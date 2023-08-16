أكثر الاستراتيجيات فعالية للهندسة المعمارية السداسية في جافا </ h2>

الهندسة السداسية ، أو المنافذ والمحولات ، هي نمط معماري للبرامج يهدف إلى إنشاء فصل نظيف بين منطق المجال الأساسي للتطبيق والخدمات الخارجية ومصادر البيانات وواجهات المستخدم التي يتفاعل معها. الهدف الأساسي من Hexagonal Architecture هو تحسين قابلية التطبيق للصيانة والتكيف وقابلية الاختبار من خلال التعامل مع منطقه الأساسي باعتباره محورًا وربطه بالعالم الخارجي عبر واجهات محددة جيدًا تسمى المنافذ والمحولات.

يأتي اسم "Hexagonal" من التمثيل المرئي لهذا النمط المعماري ، والذي يظهر شكل مسدس مع محولات مختلفة على كل جانب ، وربط منطق العمل الأساسي بخدمات خارجية مختلفة. يوضح هذا التخطيط مرونة ونمطية هذه البنية ، حيث يمكن إضافة مهايئات جديدة أو إزالتها بسهولة دون التأثير على جوهر التطبيق.

لماذا نستخدم العمارة السداسية؟

يوفر استخدام Hexagonal Architecture العديد من الفوائد لتطبيقات Java الخاصة بك:

عزل منطق الأعمال الأساسي: من خلال فصل منطق المجال الأساسي عن التبعيات الخارجية ، يمكنك التركيز على تنفيذ الوظيفة الأساسية دون القلق بشأن تفاصيل عمليات التكامل الخارجية. تساعد هذه العزلة أيضًا في تحسين قابلية اختبار التعليمات البرمجية الخاصة بك ، حيث يمكنك اختبار المنطق الأساسي بشكل مستقل عن الخدمات الخارجية.

من خلال فصل منطق المجال الأساسي عن التبعيات الخارجية ، يمكنك التركيز على تنفيذ الوظيفة الأساسية دون القلق بشأن تفاصيل عمليات التكامل الخارجية. تساعد هذه العزلة أيضًا في تحسين قابلية اختبار التعليمات البرمجية الخاصة بك ، حيث يمكنك اختبار المنطق الأساسي بشكل مستقل عن الخدمات الخارجية. تحسين قابلية الصيانة والقدرة على التكيف: مع الفصل الواضح للمخاوف ، لن تؤثر أي تغييرات على التبعيات الخارجية أو تطبيقاتها على المنطق الأساسي. يتيح لك هذا الفصل تحديث التبعيات الخارجية أو إعادة بنائها أو استبدالها بسهولة دون التأثير على الوظائف الرئيسية للتطبيق.

مع الفصل الواضح للمخاوف ، لن تؤثر أي تغييرات على التبعيات الخارجية أو تطبيقاتها على المنطق الأساسي. يتيح لك هذا الفصل تحديث التبعيات الخارجية أو إعادة بنائها أو استبدالها بسهولة دون التأثير على الوظائف الرئيسية للتطبيق. نمطية متزايدة: تعمل الهندسة السداسية على تعزيز تطوير المكونات المعيارية القابلة للتركيب ، مما يجعل من الأسهل إضافة وظائف جديدة ، أو تبديل المحولات ، أو إعادة تنظيم هيكل التطبيق.

تعمل الهندسة السداسية على تعزيز تطوير المكونات المعيارية القابلة للتركيب ، مما يجعل من الأسهل إضافة وظائف جديدة ، أو تبديل المحولات ، أو إعادة تنظيم هيكل التطبيق. تكامل مرن: باستخدام المنافذ والمحولات ، يمكن توصيل التطبيق بسهولة بأنواع مختلفة من الخدمات الخارجية ومصادر البيانات ، مما يحسن قدرته على التكيف مع البيئات والمتطلبات المختلفة.

باستخدام المنافذ والمحولات ، يمكن توصيل التطبيق بسهولة بأنواع مختلفة من الخدمات الخارجية ومصادر البيانات ، مما يحسن قدرته على التكيف مع البيئات والمتطلبات المختلفة. إمكانية اختبار محسّنة: نظرًا لفصل منطق المجال الأساسي عن الخدمات الخارجية ، يمكنك إنشاء اختبارات وحدة لقواعد العمل الأساسية بشكل فعال دون الحاجة إلى الاستهزاء بسلسلة التبعية الخارجية بأكملها أو إيقافها.

مصدر الصورة: جيثب

المفاهيم والمصطلحات الأساسية

لفهم العمارة السداسية بشكل أفضل ، إليك بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية:

منطق المجال الأساسي

يمثل هذا منطق الأعمال المركزي لتطبيقك والجزء الأكثر أهمية. في الهندسة السداسية ، يجب أن يكون منطق المجال الأساسي مستقلاً عن أي تبعيات ومخاوف خارجية ، مثل قواعد البيانات أو أنظمة المراسلة أو مكونات واجهة المستخدم.

الموانئ

المنافذ هي واجهات تحدد العقد للتفاعلات بين منطق المجال الأساسي والخدمات الخارجية. المنافذ مسؤولة أيضًا عن تحديد تنسيقات الإدخال / الإخراج وبروتوكولات الاتصال بين تطبيقك ومحولاته. يوجد نوعان من المنافذ:

منافذ القيادة: يتم استخدام منافذ القيادة بواسطة جهات خارجية (مثل مكونات واجهة المستخدم والأنظمة الخارجية) للتفاعل مع تطبيقك. وهي تحدد طرق العملاء الخارجيين لإرسال الأوامر والاستعلامات إلى منطق المجال الأساسي.

يتم استخدام منافذ القيادة بواسطة جهات خارجية (مثل مكونات واجهة المستخدم والأنظمة الخارجية) للتفاعل مع تطبيقك. وهي تحدد طرق العملاء الخارجيين لإرسال الأوامر والاستعلامات إلى منطق المجال الأساسي. المنافذ المدفوعة: يستخدم تطبيقك المنافذ المدفوعة للتفاعل مع الخدمات الخارجية مثل قواعد البيانات أو أنظمة المراسلة أو واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية. وهي تحدد طرق التبعيات الخارجية لتوفير البيانات والخدمات لتطبيقك.

محولات

المحولات مسؤولة عن تنفيذ المنافذ وسد الفجوة بين منطق المجال الأساسي والخدمات الخارجية. يقومون بترجمة التمثيل الخارجي للبيانات والوظائف إلى تنسيق يفهمه تطبيقك والعكس صحيح.

محولات القيادة: تقوم محولات القيادة بترجمة الإدخال الخارجي (على سبيل المثال ، طلبات HTTP أو إدخال المستخدم) إلى أوامر واستعلامات يمكن لمنطق المجال الأساسي فهمها.

تقوم محولات القيادة بترجمة الإدخال الخارجي (على سبيل المثال ، طلبات HTTP أو إدخال المستخدم) إلى أوامر واستعلامات يمكن لمنطق المجال الأساسي فهمها. محولات مدفوعة: تقوم المحولات المدفوعة بترجمة مخرجات ومتطلبات منطق المجال الأساسي إلى مكالمات وعمليات ضرورية للتفاعل مع الخدمات الخارجية.

سيساعدك فهم هذه المفاهيم الأساسية على التنفيذ الفعال واستخدام الهندسة السداسية في تطبيقات Java الخاصة بك لتحسين إمكانية الصيانة والتكيف وإمكانية الاختبار.

تنفيذ معماري سداسي في جافا

يتطلب تنفيذ الهندسة السداسية في Java فصلًا واضحًا بين منطق الأعمال الأساسي لتطبيقك وطبقة البنية التحتية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد المنافذ والمحولات ، وهي المكونات الرئيسية للهندسة السداسية. فيما يلي خطوات تنفيذ الهندسة السداسية في Java:

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تحديد المنافذ: ابدأ بتعريف المنافذ على أنها واجهات جافا. يمثل المنفذ العقد الخاص بتفاعل تطبيق معين ويعمل كحد بين منطق الأعمال الأساسي والأنظمة الخارجية أو مكونات واجهة المستخدم. يجب أن يعرض كل منفذ مجموعة من الأساليب التي تحدد المدخلات والمخرجات المتوقعة. تنفيذ المحولات: إنشاء فئات Java التي تنفذ واجهات المنافذ. تقوم هذه المحولات بترجمة بروتوكول اتصال النظام الخارجي إلى العقد الذي يحدده المنفذ. يمكن تصنيف المحولات إلى نوعين: أساسي وثانوي. تتفاعل المحولات الأساسية مع واجهة المستخدم أو إدخال المستخدم ، بينما تتعامل المحولات الثانوية مع الأنظمة الخارجية مثل قواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات أو أنظمة المراسلة. قم بإنشاء منطق الأعمال الأساسي: قم بتطويره ، واحتفظ به منفصلاً عن المحولات والمنافذ. يجب أن يكون منطق العمل خالصًا وعديم الحالة ، دون الاعتماد على مخاوف البنية التحتية مثل التخزين أو المراسلة. هذا يعزز قابلية الاختبار وقابلية الصيانة لقاعدة الشفرة ويضمن بقاء المجال الأساسي غير متأثر بالتغييرات في البنية المحيطة. ربط المكونات: استخدم حقن التبعية (DI) لإدارة التبعيات بين المكونات. تضمن DI أن التبعيات التي يتطلبها مكون معين يتم توفيرها خارجيًا بدلاً من إنشاء مثيل لها مباشرةً داخل المكون. يضمن ذلك فصلًا أكثر نظافة للمخاوف ويبسط اختبار الوحدة من خلال السماح لك باستبدال التبعيات بمضاعفات الاختبار أو السحابات.

أفضل الممارسات لتنفيذ العمارة السداسية

لتحقيق أقصى استفادة من الهندسة السداسية ، ضع في اعتبارك أفضل الممارسات التالية:

التأكيد على النمطية: صمم التطبيق الخاص بك مع وضع الوحدات النمطية في الاعتبار ، باستخدام واجهات محددة جيدًا وتجريدات. يتيح لك الاحتفاظ بالمكونات إمكانية التبديل بسهولة بين تطبيق وآخر دون تغيير منطق الأعمال الأساسي. عزل منطق المجال الأساسي: حافظ على منطق المجال الأساسي نظيفًا ومنفصلًا عن أي مخاوف تتعلق بالبنية التحتية. هذا يجعل من السهل اختبار التطبيق والحفاظ عليه والتكيف مع التغييرات في التكنولوجيا أو المتطلبات. حدد عقود منفذ واضحة: تأكد من أن الواجهات المحددة لمنافذك واضحة وموجزة ، مما يؤدي إلى إنشاء عقد لتفاعلات التطبيقات بشكل فعال. يساعد هذا في إنشاء فصل نظيف بين منطق المجال الأساسي والأنظمة الخارجية ، مما يسمح بالمرونة في التكيف أو تغيير التنفيذ. فرض انعكاس التبعية: استخدم حقن التبعية (DI) لإدارة التبعيات بين المكونات. يشجع هذا على الفصل النظيف للمخاوف ، ويقلل من الاقتران ، ويبسط الاختبار من خلال السماح لك بحقن أزواج الاختبار أو السخرية عند الضرورة. تطبيق اصطلاحات تسمية متسقة: استخدم اصطلاحات تسمية متسقة لتحديد المنافذ والمحولات داخل مشروعك بوضوح. يعمل هذا على تحسين قابلية قراءة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك وصيانتها ، مما يسمح للمطورين بفهم البنية بسهولة.

أمثلة من العالم الحقيقي للهندسة المعمارية السداسية

تبنت العديد من تطبيقات الويب والخدمات المصغرة وأنظمة برمجيات المؤسسات الهندسة السداسية لتحقيق قابلية أفضل للصيانة والقدرة على التكيف والمرونة. فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية:

منصات التجارة الإلكترونية: غالبًا ما تتطلب أنظمة التجارة الإلكترونية التكامل مع العديد من الخدمات الخارجية ، مثل بوابات الدفع وموفري الشحن وأنظمة إدارة المخزون. تسمح Hexagonal Architecture للمطورين بإنشاء نظام معياري ، حيث يمكن تنفيذ كل تكامل كمحولات منفصلة ، مما يسهل التبديل بين مقدمي الخدمات المختلفين أو التكيف مع التحديثات في خدمات الجهات الخارجية. الخدمات المصغرة: تعد الخدمات المصغرة حالة استخدام ممتازة للهندسة السداسية. من خلال تنفيذ بنية الخدمات المصغرة باستخدام مبادئ سداسية ، يمكنك تحقيق فصل نظيف للمخاوف ، وإمكانية صيانة أفضل ، ومرونة في الاتصال بخدمات ومكونات خارجية متعددة ، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المراسلة. أنظمة إدارة المحتوى (CMS): يمكن أن تستفيد منصات CMS الشائعة ، مثل Drupal أو WordPress ، من Hexagonal Architecture لأنها تحتاج إلى التفاعل مع العديد من المكونات الإضافية والسمات وقواعد البيانات الخارجية. من خلال تنفيذ مبادئ Hexagonal ، يمكن للمطورين تبسيط صيانة الكود والتكيف بسهولة مع التبعيات الخارجية أو تغييرات المتطلبات.

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من خلال الدراسة والتعلم من هذه الأمثلة الواقعية ، يمكنك أن تفهم بشكل أفضل كيفية تطبيق مبادئ الهندسة السداسية في مشاريعك الخاصة لإنشاء تطبيقات قابلة للصيانة ومرنة وقابلة للتكيف بسهولة. تذكر أن دمج Hexagonal Architecture مع أنظمة أساسية مثل AppMaster.io يمكن أن يساعدك على تبسيط عملية تطوير التطبيقات ، مما يسمح لك بإنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال تتبع أفضل الممارسات في Hexagonal Architecture أثناء الاستمتاع بفوائد إمكانات AppMaster no-code.

تكامل الهندسة السداسية مع AppMaster.io

يمكن أن يؤدي دمج الهندسة السداسية في مشروع AppMaster.io الخاص بك إلى تحسين قابلية الصيانة والتكيف والمرونة. يسمح لك بتصميم منطق المجال الأساسي في الخلفية وتطبيق الويب مع الالتزام بمبادئ الهندسة السداسية. يمكنك إنشاء عملية تطوير تطبيق مبسطة عن طريق توصيل هذه المكونات بخدمات خارجية ومكونات واجهة المستخدم. يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي.

من خلال مجموعة الأدوات والواجهة البديهية ، يمكن أن يساعدك AppMaster.io في تبسيط تنفيذ الهندسة السداسية في مشاريعك. لدمج Hexagonal Architecture مع AppMaster.io ، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: تصميم منطق المجال الأساسي باستخدام Visual BP Designer

ابدأ بتصميم منطق المجال الأساسي الخاص بك باستخدام مصمم BP المرئي لـ AppMaster.io. تأكد من الحفاظ على المكونات المنطقية الأساسية الخاصة بك نظيفة ومركزة على مسؤولياتهم الأساسية. سيساعد هذا النهج في الحفاظ على فصل الاهتمامات التي دعت إليها الهندسة السداسية.

الخطوة 2: تحديد المنافذ والمحولات للخدمات الخارجية

حدد الخدمات الخارجية التي يحتاجها تطبيقك للتفاعل معها وحدد المنافذ والمحولات الضرورية. يسمح لك AppMaster.io بإنشاء endpoints مخصصة للتواصل مع الخدمات الخارجية. استخدم endpoints المخصصة هذه لتعريف المنافذ وتنفيذ المحولات التي تغلف المنطق المطلوب للتفاعل مع كل خدمة خارجية.

الخطوة 3: تصميم واجهة المستخدم والتفاعل

صمم واجهة مستخدم تطبيقات الويب والجوّال الخاصة بك باستخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم بالسحب والإفلات من AppMaster.io. تأكد من أن مكونات واجهة المستخدم الخاصة بك تلتزم بمبادئ الهندسة السداسية ، وربطها بالمنافذ المناسبة للتواصل مع منطق المجال الأساسي والخدمات الخارجية.

الخطوة 4: تنفيذ منطق الأعمال لمكونات واجهة المستخدم

يسمح لك AppMaster.io بتحديد منطق الأعمال لمكونات واجهة المستخدم الخاصة بك باستخدام مصمم BP المرئي لتطبيقات الويب والجوال. باتباع مبادئ الهندسة السداسية ، يمكنك إنشاء واجهة مستخدم قابلة للتكيف وقابلة للصيانة تتكامل بشكل فعال مع منطق المجال الأساسي والخدمات الخارجية.

الخطوة 5: نشر ونشر التطبيق الخاص بك

باستخدام منطق المجال الأساسي للتطبيق والمنافذ والمحولات وواجهة المستخدم التي تم تصميمها وتنفيذها ، يمكنك الضغط على الزر "نشر" في AppMaster.io لإنشاء كود المصدر لتطبيقك ، وتجميعه ، وتشغيل الاختبارات ، وحزمه في حاويات Docker ( الخلفية فقط) ، ونشرها في السحابة.

نصائح إضافية

استخدم Dependency Injection لإدارة التبعيات بين مكونات التطبيق الخاص بك ، وتبسيط التغييرات وقابلية التوسع.

استهدف النمطية عند تصميم المنافذ والمحولات ، مع ضمان عمل كل مكون بشكل مستقل.

توظيف أفضل الممارسات لتنفيذ الهندسة السداسية ، مع التركيز على فصل الاهتمامات ، والنمطية ، والهندسة النظيفة.

كما لاحظ مطور البرامج تشاد فاولر بذكاء ، "كلما تقدمت في السن ، أدركت أن أكبر مشكلة يجب حلها في مجال التكنولوجيا هي جعل الناس يتوقفون عن جعل الأمور أصعب مما يجب أن تكون عليه." يبدو هذا صحيحًا لأن AppMaster.io يبسط التعقيدات. من خلال تسخير BP Designer المرئي ، ومنشئ واجهة المستخدم البديهية ، وأدوات إدارة المشاريع القوية ، يمكنك بسلاسة غرس مبادئ الهندسة السداسية في مشاريعك ، والدخول في عصر التطوير المبسط.