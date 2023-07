.NET Core is een cross-platform, open-source framework ontwikkeld door Microsoft dat ontwikkelaars in staat stelt om moderne, high-performance toepassingen te bouwen voor verschillende platformen, waaronder desktop, mobiel en web. Sinds de introductie heeft .NET Core zich ontwikkeld tot een krachtig framework en ecosysteem, dat verschillende voordelen biedt ten opzichte van het traditionele .NET Framework. Dit artikel duikt diep in de .NET Core architectuur en verkent de verschillende componenten, waaronder de runtime, Common Language Runtime (CLR) en meer.

.NET Core componenten en runtime

De .NET Core architectuur kan grofweg worden onderverdeeld in verschillende componenten, die samenwerken om een samenhangende ontwikkelomgeving te bieden voor het bouwen van applicaties. Deze componenten omvatten:

Runtime: De runtime voert .NET Core toepassingen uit en biedt essentiële services zoals geheugenbeheer, vuilnisophaling en Just-In-Time (JIT) compilatie.

Core Libraries: De core libraries bieden een standaardset van klassebibliotheken en API's voor het ontwikkelen van .NET toepassingen, voor verschillende functionaliteiten zoals gegevenstoegang, bestands-IO en netwerkcommunicatie.

SDK: De .NET Core Software Development Kit (SDK) bestaat uit tools en bibliotheken die ontwikkelaars helpen tijdens het hele proces van applicatieontwikkeling, inclusief compilatie, packaging en implementatie.

CLI tools: De .NET Core Command Line Interface (CLI) tools zijn een set commandoregelhulpprogramma's voor het maken, bouwen, testen en implementeren van .NET toepassingen.

Common Language Runtime (CLR): De CLR is een kritisch onderdeel van de .NET Core architectuur, verantwoordelijk voor het leveren van een beheerde uitvoeringsomgeving voor .NET toepassingen.

Roslyn Compiler: De Roslyn compiler is een open-source set van C# en Visual Basic compilers, die een code analyse API biedt voor .NET ontwikkelaars om krachtige toepassingen te bouwen.

Naast deze componenten heeft de .NET Core runtime een modulair ontwerp, waardoor ontwikkelaars alleen de noodzakelijke bibliotheken en frameworkcomponenten in hun applicaties kunnen opnemen. Dit resulteert in kleinere implementatiepakketten en betere prestaties.

Gemeenschappelijke taal runtime (CLR)

De Common Language Runtime (CLR) is een belangrijk onderdeel van de .NET Core architectuur en biedt een beheerde uitvoeringsomgeving voor .NET toepassingen. De CLR neemt verschillende verantwoordelijkheden op zich, waaronder geheugenbeheer, uitzonderingsafhandeling, beveiliging en de uitvoering van code geschreven in meerdere .NET talen.

Een van de belangrijkste kenmerken van de CLR is Just-In-Time (JIT) compilatie, die Intermediate Language (IL) code tijdens runtime omzet in native machinecode die geoptimaliseerd is voor het doelplatform. Hierdoor kunnen .NET toepassingen betere prestaties bereiken en voordeel halen uit platform-specifieke optimalisaties.

De CLR bevat ook de Garbage Collector (GC), die verantwoordelijk is voor automatisch geheugenbeheer en ervoor zorgt dat geheugen dat door de toepassing is toegewezen, wordt teruggewonnen wanneer het niet langer nodig is. Hierdoor hoeven ontwikkelaars het geheugen niet handmatig te beheren, waardoor de kans op geheugenlekken of andere geheugengerelateerde problemen afneemt.

Een ander belangrijk aspect van de CLR is de ondersteuning voor cross-language interoperabiliteit. Hierdoor kunnen ontwikkelaars code schrijven in verschillende .NET talen (zoals C#, VB.NET en F#) en deze samen gebruiken in dezelfde applicatie. De taaloverschrijdende interoperabiliteit wordt mogelijk gemaakt door het vermogen van de CLR om de uitvoering van code geschreven in meerdere talen te beheren en consistent gedrag te garanderen in de verschillende componenten van de applicatie.

De CLR speelt een cruciale rol in de .NET Core architectuur en biedt een stabiele, beheerde omgeving voor het uitvoeren van .NET toepassingen en het benutten van de kracht van verschillende .NET talen.

Core bibliotheken en frameworks

In de .NET Core architectuur zijn core libraries en frameworks van cruciaal belang om uitgebreide functionaliteiten te bieden om de ontwikkeling van toepassingen te ondersteunen. Deze bibliotheken maken platformonafhankelijke compatibiliteit mogelijk, verbeteren de prestaties en stroomlijnen de codebase. Ze richten zich op verschillende aspecten van applicatieontwikkeling, van UI-componenten tot backend-logica. Enkele belangrijke frameworks en bibliotheken in .NET Core zijn:

Base Class Library (BCL): BCL is de basis van het .NET Core bibliotheeksysteem. Het biedt een breed scala aan essentiële klassen, waaronder collecties, IO, netwerken en meer. Ontwikkelaars profiteren van BCL omdat ze hiermee sneller efficiënte code kunnen schrijven. ASP.NET Core: Een krachtig, platformoverschrijdend framework voor het bouwen van moderne webapps, API's en microservices. ASP.NET Core is een open-source framework met functies zoals hoge prestaties, beveiliging, afhankelijkheidsinjectie, middleware en model-view-controller (MVC) structuur. Het integreert rechtstreeks met .NET Core en stelt ontwikkelaars in staat om schaalbare webapplicaties te maken. Entity Framework Core (EF Core): EF Core is een lichtgewicht, uitbreidbaar en platformoverschrijdend ORM-framework (Object Relational Mapping). Het helpt ontwikkelaars om naadloos te communiceren met databases met behulp van LINQ-query's en CRUD-bewerkingen uit te voeren zonder SQL-code te schrijven. EF Core ondersteunt ook databasemigraties, waardoor het onderhouden en bijwerken van databaseschema's eenvoudig wordt. Identity Model en IdentityServer: Deze bibliotheken richten zich op verificatie, autorisatie en identiteitsbeheer voor .NET Core-toepassingen. Identity Model is een client bibliotheek die interactie met security token services vergemakkelijkt, terwijl IdentityServer een uitbreidbare, middleware-gebaseerde security token service is die API en app-level beveiliging mogelijk maakt. Xamarin: Xamarin is een framework voor het bouwen van cross-platform mobiele toepassingen met behulp van de .NET Core runtime. Het stelt ontwikkelaars in staat om één keer code te schrijven en deze uit te voeren op meerdere platformen, zoals iOS, Android en Windows. Xamarin gebruikt platform-specifieke UI rendering om native-achtige prestaties en gebruikerservaring te bieden.

Deze bibliotheken en frameworks, maar ook andere die hier niet worden genoemd, stellen ontwikkelaars in staat om krachtige toepassingen te maken met het gemak en de kracht van .NET Core.

De Roslyn Compiler

De Roslyn compiler is een belangrijk onderdeel van de .NET Core architectuur die bestaat uit open-source C# en Visual Basic compilers. Het biedt ook een code analyse API die ontwikkelaars helpt bij het bouwen van toepassingen door middel van dynamische en statische analyse. De Roslyn compiler helpt het ontwikkelingsproces te stroomlijnen door:

Het omzetten van broncode in Microsoft Intermediate Language (MSIL) code, een low-level, platformagnostische representatie van de broncode.

Ondersteuning van syntaxbomen, symbolen en diagnostiek vereenvoudigt code-analyse en -bewerking.

Nieuwe taalfuncties mogelijk maken, zoals pattern matching en nullable reference types.

Het toestaan van uitbreidingspunten voor tools van derden, zoals code analyzers en refactoring providers.

De Roslyn compiler verhoogt de efficiëntie van het .NET Core ontwikkelproces en versnelt de oplevering van applicaties van hoge kwaliteit.

Dependency Injection en Middleware in .NET Core

Afhankelijkheid injectie

Dependency Injection (DI) is een intrinsieke functie in .NET Core die een ontkoppelde en onderhoudbare codebase bevordert. Het is een techniek die ontwikkelaars aanmoedigt om afhankelijkheden in componenten te injecteren in plaats van ze hard te coderen, wat de modulariteit en testbaarheid verhoogt. .NET Core bevat een ingebouwde inversion of control (IoC) container die het volgende ondersteunt:

Constructor injectie

Property injectie

Methode injectie

In de klasse Startup kunnen ontwikkelaars services registreren en configureren met de methode ConfigureServices(). Hierdoor kan de .NET Core runtime afhankelijkheden automatisch oplossen en instanties van de vereiste services leveren aan de componenten die ervan afhankelijk zijn.

Middleware

In .NET Core is middleware een component die HTTP-verzoeken en -antwoorden beheert. Het vormt een pijplijn-achtige structuur waarin elk middleware component het verzoek verwerkt en het doorgeeft aan de volgende middleware of een antwoord genereert. Middleware componenten zijn herbruikbaar en modulair, ze kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden om aangepaste pipelines voor verzoekafhandeling te bouwen.

Ontwikkelaars kunnen middleware componenten toevoegen of configureren in de Configure() methode van de Startup klasse. Veel gebruikte middleware componenten zijn onder andere:

Routing en endpoint middleware voor URL routing en endpoint dispatching.

middleware voor URL routing en dispatching. Authenticatie en autorisatie middleware voor het beveiligen van applicaties.

Static file serving middleware voor het serveren van statische bestanden (CSS, JavaScript, afbeeldingen).

Logging en foutafhandeling middleware voor traceerbaarheid en diagnostiek.

Aangepaste middleware voor geavanceerde verwerking van verzoeken en het genereren van reacties.

Met Dependency Injection en Middleware in .NET Core kunnen ontwikkelaars flexibele, modulaire en onderhoudbare toepassingen bouwen, de toepassingsarchitectuur verbeteren en het ontwikkelingsproces vereenvoudigen.

.NET Core en AppMaster platform

Hoewel het AppMaster platform voornamelijk een no-code oplossing biedt voor het bouwen van backend, web en mobiele applicaties, kan het integreren met .NET Core applicaties voor een nog krachtigere ontwikkelervaring. Door gebruik te maken van de kracht van .NET Core, kunnen ontwikkelaars de schaalbaarheid, prestaties en platformoverschrijdende mogelijkheden van het framework benutten naast de snelle applicatieontwikkelingsomgeving die wordt geboden door AppMaster.

AppMaster kunnen de REST API endpoints genereren en applicaties die gebouwd zijn met .NET Core implementeren in de cloud met één klik op de knop, waardoor het gemakkelijk is om applicaties snel te bouwen, te testen en te implementeren. Dankzij de integratie met .NET Core kunnen AppMaster gebruikers profiteren van het uitgebreide .NET Core ecosysteem, inclusief populaire bibliotheken en componenten van derden, waardoor de functionaliteit en interoperabiliteit van hun toepassingen verder worden verbeterd.

Ontwikkelteams kunnen .NET Core en AppMaster samen gebruiken om de tijd die wordt besteed aan repetitieve taken te verminderen, de algehele kwaliteit van de code te verbeteren en functierijke, onderhoudbare applicaties te maken in minder tijd dan traditionele ontwikkelprocessen.

Conclusie

Concluderend biedt de .NET Core architectuur een modern, platformoverschrijdend framework voor het bouwen van krachtige, schaalbare applicaties. Met zijn modulaire ontwerp, runtime verbeteringen en krachtige componenten zoals de CLR, core libraries, Roslyn compiler en Dependency Injection en Middleware integratie, stelt .NET Core ontwikkelaars in staat om efficiënte en onderhoudbare applicaties te maken.

Door .NET Core te integreren met het AppMaster platform, kunnen ontwikkelaars hun ontwikkelingsproces verder stroomlijnen en profiteren van de no-code ontwikkelomgeving die wordt aangeboden door AppMaster. Deze combinatie zorgt voor snelle applicatieontwikkeling, eenvoudige implementatie en de flexibiliteit om zich aan te passen aan steeds veranderende vereisten, terwijl ze profiteren van de kracht en prestaties van .NET Core.

Naarmate het .NET Core ecosysteem blijft groeien, kunnen ontwikkelaars een nog groter aanbod aan bibliotheken, tools en hulpmiddelen verwachten om hun inspanningen voor applicatieontwikkeling te ondersteunen. Door de .NET Core architectuur te begrijpen en te omarmen, kunnen ontwikkelteams het volledige potentieel van het framework benutten om krachtige, schaalbare en onderhoudbare applicaties te creëren voor verschillende platformen.