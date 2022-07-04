Uygulama İndirmelerinizi Artıracak Hack'ler, Stratejiler ve Faydalı Teknikler

Geliştirici olmadan bir uygulama oluşturmak kolaydır. Zor kısım, uygulamanızda daha fazla sayıda indirme veya büyüme elde etmektir. Kullanıcılarınızı çekme konusunda doğru bilgiye sahipseniz, indirme sayınız çok yüksek olacaktır. Uygulamanızın büyümesini artırmak için ipuçları şunlardır:

Uygulamanızın çözdüğü sorun üzerinde vurgu yapın



Belirli bir sorunu çözen bir uygulama oluşturmaya odaklanın. Uygulamayı geliştirdikten sonra, Play Store veya App Store'daki uygulamanın başlığının çözdüğünüz sorunu ele aldığından emin olun. Bu hack, kullanıcının soruna bir çözüm ararken uygulamanızı bulmasına yardımcı olacaktır.

Çekici bir uygulama simgesine sahip olun



Simge, kullanıcıların ilk izlenimidir. Uygulamanız için seçtiğiniz simgenin çekici olduğundan ve sunduğu şeyle ilgili tüm mesajı ilettiğinden emin olun.

para kazanma



Denemeniz gereken bir hile, uygulamalarınızdan para kazanmaktır. Genellikle Play Store'da Google, para kazanılan uygulamaların sıralamasını yükseltir.

Nişe Odaklanmak

Doğru nişi aramak, uygulamanın veya sitenin büyümesinde özellikle önemlidir. Bir sorunu ele alırken veya çözerken, sıradan bir kişinin karşılaştığı sorunun çözümü için uygulamayı nasıl arayacağını anlamanız gerekir. Birçok teknik terim binlerce kişi tarafından bilinmemektedir. Mesela sesten metne dönüştürücü uygulaması aramak istiyorlarsa. Büyük olasılıkla, transkripsiyon uygulamasını yazmazlar. Tek arayacakları bir ses-metne dönüştürücü uygulaması. Başlığınızda doğru nişi kullanırsanız, uygulamanızın büyümesi yüksek sayıda indirme alacaktır.

Kalıcı kullanıcılara sahip olmak için e-posta kullanma

Bir e-posta, uygulamanızın müşteri hizmetlerinin büyümesinde önemlidir. E-posta kullanarak uygulama kullanıcılarınızla iletişim kurabilirsiniz. Özellikle uygulamanızda veya sitenizde yeni olan kullanıcılar. Yeni kaydolma ve kullanıcıların uygulamanızdan ilk satın alma işlemleri hakkında bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu şekilde, yeni kullanıcılarınıza olumlu hisler gönderecek ve uygulamanızı tekrar ziyaret etmelerini sağlayacaksınız. Bu nedenle uygulama ilerlemenizi büyütün. E-posta, müşterileri sitenizde sunduğunuz yeni ürün veya indirim hakkında bilgilendirmek için de kullanılabilir.

eşantiyonlar



Eşantiyonlar, çok sayıda kullanıcıyı uygulamanıza veya sitenize çekmek için kullanılabilecek akıllı büyüme korsanlığı uygulama stratejileri arasındadır. Hediyenizi planlamak çok önemli bir kısımdır. Çok fazla para vermediğinizden emin olun. Strateji, sitenizde ve uygulamanızda yüksek trafik veya kullanıcı elde etmektir. En yaygın yaklaşımlar, bir aylık ücretsiz denemeler, ücretsiz ders kitapları ve yeni kullanıcılar için %50 indirimdir. Bu sayede, kullanıcılarınızı uygulamanızı sosyal medyada paylaşmaya ikna edebilir veya sitenizde bir hesap oluşturmalarını sağlayabilirsiniz.

otomatikcevaplayıcı



Otomatik yanıtlayıcıya sahip olmak sizi bir profesyonel gibi gösterecektir. Pazar büyümesi yüksek olan tüm uygulamalar veya siteler otomatik yanıtlayıcı kullanır. Blog yazma becerileriniz varsa, müşterilerin uygulama sitesinde blogunuzu okumasını sağlamanız gerekir. Otomatik yanıtlayıcıda faydalı içeriğe sahip olmak, sitenize çok sayıda abone kazandırabilecek büyüme korsanlığının bir hilesidir. Otomatik yanıtlayıcıya ekleyebileceğiniz bir şey daha, yeni ziyaretçiyi uygulamanıza kaydolmaya ikna etmektir. Otomatik yanıtlayıcınıza doğrudan indirme bağlantıları eklediğinizden emin olun.

Çekici bir tavsiye sistemi ekleyin



Yönlendirme sistemi, modern büyüme korsanlığı uygulaması tekniğidir. Bir tavsiye sistemi kullanarak, yeni uygulama kullanıcıları edinmek için müşterinizi kullanırsınız. Kulağa karmaşık geliyor ama büyüme için çok etkili. Modern yönlendirme sistemlerinde, bir kullanıcı uygulamanızı arkadaşına veya ailesine yönlendirir. Arkadaşı veya ailesi referans kodunu kullanarak kaydolduğunda, her iki taraf da para alacak ve yeni kullanıcılarınız olacak. Yönlendirme sisteminize doğrudan indirme bağlantıları eklediğinizden emin olun. Bu şekilde, yeni kişi uygulamanızı kolayca alabilir.

Etkileyici aracılığıyla tanıtım



Etkileyenler, binlerce veya milyonlarca abonesi olan sosyal medya yıldızlarıdır. Uygulamanızın çok sayıda indirilmesini istiyorsanız, uygulamanızın bir sosyal medya fenomeni aracılığıyla tanıtılmasını sağlayabilirsiniz. Diyelim ki bir start-up yapıyorsunuz ve büyük bir bütçeniz yok. Uygulamanıza doğrudan indirme bağlantıları olan gönderiyi bir günlüğüne sosyal medya sitelerine koymalarını isteyin. Hayranları çok sadık ve eğer bir ürün tavsiye ederlerse muhtemelen deneyeceklerdir.

Bu büyüme korsanlığını kullanırken aklınızda bulundurmanız gereken bir şey, uygulamanızın mükemmel bir şekilde çalıştığından emin olmanız gerektiğidir; yeni indirilenler uygulamasında gecikme veya herhangi bir aksaklık varsa. Büyük ihtimalle uygulamanızı bir daha kullanmayacaktır.

SSS

Uygulamanızın büyümesini nasıl engellersiniz?



Büyüme korsanlığı uygulamalarında kullanıldığında hack terimi gerçek değildir. Bu terim, insanlara hilelerin o kadar etkili olduğunu bildirmek için kullanılır ki, sıradan insanlar sitenizde bu kadar çok indirme elde etmek için bir tür hack kullandığınızı hissedeceklerdir. Bu yüzden farklı sitelerde okuduğunuz blogların çoğu hack terimini kullanıyor.

Uygulamalarınızın yükleme artışını artırmak için makale sitesinde verilen yönergeleri izleyin. Temel özet, uygulamanızın sunduğu çözümler hakkında doğru bir şekilde reklam verdiğinizdir.

Uygulama yüklemelerini nasıl artırırım?



İndirmelerin artması için çekici bir başlık ve simgeye sahip olmak çok önemlidir. Ne kadar çok trafiğiniz olursa, uygulamanız o kadar çok büyüme elde eder. Uygulamanızı diğer uygulamalarla karşılaştırırsanız, neden bazılarının hızla büyüdüğünü ve bazılarının neden çok yavaş büyüdüğünü anlayacaksınız.

Kodsuz nasıl para kazanabilirim?



Kod kullanmadan, herhangi bir geliştirici olmadan kolayca uygulamalar oluşturabilirsiniz. Şimdi para kazanmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Uygulamayı oluşturduktan sonra, Play Store veya App Store'daki yüklemeler için bir kerelik abonelik ücreti koyabilirsiniz.

Uygulama hizmetleriniz için aylık abonelik ücreti alın.

Uygulamanız aracılığıyla işletmenizi tanıtın. Bir perakende mağazanız varsa, yerel bölgeniz için insanların birden fazla ürünü görebileceği ve satın alabileceği bir uygulama oluşturabilirsiniz.

IOS uygulama yüklemesi nasıl artırılır?



IOS'ta yükleme sayısını artırmak zor. Yüklemelerin büyük ölçüde artması için verimli bir uygulamanız ve çekici bir kutucuğunuz olması gerekir. Ayrıca, ürününüzden para kazanın ve farklı tanıtım platformlarını deneyin.

İnsanları uygulama indirmeye nasıl teşvik edersiniz?



Çözümü karmaşık bir göreve sunarak, muhtemelen çok sayıda yükleme alacaksınız. Ancak, simgenizin sağlamak istediğiniz çözümü gösterdiğinden emin olun.

Facebook'ta uygulama yüklemelerini nasıl artırırım?



Facebook, uygulamalar için reklam sunar. Uygulamanızı reklam bölümüne kaydedebilirsiniz, uygulamanızı Facebook üzerinden tanıtacaklar. Facebook reklamlarını kullanarak yüklemelerde büyük artış elde edebilirsiniz.

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