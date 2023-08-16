Java'da Altıgen Mimari için En Etkili Stratejiler

Altıgen Mimari veya Bağlantı Noktaları ve Bağdaştırıcılar, uygulamanın temel etki alanı mantığı ile etkileşime girdiği harici hizmetler, veri kaynakları ve kullanıcı arabirimleri arasında net bir ayrım oluşturmayı amaçlayan bir yazılım mimari modelidir. Hexagonal Architecture'ın birincil amacı, bir uygulamanın bakımını, uyarlanabilirliğini ve test edilebilirliğini, ana mantığını merkez parçası olarak ele alarak ve onu Bağlantı Noktaları ve Adaptörler adı verilen iyi tanımlanmış arabirimler aracılığıyla dış dünyaya bağlayarak geliştirmektir.

"Altıgen" adı, temel iş mantığını çeşitli harici hizmetlere bağlayan, her iki yanında farklı adaptörler bulunan bir altıgeni gösteren bu mimari modelin görsel temsilinden gelir. Bu düzen, uygulamanın çekirdeğini etkilemeden yeni bağdaştırıcılar kolayca eklenebildiği veya çıkarılabildiği için bu mimarinin esnekliğini ve modülerliğini göstermektedir.

Neden Altıgen Mimari Kullanılmalı?

Hexagonal Architecture'ı kullanmak, Java uygulamalarınız için çeşitli avantajlar sağlar:

Temel iş mantığının izolasyonu: Çekirdek etki alanı mantığını dış bağımlılıklardan ayırarak, dış entegrasyonların özellikleri hakkında endişelenmeden temel işlevleri uygulamaya odaklanabilirsiniz. Bu yalıtım, çekirdek mantığı harici hizmetlerden bağımsız olarak test edebileceğiniz için kodunuzun test edilebilirliğini artırmaya da yardımcı olur.

Çekirdek etki alanı mantığını dış bağımlılıklardan ayırarak, dış entegrasyonların özellikleri hakkında endişelenmeden temel işlevleri uygulamaya odaklanabilirsiniz. Bu yalıtım, çekirdek mantığı harici hizmetlerden bağımsız olarak test edebileceğiniz için kodunuzun test edilebilirliğini artırmaya da yardımcı olur. Geliştirilmiş sürdürülebilirlik ve uyarlanabilirlik: Endişelerin net bir şekilde ayrılmasıyla, dış bağımlılıklarda veya bunların uygulamalarında yapılan herhangi bir değişiklik temel mantığı etkilemeyecektir. Bu ayırma, uygulamanın ana işlevselliğini etkilemeden dış bağımlılıkları kolayca güncellemenize, yeniden düzenlemenize veya değiştirmenize olanak tanır.

Endişelerin net bir şekilde ayrılmasıyla, dış bağımlılıklarda veya bunların uygulamalarında yapılan herhangi bir değişiklik temel mantığı etkilemeyecektir. Bu ayırma, uygulamanın ana işlevselliğini etkilemeden dış bağımlılıkları kolayca güncellemenize, yeniden düzenlemenize veya değiştirmenize olanak tanır. Artırılmış modülerlik: Hexagonal Architecture, modüler, birleştirilebilir bileşenlerin geliştirilmesini teşvik ederek yeni işlevsellik eklemeyi, adaptörleri değiştirmeyi veya uygulamanın yapısını yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır.

Hexagonal Architecture, modüler, birleştirilebilir bileşenlerin geliştirilmesini teşvik ederek yeni işlevsellik eklemeyi, adaptörleri değiştirmeyi veya uygulamanın yapısını yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır. Esnek entegrasyon: Bağlantı Noktaları ve Adaptörler kullanılarak uygulama, çeşitli dış hizmet ve veri kaynaklarına kolayca bağlanabilir ve farklı ortamlara ve gereksinimlere uyarlanabilirliğini geliştirir.

Bağlantı Noktaları ve Adaptörler kullanılarak uygulama, çeşitli dış hizmet ve veri kaynaklarına kolayca bağlanabilir ve farklı ortamlara ve gereksinimlere uyarlanabilirliğini geliştirir. Geliştirilmiş test edilebilirlik: Çekirdek etki alanı mantığı harici hizmetlerden ayrıldığından, tüm harici bağımlılık zincirini taklit etmek veya saptırmak zorunda kalmadan temel iş kuralları için etkin bir şekilde birim testleri oluşturabilirsiniz.

Görüntü kaynağı: GitHub

Temel Kavramlar ve Terminoloji

Altıgen Mimariyi daha iyi anlamak için bazı temel terimler ve kavramlar şunlardır:

Çekirdek etki alanı mantığı

Bu, uygulamanızın merkezi iş mantığını ve en kritik kısmını temsil eder. Hexagonal Architecture'da çekirdek etki alanı mantığı, veritabanları, mesajlaşma sistemleri veya UI bileşenleri gibi herhangi bir dış bağımlılıktan ve endişeden bağımsız olmalıdır.

Limanlar

Bağlantı noktaları, çekirdek etki alanı mantığı ile dış hizmetler arasındaki etkileşimler için sözleşmeyi tanımlayan arabirimlerdir. Bağlantı noktaları, uygulamanız ve bağdaştırıcıları arasındaki giriş/çıkış biçimlerini ve iletişim protokollerini tanımlamaktan da sorumludur. İki tür bağlantı noktası vardır:

Sürme Bağlantı Noktaları: Sürme bağlantı noktaları, uygulamanızla etkileşime geçmek için harici aktörler (örneğin, UI bileşenleri, harici sistemler) tarafından kullanılır. Harici istemcilerin çekirdek etki alanı mantığına komutlar ve sorgular gönderme yöntemlerini tanımlarlar.

Sürme bağlantı noktaları, uygulamanızla etkileşime geçmek için harici aktörler (örneğin, UI bileşenleri, harici sistemler) tarafından kullanılır. Harici istemcilerin çekirdek etki alanı mantığına komutlar ve sorgular gönderme yöntemlerini tanımlarlar. Driven Ports: Driven bağlantı noktaları, uygulamanız tarafından veritabanları, mesajlaşma sistemleri veya üçüncü taraf API'ler gibi harici hizmetlerle etkileşim kurmak için kullanılır. Uygulamanıza veri ve hizmet sağlamak için dış bağımlılıklara yönelik yöntemleri tanımlarlar.

Adaptörler

Bağdaştırıcılar, Bağlantı Noktalarını uygulamaktan ve çekirdek etki alanı mantığı ile dış hizmetler arasındaki boşluğu doldurmaktan sorumludur. Verilerin ve işlevlerin harici sunumunu uygulamanız tarafından anlaşılan bir biçime çevirir ve bunun tersi de geçerlidir.

Sürüş Bağdaştırıcıları: Sürüş bağdaştırıcıları, dış girdiyi (ör. HTTP istekleri veya kullanıcı girişi), temel etki alanı mantığının anlayabileceği komutlara ve sorgulara çevirir.

Sürüş bağdaştırıcıları, dış girdiyi (ör. HTTP istekleri veya kullanıcı girişi), temel etki alanı mantığının anlayabileceği komutlara ve sorgulara çevirir. Driven Adapters: Driven Adapters, çekirdek etki alanı mantığının çıktısını ve gereksinimlerini harici hizmetlerle etkileşim için gerekli çağrılara ve işlemlere çevirir.

Bu temel kavramları anlamak, sürdürülebilirliği, uyarlanabilirliği ve test edilebilirliği geliştirmek için Java uygulamalarınızda Hexagonal Architecture'ı etkili bir şekilde uygulamanıza ve kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Java'da Altıgen Mimari Uygulaması

Java'da Hexagonal Architecture uygulamak, uygulamanızın temel iş mantığı ile altyapı katmanı arasında açık bir ayrım gerektirir. Bu, Hexagonal Architecture'ın ana bileşenleri olan Portlar ve Adaptörler tanımlanarak elde edilebilir. Java'da Altıgen Mimariyi uygulamaya yönelik adımlar şunlardır:

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Bağlantı Noktalarını Tanımlayın: Bağlantı Noktalarını Java arayüzleri olarak tanımlayarak başlayın. Bir Bağlantı Noktası, belirli bir uygulama etkileşimi için sözleşmeyi temsil eder ve temel iş mantığı ile harici sistemler veya UI bileşenleri arasında bir sınır görevi görür. Her Port, beklenen girdileri ve çıktıları tanımlayan bir dizi yöntemi ortaya çıkarmalıdır. Bağdaştırıcıları Uygulayın: Bağlantı Noktaları arabirimlerini uygulayan Java sınıfları oluşturun. Bu Bağdaştırıcılar, harici sistemin iletişim protokolünü Bağlantı Noktası tarafından tanımlanan sözleşmeye çevirir. Bağdaştırıcılar iki türe ayrılabilir: birincil ve ikincil. Birincil Bağdaştırıcılar, kullanıcı arayüzü veya kullanıcı girişi ile etkileşime girerken, ikincil Bağdaştırıcılar veritabanları, API'ler veya mesajlaşma sistemleri gibi harici sistemlerle ilgilenir. Temel iş mantığını oluşturun: Geliştirin, Adaptörler ve Bağlantı Noktalarından ayrı tutun. İş mantığı, depolama veya mesajlaşma gibi altyapı endişelerine bağımlı olmadan, saf ve durum bilgisi içermemelidir. Bu, kod tabanının test edilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırır ve çekirdek etki alanının çevreleyen mimarideki değişikliklerden etkilenmemesini sağlar. Bileşenleri bağlayın: Bileşenler arasındaki bağımlılıkları yönetmek için Dependency Injection (DI) kullanın. DI, belirli bir bileşenin gerektirdiği bağımlılıkların bileşen içinde doğrudan somutlaştırılmak yerine harici olarak sağlanmasını sağlar. Bu, endişelerin daha temiz bir şekilde ayrılmasını sağlar ve bağımlılıkları test çiftleri veya taklitleriyle değiştirmenize izin vererek birim testini basitleştirir.

Altıgen Mimariyi Uygulamak İçin En İyi Uygulamalar

Hexagonal Architecture'dan en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki en iyi uygulamaları göz önünde bulundurun:

Modülerliği vurgulayın: İyi tanımlanmış arayüzler ve soyutlamalar kullanarak uygulamanızı modülerliği göz önünde bulundurarak tasarlayın. Bileşenleri modüler tutmak, temel iş mantığını değiştirmeden bir uygulamayı diğeriyle kolayca değiştirmenize olanak tanır. Çekirdek etki alanı mantığını izole edin: Çekirdek etki alanı mantığını temiz tutun ve tüm altyapı endişelerinden ayrı tutun. Bu, uygulamayı test etmeyi ve sürdürmeyi ve teknoloji veya gereksinimlerdeki değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır. Net Bağlantı Noktası sözleşmeleri tanımlayın: Bağlantı Noktalarınız için tanımlanmış arayüzlerin açık ve öz olduğundan emin olun ve uygulama etkileşimleri için sözleşmeyi etkin bir şekilde oluşturun. Bu, çekirdek etki alanı mantığı ile harici sistemler arasında temiz bir ayrım oluşturmaya yardımcı olarak, uygulamayı uyarlama veya değiştirme konusunda esneklik sağlar. Bağımlılığı tersine çevirmeyi zorunlu kılın: Bileşenler arasındaki bağımlılıkları yönetmek için Dependency Injection (DI) kullanın. Bu, endişelerin temiz bir şekilde ayrılmasını teşvik eder, eşleşmeyi azaltır ve gerektiğinde test çiftleri veya taklitleri enjekte etmenize izin vererek testi basitleştirir. Tutarlı adlandırma kurallarını uygulayın: Projenizdeki Bağlantı Noktalarını ve Adaptörleri net bir şekilde tanımlamak için tutarlı adlandırma kurallarını kullanın. Bu, kod tabanınızın okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirerek geliştiricilerin mimariyi kolayca anlamasını sağlar.

Altıgen Mimarinin Gerçek Dünya Örnekleri

Çok sayıda web uygulaması, mikro hizmet ve kurumsal yazılım sistemi, daha iyi bakım, uyarlanabilirlik ve esneklik elde etmek için Hexagonal Architecture'ı benimsemiştir. İşte birkaç gerçek dünya örneği:

e-Ticaret platformları: E-Ticaret sistemleri genellikle ödeme ağ geçitleri, nakliye sağlayıcıları ve envanter yönetim sistemleri gibi çeşitli harici hizmetlerle entegrasyon gerektirir. Hexagonal Architecture, geliştiricilerin her bir entegrasyonun ayrı Bağdaştırıcılar olarak uygulanabileceği modüler bir sistem oluşturmasını sağlayarak farklı sağlayıcılar arasında geçiş yapmayı veya üçüncü taraf hizmetlerdeki güncellemelere uyum sağlamayı kolaylaştırır. Mikro hizmetler: Mikro hizmetler, Hexagonal Architecture için mükemmel bir kullanım durumudur. Hexagonal ilkelerine sahip bir Microservices mimarisini uygulayarak, veritabanları, API'ler ve mesajlaşma sistemleri gibi birden çok harici hizmet ve bileşene bağlanmada endişelerin net bir şekilde ayrılmasını, daha iyi bakım ve esneklik elde edebilirsiniz. İçerik Yönetim Sistemleri (CMS): Drupal veya WordPress gibi popüler CMS platformları , çeşitli harici eklentiler, temalar ve veritabanlarıyla etkileşime girmeleri gerektiğinden Hexagonal Architecture'dan yararlanabilir. Geliştiriciler, Hexagonal ilkelerini uygulayarak kod bakımını basitleştirebilir ve dış bağımlılıklara veya gereksinim değişikliklerine kolayca uyum sağlayabilir.

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Bu gerçek dünya örneklerini inceleyerek ve onlardan öğrenerek, sürdürülebilir, esnek ve kolayca uyarlanabilir uygulamalar oluşturmak için Hexagonal Architecture ilkelerini kendi projelerinize nasıl uygulayacağınızı daha iyi anlayabilirsiniz. Hexagonal Architecture'ı AppMaster.io gibi platformlarla entegre etmenin, AppMaster no-code özelliklerinin avantajlarından yararlanırken Hexagonal Architecture'daki en iyi uygulamaları izleyen arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabileceğini unutmayın. .

Altıgen Mimariyi AppMaster.io ile Entegre Etme

Hexagonal Architecture'ı AppMaster.io projenize entegre etmek, sürdürülebilirliği, uyarlanabilirliği ve esnekliği artırabilir. Hexagonal Architecture ilkelerine bağlı kalarak arka uç ve web uygulamanızdaki temel etki alanı mantığını tasarlamanıza olanak tanır. Bu bileşenleri harici hizmetlere ve UI bileşenlerine bağlayarak kolaylaştırılmış bir uygulama geliştirme süreci oluşturabilirsiniz. AppMaster.io, geliştiricilerin görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir kodsuz platformdur.

AppMaster.io, araç seti ve sezgisel arayüzü ile projelerinizde Hexagonal Architecture uygulamasını basitleştirmenize yardımcı olabilir. Hexagonal Architecture'ı AppMaster.io ile entegre etmek için şu adımları izleyin:

1. Adım: Visual BP Designer kullanarak Çekirdek Etki Alanı Mantığını Tasarlayın

AppMaster.io'nun görsel BP Tasarımcısını kullanarak çekirdek etki alanı mantığınızı tasarlayarak başlayın. Temel mantıksal bileşenlerinizi temiz tuttuğunuzdan ve birincil sorumluluklarına odaklandığınızdan emin olun. Bu yaklaşım, Altıgen Mimari tarafından savunulan endişelerin ayrılmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

2. Adım: Harici Hizmetler için Bağlantı Noktalarını ve Adaptörleri Tanımlayın

Uygulamanızın etkileşime girmesi gereken harici hizmetleri tanımlayın ve gerekli Bağlantı Noktalarını ve Adaptörleri tanımlayın. AppMaster.io, harici hizmetlerle iletişim kurmak için özel endpoints oluşturmanıza olanak tanır. Bağlantı Noktalarını tanımlamak ve her bir harici hizmetle etkileşim için gereken mantığı kapsayan Bağdaştırıcıları uygulamak için bu özel endpoints kullanın.

3. Adım: Kullanıcı Arayüzünü ve Etkileşimi Tasarlayın

AppMaster.io'nun sürükle ve bırak UI oluşturucusunu kullanarak web ve mobil uygulamalarınızın kullanıcı arabirimini tasarlayın. UI bileşenlerinizin, çekirdek etki alanı mantığı ve harici hizmetlerle iletişim kurmak için uygun Bağlantı Noktalarına bağlayarak, Altıgen Mimari ilkelerine bağlı olduğundan emin olun.

4. Adım: UI Bileşenleri için İş Mantığını Uygulayın

AppMaster.io, web ve mobil uygulamalar için görsel BP tasarımcısını kullanarak UI bileşenlerinizin iş mantığını tanımlamanıza olanak tanır. Hexagonal Architecture ilkelerini takip ederek, çekirdek etki alanı mantığınızla ve harici hizmetlerle etkili bir şekilde bütünleşen, uyarlanabilir ve bakımı yapılabilir bir kullanıcı arabirimi oluşturabilirsiniz.

5. Adım: Uygulamanızı Yayınlayın ve Dağıtın

Uygulamanızın temel etki alanı mantığı, Bağlantı Noktaları, Bağdaştırıcılar ve AppMaster arabirimi tasarlanıp uygulanmış olarak, uygulamanız için kaynak kodu oluşturmak, derlemek, testler çalıştırmak, Docker kapsayıcılarına paketlemek ( yalnızca arka uç) ve buluta dağıtın.

Ek İpuçları

Değişiklikleri ve ölçeklenebilirliği basitleştirerek uygulamanızın bileşenleri arasındaki bağımlılıkları yönetmek için Dependency Injection'ı kullanın.

Bağlantı Noktalarınızı ve Adaptörlerinizi tasarlarken her bileşenin bağımsız çalışmasını sağlayarak modülerliği hedefleyin.

Ayrım konularına, modülerliğe ve temiz mimariye odaklanarak Hexagonal Architecture'ı uygulamak için en iyi uygulamaları kullanın.

Yazılım geliştiricisi Chad Fowler'ın zekice gözlemlediği gibi , "Yaşlandıkça, teknolojide çözülmesi gereken en büyük sorunun insanların işleri olması gerekenden daha zorlaştırmaktan vazgeçmelerini sağlamak olduğunu o kadar çok anlıyorum." AppMaster.io karmaşıklıkları basitleştirdiği için bu doğru gibi görünüyor. Sezgisel bir kullanıcı arabirimi oluşturucusu olan görsel BP Designer'ı ve güçlü proje yönetimi araçlarını kullanarak, Hexagonal Architecture'ın ilkelerini projelerinize sorunsuz bir şekilde dahil edebilir ve aerodinamik bir geliştirme çağını başlatabilirsiniz.