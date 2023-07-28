.NET Core, Microsoft tarafından geliştirilen ve geliştiricilerin masaüstü, mobil ve web dahil olmak üzere çeşitli platformlar için modern, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, platformlar arası, açık kaynaklı bir çerçevedir. .NET Core, tanıtılmasından bu yana, geleneksel .NET Framework'e göre çeşitli avantajlar sunan güçlü bir çerçeveye ve ekosisteme dönüştü. Bu makale, .NET Core mimarisinin derinliklerine inecek ve çalışma zamanı, Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR) ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerini keşfedecektir.

.NET Çekirdek Bileşenleri ve Çalışma Zamanı

.NET Core mimarisi, uygulama oluşturmak için tutarlı bir geliştirme ortamı sağlamak üzere birlikte çalışan çeşitli bileşenlere geniş bir şekilde kategorize edilebilir. Bu bileşenler şunları içerir:

Çalışma zamanı: Çalışma zamanı, .NET Core uygulamalarını yürütür ve bellek yönetimi, çöp toplama ve Tam Zamanında (JIT) derleme gibi temel hizmetleri sağlar.

zamanı, .NET Core uygulamalarını yürütür ve bellek yönetimi, çöp toplama ve Tam Zamanında (JIT) derleme gibi temel hizmetleri sağlar. Çekirdek Kitaplıklar: Çekirdek kitaplıklar, veri erişimi, dosya IO'su ve ağ iletişimi gibi çeşitli işlevleri karşılayan, .NET uygulamaları geliştirmek için standart bir sınıf kitaplıkları ve API'ler seti sağlar.

Çekirdek kitaplıklar, veri erişimi, dosya IO'su ve ağ iletişimi gibi çeşitli işlevleri karşılayan, .NET uygulamaları geliştirmek için standart bir sınıf kitaplıkları ve API'ler seti sağlar. SDK: .NET Core Software Development Kit (SDK), geliştiricilere derleme, paketleme ve devreye alma dahil olmak üzere uygulama geliştirme süreci boyunca yardımcı olan araçlardan ve kitaplıklardan oluşur.

.NET Core Software Development Kit (SDK), geliştiricilere derleme, paketleme ve devreye alma dahil olmak üzere uygulama geliştirme süreci boyunca yardımcı olan araçlardan ve kitaplıklardan oluşur. CLI Araçları: .NET Çekirdek Komut Satırı Arayüzü (CLI) araçları, .NET uygulamaları oluşturmak, oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için bir dizi komut satırı yardımcı programıdır.

.NET Çekirdek Komut Satırı Arayüzü (CLI) araçları, .NET uygulamaları oluşturmak, oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için bir dizi komut satırı yardımcı programıdır. Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR): CLR, .NET uygulamaları için yönetilen bir yürütme ortamı sağlamaktan sorumlu, .NET Core mimarisinin kritik bir bileşenidir.

CLR, .NET uygulamaları için yönetilen bir yürütme ortamı sağlamaktan sorumlu, .NET Core mimarisinin kritik bir bileşenidir. Roslyn Derleyicisi: Roslyn derleyicisi, .NET geliştiricilerinin güçlü uygulamalar oluşturması için bir kod analizi API'si sağlayan, açık kaynaklı bir C# ve Visual Basic derleyicileri kümesidir.

.NET Core çalışma zamanı, bu bileşenlere ek olarak, geliştiricilerin uygulamalarına yalnızca gerekli kitaplıkları ve çerçeve bileşenlerini dahil etmesine olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahiptir. Bu, daha küçük dağıtım paketleri ve geliştirilmiş performansla sonuçlanır.

Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR)

Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR), .NET uygulamaları için yönetilen bir yürütme ortamı sağlayan, .NET Core mimarisinin önemli bir bileşenidir. CLR, bellek yönetimi, özel durum işleme, güvenlik ve birden çok .NET dilinde yazılmış kodun yürütülmesi dahil olmak üzere çeşitli sorumlulukları yerine getirir.

CLR'nin temel özelliklerinden biri, Ara Dil (IL) kodunu çalışma zamanında hedef platform için optimize edilmiş yerel makine koduna dönüştüren Tam Zamanında (JIT) derlemesidir. Bu, .NET uygulamalarının gelişmiş performans elde etmesine ve platforma özel optimizasyonlardan yararlanmasına olanak tanır.

CLR, otomatik bellek yönetiminden sorumlu olan ve uygulama tarafından ayrılan belleğin artık ihtiyaç kalmadığında geri alınmasını sağlayan Çöp Toplayıcıyı (GC) da içerir. Bu, geliştiricilerin belleği manuel olarak yönetme ihtiyacını ortadan kaldırarak bellek sızıntısı veya bellekle ilgili diğer sorunların olasılığını azaltır.

CLR'nin bir diğer önemli yönü, diller arası birlikte çalışabilirliği desteklemesidir. Bu, geliştiricilerin farklı .NET dillerinde (C#, VB.NET ve F# gibi) kod yazmasına ve bunları aynı uygulamada birlikte kullanmasına olanak tanır. Diller arası birlikte çalışabilirlik, CLR'nin birden çok dilde yazılmış kodun yürütülmesini yönetme ve uygulamanın farklı bileşenlerinde tutarlı davranış sağlama becerisiyle mümkün olur.

CLR, .NET uygulamalarını yürütmek ve çeşitli .NET dillerinin gücünden yararlanmak için kararlı, yönetilen bir ortam sağlayarak .NET Core mimarisinde çok önemli bir rol oynar.

Temel Kitaplıklar ve Çerçeveler

.NET Core mimarisinde, çekirdek kitaplıklar ve çerçeveler, uygulama geliştirmeyi desteklemek için kapsamlı işlevler sağlamada kritik öneme sahiptir. Bu kitaplıklar, platformlar arası uyumluluğu etkinleştirir, performansı artırır ve kod tabanını düzene sokar. UI bileşenlerinden arka uç mantığına kadar uygulama geliştirmenin farklı yönlerini hedeflerler. .NET Core'da bulunan bazı temel çerçeveler ve kitaplıklar şunlardır:

Temel Sınıf Kitaplığı (BCL): BCL, .NET Core kitaplık sisteminin temelidir. Koleksiyonlar, IO, ağ iletişimi ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli temel sınıflar sağlar. Geliştiriciler, verimli kodu daha hızlı yazmalarına izin verdiği için BCL'den yararlanır. ASP.NET Core: Modern web uygulamaları, API'ler ve mikro hizmetler oluşturmak için güçlü, platformlar arası bir çerçeve. ASP.NET Core, yüksek performans, güvenlik, bağımlılık enjeksiyonu, ara yazılım ve model-görünüm-denetleyici (MVC) yapısı gibi özelliklerle birlikte gelen açık kaynaklı bir çerçevedir. .NET Core ile doğrudan bütünleşir ve geliştiricilerin ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Entity Framework Core (EF Core): EF Core, hafif, genişletilebilir ve platformlar arası bir Nesne İlişkisel Eşleme (ORM) çerçevesidir. Geliştiricilerin LINQ sorguları kullanarak veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine ve SQL kodu yazmadan CRUD işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. EF Core ayrıca veritabanı geçişlerini destekleyerek veritabanı şemalarının bakımını ve güncellenmesini kolaylaştırır. Kimlik Modeli ve Kimlik Sunucusu: Bu kitaplıklar, .NET Core uygulamaları için kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kimlik yönetimine odaklanır. Kimlik Modeli, güvenlik belirteci hizmetleriyle etkileşimi kolaylaştıran bir istemci kitaplığıdır; IdentityServer ise API ve uygulama düzeyinde güvenliğe izin veren genişletilebilir, ara yazılım tabanlı bir güvenlik belirteci hizmetidir. Xamarin: Xamarin, .NET Core çalışma zamanını kullanarak platformlar arası mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik bir çerçevedir. Geliştiricilerin kodu bir kez yazıp iOS, Android ve Windows gibi birden çok platformda çalıştırmasına olanak tanır. Xamarin, yerel benzeri performans ve kullanıcı deneyimi sağlamak için platforma özgü UI işlemeyi kullanır.

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Bu kitaplıklar ve çerçevelerin yanı sıra burada bahsedilmeyen diğerleri, geliştiricilerin .NET Core'un rahatlığı ve gücüyle yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Roslyn Derleyici

Roslyn derleyicisi, açık kaynaklı C# ve Visual Basic derleyicilerinden oluşan .NET Core mimarisinin önemli bir bileşenidir. Ayrıca geliştiricilerin dinamik ve statik analiz yoluyla uygulama oluşturmasına yardımcı olan bir kod analizi API'si sağlar. Roslyn derleyicisi, aşağıdakileri yaparak geliştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur:

Kaynak kodunun, kaynak kodun düşük düzeyli, platformdan bağımsız bir temsili olan Microsoft Ara Dili (MSIL) koduna dönüştürülmesi.

Sözdizimi ağaçlarını, sembolleri ve tanılamayı desteklemek, kod analizini ve düzenlemeyi basitleştirir.

Kalıp eşleştirme ve null yapılabilir referans türleri gibi yeni dil özelliklerinin etkinleştirilmesi.

Kod çözümleyiciler ve yeniden düzenleme sağlayıcıları gibi üçüncü taraf araçlar için genişletilebilirlik noktalarına izin verme.

Roslyn derleyicisi, .NET Core geliştirme sürecinin verimliliğini artırır ve yüksek kaliteli uygulamaların teslimini hızlandırır.

.NET Core'da Dependency Injection ve Middleware

Bağımlılık Enjeksiyonu

Dependency Injection (DI), ayrıştırılmış ve bakımı yapılabilir bir kod tabanını destekleyen, .NET Core'daki içsel bir özelliktir. Geliştiricileri, modülerliği ve test edilebilirliği artıran, onları sabit kodlamak yerine bağımlılıkları bileşenlere enjekte etmeye teşvik eden bir tekniktir. .NET Core, aşağıdakileri destekleyen yerleşik bir kontrol ters çevirme (IoC) kabı içerir:

Yapıcı enjeksiyonu

Özellik enjeksiyonu

Yöntem enjeksiyonu

Startup sınıfında geliştiriciler, ConfigureServices() yöntemini kullanarak hizmetleri kaydedebilir ve yapılandırabilir. Bu, .NET Core çalışma zamanının bağımlılıkları otomatik olarak çözmesine ve bunlara bağlı bileşenlere gerekli hizmetlerin örneklerini sağlamasına olanak tanır.

Ara yazılım

.NET Core'da ara yazılım, HTTP isteğini ve yanıt işlemeyi yöneten bir bileşendir. Her bir ara yazılım bileşeninin isteği işlediği ve bunu bir sonraki ara katman yazılımına ilettiği veya bir yanıt oluşturduğu boru hattı benzeri bir yapı oluşturur. Ara yazılım bileşenleri yeniden kullanılabilir ve modülerdir, özel istek işleme işlem hatları oluşturmak için çeşitli şekillerde birleştirilebilirler.

Geliştiriciler, Startup sınıfının Configure() yönteminde ara yazılım bileşenlerini ekleyebilir veya yapılandırabilir. Yaygın olarak kullanılan ara yazılım bileşenleri şunları içerir:

URL yönlendirme ve endpoint gönderimi için yönlendirme ve uç endpoint ara yazılımı.

gönderimi için yönlendirme ve uç ara yazılımı. Uygulamaların güvenliğini sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme ara yazılımı.

Statik varlıklara (CSS, JavaScript , resimler) hizmet vermek için ara yazılım sunan statik dosya.

İzlenebilirlik ve tanılama için günlük kaydı ve hata işleme ara yazılımı.

Gelişmiş istek işleme ve yanıt oluşturma için özel ara katman yazılımı.

.NET Core'daki Dependency Injection ve Middleware, geliştiricilerin esnek, modüler ve sürdürülebilir uygulamalar oluşturmasına, uygulama mimarisini geliştirmesine ve geliştirme sürecini basitleştirmesine olanak tanır.

.NET Core ve AppMaster Platformu

AppMaster platformu öncelikle arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kodsuz bir çözüm sunarken, daha da güçlü bir geliştirme deneyimi için .NET Core uygulamalarıyla entegre olabilir. Geliştiriciler, .NET Core'un gücünden yararlanarak, AppMaster tarafından sunulan hızlı uygulama geliştirme ortamının yanı sıra çerçevenin ölçeklenebilirlik, performans ve platformlar arası yeteneklerinden yararlanabilirler.

AppMaster REST API endpoints oluşturabilir ve .NET Core ile oluşturulan uygulamaları bir düğmeyi tıklatarak buluta dağıtabilir, bu da uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır. .NET Core ile entegrasyon, AppMaster kullanıcılarının, uygulamalarının işlevselliğini ve birlikte çalışabilirliğini daha da geliştirerek, popüler kitaplıklar ve üçüncü taraf bileşenleri içeren geniş .NET Core ekosisteminden faydalanmalarını sağlar.

Geliştirme ekipleri, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltmak, genel kod kalitesini iyileştirmek ve geleneksel geliştirme süreçlerinden daha kısa sürede zengin özelliklere sahip, bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmak için .NET Core ve AppMaster birlikte kullanabilir.

Çözüm

Sonuç olarak, .NET Core mimarisi, yüksek performanslı, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için modern, platformlar arası bir çerçeve sunar. Modüler tasarımı, çalışma zamanı geliştirmeleri ve CLR, çekirdek kitaplıklar, Roslyn derleyicisi ve Dependency Injection ve Middleware entegrasyonu gibi güçlü bileşenleri ile .NET Core, geliştiricilerin verimli ve sürdürülebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Geliştiriciler, .NET Core'u AppMaster platformuyla entegre ederek geliştirme süreçlerini daha da kolaylaştırabilir ve AppMaster tarafından sağlanan no-code geliştirme ortamından yararlanabilir. Bu kombinasyon, .NET Core'un gücünden ve performansından yararlanırken hızlı uygulama geliştirme, kolay dağıtım ve sürekli değişen gereksinimlere uyum sağlama esnekliği sağlar.

.NET Core ekosistemi büyümeye devam ederken, geliştiriciler uygulama geliştirme çabalarını desteklemek için daha da geniş bir kitaplık, araç ve kaynak yelpazesi bekleyebilirler. .NET Core mimarisini anlayan ve benimseyen geliştirme ekipleri, çeşitli platformlar için güçlü, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmak üzere çerçevenin tüm potansiyelinden yararlanabilir.