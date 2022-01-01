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Daha hızlı kurumsal büyüme için Kurumsal Plan

AppMaster ile, yazılım geliştirmenin tüm avantajlarından çok daha kısa sürede ve çok daha düşük bir maliyetle yararlanabilirsiniz. Ekibimizden bir uzmanla 1:1 demo oturumu planlayın.

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Kurumsal Özellikler

Kurumsal çözümümüz, gelişmiş güvenlik ve destek gereksinimleri olan büyük şirketler için en iyisidir.

Özel ve ölçeklenebilir çözümler

Özel ve ölçeklenebilir çözümler

Sahip olabileceğiniz herhangi bir sorunu çözmek için bir dizi özelleştirilmiş çözüm sunuyoruz:

  • Esnek Lisanslama Programı
  • Sınırsız Uygulama
  • Özel uygulama entegrasyonları

Kuruluşunuz büyüdükçe ve ihtiyaçlarınız değiştikçe, çözümlerinizi ölçeklendirmenize yardımcı oluyoruz.

Gelişmiş güvenlik ve veri gizliliği

Gelişmiş güvenlik ve veri gizliliği

Sürekli olarak en güncel güvenlik uygulamalarını uygulamaya çalışıyoruz. Kurumsal plan kullanıcılarına şunları sunuyoruz:

  • Kapsamlı güvenlik
  • Yasal sözleşme incelemesi
  • Özel bulutu organize edin

Projelerde oluşturulan ve depolanan kullanıcı verilerine ve içeriğe erişim sıkı bir şekilde düzenlenir.

Öncelikli destek ve eğitim

Öncelikli destek ve eğitim

En üst düzeyde hizmet ve yanıt verme hızımızla 7/24 özel destek alın:

  • Herhangi bir zamanda herhangi bir sorun
  • Telefon, e-posta veya sohbet yoluyla
  • Benzersiz teklifler ve çözümler

Kapsamlı ve eğitim alın, böylece koşarak yere çarpabilir ve tam eğimde devam edebilirsiniz.

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