Estratégias mais eficazes para a arquitetura hexagonal em Java

A Arquitetura Hexagonal, ou Portas e Adaptadores, é um padrão de arquitetura de software que visa criar uma separação limpa entre a lógica de domínio central da aplicação e os serviços externos, fontes de dados e interfaces de utilizador com os quais interage. O principal objetivo da Arquitetura Hexagonal é melhorar a capacidade de manutenção, adaptabilidade e testabilidade de uma aplicação, tratando a sua lógica central como a peça central e ligando-a ao mundo exterior através de interfaces bem definidas chamadas Portas e Adaptadores.

O nome "Hexagonal" vem da representação visual deste padrão arquitetónico, que mostra um hexágono com diferentes adaptadores em cada lado, ligando a lógica empresarial central a vários serviços externos. Esta disposição ilustra a flexibilidade e modularidade desta arquitetura, uma vez que podem ser facilmente adicionados ou removidos novos adaptadores sem afetar o núcleo da aplicação.

Porquê utilizar a Arquitetura Hexagonal?

A utilização da Arquitetura Hexagonal proporciona várias vantagens para as suas aplicações Java:

Isolamento da lógica comercial central: Ao separar a lógica de domínio central das dependências externas, pode concentrar-se na implementação da funcionalidade central sem se preocupar com as especificidades das integrações externas. Este isolamento também ajuda a melhorar a capacidade de teste do seu código, uma vez que pode testar a lógica central independentemente dos serviços externos.

Ao separar a lógica de domínio central das dependências externas, pode concentrar-se na implementação da funcionalidade central sem se preocupar com as especificidades das integrações externas. Este isolamento também ajuda a melhorar a capacidade de teste do seu código, uma vez que pode testar a lógica central independentemente dos serviços externos. Manutenção e adaptabilidade melhoradas: Com uma clara separação de preocupações, quaisquer alterações às dependências externas ou às suas implementações não afectarão a lógica central. Esta separação permite-lhe atualizar, refactorar ou substituir facilmente as dependências externas sem afetar a funcionalidade principal da aplicação.

Com uma clara separação de preocupações, quaisquer alterações às dependências externas ou às suas implementações não afectarão a lógica central. Esta separação permite-lhe atualizar, refactorar ou substituir facilmente as dependências externas sem afetar a funcionalidade principal da aplicação. Maior modularidade: A Arquitetura Hexagonal promove o desenvolvimento de componentes modulares e compostáveis, simplificando a adição de novas funcionalidades, a troca de adaptadores ou a reorganização da estrutura da aplicação.

A Arquitetura Hexagonal promove o desenvolvimento de componentes modulares e compostáveis, simplificando a adição de novas funcionalidades, a troca de adaptadores ou a reorganização da estrutura da aplicação. Integração flexível: Ao utilizar Portas e Adaptadores, a aplicação pode ser facilmente ligada a vários tipos de serviços externos e fontes de dados, melhorando a sua adaptabilidade a diferentes ambientes e requisitos.

Ao utilizar Portas e Adaptadores, a aplicação pode ser facilmente ligada a vários tipos de serviços externos e fontes de dados, melhorando a sua adaptabilidade a diferentes ambientes e requisitos. Testabilidade melhorada: Como a lógica de domínio principal é separada dos serviços externos, é possível criar efetivamente testes de unidade para as regras de negócios principais sem ter que simular ou esboçar toda a cadeia de dependência externa.

Fonte da imagem: GitHub

Conceitos-chave e terminologia

Para entender melhor a Arquitetura Hexagonal, aqui estão alguns termos e conceitos essenciais:

Lógica de domínio principal

Representa a lógica comercial central da sua aplicação e a parte mais crítica. Na Arquitetura Hexagonal, a lógica de domínio central deve ser independente de quaisquer dependências e preocupações externas, tais como bases de dados, sistemas de mensagens ou componentes da IU.

Portas

Os portos são interfaces que definem o contrato para interacções entre a lógica de domínio central e os serviços externos. Os portos são também responsáveis pela definição dos formatos de entrada/saída e dos protocolos de comunicação entre a aplicação e os seus adaptadores. Existem dois tipos de portos:

Driving Ports: Os portos de condução são utilizados por actores externos (por exemplo, componentes da IU, sistemas externos) para interagir com a sua aplicação. Definem os métodos para os clientes externos enviarem comandos e consultas para a lógica do domínio central.

Os portos de condução são utilizados por actores externos (por exemplo, componentes da IU, sistemas externos) para interagir com a sua aplicação. Definem os métodos para os clientes externos enviarem comandos e consultas para a lógica do domínio central. Portas acionadas: As portas acionadas são usadas pela sua aplicação para interagir com serviços externos, como bancos de dados, sistemas de mensagens ou APIs de terceiros. Definem os métodos para que as dependências externas forneçam dados e serviços à sua aplicação.

Adaptadores

Os adaptadores são responsáveis pela implementação das portas e por fazer a ponte entre a lógica do domínio central e os serviços externos. Traduzem a representação externa de dados e funcionalidades para um formato que é compreendido pela sua aplicação e vice-versa.

Adaptadores de condução: Os adaptadores de condução traduzem a entrada externa (por exemplo, pedidos HTTP ou entrada do utilizador) em comandos e consultas que a lógica do domínio principal pode compreender.

Os adaptadores de condução traduzem a entrada externa (por exemplo, pedidos HTTP ou entrada do utilizador) em comandos e consultas que a lógica do domínio principal pode compreender. Adaptadores de condução: Os adaptadores orientados traduzem a saída e os requisitos da lógica de domínio principal em chamadas e operações necessárias para interagir com serviços externos.

A compreensão desses conceitos-chave o ajudará a implementar e utilizar efetivamente a Arquitetura Hexagonal em seus aplicativos Java para melhorar a capacidade de manutenção, adaptabilidade e testabilidade.

Implementação da Arquitetura Hexagonal em Java

A implementação da Arquitetura Hexagonal em Java requer uma separação clara entre a lógica comercial central da aplicação e a camada de infraestrutura. Isto pode ser conseguido através da definição de Portas e Adaptadores, que são os principais componentes da Arquitetura Hexagonal. Aqui estão os passos para implementar a Arquitetura Hexagonal em Java:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Definir as Portas: Comece por definir Portas como interfaces Java. Uma Porta representa o contrato para uma interação específica da aplicação e serve de fronteira entre a lógica empresarial central e os sistemas externos ou componentes da IU. Cada porta deve expor um conjunto de métodos que definem as entradas e saídas esperadas. Implemente os adaptadores: Crie classes Java que implementem as interfaces dos Ports. Esses adaptadores traduzem o protocolo de comunicação do sistema externo para o contrato definido pelo porto. Os adaptadores podem ser categorizados em dois tipos: primários e secundários. Os adaptadores primários interagem com a IU ou com a entrada do utilizador, enquanto os adaptadores secundários lidam com sistemas externos, como bases de dados, APIs ou sistemas de mensagens. Crie a lógica comercial principal: Desenvolva-a, mantendo-a separada dos adaptadores e portas. A lógica comercial deve ser pura e sem estado, sem dependência de preocupações de infraestrutura como armazenamento ou envio de mensagens. Isto melhora a capacidade de teste e manutenção da base de código e garante que o domínio principal não é afetado por alterações na arquitetura circundante. Conecte os componentes: Use a injeção de dependência (DI) para gerenciar as dependências entre os componentes. A DI garante que as dependências exigidas por um determinado componente sejam fornecidas externamente, em vez de serem instanciadas diretamente no componente. Isso garante uma separação mais limpa das preocupações e simplifica o teste de unidade, permitindo substituir as dependências por duplas de teste ou simulações.

Práticas recomendadas para a implementação da arquitetura hexagonal

Para aproveitar ao máximo a Arquitetura Hexagonal, considere as seguintes práticas recomendadas:

Enfatizar a modularidade: Projete seu aplicativo com a modularidade em mente, usando interfaces e abstrações bem definidas. Manter os componentes modulares permite-lhe trocar facilmente uma implementação por outra sem alterar a lógica comercial principal. Isolar a lógica do domínio principal: Mantenha a lógica do domínio principal limpa e separada de quaisquer preocupações com a infraestrutura. Isto facilita o teste e a manutenção da aplicação e a adaptação a mudanças na tecnologia ou nos requisitos. Definir contratos de porta claros: Certifique-se de que as interfaces definidas para as suas portas são claras e concisas, estabelecendo efetivamente o contrato para as interacções da aplicação. Isto ajuda a criar uma separação clara entre a lógica do domínio principal e os sistemas externos, permitindo flexibilidade na adaptação ou alteração da implementação. Imponha a inversão de dependência: Use a injeção de dependência (DI) para gerenciar as dependências entre os componentes. Isto encoraja uma separação limpa de preocupações, reduz o acoplamento e simplifica os testes, permitindo-lhe injetar duplos de teste ou simulações quando necessário. Aplique convenções de nomenclatura consistentes: Utilize convenções de nomenclatura consistentes para identificar claramente as portas e os adaptadores no seu projeto. Isso melhora a legibilidade e a capacidade de manutenção da sua base de código, permitindo que os desenvolvedores entendam a arquitetura facilmente.

Exemplos reais de arquitetura hexagonal

Numerosas aplicações Web, microsserviços e sistemas de software empresarial adoptaram a Arquitetura Hexagonal para obter uma melhor capacidade de manutenção, adaptabilidade e flexibilidade. Aqui estão alguns exemplos do mundo real:

Plataformas de comércio eletrónico: os sistemas de comércio eletrónico requerem frequentemente a integração com vários serviços externos, tais como gateways de pagamento, fornecedores de expedição e sistemas de gestão de inventário. A Arquitetura Hexagonal permite que os programadores criem um sistema modular, em que cada integração pode ser implementada como Adaptadores separados, facilitando a mudança entre diferentes fornecedores ou a adaptação a actualizações em serviços de terceiros. Microsserviços: Os microsserviços são um excelente caso de utilização para a Arquitetura Hexagonal. Ao implementar uma arquitetura de microsserviços com princípios hexagonais, pode obter uma separação clara de preocupações, uma melhor manutenção e flexibilidade na ligação a vários serviços e componentes externos, como bases de dados, APIs e sistemas de mensagens. Sistemas de gestão de conteúdos (CMS): As plataformas CMS populares, como o Drupal ou o WordPress, podem beneficiar da arquitetura hexagonal, uma vez que necessitam de interagir com vários plugins, temas e bases de dados externos. Ao implementar os princípios hexagonais, os programadores podem simplificar a manutenção do código e adaptar-se facilmente a dependências externas ou a alterações de requisitos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao estudar e aprender com estes exemplos do mundo real, pode compreender melhor como aplicar os princípios da Arquitetura Hexagonal nos seus próprios projectos para criar aplicações de manutenção, flexíveis e facilmente adaptáveis. Lembre-se de que a integração da Arquitetura Hexagonal com plataformas como a AppMaster.io pode ajudá-lo a simplificar o seu processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo-lhe criar aplicações de backend, Web e móveis que seguem as melhores práticas da Arquitetura Hexagonal, enquanto desfruta das vantagens das capacidades AppMaster's no-code.

Integração da Arquitetura Hexagonal com AppMaster.io

A integração da Arquitetura Hexagonal no seu projeto AppMaster.io pode melhorar a capacidade de manutenção, a adaptabilidade e a flexibilidade. Permite-lhe conceber a lógica de domínio central no backend e na aplicação Web, respeitando os princípios da Arquitetura Hexagonal. Pode estabelecer um processo de desenvolvimento de aplicações simplificado, ligando estes componentes a serviços externos e componentes de IU. AppMaster O .io é uma poderosa plataforma sem código que permite aos programadores criar visualmente aplicações backend, Web e móveis.

Com o seu conjunto de ferramentas e interface intuitiva, o AppMaster.io pode ajudá-lo a simplificar a implementação da Arquitetura Hexagonal nos seus projectos. Para integrar a Arquitetura Hexagonal com AppMaster.io, siga estes passos:

Etapa 1: Projetar a lógica de domínio principal usando o Visual BP Designer

Comece projetando sua lógica de domínio principal usando o Designer de BP visual do AppMaster.io. Certifique-se de manter seus componentes lógicos principais limpos e focados em suas responsabilidades principais. Essa abordagem ajudará a manter a separação de preocupações defendida pela Arquitetura Hexagonal.

Etapa 2: definir portas e adaptadores para serviços externos

Identifique os serviços externos com os quais seu aplicativo precisa interagir e defina as portas e os adaptadores necessários. AppMaster O .io permite que você crie endpoints personalizados para se comunicar com serviços externos. Use esses endpoints personalizados para definir Portas e implementar Adaptadores que encapsulam a lógica necessária para interagir com cada serviço externo.

Etapa 3: Projetar a interface do usuário e a interação

Desenhe a interface de utilizador das suas aplicações Web e móveis utilizando o construtor de IU de arrastar e largar do AppMaster.io. Certifique-se de que os componentes da interface do utilizador respeitam os princípios da arquitetura hexagonal, ligando-os às portas adequadas para comunicar com a lógica de domínio central e os serviços externos.

Etapa 4: implementar a lógica comercial para os componentes da interface do usuário

AppMasterO .io permite-lhe definir a lógica comercial dos seus componentes de IU utilizando o seu designer visual de BP para aplicações Web e móveis. Seguindo os princípios da Arquitetura Hexagonal, pode criar uma IU adaptável e passível de manutenção que se integre eficazmente na sua lógica de domínio central e nos serviços externos.

Etapa 5: publicar e implantar sua aplicação

Com a lógica de domínio central do aplicativo, as Portas, os Adaptadores e a IU projetados e implementados, você pode pressionar o botão "Publicar" em AppMaster.io para gerar o código-fonte do aplicativo, compilá-lo, executar testes, empacotá-lo em contêineres do Docker (somente back-end) e implantá-lo na nuvem.

Dicas adicionais

Use a Injeção de Dependência para gerenciar as dependências entre os componentes do seu aplicativo, simplificando as alterações e a escalabilidade.

Tenha como objetivo a modularidade ao projetar suas Portas e Adaptadores, garantindo que cada componente opere de forma independente.

Empregue as melhores práticas para implementar a Arquitetura Hexagonal, concentrando-se na separação de preocupações, modularidade e arquitetura limpa.

Como o desenvolvedor de software Chad Fowler astutamente observou, "Quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que o maior problema a ser resolvido em tecnologia é fazer com que as pessoas parem de tornar as coisas mais difíceis do que elas têm que ser." Isso soa verdadeiro, pois o AppMaster.io simplifica as complexidades. Ao aproveitar o BP Designer visual, um construtor de IU intuitivo e poderosas ferramentas de gestão de projectos, pode infundir perfeitamente os princípios da Arquitetura Hexagonal nos seus projectos, dando início a uma era de desenvolvimento simplificado.