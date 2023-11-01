DigitalOcean'da Uygulama Ortamınızın Güvenliğini Sağlama: Bir Geliştiricinin Kontrol Listesi

Uygulama ortamınızın güvenliğini sağlamak, özellikle DigitalOcean gibi bulut platformlarında dağıtım yaparken, yazılım geliştirmenin kritik bir yönüdür. Güvenli bir ortam yalnızca hassas verilerin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcının güvenini korur ve uygulamanızın sorunsuz çalışmasını sağlar.

Bu kılavuzda, geliştiricilerin DigitalOcean'daki uygulama ortamlarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak kapsamlı bir kontrol listesi sunacağız. Hesap güvenliği ve erişim yönetimi, ağ güvenliği, uygulama ve veri güvenliği, izleme ve olaylara müdahale ile yedekleme, kurtarma ve yedeklilik konularını ele alacağız.

Hesap Güvenliği ve Erişim Yönetimi

DigitalOcean uygulama ortamınızı güvence altına almanın ilk adımı, uygun hesap güvenliğini ve erişim yönetimini sağlamaktır. Aşağıdaki en iyi uygulamaları uygulamak, yetkisiz erişimi önlemenize ve güvenlik sınırları oluşturmanıza yardımcı olacaktır:

İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (2FA) Etkinleştirin: DigitalOcean hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) kullanın. 2FA, oturum açma işlemi sırasında iki tür kimlik sağlamanızı gerektirir: şifreniz ve güvenilir bir cihaza veya kimlik doğrulama uygulamasına gönderilen benzersiz bir kod.

hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) kullanın. 2FA, oturum açma işlemi sırasında iki tür kimlik sağlamanızı gerektirir: şifreniz ve güvenilir bir cihaza veya kimlik doğrulama uygulamasına gönderilen benzersiz bir kod. Güçlü, Benzersiz Parolalar Kullanın: DigitalOcean hesabınız için başka hiçbir hesapta kullanılmayan güçlü, benzersiz bir parola seçin. Güçlü bir şifre genellikle 12 karakterden uzundur, büyük ve küçük harfler, sayılar ve semboller içerir ve kolayca tahmin edilemez veya kolayca elde edilebilecek kişisel bilgilere dayanmaz.

hesabınız için başka hiçbir hesapta kullanılmayan güçlü, benzersiz bir parola seçin. Güçlü bir şifre genellikle 12 karakterden uzundur, büyük ve küçük harfler, sayılar ve semboller içerir ve kolayca tahmin edilemez veya kolayca elde edilebilecek kişisel bilgilere dayanmaz. Ekipler ve API Anahtarlarıyla Erişim İzinlerini Yönetin: Erişim izinlerini yönetmek için DigitalOcean ekipler kurun ve her ekip üyesinin, rolüne göre uygun izinlere ve erişim düzeylerine sahip olmasını sağlayın. DigitalOcean hesabınızla etkileşim kurması gereken bireysel geliştiricilere, uygulamalara veya hizmetlere belirli izinler vermek için API anahtarlarını kullanın.

Erişim izinlerini yönetmek için ekipler kurun ve her ekip üyesinin, rolüne göre uygun izinlere ve erişim düzeylerine sahip olmasını sağlayın. hesabınızla etkileşim kurması gereken bireysel geliştiricilere, uygulamalara veya hizmetlere belirli izinler vermek için API anahtarlarını kullanın. Kullanıcı Erişimini Düzenli Olarak İnceleyin ve Denetleyin: DigitalOcean hesabınıza ve kaynaklarınıza kullanıcı erişimini inceleyin ve denetleyin. Artık ihtiyacı olmayan veya rolleri değişen kullanıcılar için erişimi kaldırın veya ayarlayın.

Ağ güvenliği

Uygulamanızın ağını korumak, verilerinizi korumak ve sorunsuz çalışmayı sürdürmek için kritik öneme sahiptir. DigitalOcean uygulama ortamınızda aşağıdaki en iyi ağ güvenliği uygulamalarını uygulayın:

Güvenlik Duvarlarını Kullanın: Gelen ve giden ağ trafiğini izlemek ve kaynaklarınıza yetkisiz erişimi engelleyen kurallar oluşturmak için DigitalOcean Bulut Güvenlik Duvarlarını kullanın. Uygulamanızın düzgün çalışması için yalnızca gerekli bağlantı noktalarının açık olduğundan emin olun ve mümkün olduğunda belirli IP adreslerine erişimi kısıtlayın.

Gelen ve giden ağ trafiğini izlemek ve kaynaklarınıza yetkisiz erişimi engelleyen kurallar oluşturmak için Bulut Güvenlik Duvarlarını kullanın. Uygulamanızın düzgün çalışması için yalnızca gerekli bağlantı noktalarının açık olduğundan emin olun ve mümkün olduğunda belirli IP adreslerine erişimi kısıtlayın. Güvenli SSH Erişimi: Sunucularınıza erişmek için Secure Shell (SSH) kullanırken, parola kimlik doğrulamasını devre dışı bırakın ve bunun yerine SSH anahtarlarını kullanın. Ayrıca, her kullanıcı için her zaman güçlü ve benzersiz anahtarlar kullanın, asla "root" veya "admin" gibi ortak kullanıcı adlarını kullanmayın ve SSH anahtarlarını düzenli olarak gözden geçirip değiştirin.

Sunucularınıza erişmek için Secure Shell (SSH) kullanırken, parola kimlik doğrulamasını devre dışı bırakın ve bunun yerine SSH anahtarlarını kullanın. Ayrıca, her kullanıcı için her zaman güçlü ve benzersiz anahtarlar kullanın, asla "root" veya "admin" gibi ortak kullanıcı adlarını kullanmayın ve SSH anahtarlarını düzenli olarak gözden geçirip değiştirin. Ağ Segmentasyonunu Uygulayın: Bileşenleri rollerine göre yalıtarak uygulama ortamınızı ayrı ağlara veya alt ağlara bölün. Bu, saldırı yüzeyini en aza indirmeye ve yetkisiz erişimin diğer ağ bölümlerine yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Bileşenleri rollerine göre yalıtarak uygulama ortamınızı ayrı ağlara veya alt ağlara bölün. Bu, saldırı yüzeyini en aza indirmeye ve yetkisiz erişimin diğer ağ bölümlerine yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. HTTPS'yi zorunlu kılın: Uygulama sunucunuz ile istemcileri arasında alınıp verilen verileri şifrelemek için HTTPS protokolünü kullanın, böylece özel ve güvenli iletişim sağlayın. Alanınız için bir SSL/TLS sertifikası edinin, sunucunuzu HTTPS kullanacak şekilde yapılandırın ve kullanıcıların tarayıcılarından HTTPS bağlantılarını zorunlu kılmak için Sıkı Aktarım Güvenliği (HSTS) uygulayın.

Uygulama sunucunuz ile istemcileri arasında alınıp verilen verileri şifrelemek için HTTPS protokolünü kullanın, böylece özel ve güvenli iletişim sağlayın. Alanınız için bir SSL/TLS sertifikası edinin, sunucunuzu HTTPS kullanacak şekilde yapılandırın ve kullanıcıların tarayıcılarından HTTPS bağlantılarını zorunlu kılmak için Sıkı Aktarım Güvenliği (HSTS) uygulayın. Sanal Özel Ağları (VPN'ler) veya Özel Ağları Kullanın: Kaynaklarınız için güvenli ve yalıtılmış bir iletişim kanalı oluşturmak için sanal bir özel ağ (VPN) kurun veya DigitalOcean Özel Ağlarından yararlanın. Bu şekilde, dahili trafik, halka açık internetteki olası dinleme veya kurcalamalara karşı korunur.

Bu hesap güvenliği ve ağ güvenliği en iyi uygulamalarını uygulayarak, DigitalOcean uygulama ortamınızı güvence altına alma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Sonraki bölümlerde uygulamanızın güvenlik duruşunu daha da geliştirmek için uygulama ve veri güvenliği, izleme ve olaylara müdahale, yedekleme, kurtarma ve yedeklilik konularını ele alacağız.

Uygulama ve Veri Güvenliği

DigitalOcean'da uygulama ortamınızın güvenliğini sağlamak, güçlü uygulama ve veri güvenliği önlemlerinin uygulanmasını içerir. Bu, uygulamanızın verilerinin bütünlüğünü ve gizliliğini koruyan uygulama düzeyindeki uygulamaları içerir. Uygulamalarınızı DigitalOcean'da geliştirirken ve dağıtırken aşağıdaki uygulamaları göz önünde bulundurun.

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Veri şifreleme

Hem beklemede hem de aktarım sırasında veri şifreleme, verilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak açısından çok önemlidir. Aktarılan verilerin güvenliğini sağlamak için SSL/TLS gibi şifreleme araçlarını ve protokollerini, beklemedeki veriler için ise AES gibi veri şifreleme algoritmalarını kullanın. DigitalOcean'da, herhangi bir ek çaba gerektirmeden, kullanımda olmayan verilerinizi korumak için yerleşik şifreleme seçenekleri sunan PostgreSQL gibi yönetilen veritabanlarını kullanın.

Giriş Doğrulaması

SQL enjeksiyonu ve siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırıları da dahil olmak üzere çeşitli güvenlik tehditlerini önlemek için girişin doğru şekilde doğrulanması önemlidir. Bu tehditlere karşı koruma sağlamak için uygulamanızın tüm kullanıcı girişlerini işlemeden önce doğruladığından, temizlendiğinden ve kodlandığından emin olun.

Güvenli Kodlama Uygulamaları

Güvenli uygulamalar geliştirmek için güvenli kodlama uygulamalarını benimseyin ve OWASP (Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi) İlk On Projesi gibi endüstri standardı yönergeleri izleyin. Bağımlılıklarınızı ve kitaplıklarınızı düzenli olarak güncelleyin ve kodunuza güvenlik açıkları ekleme olasılığını en aza indirmek için her zaman güvenilir kaynakları kullanın.

Düzenli Güvenlik Değerlendirmeleri

Uygulama ortamınızdaki olası güvenlik sorunlarını belirlemek ve bunları hızlı bir şekilde çözmek için güvenlik açığı taraması, sızma testi ve kod incelemeleri gibi düzenli güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirin. Güncellemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve uygulamalarınızın bilinen güvenlik açıklarına maruz kalması riskini en aza indirmek için tutarlı bir yama yönetimi politikası oluşturun.

AppMaster'ın kodsuz platformu, uygulama ve veri güvenliğine yönelik en iyi uygulamaları takip etmenize yardımcı olabilir. Platform, istediğiniz planlara göre otomatik olarak uygulamalar oluşturarak oluşturulan kodun tutarlı, güvenli ve güncel olmasını sağlar ve yanlışlıkla güvenlik açıklarının ortaya çıkması olasılığını en aza indirir.

İzleme ve Olay Müdahalesi

Proaktif izleme ve etkili bir olay müdahale planı, DigitalOcean'daki uygulama ortamınızı korumak için hayati öneme sahiptir. Potansiyel güvenlik tehditlerini ciddi zarara yol açmadan önce hızlı bir şekilde tespit etmenize ve bunlara yanıt vermenize olanak tanırlar. İzleme ve olay müdahale stratejinizi tasarlarken aşağıdaki hususları aklınızda bulundurun:

Gerçek zamanlı izleme

Uygulama ortamınızın durumunu ve performansını izlemek için DigitalOcean Monitoring gibi araçları veya diğer üçüncü taraf çözümleri kullanarak gerçek zamanlı izleme uygulayın. Bu, potansiyel güvenlik ihlallerini veya performans sorunlarını tespit etmenize ve bunları kullanıcılarınızı ve iş operasyonlarınızı etkilemeden önce çözmenize olanak tanır.

Günlükleme ve Analiz

Uygulamalarınızı, ağ bağlantıları, kullanıcı eylemleri ve hata mesajları da dahil olmak üzere sistemdeki ayrıntılı etkinlik günlüklerini tutacak şekilde yapılandırın. Günlük verilerini düzenli olarak incelemek ve analiz etmek için günlük analizi araçlarını kullanın; bu, bir güvenlik tehdidine işaret edebilecek şüpheli etkinlikleri, eğilimleri veya anormallikleri belirlemenize olanak tanır.

Olay Yönetimi

Güvenlik olaylarını etkili bir şekilde koordine etmek ve bunlara yanıt vermek için açık bir komuta zinciri ve iletişim kanallarıyla iyi tanımlanmış bir olay yönetimi süreci oluşturun. Süreç, bir güvenlik olayı sırasında paydaşları bilgilendirmek için rolleri ve sorumlulukları, üst kademeye yükseltme prosedürlerini ve iletişim protokollerini özetlemelidir.

Olay Sonrası İnceleme ve İyileştirmeler

Bir güvenlik olayının ardından, temel nedeni belirlemek ve müdahale prosedürlerinizin etkinliğini değerlendirmek için kapsamlı bir inceleme yapın. Güvenlik önlemlerinizi ve olay yönetimi sürecinizi iyileştirmek ve uygulama ortamınızı gelecekteki tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için bu bilgileri kullanın.

Yedekleme, Kurtarma ve Yedekleme

Verilerinizi yedeklemek, veri kurtarılabilirliğini sağlamak ve artıklık önlemlerini uygulamak DigitalOcean'da güvenli bir uygulama ortamı oluşturmak için çok önemlidir. Bu uygulamalar, verilerinizi ve uygulama ortamınızı veri kaybına, hizmet kesintilerine ve diğer tehditlere karşı korur. Yedekleme, kurtarma ve artıklık stratejilerinizi geliştirmeye yönelik bazı öneriler:

Düzenli Yedeklemeler

Uygulama verilerinizin düzenli olarak yedeklerini alın ve bunları güvenli bir konumda saklayın. Süreci otomatikleştirmek için DigitalOcean'ın yerleşik yedekleme özelliklerini veya üçüncü taraf yedekleme araçlarını kullanabilirsiniz. Verilerinizin birden fazla kopyasını korumak için yedeklemelerinizde sürüm oluşturmayı etkinleştirin; böylece gerekirse önceki bir sürüme geri dönebilirsiniz.

Kurtarma Testi

Bir felaket veya arıza durumunda verilerinizi ve hizmetlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde geri yükleyebilmenizi sağlamak için veri kurtarma sürecinizi düzenli olarak test edin. Kurtarma stratejinizin etkinliğini ölçmek için kurtarma süresi hedeflerinizi (RTO) ve kurtarma noktası hedeflerinizi (RPO) takip edin.

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Artıklık ve Yük Devretme

Uygulama ortamınızın yüksek kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini korumak için yük dengeleme ve yük devretme gibi yedeklilik önlemlerini uygulayın. DigitalOcean ile, gelen trafiği dağıtmak ve arıza durumunda trafiği otomatik olarak sağlıklı sunuculara yönlendirmek için Kayan IP'ler ve Yük Dengeleyiciler gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Bölge çapında kesintiler durumunda maksimum dayanıklılığı sağlamak için uygulama ortamınızı birden fazla coğrafi bölgeye kopyalamak da iyi bir uygulamadır.

Uygulama ve veri güvenliği, izleme ve olaylara müdahale, yedekleme, kurtarma ve yedeklilik için bu en iyi uygulamaları takip ederek DigitalOcean'da güvenli bir uygulama ortamı oluşturabilirsiniz. Bu önlemleri AppMaster no-code platformunun güçlü güvenlik özellikleriyle birleştirerek, potansiyel güvenlik tehditlerine karşı iyi korunduğunuzu bilerek uygulamalarınızı güvenle geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz.

Uygulama Geliştirme için AppMaster Güvenlik Özelliklerini Kullanma

AppMaster, geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. AppMaster ile drag-and-drop arayüzüyle görsel olarak çekici veri modelleri oluşturabilir, görsel BP Designer ile iş mantığını tanımlayabilirsiniz.

Platform, uygun mimariyle gerçek uygulamalar üreterek projeleriniz için güvenli ve güvenilir bir temel sunar. DigitalOcean'da uygulamalar geliştirirken geliştirme sürecini daha hızlı, daha verimli ve daha güvenli hale getirmek için AppMaster yerleşik güvenlik özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

AppMaster güvenli uygulama geliştirmeye yardımcı olabileceği bazı yollar şunlardır:

Erişim kontrolü ve kullanıcı yönetimi

AppMaster, kullanıcı kimlik doğrulaması, rol tabanlı yetkilendirme ve API anahtar yönetimi dahil olmak üzere erişim kontrol mekanizmaları sunar. Bu özellikler sayesinde uygulamanızın kaynaklarına yetkisiz erişimi kolayca önleyebilir, hassas verilere ve işlevlere yalnızca doğru kişilerin erişmesini sağlayabilirsiniz.

Giriş doğrulama ve güvenli kodlama uygulamaları

AppMaster no-code platformu, oluşturulan kaynak kodunun, giriş doğrulama ve güvenli kodlamayla ilgili en iyi uygulamaları takip etmesini sağlar. Görsel arayüzü sayesinde doğrulama kurallarını, veri kısıtlamalarını ve hata işleme süreçlerini tanımlayarak SQL enjeksiyonu, siteler arası komut dosyası oluşturma (XSS) ve arabellek taşmaları gibi yaygın güvenlik risklerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Veri şifreleme ve güvenli depolama

AppMaster uygulamalarınız için veri şifrelemeyi ve güvenli depolamayı uygulamayı kolaylaştırarak hassas bilgileri hem aktarım sırasında hem de bekleme sırasında korur. HTTPS kullanımını zorunlu kılarak, istemciler ve sunucular arasındaki tüm iletişimin şifrelendiğinden emin olabilirsiniz; platformun oluşturulan arka uç uygulamaları ise uyumlu PostgreSQL veritabanlarında güvenli veri depolama sağlar.

Otomatik güvenlik değerlendirmeleri ve güvenlik açığı taraması

AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgelerini oluşturur. Bu çıktıların düzenli olarak gözden geçirilmesi, olası güvenlik açıklarının belirlenmesine yardımcı olabilir ve uygulamanızın mimarisinin zaman içinde güvenli kalmasını sağlayabilir.

DigitalOcean'ın güvenlik özellikleriyle entegrasyon

AppMaster, DigitalOcean'ın güvenlik duvarları, sanal özel ağlar (VPN'ler) ve şifreli depolama seçenekleri gibi yerel güvenlik özellikleriyle bütünleşir. Bu, DigitalOcean platformunda son derece güvenli ve uyumlu bir uygulama ortamı oluşturmanıza olanak tanırken aynı zamanda AppMaster no-code uygulama geliştirme özelliklerinden de yararlanır.

Çözüm

DigitalOcean'da uygulama ortamınızın güvenliğini sağlamak, hassas verilerin korunması, kullanıcı güveninin sağlanması ve uygulamalarınızın sorunsuz çalışmasının sürdürülmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu makaledeki kapsamlı geliştirici kontrol listesi, hesap güvenliği, ağ güvenliği, veri güvenliği, izleme ve olaylara müdahale, yedekleme ve yedeklilik konularında en iyi güvenlik uygulamalarını uygulamaya yönelik değerli bir kaynaktır.

Bu en iyi uygulamalara ek olarak, AppMaster güçlü no-code platformu, DigitalOcean'da web, mobil ve arka uç uygulamalarını geliştirmek ve sürdürmek için ölçeklenebilir, güvenli ve etkili bir yol sağlar. AppMaster yerleşik güvenlik özelliklerinden ve DigitalOcean'ın yerel güvenlik araçlarıyla kusursuz entegrasyonundan yararlanarak, yenilikçi ve güvenli uygulamaları güvenle sunmaya odaklanabilirsiniz.

Bu önerileri takip ederek ve AppMaster entegrasyonunu uygulama geliştirme sürecinize dahil ederek, güvenlik ihlali riskini önemli ölçüde azaltacak ve DigitalOcean'daki projelerinizin uzun vadeli başarısını garantileyeceksiniz.