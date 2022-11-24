Instacart gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

Instacart, doğrudan bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan kolay ve hızlı bir şekilde yiyecek siparişi vermenizi sağlayan popüler bir çevrimiçi market alışverişi teslimat hizmetidir. Instacart ile mağazanın yiyecek, ev eşyaları ve diğer ürünlerden oluşan envanterine kategoriye göre göz atabilir veya anahtar kelimeler kullanarak belirli ürünleri arayabilirsiniz. Aradığınızı bulduğunuzda, ürünleri tek tek satın alabilir veya ihtiyacınız olan şeylerden oluşan bir alışveriş listesi oluşturabilir ve kapınıza kadar teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

Instacart nedir?

Instacart, müşterilerine 35$ 'ın üzerindeki tüm siparişlerde ücretsiz teslimat, esnek ödeme seçenekleri (otomatik haftalık veya aylık ödemeler dahil), uygulama içi "anlık" kuponlar ve müşteriniz için bir bahşiş ekleme seçeneği dahil olmak üzere çeşitli kullanışlı özellikler sunar. Ve Instacart, ülke genelinde çok çeşitli marketler ve diğer perakendecilerle ortaklıklar kurduğundan, alışveriş listenizdeki tüm ürünleri harika fiyatlarla bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Instacart rahatlığına ve satın alınabilirliğine ek olarak, insanların bu hizmeti sevmesinin bir başka büyük nedeni de aralarından seçim yapabilecekleri geniş ürün yelpazesidir. İster taze ürünler, ister belirli bir mutfak aleti arıyor olun, ihtiyacınız olan her şeyi Instacart. Ve ülke genelinde pek çok farklı perakendeci ve mağazayla ortaklık yaptıkları için, aradığınızı her zaman harika fiyatlarla bulabileceğinizden emin olabilirsiniz!

Instacart nasıl çalışır?

Instacart, yerel mağazalardan yiyecek ve diğer ürünleri sipariş etmenizi ve kapınıza kadar teslim edilmesini sağlayan popüler bir çevrimiçi market teslimat hizmetidir. 2012'de kurulan Instacart, ABD'deki hanelerin üçte ikisinden fazlasına hizmet verecek şekilde büyüyerek bugün piyasada en yaygın kullanılan market alışverişi dağıtım hizmetlerinden biri haline geldi.

Peki Instacart tam olarak nasıl çalışıyor? Burada, bir hesap için kaydolmaktan market alışverişi sipariş etmeye ve kapınıza teslim edilmesine kadar olan süreçte ilerlemenize yardımcı olacak kısa bir kılavuz bulunmaktadır.

Bir Instacart hesabı için kaydolun. Öncelikle Instacart bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu, web sitesini ziyaret ederek ve ekranın sağ üst köşesindeki 'Kaydol' öğesini seçerek yapılabilir. Bu sayfada, e-posta adresinizi girmeniz, bir şifre seçmeniz ve konumunuzu seçmeniz gerekecek.

hesabı için kaydolun. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu, web sitesini ziyaret ederek ve ekranın sağ üst köşesindeki 'Kaydol' öğesini seçerek yapılabilir. Bu sayfada, e-posta adresinizi girmeniz, bir şifre seçmeniz ve konumunuzu seçmeniz gerekecek. Instacart sipariş başlatma. Bir hesap oluşturduktan sonra, Instacart sipariş vermeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, web sitesini ziyaret edin ve ekranın üst kısmındaki 'Alışveriş'i seçin. Bu, bölgenizdeki mevcut mağazaların bir listesini getirecektir.

sipariş başlatma. Bir hesap oluşturduktan sonra, sipariş vermeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, web sitesini ziyaret edin ve ekranın üst kısmındaki 'Alışveriş'i seçin. Bu, bölgenizdeki mevcut mağazaların bir listesini getirecektir. Siparişiniz için ürün seçimi. Bir mağaza seçtikten sonra, mevcut tüm ürünlerine göz atın ve satın almak istediğiniz ürünleri sanal sepetinize ekleyin. Ayrıca sepetinizdeki her bir ürün için miktar seçebilir ve herhangi bir not veya özel talimat ekleyebilirsiniz (örneğin, belirli bir zamanda teslim edilmesini istiyorsanız).

Siparişiniz için bir teslimat penceresi ve yeri seçme. Sepetinize istediğiniz tüm ürünleri yerleştirdikten sonra, belirli bir teslimat aralığı (yani, siparişinizin ne zaman varmasını istediğinizi) ve teslim edilmesini istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

Ödeme yapmadan önce siparişinizi inceleyin. Her şeyi tamamladığınızda, Instacart size siparişinizdeki tüm ürünlerin ayrıntılı bir listesini ve tahmini varış zamanlarını gösterecektir. Her şey yolunda görünüyorsa, satın alma işleminizi tamamlamak ve teslimatı onaylamak için 'Ödeme'yi tıklamanız yeterlidir!

Instacart gibi bir uygulama yapmak için eklemeniz gereken başlıca özellikler

Kullanıcıların dikkatini çekmek için yarışan bu kadar çok uygulama varken, kalabalığın arasından sıyrılmak kolay olamaz. Bunu yapmanın bir yolu, uygulamanıza onu gerçekten benzersiz kılan benzersiz ve yenilikçi özellikler eklemektir. İşte Instacart gibi bir uygulama yapmak için eklemeyi düşünmeniz gereken birkaç önemli özellik:

kayıt

Instacart gibi bir uygulamanın ihtiyaç duyduğu temel özelliklerden biri kayıt sistemidir. Bu, kullanıcıların uygulama ile alışveriş geçmişlerini ve tercihlerini takip edecekleri bir hesap oluşturmalarına olanak tanır.

Alışveriş Sepeti

Instacart gibi bir uygulamanın bir diğer önemli özelliği de alışveriş sepetidir. Bu, kullanıcıların satın almak istedikleri ürünleri sanal bir sepete eklemelerine olanak tanıyarak, satın aldıklarını takip etmeyi kolaylaştırır.

Kullanıcı profilleri

Bir kayıt sistemine ek olarak, Instacart gibi bir uygulamada kullanıcı profilleri de önemlidir. Bu, kullanıcıların alışveriş geçmişlerini ve tercihlerini görüntülemelerine olanak tanıyarak alışverişe kaldıkları yerden devam etmelerini kolaylaştırır.

Sipariş izleme

Kullanıcılar bir sipariş verdikten sonra, ilerlemesini takip edebilmeleri önemlidir. Bu, siparişlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda güncel kalmalarını ve her şeyin doğru olduğundan emin olmalarını sağlar.

Teslim seçenekleri

Instacart gibi bir uygulamanın en önemli özelliklerinden biri teslimat seçenekleridir. Bu, kullanıcıların eve teslimat, mağazadan teslim alma veya başka bir yere teslimat gibi kendileri için en iyi teslimat yöntemini seçmelerine olanak tanır.

Push bildirimleri

Kullanıcılar, alışveriş ihtiyaçlarının üstesinden gelmek için genellikle siparişleriyle ilgili güncellemelere hızlı erişime ihtiyaç duyar. Bu nedenle, Instacart gibi bir uygulamada push bildirimleri çok önemlidir - kullanıcıların bilmeleri gereken bir değişiklik veya güncelleme olduğunda anında bilgilendirilmelerini sağlar.

Ödeme seçenekleri

Herhangi bir e-ticaret uygulamasında olduğu gibi, çeşitli ödeme seçenekleri sunmak önemlidir. Bu, kullanıcıların kredi kartı, çevrimiçi bankacılık veya başka bir seçenek olsun, kendileri için en iyi yöntemi seçmelerine olanak tanır.

Bu özellikleri uygulamanıza dahil ederek, onu diğer alışveriş uygulamalarından gerçekten ayıracak ve kullanıcılar için olmazsa olmaz haline getirecek bir deneyim oluşturabilirsiniz.

Instacart gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

Instacart gibi bir uygulama oluşturmak için bu uygulamayı başarılı kılan faktörleri analiz etmek önemlidir. Instacart'ın popülaritesinin arkasındaki ana itici güçlerden biri, birkaç büyük perakendeci ve marketle entegrasyonudur. Instacart, bu büyük markalarla ortaklık kurarak mevcut müşteri tabanından yararlanmayı ve daha da geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Diğer bir önemli faktör, uygulamanın kullanımı kolay arayüzü ve sezgisel tasarımıydı. Acemi akıllı telefon kullanıcıları bile alışveriş listeleri oluşturabiliyor, çevrimiçi yiyecek siparişi verebiliyor ve teslimatlarını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyordu. Ayrıca, Instacart'ın mobil ödeme sistemi, kullanıcıların telefon ekranlarına sadece birkaç dokunuşla sipariş ödemelerini yapmalarına olanak tanır. Bu kolaylaştırılmış ödeme deneyimi, Instacart bir isim olmasına yardımcı olan temel faktörlerden biriydi.

Instacart gibi bir uygulama oluşturmak için sağlam bir dağıtım stratejisine sahip olmak da önemlidir. Örneğin, uygulamanızı tanıtmak ve potansiyel kullanıcılar arasında marka bilinirliği oluşturmak için Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanız hakkında farkındalığı artırmak ve daha fazla indirme elde etmek için etkili blog yazarları ve sosyal medya etkileyicileriyle işbirliği yapabilirsiniz.

Uygulamanızdan para kazanma söz konusu olduğunda, temel stratejilerden biri premium özellikler veya uygulama içi satın almalar sunmaktır. Bu, kullanıcıların ücretsiz olarak alamayacakları ek içeriğe veya işlevlere erişmesine olanak tanır. Ayrıca, özel indirimler veya başka ödüller sunarak kullanıcıları uygulamanızda daha fazla zaman ve para harcamaya teşvik edebilirsiniz.

Instacart gibi başarılı bir market teslimatı uygulaması oluşturmak için kullanıcı verilerini sürekli olarak ölçmek ve analiz etmek önemlidir. Etkileşim düzeyleri, dönüşüm oranları ve satış rakamları gibi temel metrikleri izleyerek , uygulamanızı nasıl geliştireceğiniz ve daha fazla büyüme sağlayacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz.

Bu nedenle, Instacart gibi bir uygulama oluşturmaya hazırsanız, pazarı kapsamlı bir şekilde araştırmanız ve bu uygulamayı bu kadar başarılı kılan şeyin ne olduğunu belirlemeniz çok önemlidir. Bu ipuçlarını takip ederek, Instacart kadar popüler olan bir market teslimat uygulaması oluşturabilirsiniz!

Instacart gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

Instacart gibi bir uygulama oluşturmak, 30.000 ABD Doları ile 70.000 ABD Doları arasında bir maliyete sahip olabilir. Bu, uygulamanızın karmaşıklığı, dahil etmek istediğiniz özellikler ve geliştirme ekibinizin boyutu ve deneyim düzeyi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Instacart, bugün mevcut olan en popüler market teslimat hizmetlerinden biridir. 2012 yılında kurulan e-ticaret alanında hızla büyüyerek önemli bir oyuncu haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 2.000'den fazla çalışanı ve binlerce market ortağıyla Instacart, her ay milyonlarca tüketici tarafından taze ürünler, et ve deniz ürünleri, unlu mamuller, temizlik malzemeleri ve evcil hayvan maması dahil olmak üzere bakkaliye siparişi vermek için kullanılıyor ve onlara sahip. kapılarına teslim edildi.

Uygulama geliştirme için 30.000-70.000$ sizin için kabul edilebilir olmayabilir. 300 $ için bir uygulama oluşturmak mümkün mü? Cevabımız olumlu olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışacağımız no-code yaklaşımı kullanırsanız, 300$'a kadar bir uygulama yapabilirsiniz.

Ne kadar sürer?

Instacart gibi bir uygulama oluşturmak, birçok farklı faktörün dikkate alınması ve hesaba katılması gerektiğinden yoğun zaman alan bir süreç olabilir. Bu tür bir uygulamayı geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar arasında hedef kitlenizi belirleme, doğru geliştirme platformunu ve teknoloji yığınını seçme, sezgisel ve ilgi çekici bir kullanıcı arayüzü tasarlama, projeniz için finansman sağlama ve uygulamanızı potansiyel kullanıcılara pazarlama yer alır.

Instacart gibi bir uygulama geliştirmenin ilk aşaması, hedef kitlenizi belirlemektir. Kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşılayan başarılı bir ürün oluşturmak için bu uygulamayı kimin için oluşturduğunuzu net bir şekilde anlamanız önemlidir. Örneğin, özellikle genç kullanıcıları hedeflediğinizi varsayalım. Bu durumda, görsel olarak daha çekici ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlamak isteyebilirsiniz, oysa daha yaşlı kullanıcılar daha az özellik ve özellik içeren daha basit bir arayüzü tercih edebilir.

Hedef kitlenizi belirledikten sonraki adım, uygulamanız için doğru geliştirme platformunu seçmektir. En popüler seçeneklerden bazıları Android, iOS veya Windows Phone'dur. Bu platformların her biri kendi artılarını ve eksilerini sunar, bu nedenle karar verirken teknik yetenekleri, bütçe gereksinimlerini ve kullanıcı demografisini dikkate almak önemlidir.

Geliştirme platformunuzu seçtikten sonra, uygulamanızın kullanıcı arayüzünü dikkatli bir şekilde planlamanız ve tasarlamanız gerekecektir. Bu, kullanıcıların farklı ekranlar ve menüler arasında nasıl gezineceğini düşünmeyi ve yüksek kaliteli, ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için hangi özelliklerin dahil edileceğine karar vermeyi içerir. Ürününüzü rakiplerinden ayırmanıza ve sadık bir kullanıcı kitlesi kazanmanıza yardımcı olacağından, uygulamanızın markasını da göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Instacart gibi bir uygulama geliştirirken bir diğer kritik adım, projeniz için finansman sağlamaktır. İster girişim sermayesi fonu arıyor olun, ister Kickstarter veya Indiegogo gibi bir platformda projenize kitle fonlaması yapmak isteyin, yatırımcıları fikrinizin peşinden gitmeye değer olduğuna ikna etmek için iyi düşünülmüş bir iş planına ve pazarlama stratejisine sahip olmak önemlidir.

Son olarak, uygulamanızı başlattıktan sonra potansiyel kullanıcılara etkili bir şekilde pazarlamanız gerekir. Bu, sosyal medya platformlarında reklam vermeyi, kullanıcı testi gerçekleştirmeyi ve geri bildirim toplamayı, basın bültenleri yazmayı ve sektörünüzdeki blogculara ve etkileyicilere ulaşmayı içeren kapsamlı bir çevrimiçi pazarlama planı oluşturmayı içerir.

No-code çözüm

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