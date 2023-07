.NET Core est un cadre multiplateforme et open-source développé par Microsoft qui permet aux développeurs de créer des applications modernes et performantes pour diverses plateformes, y compris les ordinateurs de bureau, les téléphones mobiles et le web. Depuis son introduction, .NET Core a évolué pour devenir un cadre et un écosystème puissants, offrant plusieurs avantages par rapport au cadre .NET traditionnel. Cet article se penche sur l'architecture de .NET Core et explore ses différents composants, notamment le moteur d'exécution, le Common Language Runtime (CLR), et bien d'autres encore.

Composants et moteur d'exécution .NET Core

L'architecture .NET Core peut être divisée en plusieurs composants, qui fonctionnent ensemble pour fournir un environnement de développement cohérent pour la création d'applications. Ces composants sont les suivants

Le moteur d'exécution : Le runtime exécute les applications .NET Core et fournit des services essentiels tels que la gestion de la mémoire, le garbage collection et la compilation Just-In-Time (JIT).

Bibliothèques de base : Les bibliothèques de base fournissent un ensemble standard de bibliothèques de classes et d'API pour le développement d'applications .NET, répondant à diverses fonctionnalités telles que l'accès aux données, les entrées/sorties de fichiers et la communication réseau.

SDK : Le kit de développement logiciel (SDK) .NET Core se compose d'outils et de bibliothèques qui aident les développeurs tout au long du processus de développement d'applications, y compris la compilation, l'emballage et le déploiement.

Outils CLI : Les outils de l'interface de ligne de commande (CLI) du noyau .NET sont un ensemble d'utilitaires de ligne de commande pour créer, construire, tester et déployer des applications .NET.

Common Language Runtime (CLR) : Le CLR est un composant essentiel de l'architecture .NET Core, chargé de fournir un environnement d'exécution géré pour les applications .NET.

Compilateur Roslyn : Le compilateur Roslyn est un ensemble open-source de compilateurs C# et Visual Basic, qui fournit une API d'analyse de code permettant aux développeurs .NET de créer des applications puissantes.

En plus de ces composants, le moteur d'exécution .NET Core présente une conception modulaire qui permet aux développeurs d'inclure uniquement les bibliothèques et les composants du cadre nécessaires dans leurs applications. Il en résulte des paquets de déploiement plus petits et des performances améliorées.

Common Language Runtime (CLR)

Le Common Language Runtime (CLR) est un composant clé de l'architecture .NET Core, qui fournit un environnement d'exécution géré pour les applications .NET. Le CLR assume diverses responsabilités, notamment la gestion de la mémoire, la gestion des exceptions, la sécurité et l'exécution du code écrit dans plusieurs langages .NET.

L'une des principales caractéristiques du CLR est la compilation Just-In-Time (JIT), qui convertit le code en langage intermédiaire (IL) en code machine natif optimisé pour la plateforme cible au moment de l'exécution. Cela permet aux applications .NET d'améliorer leurs performances et de tirer parti des optimisations spécifiques à la plate-forme.

Le CLR comprend également le Garbage Collector (GC), qui est responsable de la gestion automatique de la mémoire et veille à ce que la mémoire allouée par l'application soit récupérée lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Les développeurs n'ont donc plus besoin de gérer manuellement la mémoire, ce qui réduit le risque de fuites de mémoire ou d'autres problèmes liés à la mémoire.

Un autre aspect important du CLR est sa prise en charge de l'interopérabilité entre les langages. Cela permet aux développeurs d'écrire du code dans différents langages .NET (tels que C#, VB.NET et F#) et de les utiliser ensemble dans la même application. L'interopérabilité entre les langages est rendue possible par la capacité du CLR à gérer l'exécution du code écrit dans plusieurs langages et à garantir un comportement cohérent entre les différents composants de l'application.

Le CLR joue un rôle crucial dans l'architecture .NET Core, en fournissant un environnement stable et géré pour l'exécution des applications .NET et en tirant parti de la puissance des différents langages .NET.

Bibliothèques et cadres de base

Dans l'architecture .NET Core, les bibliothèques et les cadres de base sont essentiels pour fournir des fonctionnalités complètes afin de soutenir le développement d'applications. Ces bibliothèques permettent une compatibilité multiplateforme, améliorent les performances et rationalisent la base de code. Elles ciblent différents aspects du développement d'applications, allant des composants de l'interface utilisateur à la logique du backend. Voici quelques-uns des principaux cadres et bibliothèques inclus dans .NET Core :

Base Class Library (BCL) : La BCL est le fondement du système de bibliothèques de .NET Core. Elle fournit un large éventail de classes essentielles, notamment des collections, des entrées-sorties, des réseaux, etc. Les développeurs bénéficient de la BCL car elle leur permet d'écrire plus rapidement un code efficace. ASP.NET Core : Un cadre puissant et multiplateforme pour la création d'applications web, d'API et de microservices modernes. ASP.NET Core est un framework open-source doté de fonctionnalités telles que la haute performance, la sécurité, l'injection de dépendances, l'intergiciel et la structure modèle-vue-contrôleur (MVC). Il s'intègre directement à .NET Core et permet aux développeurs de créer des applications web évolutives. Entity Framework Core (EF Core) : EF Core est un framework léger, extensible et multiplateforme de mappage relationnel d'objets (ORM). Il permet aux développeurs d'interagir de manière transparente avec les bases de données à l'aide de requêtes LINQ et d'effectuer des opérations CRUD sans écrire de code SQL. EF Core prend également en charge les migrations de bases de données, ce qui facilite la maintenance et la mise à jour des schémas de base de données. Modèle d'identité et serveur d'identité : Ces bibliothèques se concentrent sur l'authentification, l'autorisation et la gestion de l'identité pour les applications .NET Core. Identity Model est une bibliothèque client qui facilite l'interaction avec les services de jetons de sécurité, tandis qu'IdentityServer est un service de jetons de sécurité extensible, basé sur un intergiciel, qui permet une sécurité au niveau de l'API et de l'application. Xamarin: Xamarin est un cadre de développement d'applications mobiles multiplateformes utilisant le moteur d'exécution .NET Core. Il permet aux développeurs d'écrire du code une seule fois et de l'exécuter sur plusieurs plateformes comme iOS, Android et Windows. Xamarin utilise un rendu d'interface utilisateur spécifique à la plateforme pour offrir des performances et une expérience utilisateur de type natif.

Ces bibliothèques et frameworks, ainsi que d'autres non mentionnés ici, permettent aux développeurs de créer des applications très performantes avec la commodité et la puissance de .NET Core.

Le compilateur Roslyn

Le compilateur Roslyn est un élément important de l'architecture .NET Core, qui comprend des compilateurs C# et Visual Basic open-source. Il fournit également une API d'analyse de code qui aide les développeurs à créer des applications par le biais d'une analyse dynamique et statique. Le compilateur Roslyn contribue à rationaliser le processus de développement en

Transformant le code source en code Microsoft Intermediate Language (MSIL), une représentation de bas niveau du code source, indépendante de la plate-forme.

La prise en charge des arbres syntaxiques, des symboles et des diagnostics simplifie l'analyse et l'édition du code.

L'activation de nouvelles fonctionnalités de langage, telles que le filtrage et les types de référence nullables.

Permettre des points d'extension pour des outils tiers, tels que des analyseurs de code et des fournisseurs de remaniement.

Le compilateur Roslyn augmente l'efficacité du processus de développement .NET Core et accélère la livraison d'applications de haute qualité.

Injection de dépendance et intergiciel dans .NET Core

Injection de dépendance

L'injection de dépendances (DI) est une fonctionnalité intrinsèque de .NET Core qui favorise une base de code découplée et maintenable. Il s'agit d'une technique qui encourage les développeurs à injecter des dépendances dans les composants plutôt que de les coder en dur, ce qui accroît la modularité et la testabilité. .NET Core comprend un conteneur d'inversion de contrôle (IoC) intégré qui prend en charge :

l'injection de constructeur

l'injection de propriété

l'injection de méthode.

Dans la classe Startup, les développeurs peuvent enregistrer et configurer des services à l'aide de la méthode ConfigureServices(). Cela permet au moteur d'exécution .NET Core de résoudre automatiquement les dépendances et de fournir des instances des services requis aux composants qui en dépendent.

L'intergiciel

Dans .NET Core, l'intergiciel est un composant qui gère les requêtes et les réponses HTTP. Il forme une structure de type pipeline dans laquelle chaque composant middleware traite la demande et la transmet au middleware suivant ou génère une réponse. Les composants d'intergiciels sont réutilisables et modulaires, ils peuvent être combinés de différentes manières pour construire des pipelines de traitement des requêtes personnalisés.

Les développeurs peuvent ajouter ou configurer des composants d'intergiciel dans la méthode Configure() de la classe Startup. Les composants intergiciels couramment utilisés sont les suivants

L'intergiciel de routage et endpoint pour le routage des URL et la distribution de endpoint .

pour le routage des URL et la distribution de . L'intergiciel d'authentification et d'autorisation pour sécuriser les applications.

L'intergiciel de service de fichiers statiques pour le service de ressources statiques (CSS, JavaScript, images).

Logiciel intermédiaire de journalisation et de gestion des erreurs pour la traçabilité et le diagnostic.

Logiciel intermédiaire personnalisé pour le traitement avancé des requêtes et la génération de réponses.

L'injection de dépendance et les intergiciels dans .NET Core permettent aux développeurs de construire des applications flexibles, modulaires et faciles à maintenir, en améliorant l'architecture des applications et en simplifiant le processus de développement.

.NET Core et la plateforme AppMaster

Alors que la plateforme AppMaster fournit principalement une solution sans code pour construire des applications backend, web et mobiles, elle peut s'intégrer avec des applications .NET Core pour une expérience de développement encore plus puissante. En tirant parti de la puissance de .NET Core, les développeurs peuvent exploiter l'évolutivité, les performances et les capacités multiplateformes du cadre ainsi que l'environnement de développement d'applications rapide offert par AppMaster.

AppMaster Les développeurs peuvent générer l'API REST endpoints et déployer les applications créées avec .NET Core dans le nuage en cliquant sur un bouton, ce qui facilite la création, le test et le déploiement d'applications rapidement. L'intégration avec .NET Core permet aux utilisateurs de AppMaster de bénéficier du vaste écosystème .NET Core, y compris des bibliothèques populaires et des composants tiers, ce qui améliore encore la fonctionnalité et l'interopérabilité de leurs applications.

Les équipes de développement peuvent utiliser conjointement .NET Core et AppMaster pour réduire le temps consacré aux tâches répétitives, améliorer la qualité globale du code et créer des applications riches en fonctionnalités et faciles à maintenir en moins de temps que les processus de développement traditionnels.

Conclusion

En conclusion, l'architecture .NET Core offre un cadre moderne et multiplateforme pour la création d'applications performantes et évolutives. Grâce à sa conception modulaire, aux améliorations apportées au temps d'exécution et à des composants puissants tels que le CLR, les bibliothèques de base, le compilateur Roslyn, l'injection de dépendances et l'intégration d'intergiciels, .NET Core permet aux développeurs de créer des applications efficaces et faciles à maintenir.

no-code En intégrant .NET Core à la plateforme AppMaster, les développeurs peuvent rationaliser davantage leur processus de développement et tirer parti de l'environnement de développement fourni par AppMaster. Cette combinaison permet un développement rapide des applications, un déploiement facile et la flexibilité nécessaire pour s'adapter à des exigences en constante évolution, tout en bénéficiant de la puissance et des performances de .NET Core.

Au fur et à mesure que l'écosystème .NET Core se développe, les développeurs peuvent s'attendre à un éventail encore plus large de bibliothèques, d'outils et de ressources pour soutenir leurs efforts de développement d'applications. En comprenant et en adoptant l'architecture .NET Core, les équipes de développement peuvent exploiter tout le potentiel du cadre pour créer des applications puissantes, évolutives et faciles à maintenir pour diverses plateformes.