowane narzędzia i interfejsy API do zarządzania i monitorowania systemu przesyłania wiadomości, umożliwiając ocenę wydajności i wykrywanie potencjalnych problemów.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Źródło obrazu: RabbitMQ

Apache Kafka

Rozproszona architektura oparta na dziennikach: Apache Kafka wykorzystuje rozproszony system oparty na dziennikach, który zapewnia wysoką przepustowość, niskie opóźnienia i doskonałą skalowalność.

Apache Kafka wykorzystuje rozproszony system oparty na dziennikach, który zapewnia wysoką przepustowość, niskie opóźnienia i doskonałą skalowalność. Tematy i partycje: Kafka organizuje wiadomości w tematy, które można podzielić na partycje w celu równoległego przetwarzania, umożliwiając wysoką współbieżność i poprawiając wydajność.

Kafka organizuje wiadomości w tematy, które można podzielić na partycje w celu równoległego przetwarzania, umożliwiając wysoką współbieżność i poprawiając wydajność. Replikacja i odporność na błędy: Apache Kafka replikuje dane w wielu węzłach brokera, zwiększając tolerancję na błędy i odporność na awarie.

Apache Kafka replikuje dane w wielu węzłach brokera, zwiększając tolerancję na błędy i odporność na awarie. Przetwarzanie strumieniowe: Kafka ma wbudowaną obsługę przetwarzania strumieniowego za pomocą Kafka Streams i KSQL, umożliwiając przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym w ramach platformy.

Kafka ma wbudowaną obsługę przetwarzania strumieniowego za pomocą Kafka Streams i KSQL, umożliwiając przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym w ramach platformy. Connect i REST API: Kafka Connect i REST API umożliwiają płynną integrację z różnymi źródłami i odbiornikami danych, pozwalając na łatwe tworzenie złożonych potoków danych.

Kafka Connect i REST API umożliwiają płynną integrację z różnymi źródłami i odbiornikami danych, pozwalając na łatwe tworzenie złożonych potoków danych. Monitorowanie i zarządzanie: Kafka udostępnia metryki i wykorzystuje narzędzia takie jak Apache Kafka Control Center do monitorowania i zarządzania infrastrukturą przesyłania wiadomości.

Plusy i minusy RabbitMQ

Przeanalizujmy zalety i wady korzystania z RabbitMQ jako systemu kolejkowania wiadomości.

Zalety

Gwarancje dostarczania wiadomości: RabbitMQ zapewnia silne gwarancje dostarczania wiadomości dzięki trwałości wiadomości, potwierdzeniom i potwierdzeniom wydawcy.

RabbitMQ zapewnia silne gwarancje dostarczania wiadomości dzięki trwałości wiadomości, potwierdzeniom i potwierdzeniom wydawcy. Zaawansowany routing: RabbitMQ obsługuje różne opcje routingu dzięki elastycznemu systemowi wymiany i kolejkowania, umożliwiając precyzyjne kierowanie i kontrolę wiadomości.

RabbitMQ obsługuje różne opcje routingu dzięki elastycznemu systemowi wymiany i kolejkowania, umożliwiając precyzyjne kierowanie i kontrolę wiadomości. Zarządzanie i monitorowanie: Wbudowane narzędzia do zarządzania i interfejsy API RabbitMQ ułatwiają zarządzanie i monitorowanie infrastruktury przesyłania wiadomości.

Wbudowane narzędzia do zarządzania i interfejsy API RabbitMQ ułatwiają zarządzanie i monitorowanie infrastruktury przesyłania wiadomości. Szerokie zastosowanie: RabbitMQ został szeroko przyjęty w różnych branżach i jest wspierany przez dużą społeczność.

RabbitMQ został szeroko przyjęty w różnych branżach i jest wspierany przez dużą społeczność. Obsługa wielu protokołów: Dzięki obsłudze różnych protokołów przesyłania wiadomości, RabbitMQ zapewnia elastyczność w projektowaniu systemu i zapewnia interoperacyjność z różnymi systemami.

Wady

Skalowalność: RabbitMQ może napotkać wyzwania związane ze skalowalnością poziomą, co może być ograniczeniem dla aplikacji o bardzo wysokiej przepustowości.

RabbitMQ może napotkać wyzwania związane ze skalowalnością poziomą, co może być ograniczeniem dla aplikacji o bardzo wysokiej przepustowości. Ograniczenia przepustowości: Ze względu na swoją architekturę, RabbitMQ może nie zapewniać takiego samego poziomu przepustowości jak Apache Kafka, zwłaszcza w przypadku obsługi dużych ilości danych.

Zalety i wady Apache Kafka

Oto kilka zalet i wad korzystania z Apache Kafka jako systemu przesyłania wiadomości.

Zalety

Wysoka przepustowość: Dzięki rozproszonej architekturze opartej na logach, Apache Kafka oferuje wysoką przepustowość, umożliwiając wydajne przetwarzanie dużych ilości danych.

Dzięki rozproszonej architekturze opartej na logach, Apache Kafka oferuje wysoką przepustowość, umożliwiając wydajne przetwarzanie dużych ilości danych. Niskie opóźnienia: Kafka zapewnia niskie opóźnienia w przesyłaniu wiadomości, dzięki czemu są one szybko dostarczane i przetwarzane.

Kafka zapewnia niskie opóźnienia w przesyłaniu wiadomości, dzięki czemu są one szybko dostarczane i przetwarzane. Skalowalność: Kafka wyróżnia się poziomą skalowalnością, umożliwiając dystrybucję systemu przesyłania wiadomości na wiele węzłów w celu obsługi dużych obciążeń.

Kafka wyróżnia się poziomą skalowalnością, umożliwiając dystrybucję systemu przesyłania wiadomości na wiele węzłów w celu obsługi dużych obciążeń. Przetwarzanie strumieniowe: Dzięki wbudowanej obsłudze Kafka Streams i KSQL, Apache Kafka umożliwia przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym.

Dzięki wbudowanej obsłudze Kafka Streams i KSQL, Apache Kafka umożliwia przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Bogaty ekosystem: Ekosystem Kafka obejmuje wiele narzędzi, bibliotek i konektorów, upraszczając integrację z różnymi źródłami i odbiornikami danych.

Wady

Złożona konfiguracja: Konfiguracja Apache Kafka może być złożona, wymagając zaawansowanej wiedzy na temat jego wewnętrznych elementów i zrozumienia dostrajania wydajności w celu osiągnięcia optymalnych wyników.

Konfiguracja Apache Kafka może być złożona, wymagając zaawansowanej wiedzy na temat jego wewnętrznych elementów i zrozumienia dostrajania wydajności w celu osiągnięcia optymalnych wyników. Stroma krzywa uczenia się: Ze względu na zaawansowane funkcje i koncepcje, Kafka może mieć stromą krzywą uczenia się dla nowicjuszy i może być trudniejsza w konfiguracji i zarządzaniu.

Ze względu na zaawansowane funkcje i koncepcje, Kafka może mieć stromą krzywą uczenia się dla nowicjuszy i może być trudniejsza w konfiguracji i zarządzaniu. Przesada dla prostszych przypadków użycia: Rozbudowane funkcje Apache Kafka mogą być zbyt rozbudowane dla mniejszych lub prostszych przypadków użycia, które można rozwiązać za pomocą bardziej lekkich systemów przesyłania wiadomości, takich jak RabbitMQ.

RabbitMQ vs. Apache Kafka: Przypadki użycia

Zrozumienie przypadków użycia RabbitMQ i Apache Kafka jest niezbędne do wyboru konkretnej aplikacji. Tutaj zbadamy różne przypadki użycia, w których każda technologia się wyróżnia.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Przypadki użycia RabbitMQ

Usługi finansowe: RabbitMQ jest szeroko stosowany w aplikacjach finansowych, gdzie niezawodne dostarczanie wiadomości ma kluczowe znaczenie. Na przykład RabbitMQ może obsługiwać przetwarzanie zamówień, aktualizacje portfela i wykonywanie transakcji dzięki silnym gwarancjom wiadomości i zaawansowanym funkcjom routingu.

RabbitMQ jest szeroko stosowany w aplikacjach finansowych, gdzie niezawodne dostarczanie wiadomości ma kluczowe znaczenie. Na przykład RabbitMQ może obsługiwać przetwarzanie zamówień, aktualizacje portfela i wykonywanie transakcji dzięki silnym gwarancjom wiadomości i zaawansowanym funkcjom routingu. Aplikacje IoT: W scenariuszach IoT z podłączonymi urządzeniami RabbitMQ może wydajnie obsługiwać tysiące żądań komunikacji między urządzeniami. Oferuje szczegółowe opcje routingu i obsługę różnych wzorców i protokołów przesyłania wiadomości.

W scenariuszach IoT z podłączonymi urządzeniami RabbitMQ może wydajnie obsługiwać tysiące żądań komunikacji między urządzeniami. Oferuje szczegółowe opcje routingu i obsługę różnych wzorców i protokołów przesyłania wiadomości. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym: RabbitMQ nadaje się do niewielkich systemów przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, w których wiadomości mogą być skutecznie priorytetyzowane i porządkowane. Potwierdzenia wiadomości zapewniają, że wiadomości nie zostaną utracone podczas przetwarzania, gwarantując spójność wiadomości.

RabbitMQ nadaje się do niewielkich systemów przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, w których wiadomości mogą być skutecznie priorytetyzowane i porządkowane. Potwierdzenia wiadomości zapewniają, że wiadomości nie zostaną utracone podczas przetwarzania, gwarantując spójność wiadomości. Kolejki zadań i przetwarzanie asynchroniczne: RabbitMQ jest preferowany do zarządzania kolejkami zadań i przetwarzania asynchronicznego, ponieważ obsługuje wiele instancji pracowników w celu zrównoważenia obciążenia pracą. Użytkownicy mogą skalować liczbę pracowników w celu obsługi różnych obciążeń i łatwego utrzymania wydajności systemu.

Przypadki użycia Apache Kafka

Analityka w czasie rzeczywistym: Apache Kafka doskonale radzi sobie z przetwarzaniem danych na dużą skalę i przesyłaniem strumieniowym na potrzeby analityki w czasie rzeczywistym. Dzięki wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom, Kafka zasila aplikacje takie jak monitorowanie, wykrywanie oszustw i silniki rekomendacji.

Apache Kafka doskonale radzi sobie z przetwarzaniem danych na dużą skalę i przesyłaniem strumieniowym na potrzeby analityki w czasie rzeczywistym. Dzięki wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom, Kafka zasila aplikacje takie jak monitorowanie, wykrywanie oszustw i silniki rekomendacji. Systemy monitorowania: Apache Kafka idealnie nadaje się do monitorowania i śledzenia systemów, takich jak monitorowanie wydajności aplikacji (APM) i rozproszone dostarczanie dzienników. Kafka może pozyskiwać i przetwarzać ogromne ilości danych, umożliwiając śledzenie systemu i ostrzeganie o zdarzeniach związanych z infrastrukturą i oprogramowaniem.

Apache Kafka idealnie nadaje się do monitorowania i śledzenia systemów, takich jak monitorowanie wydajności aplikacji (APM) i rozproszone dostarczanie dzienników. Kafka może pozyskiwać i przetwarzać ogromne ilości danych, umożliwiając śledzenie systemu i ostrzeganie o zdarzeniach związanych z infrastrukturą i oprogramowaniem. Przetwarzanie strumieniowe: Apache Kafka jest popularnym wyborem dla aplikacji przetwarzania strumieniowego ze względu na swoją rozproszoną architekturę opartą na dziennikach. Kafka integruje się również z różnymi frameworkami przetwarzania strumieniowego, takimi jak Apache Flink, Apache Samza i Kafka Streams, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wszechstronna w budowaniu takich rozwiązań.

Apache Kafka jest popularnym wyborem dla aplikacji przetwarzania strumieniowego ze względu na swoją rozproszoną architekturę opartą na dziennikach. Kafka integruje się również z różnymi frameworkami przetwarzania strumieniowego, takimi jak Apache Flink, Apache Samza i Kafka Streams, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wszechstronna w budowaniu takich rozwiązań. Architektury sterowane zdarzeniami: Apache Kafka doskonale nadaje się do złożonych architektur sterowanych zdarzeniami, ponieważ natywnie obsługuje zdarzenia i zapewnia rozległy ekosystem narzędzi, bibliotek i integracji do wdrażania systemów sterowanych zdarzeniami.

Integracja kolejek komunikatów z AppMaster.io

Integracja RabbitMQ i Apache Kafka z aplikacjami AppMaster. io może pomóc zoptymalizować komunikację między systemami rozproszonymi przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości programowania bez kodu AppMaster. Oto jak osiągnąć płynną integrację z AppMaster:

Integracja API: Zarówno RabbitMQ, jak i Apache Kafka udostępniają interfejsy API RESTful, umożliwiające programową interakcję z ich usługami. Podczas tworzenia aplikacji za pomocą AppMaster .io można zdefiniować API endpoints , które pasują do żądanego API usługi kolejki komunikatów i używać ich w planach aplikacji. Generowanie kodu: AppMaster .io oferuje wszechstronne możliwości generowania kodu, które można wykorzystać do włączenia bibliotek kolejek komunikatów i zestawów SDK klienta do aplikacji backendowych, internetowych lub mobilnych. Podczas generowania kodu źródłowego aplikacji należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich bibliotek klienckich, aby umożliwić łączenie, publikowanie i korzystanie z wiadomości za pośrednictwem RabbitMQ lub Apache Kafka. Niestandardowe procesy biznesowe: Dzięki niestandardowym procesom biznesowym AppMaster można tworzyć integracje poprzez wizualne projektowanie interakcji kolejki komunikatów. Przykładowo, w ramach projektu AppMaster można zaprojektować cały przepływ pracy wysyłania i konsumowania wiadomości zarówno dla RabbitMQ, jak i Apache Kafka.

Integrując RabbitMQ lub Apache Kafka z aplikacjami AppMaster.io, można korzystać z funkcji programistycznych no-code przy jednoczesnym zastosowaniu optymalnej dystrybucji i przetwarzania wiadomości w systemach rozproszonych. To potężne połączenie może prowadzić do bardziej wydajnych, opłacalnych i skalowalnych aplikacji.