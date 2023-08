Le strategie più efficaci per l'architettura esagonale in Java

L'Architettura Esagonale, o Porte e Adattatori, è un modello architetturale del software che mira a creare una separazione netta tra la logica del dominio centrale dell'applicazione e i servizi esterni, le fonti di dati e le interfacce utente con cui interagisce. L'obiettivo principale dell'architettura esagonale è quello di migliorare la manutenibilità, l'adattabilità e la testabilità di un'applicazione trattando la sua logica di base come il fulcro e collegandola al mondo esterno attraverso interfacce ben definite chiamate Porte e Adattatori.

Il nome "esagonale" deriva dalla rappresentazione visiva di questo modello architettonico, che mostra un esagono con diversi adattatori su ogni lato, che collegano la logica aziendale centrale a vari servizi esterni. Questo layout illustra la flessibilità e la modularità di questa architettura, in quanto nuovi adattatori possono essere facilmente aggiunti o rimossi senza influenzare il nucleo dell'applicazione.

Perché utilizzare l'architettura esagonale?

L'utilizzo dell'architettura esagonale offre diversi vantaggi alle applicazioni Java:

Isolamento della logica aziendale centrale: Separando la logica di dominio principale dalle dipendenze esterne, è possibile concentrarsi sull'implementazione della funzionalità principale senza preoccuparsi delle specifiche integrazioni esterne. Questo isolamento contribuisce anche a migliorare la testabilità del codice, in quanto è possibile testare la logica di base indipendentemente dai servizi esterni.

Migliore manutenibilità e adattabilità: Con una chiara separazione delle preoccupazioni, qualsiasi modifica alle dipendenze esterne o alle loro implementazioni non influisce sulla logica di base. Questa separazione consente di aggiornare, rifattorizzare o sostituire facilmente le dipendenze esterne senza impattare sulla funzionalità principale dell'applicazione.

Maggiore modularità: l'architettura Hexagonal promuove lo sviluppo di componenti modulari e componibili, rendendo più semplice l'aggiunta di nuove funzionalità, lo scambio di adattatori o la riorganizzazione della struttura dell'applicazione.

Integrazione flessibile: Grazie all'uso di porte e adattatori, l'applicazione può essere facilmente collegata a vari tipi di servizi e fonti di dati esterni, migliorando la sua adattabilità a diversi ambienti e requisiti.

Maggiore testabilità: Poiché la logica del dominio principale è separata dai servizi esterni, è possibile creare efficacemente test unitari per le regole di business principali senza dover prendere in giro o stubare l'intera catena di dipendenze esterne.

Fonte dell'immagine: GitHub

Concetti chiave e terminologia

Per comprendere meglio l'Architettura esagonale, ecco alcuni termini e concetti essenziali:

Logica del dominio principale

Rappresenta la logica di business centrale dell'applicazione e la parte più critica. Nell'Architettura Hexagonal, la logica del dominio centrale deve essere indipendente da qualsiasi dipendenza e preoccupazione esterna, come database, sistemi di messaggistica o componenti dell'interfaccia utente.

Porte

Le porte sono interfacce che definiscono il contratto per le interazioni tra la logica del dominio principale e i servizi esterni. Le porte sono anche responsabili della definizione dei formati di input/output e dei protocolli di comunicazione tra l'applicazione e i suoi adattatori. Esistono due tipi di porte:

Porte motrici: Le porte di pilotaggio sono utilizzate da attori esterni (ad esempio, componenti dell'interfaccia utente, sistemi esterni) per interagire con l'applicazione. Definiscono i metodi con cui i client esterni possono inviare comandi e richieste alla logica del dominio principale.

Porte guidate: Le porte guidate sono utilizzate dall'applicazione per interagire con servizi esterni, come database, sistemi di messaggistica o API di terze parti. Definiscono i metodi per le dipendenze esterne per fornire dati e servizi all'applicazione.

Adattatori

Gli adattatori sono responsabili dell'implementazione delle porte e di colmare il divario tra la logica del dominio principale e i servizi esterni. Traducono la rappresentazione esterna di dati e funzionalità in un formato comprensibile all'applicazione e viceversa.

Adattatori di guida: Gli adattatori di guida traducono l'input esterno (ad esempio, le richieste HTTP o l'input dell'utente) in comandi e query che la logica di dominio principale può comprendere.

Adattatori guidati: Gli adattatori orientati traducono l'output e i requisiti della logica di dominio principale in chiamate e operazioni necessarie per interagire con i servizi esterni.

La comprensione di questi concetti chiave vi aiuterà a implementare e utilizzare efficacemente l'Architettura esagonale nelle vostre applicazioni Java per migliorare la manutenibilità, l'adattabilità e la testabilità.

Implementazione dell'architettura esagonale in Java

L'implementazione dell'Architettura esagonale in Java richiede una chiara separazione tra la logica aziendale principale dell'applicazione e il livello dell'infrastruttura. Ciò può essere ottenuto definendo Porte e Adattatori, che sono i componenti principali dell'Architettura Esagonale. Ecco i passaggi per implementare l'Architettura esagonale in Java:

Definire le Porte: Iniziare definendo le Porte come interfacce Java. Una porta rappresenta il contratto per un'interazione specifica con l'applicazione e funge da confine tra la logica aziendale principale e i sistemi esterni o i componenti dell'interfaccia utente. Ogni porta deve esporre una serie di metodi che definiscono gli input e gli output previsti. Implementare gli adattatori: Creare classi Java che implementino le interfacce delle porte. Questi adattatori traducono il protocollo di comunicazione del sistema esterno nel contratto definito dalla porta. Gli adattatori possono essere classificati in due tipi: primari e secondari. Gli adattatori primari interagiscono con l'interfaccia utente o con l'input dell'utente, mentre gli adattatori secondari si occupano di sistemi esterni come database, API o sistemi di messaggistica. Creare la logica aziendale di base: Sviluppatela, tenendola separata dagli adattatori e dalle porte. La logica aziendale deve essere pura e senza stato, senza dipendere da infrastrutture come lo storage o la messaggistica. Questo migliora la testabilità e la manutenibilità della base di codice e garantisce che il dominio principale non sia influenzato da cambiamenti nell'architettura circostante. Collegare i componenti: Utilizzare la Dependency Injection (DI) per gestire le dipendenze tra i componenti. La DI assicura che le dipendenze richieste da un particolare componente siano fornite esternamente, anziché essere istanziate direttamente all'interno del componente. Questo assicura una separazione più pulita delle preoccupazioni e semplifica i test unitari, consentendo di sostituire le dipendenze con i doppi dei test o i mock.

Buone pratiche per l'implementazione dell'architettura esagonale

Per sfruttare al meglio l'Architettura esagonale, considerate le seguenti best practice:

Enfatizzare la modularità: Progettare l'applicazione tenendo conto della modularità, utilizzando interfacce e astrazioni ben definite. Mantenere i componenti modulari consente di scambiare facilmente un'implementazione con un'altra senza modificare la logica aziendale di base. Isolare la logica di base del dominio: Mantenete la logica di dominio centrale pulita e separata da qualsiasi problema di infrastruttura. In questo modo è più facile testare e mantenere l'applicazione e adattarsi ai cambiamenti della tecnologia o dei requisiti. Definire contratti di porta chiari: Assicurarsi che le interfacce definite per le porte siano chiare e concise, in modo da stabilire efficacemente il contratto per le interazioni dell'applicazione. Ciò contribuisce a creare una separazione netta tra la logica del dominio principale e i sistemi esterni, consentendo una certa flessibilità nell'adattamento o nella modifica dell'implementazione. Applicare l'inversione delle dipendenze: Utilizzare la Dependency Injection (DI) per gestire le dipendenze tra i componenti. Questo incoraggia una separazione netta delle preoccupazioni, riduce l'accoppiamento e semplifica i test, consentendo di iniettare i doppi dei test o i mock quando necessario. Applicare convenzioni di denominazione coerenti: Utilizzate convenzioni di denominazione coerenti per identificare chiaramente le porte e gli adattatori all'interno del progetto. Questo migliora la leggibilità e la manutenibilità della base di codice, consentendo agli sviluppatori di comprendere facilmente l'architettura.

Esempi di architettura esagonale nel mondo reale

Numerose applicazioni web, microservizi e sistemi software aziendali hanno adottato l'Architettura Esagonale per ottenere una migliore manutenibilità, adattabilità e flessibilità. Ecco alcuni esempi reali:

Piattaforme di eCommerce: i sistemi di eCommerce spesso richiedono l'integrazione con vari servizi esterni, come gateway di pagamento, fornitori di spedizioni e sistemi di gestione dell'inventario. L'architettura Hexagonal consente agli sviluppatori di creare un sistema modulare, in cui ogni integrazione può essere implementata come adattatori separati, rendendo più facile passare da un fornitore all'altro o adattarsi agli aggiornamenti dei servizi di terze parti. Microservizi: I microservizi sono un caso d'uso eccellente per l'Architettura Hexagonal. Implementando un'architettura a microservizi con i principi di Hexagonal, è possibile ottenere una separazione netta delle preoccupazioni, una migliore manutenibilità e una flessibilità nella connessione a più servizi e componenti esterni, come database, API e sistemi di messaggistica. Sistemi di gestione dei contenuti (CMS): le piattaforme CMS più diffuse, come Drupal o WordPress, possono trarre vantaggio dall'architettura esagonale in quanto devono interagire con vari plugin, temi e database esterni. Implementando i principi esagonali, gli sviluppatori possono semplificare la manutenzione del codice e adattarsi facilmente alle dipendenze esterne o alle modifiche dei requisiti.

Studiando e imparando da questi esempi reali, potrete capire meglio come applicare i principi dell'Architettura esagonale nei vostri progetti per creare applicazioni manutenibili, flessibili e facilmente adattabili. Ricordate che l'integrazione di Hexagonal Architecture con piattaforme come AppMaster.io può aiutarvi a snellire il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendovi di costruire applicazioni backend, web e mobili che seguono le best practice di Hexagonal Architecture, godendo al contempo dei vantaggi offerti dalle funzionalità di AppMaster's no-code.

Integrazione di Hexagonal Architecture con AppMaster.io

L'integrazione di Hexagonal Architecture nel progetto AppMaster.io può migliorare la manutenibilità, l'adattabilità e la flessibilità. Permette di progettare la logica del dominio principale nel backend e nell'applicazione web, rispettando i principi dell'Architettura esagonale. È possibile stabilire un processo di sviluppo dell'applicazione semplificato collegando questi componenti con servizi esterni e componenti dell'interfaccia utente. AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli sviluppatori di creare visivamente applicazioni backend, web e mobili.

Grazie alla sua serie di strumenti e all'interfaccia intuitiva, AppMaster.io può aiutarvi a semplificare l'implementazione di Hexagonal Architecture nei vostri progetti. Per integrare l'Architettura Esagonale con AppMaster.io, seguire i seguenti passaggi:

Passo 1: progettare la logica di dominio principale con Visual BP Designer

Iniziare a progettare la logica del dominio principale utilizzando il Designer BP visuale di AppMaster.io. Assicuratevi di mantenere i componenti logici principali puliti e concentrati sulle loro responsabilità primarie. Questo approccio contribuirà a mantenere la separazione delle preoccupazioni auspicata dall'Architettura esagonale.

Passo 2: Definire porte e adattatori per i servizi esterni

Identificare i servizi esterni con cui l'applicazione deve interagire e definire le porte e gli adattatori necessari. AppMaster.io consente di creare endpoints personalizzati per comunicare con i servizi esterni. Usate questi endpoints personalizzati per definire le Porte e implementare gli Adattatori che incapsulano la logica necessaria per interagire con ogni servizio esterno.

Passo 3: progettare l'interfaccia utente e l'interazione

Progettate l'interfaccia utente delle vostre applicazioni web e mobili utilizzando il costruttore di interfacce utente drag-and-drop di AppMaster.io. Assicuratevi che i componenti dell'interfaccia utente siano conformi ai principi dell'architettura esagonale, collegandoli alle porte appropriate per comunicare con la logica del dominio principale e con i servizi esterni.

Passo 4: implementare la logica di business per i componenti dell'interfaccia utente

AppMaster.io consente di definire la logica di business dei componenti dell'interfaccia utente utilizzando il suo designer visivo BP per applicazioni web e mobili. Seguendo i principi dell'Architettura esagonale, è possibile creare un'interfaccia utente adattabile e manutenibile che si integri efficacemente con la logica del dominio e i servizi esterni.

Passo 5: pubblicare e distribuire l'applicazione

Dopo aver progettato e implementato la logica di dominio, le porte, gli adattatori e l'interfaccia utente dell'applicazione, è possibile premere il pulsante "Publish" in AppMaster.io per generare il codice sorgente dell'applicazione, compilarlo, eseguire i test, inserirlo nei container Docker (solo backend) e distribuirlo nel cloud.

Ulteriori suggerimenti

Utilizzare la Dependency Injection per gestire le dipendenze tra i componenti dell'applicazione, semplificando le modifiche e la scalabilità.

Puntare sulla modularità quando si progettano le porte e gli adattatori, assicurando che ogni componente funzioni in modo indipendente.

Impiegate le migliori pratiche per implementare l'architettura esagonale, concentrandovi sulla separazione dei problemi, sulla modularità e sull'architettura pulita.

Come ha osservato astutamente lo sviluppatore di software Chad Fowler, "Più invecchio, più mi rendo conto che il problema più grande da risolvere nella tecnologia è far sì che le persone smettano di rendere le cose più difficili del necessario". Questo vale per AppMaster.io, che semplifica le complessità. Sfruttando il BP Designer visuale, un costruttore di UI intuitivo e potenti strumenti di gestione dei progetti, è possibile infondere senza soluzione di continuità i principi dell'Architettura Esagonale nei propri progetti, inaugurando un'era di sviluppo semplificato.