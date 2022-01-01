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Daha hızlı kurumsal büyüme için Kurumsal Plan
AppMaster ile, yazılım geliştirmenin tüm avantajlarından çok daha kısa sürede ve çok daha düşük bir maliyetle yararlanabilirsiniz. Ekibimizden bir uzmanla 1:1 demo oturumu planlayın.
Kurumsal Özellikler
Kurumsal çözümümüz, gelişmiş güvenlik ve destek gereksinimleri olan büyük şirketler için en iyisidir.
Özel ve ölçeklenebilir çözümler
Sahip olabileceğiniz herhangi bir sorunu çözmek için bir dizi özelleştirilmiş çözüm sunuyoruz:
- Esnek Lisanslama Programı
- Sınırsız Uygulama
- Özel uygulama entegrasyonları
Kuruluşunuz büyüdükçe ve ihtiyaçlarınız değiştikçe, çözümlerinizi ölçeklendirmenize yardımcı oluyoruz.
Gelişmiş güvenlik ve veri gizliliği
Sürekli olarak en güncel güvenlik uygulamalarını uygulamaya çalışıyoruz. Kurumsal plan kullanıcılarına şunları sunuyoruz:
- Kapsamlı güvenlik
- Yasal sözleşme incelemesi
- Özel bulutu organize edin
Projelerde oluşturulan ve depolanan kullanıcı verilerine ve içeriğe erişim sıkı bir şekilde düzenlenir.
Öncelikli destek ve eğitim
En üst düzeyde hizmet ve yanıt verme hızımızla 7/24 özel destek alın:
- Herhangi bir zamanda herhangi bir sorun
- Telefon, e-posta veya sohbet yoluyla
- Benzersiz teklifler ve çözümler
Kapsamlı ve eğitim alın, böylece koşarak yere çarpabilir ve tam eğimde devam edebilirsiniz.