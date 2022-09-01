İş fikri ne olursa olsun, üzerinde durmak için sağlam bir temele ihtiyaç duyar. Bu sağlam temele iş dünyasında 'yatırım' deniyor. Yatırım, herhangi bir parlak iş fikrini (teknoloji startup'ları veya uygulamaları) veya startup'ı başlatmak için gereken paradır. Tüm bunlar harika, ancak bir sonraki büyük teknoloji veya uygulama başlangıcınız için size tam sermaye gereksinimini sunacak hiçbir yatırımcı gökten fırlamıyor, değil mi? Yani, paraya ihtiyacınız var ve size nasıl alacağınızı söylemek istiyoruz. Herhangi bir yeni işletme veya uygulama girişiminin uygun yatırımcılardan yatırım aramasının birkaç yolu vardır. Bu makaleyi okuyorsanız, zaten yatırımcıları biliyorsunuzdur.

Ancak sorun, yatırımcıları nerede bulacağınızdır. Söylediklerinin aksine, neyse ki, bu dünyadaki milyonlarca yatırımcı, özellikle teknoloji startupları olmak üzere mükemmel iş veya uygulamaya yatırım yapmayı bekliyor. Yatırımcıları fikrinize nasıl yatırım yapacağınızı bilmelisiniz. Hiçbir yatırımcı işe yaramayacak herhangi bir girişime yatırım yapmak istemez. Bir işletme sahibi olarak, yatırımcıları uygulamanızın veya işletmenizin yatırımlarına değer olduğuna ikna edersiniz.

Teknoloji girişimi yatırımcılarını nerede bulabilirim?

Herhangi bir girişimin kurucusu olmak zordur. Planlama, hassasiyet ve çok çalışma gerektirir. Birçok işletme sahibine göre, herhangi bir girişimin başarısız olmasının birincil nedeni, fon eksikliğidir. Yeni yatırımcılar bulmak ve onların işinize yatırım yapmalarını sağlamak, işletme sahibi olmanın en zorlu görevlerinden biridir. Teknoloji girişimlerinde bile, bu birincil uygulama prototipini başlatmak paraya mal olur. İlk uygulama prototipi olmadan, daha fazla yatırımcıyı çekemezsiniz. Bu bir kısır döngü. Ancak, yatırımcılar söz konusu olduğunda, küçük başlamak ve yükselmek için yardımcı olan şey. İlk iş fikrinizi ve modelinizi oluşturduktan sonra yatırımcı aramaya başlayabilirsiniz.

Arkadaşlar veya aile, mükemmel ilk yatırımcılar olabilir. Her zaman yaklaşması kolay ve güvenilirdirler. Yeni bir teknoloji girişimi iseniz, onlar en iyi yatırımcılardır. Aile ve arkadaşlar genellikle işinizi başlatmak için yeterli yatırımı sağlayabilir.

Melek yatırımcılar da işinizi büyütmek için harika bir yoldur. Melek yatırımcılar, küçük girişiminizi alıp büyük liglere yükseltebilir. Çoğu insan yerel melek yatırımcılarına ulaşmayı tercih eder. Ancak, yerel yatırımcı havuzunuzun dışındaki yatırımcılara ulaşmaktan çekinmeyin. Girişiminizi ölçeklendirecek ve yatırımcıların maruz kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca diğer ticari yatırımcılarla (Tech Startup Savants) ve teknolojideki insanlarla ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır.

Bazen, bir veya iki büyük yatırımcı yerine, birkaç yatırımcı bir girişimi finanse etmek için bir araya gelir. Bunu yüz yüze yatırım yapmak yerine internet üzerinden yapıyoruz ve buna kitle fonlaması diyoruz. Genel halkın işletmeye veya uygulamaya güvendiğini gösterir. Birçok yatırımcı, kitle fonlaması olan bir teknoloji girişimini iyi bir yatırım olarak görüyor. Teknoloji girişiminizi başlatmanın ve çalıştırmanın hızlı ve kolay bir yoludur.

Etrafınıza baktığınızdan emin olun! Topluluğunuzdaki veya birlikte çalıştığınız kişiler, girişiminiz için iyi bir başlangıç yatırımcısı olabilir. Size yatırımın iş kapılarını açabilecek yatırımcılara dikkat edin.

İşinizi kurduktan veya uygulamanız çıktıktan sonra kredi şeklinde yatırımlar için bankalara ulaşabilirsiniz. Bankalar iyi bir başlangıç yatırımcısı yapmazlar. Bankalar riskten çok kaçınırlar. Genellikle kurulmamış işletmelere veya girişimlere borç vermekten kaçınırlar. Ancak teknoloji girişiminiz veya uygulamanız başladıktan sonra, daha fazla yatırım gerekirse bankalar iyi bir seçenektir. Banka kredileri de öz sermaye yerine teminata karşı çalışır. Bu aynı zamanda işletme sermayesinin herhangi bir bölümünü kaybetmek istemeyen işletme sahipleri için de iyidir. Banka kredileri işinizi büyütmenize yardımcı olabilir. Ancak bu yatırımcılar yüksek faiz oranlarına karşı çalışıyor.

Yatırımcı bulmanın son süreci genellikle Girişim Kapitalizmidir. Çoğu başlangıç sahibi, risk sermayesi yatırımcıları için doğrudan gitmez. İşletmelerini başka şekillerde ölçeklendirirler. Ancak, girişimleri büyütme ihtiyacı ortaya çıkarsa ve sermaye yetersiz kalırsa, VC yatırımcıları da bir seçenektir. Bununla birlikte, VC yatırımcıları, büyük bir işletme (Startup'lar veya uygulamalar) öz sermayesine mal olabilir. Yatırımcı bulmak oldukça karmaşık görünebilir. Vizyonları sizinkiyle örtüşen yatırımcıları bulmak zordur. Bu nedenle işletme sahipleri, hangi yatırımcıyı takip edeceklerine çok dikkatli karar vermelidir.

Bir teknoloji girişimi kurucusu ne kadar kazanıyor?

Başlangıç kurucuları iyi bir miktar para kazanma eğilimindedir. Bir işletme (Teknik girişim veya uygulama) yükseldikçe miktar da artar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, Tech startup kurucuları yılda 130.000 ila 150.000 ABD Doları kazanma eğilimindedir . Kruze Consulting tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, 250'den fazla finanse edilen startup operasyonunda CEO ve kurucu maaşına baktı.

Bir teknoloji girişimi kurucusunun 2022 yılına kadar yılda ortalama 150.000 dolar kazandığını öğrendiler. Ancak bu değer değişmez değildir. Yukarı veya aşağı gitme potansiyeli var. İşletmenin topladığı toplam yatırım miktarına bağlıdır. Örneğin, herhangi bir uygulama veya teknoloji girişimi yalnızca kitle fonlaması ile bir yere kadar gidebilir. Yatırımcılar yatırımlarıyla gelir. Yatırımla, ölçeklenebilirlik şansı elde edersiniz. İş (teknoloji girişimi veya uygulama) ne kadar büyükse, herhangi bir CEO veya kurucu o kadar çok kazanır.

Kruze tarafından toplanan verilere göre, uygulamaları veya girişimleri için 2 milyon doların altında bir yatırım yapan teknoloji kurucuları yılda yaklaşık 106.000 dolar kazandılar. 2 milyon ila 5 milyon dolar kazananlar ortalama 135.000 dolar kazandı. Ve 5 milyon dolardan fazla yatırım almayı başaranların ise yıllık ortalama 171.000 dolar maaşı vardı. Genel bir girişimde, kurucular maaşlarını artırabilir veya azaltabilir. Ve kurucu CEO'lar, Kurucu Olmayan CEO'lardan daha fazlasını kazanıyor.

Ancak bazı girişimlerde VC yatırımı söz konusudur. Bu girişimlerde CEO'lar sabit bir maaş alırlar. Ve kurucu olsanız da olmasanız da tazminat değişmez. Ancak bu, bir işletme tarafından milyonlarca dolar kazanıldıktan sonra değişir. Bu noktada CEO'lar ve yatırımcılar kuruculardan daha fazlasını kazanıyor. Doğru orantılıdır. Yatırım arttıkça maaş da artıyor.

Bir startup kurucusunu nasıl değerlendirirsiniz?

İş kurmak şakaya gelmez. Başlangıçlar kolay görünebilir, ancak yalnızca işletme sahipleri sürecin ne kadar yorucu olabileceğini bilir. Yeni başlayanlar arasındaki ortak bir özellik, kurucularının genellikle çalışkan olmaları ve işleri konusunda tutkulu olmalarıdır. Yatırımcıları yatırım için kovalamak savaşın sadece yarısıdır. Bir işletme sahibi, değerli girişimlerinin önündeki sonsuz engellere ve engellere hazırlıklı olmalıdır.

Yatırımcılar, yalnızca kavramları desteklemekten daha fazlasını yaparlar. Yatırımcılar parayı kişilere yatırır. Bir yatırımcı sadece iş modeline değil aynı zamanda kurucuya da bakar. Yatırımcılar, bir işletmenin (Teknik girişimler veya uygulamalar) yalnızca sahibi kadar yatırım yapılabilir olduğuna inanır. Yeni başlayanlar bir düzine kuruştur, ancak yatırımcılar potansiyel iş liderleri ararlar.

Daha önce iş kurmuş kurucuların yatırımcıları çekme olasılığı daha yüksektir, ancak yatırımcılar sadece halihazırda kurulmuş işletme sahiplerine yatırım yapmazlar. Bir yatırımcı, gelecek vaat eden iş liderlerine ve inşaatçılara sahip yeni şirketler arar. Harvard işletme incelemesinde yayınlanan araştırmaya göre, yatırımcılar startuplara yatırım yaparken sadece iş planlarına güvenmiyorlar. Bunun yerine, bir yatırımcı işletme sahibinin bazı özelliklerini arar.

Herhangi bir yatırımcı, perspektiften yoksun bir işletme kurucusunun iyi bir iş fikrini (Startup'lar veya uygulamalar) mahvedebileceğini bilir. Yatırımcılar akıllıdır ve iyi bir iş süreci oluşturabilecek işletme (Startup'lar veya uygulamalar) sahiplerinde kişilik özellikleri ararlar. Yatırımcıların herhangi bir kurucuda aradığı ilk özelliklerden biri samimiyettir. Herhangi bir yatırımcı en ufak bir samimiyetsizlik veya sahtekarlık ima ederse, geri döner.

Yatırımcılar karizmatik ve sempatik kurucuları tercih eder. Hiçbir yatırımcı bir münzeviye yatırım yapmak istemez. Yatırımcılar, bir ekibi yönetmekten kurucuların sorumlu olduğunu bilirler. Eğer sevilmezlerse bunu yapamazlar.

Monotonluk hiçbir yatırımcıyı etkilemez. Yatırımcılar, yaptıkları işe tutkuyla bağlı olan girişimcileri severler. Tutku, yatırımcılarla iyi bir şekilde tercüme edilir. Yatırımcılar ayrıca kurucunun bir nebze alçakgönüllü olmasını tercih eder. Bir yatırımcı, gururlu bir insanla çalışmanın zor olduğunu bilir. Bu özellikler, yatırımcıların yatırımlarında ödüllendirdiği özelliklerden sadece birkaçıdır.

Son düşünceler

Uygulamanız veya teknoloji girişiminiz için yatırımcıları nasıl bulacağınız konusunda net olduğunuzu umuyoruz. Bu kılavuzu inceledikten sonra, uygulama fikrinizi doğru yatırımcılara sunarak iş grafiğinizi yükseltmeye hazırsınız. Yatırımcıları bulmadan önce, yatırımcıların dikkatini çekmek için sağlam bir uygulama geliştirmek gerekiyor.

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