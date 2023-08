Najbardziej efektywne strategie dla architektury heksagonalnej w Javie

Hexagonal Architecture, czyli Porty i Adaptery, to wzorzec architektoniczny oprogramowania, który ma na celu stworzenie czystej separacji między logiką domeny aplikacji a zewnętrznymi usługami, źródłami danych i interfejsami użytkownika, z którymi wchodzi w interakcje. Głównym celem architektury heksagonalnej jest poprawa możliwości utrzymania, adaptacji i testowania aplikacji poprzez traktowanie jej podstawowej logiki jako centralnego elementu i łączenie jej ze światem zewnętrznym za pomocą dobrze zdefiniowanych interfejsów zwanych portami i adapterami.

Nazwa "Hexagonal" pochodzi od wizualnej reprezentacji tego wzorca architektonicznego, który przedstawia sześciokąt z różnymi adapterami po każdej stronie, łączącymi podstawową logikę biznesową z różnymi usługami zewnętrznymi. Układ ten ilustruje elastyczność i modułowość tej architektury, ponieważ nowe adaptery można łatwo dodawać lub usuwać bez wpływu na rdzeń aplikacji.

Dlaczego warto korzystać z architektury heksagonalnej?

Korzystanie z architektury heksagonalnej zapewnia kilka korzyści dla aplikacji Java:

Izolacja podstawowej logiki biznesowej: Oddzielając podstawową logikę domeny od zewnętrznych zależności, można skupić się na implementacji podstawowej funkcjonalności, nie martwiąc się o specyfikę zewnętrznych integracji. Izolacja ta pomaga również poprawić testowalność kodu, ponieważ można testować podstawową logikę niezależnie od usług zewnętrznych.

Oddzielając podstawową logikę domeny od zewnętrznych zależności, można skupić się na implementacji podstawowej funkcjonalności, nie martwiąc się o specyfikę zewnętrznych integracji. Izolacja ta pomaga również poprawić testowalność kodu, ponieważ można testować podstawową logikę niezależnie od usług zewnętrznych. Lepsze możliwości konserwacji i adaptacji: Dzięki wyraźnemu oddzieleniu zagadnień, wszelkie zmiany w zewnętrznych zależnościach lub ich implementacjach nie będą miały wpływu na podstawową logikę. Separacja ta pozwala na łatwą aktualizację, refaktoryzację lub zastąpienie zewnętrznych zależności bez wpływu na główną funkcjonalność aplikacji.

Dzięki wyraźnemu oddzieleniu zagadnień, wszelkie zmiany w zewnętrznych zależnościach lub ich implementacjach nie będą miały wpływu na podstawową logikę. Separacja ta pozwala na łatwą aktualizację, refaktoryzację lub zastąpienie zewnętrznych zależności bez wpływu na główną funkcjonalność aplikacji. Zwiększona modułowość: Hexagonal Architecture promuje rozwój modułowych, komponowalnych komponentów, ułatwiając dodawanie nowych funkcji, wymianę adapterów lub reorganizację struktury aplikacji.

Hexagonal Architecture promuje rozwój modułowych, komponowalnych komponentów, ułatwiając dodawanie nowych funkcji, wymianę adapterów lub reorganizację struktury aplikacji. Elastyczna integracja: Dzięki wykorzystaniu portów i adapterów, aplikację można łatwo podłączyć do różnego rodzaju zewnętrznych usług i źródeł danych, poprawiając jej zdolność adaptacji do różnych środowisk i wymagań.

Dzięki wykorzystaniu portów i adapterów, aplikację można łatwo podłączyć do różnego rodzaju zewnętrznych usług i źródeł danych, poprawiając jej zdolność adaptacji do różnych środowisk i wymagań. Zwiększona testowalność: Ponieważ główna logika domeny jest oddzielona od usług zewnętrznych, można skutecznie tworzyć testy jednostkowe dla podstawowych reguł biznesowych bez konieczności wyśmiewania lub usuwania całego zewnętrznego łańcucha zależności.

Źródło obrazu: GitHub

Kluczowe pojęcia i terminologia

Aby lepiej zrozumieć architekturę heksagonalną, oto kilka podstawowych terminów i pojęć:

Podstawowa logika domeny

Reprezentuje centralną logikę biznesową aplikacji i jej najbardziej krytyczną część. W architekturze heksagonalnej logika domeny głównej powinna być niezależna od wszelkich zewnętrznych zależności i obaw, takich jak bazy danych, systemy przesyłania wiadomości lub komponenty interfejsu użytkownika.

Porty

Porty to interfejsy, które definiują umowę dotyczącą interakcji między logiką domeny rdzeniowej a usługami zewnętrznymi. Porty są również odpowiedzialne za definiowanie formatów wejścia/wyjścia i protokołów komunikacyjnych między aplikacją a jej adapterami. Istnieją dwa rodzaje portów:

Porty sterujące: Porty sterujące są używane przez podmioty zewnętrzne (np. komponenty interfejsu użytkownika, systemy zewnętrzne) do interakcji z aplikacją. Definiują one metody dla klientów zewnętrznych do wysyłania poleceń i zapytań do głównej logiki domeny.

Porty sterujące są używane przez podmioty zewnętrzne (np. komponenty interfejsu użytkownika, systemy zewnętrzne) do interakcji z aplikacją. Definiują one metody dla klientów zewnętrznych do wysyłania poleceń i zapytań do głównej logiki domeny. Porty sterowane: Porty sterowane są używane przez aplikację do interakcji z usługami zewnętrznymi, takimi jak bazy danych, systemy przesyłania wiadomości lub interfejsy API innych firm. Definiują one metody dla zewnętrznych zależności w celu dostarczania danych i usług do aplikacji.

Adaptery

Adaptery są odpowiedzialne za implementację portów i wypełnianie luki między logiką domeny podstawowej a usługami zewnętrznymi. Tłumaczą zewnętrzną reprezentację danych i funkcjonalności na format zrozumiały dla aplikacji i odwrotnie.

Adaptery sterujące: Adaptery sterujące tłumaczą zewnętrzne dane wejściowe (np. żądania HTTP lub dane wejściowe użytkownika) na polecenia i zapytania, które może zrozumieć główna logika domeny.

Adaptery sterujące tłumaczą zewnętrzne dane wejściowe (np. żądania HTTP lub dane wejściowe użytkownika) na polecenia i zapytania, które może zrozumieć główna logika domeny. Driven Adapters: Sterowane adaptery tłumaczą dane wyjściowe i wymagania logiki domeny na wywołania i operacje niezbędne do interakcji z usługami zewnętrznymi.

Zrozumienie tych kluczowych pojęć pomoże ci skutecznie wdrożyć i wykorzystać architekturę heksagonalną w twoich aplikacjach Java, aby poprawić łatwość konserwacji, adaptowalność i testowalność.

Implementacja architektury heksagonalnej w Javie

Wdrożenie architektury heksagonalnej w Javie wymaga wyraźnego oddzielenia podstawowej logiki biznesowej aplikacji od warstwy infrastruktury. Można to osiągnąć poprzez zdefiniowanie portów i adapterów, które są głównymi składnikami architektury heksagonalnej. Oto kroki implementacji architektury heksagonalnej w Javie:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Definiowanie portów: Zacznij od zdefiniowania portów jako interfejsów Java. Port reprezentuje kontrakt na określoną interakcję aplikacji i służy jako granica między podstawową logiką biznesową a zewnętrznymi systemami lub komponentami interfejsu użytkownika. Każdy port powinien udostępniać zestaw metod, które definiują oczekiwane dane wejściowe i wyjściowe. Implementacja adapterów: Utwórz klasy Java, które implementują interfejsy portów. Adaptery te tłumaczą protokół komunikacyjny systemu zewnętrznego na umowę zdefiniowaną przez port. Adaptery można podzielić na dwa typy: podstawowe i drugorzędne. Adaptery podstawowe współdziałają z interfejsem użytkownika lub danymi wejściowymi użytkownika, podczas gdy adaptery drugorzędne współpracują z systemami zewnętrznymi, takimi jak bazy danych, interfejsy API lub systemy przesyłania wiadomości. Utwórz podstawową logikę biznesową: Rozwijaj ją, oddzielając ją od adapterów i portów. Logika biznesowa powinna być czysta i bezstanowa, bez zależności od infrastruktury, takiej jak przechowywanie lub przesyłanie wiadomości. Zwiększa to testowalność i łatwość konserwacji bazy kodu oraz zapewnia, że zmiany w otaczającej architekturze nie mają wpływu na podstawową domenę. Połącz komponenty: Używaj wstrzykiwania zależności (DI) do zarządzania zależnościami między komponentami. DI zapewnia, że zależności wymagane przez konkretny komponent są dostarczane zewnętrznie, a nie bezpośrednio instancjonowane w komponencie. Zapewnia to czystszą separację problemów i upraszcza testowanie jednostkowe, umożliwiając zastąpienie zależności podwójnymi testami lub makietami.

Najlepsze praktyki wdrażania architektury heksagonalnej

Aby w pełni wykorzystać możliwości architektury heksagonalnej, należy wziąć pod uwagę następujące najlepsze praktyki:

Kładź nacisk na modułowość: Zaprojektuj swoją aplikację z myślą o modułowości, używając dobrze zdefiniowanych interfejsów i abstrakcji. Zachowanie modułowości komponentów pozwala łatwo zamienić jedną implementację na inną bez zmiany podstawowej logiki biznesowej. Izolacja głównej logiki domeny: Główna logika domeny powinna być czysta i oddzielona od wszelkich kwestii związanych z infrastrukturą. Ułatwia to testowanie i utrzymanie aplikacji oraz dostosowanie do zmian w technologii lub wymaganiach. Zdefiniuj jasne kontrakty portów: Upewnij się, że zdefiniowane interfejsy dla portów są jasne i zwięzłe, skutecznie ustanawiając kontrakt na interakcje aplikacji. Pomaga to stworzyć czystą separację między podstawową logiką domeny a systemami zewnętrznymi, umożliwiając elastyczność w dostosowywaniu lub zmianie implementacji. Wymuszaj inwersję zależności: Używaj wstrzykiwania zależności (DI) do zarządzania zależnościami między komponentami. Zachęca to do czystej separacji zagadnień, zmniejsza sprzężenie i upraszcza testowanie, umożliwiając wstrzykiwanie podwójnych testów lub makiet w razie potrzeby. Stosuj spójne konwencje nazewnictwa: Używaj spójnych konwencji nazewnictwa, aby wyraźnie identyfikować porty i adaptery w projekcie. Poprawia to czytelność i łatwość utrzymania bazy kodu, umożliwiając programistom łatwe zrozumienie architektury.

Przykłady architektury heksagonalnej w świecie rzeczywistym

Liczne aplikacje internetowe, mikrousługi i systemy oprogramowania korporacyjnego przyjęły architekturę heksagonalną, aby osiągnąć lepszą łatwość konserwacji, zdolność adaptacji i elastyczność. Oto kilka rzeczywistych przykładów:

Platformy eCommerce: Systemy eCommerce często wymagają integracji z różnymi usługami zewnętrznymi, takimi jak bramki płatności, dostawcy usług wysyłkowych i systemy zarządzania zapasami. Hexagonal Architecture pozwala programistom na stworzenie modułowego systemu, w którym każda integracja może być zaimplementowana jako oddzielne adaptery, ułatwiając przełączanie się między różnymi dostawcami lub dostosowywanie się do aktualizacji usług innych firm. Mikrousługi: Mikrousługi to doskonały przypadek użycia dla architektury heksagonalnej. Wdrażając architekturę mikrousług z zasadami Hexagonal, można uzyskać czystą separację obaw, lepszą łatwość konserwacji i elastyczność w łączeniu się z wieloma zewnętrznymi usługami i komponentami, takimi jak bazy danych, interfejsy API i systemy przesyłania wiadomości. Systemy zarządzania treścią (CMS): Popularne platformy CMS, takie jak Drupal czy WordPress, mogą korzystać z architektury Hexagonal, ponieważ muszą wchodzić w interakcje z różnymi zewnętrznymi wtyczkami, motywami i bazami danych. Wdrażając zasady Hexagonal, programiści mogą uprościć konserwację kodu i łatwo dostosować się do zewnętrznych zależności lub zmian wymagań.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Studiując i ucząc się na tych rzeczywistych przykładach, możesz lepiej zrozumieć, jak zastosować zasady architektury heksagonalnej we własnych projektach, aby tworzyć łatwe w utrzymaniu, elastyczne i łatwo adaptowalne aplikacje. Pamiętaj, że integracja Hexagonal Architecture z platformami takimi jak AppMaster.io może pomóc usprawnić proces tworzenia aplikacji, umożliwiając tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, które są zgodne z najlepszymi praktykami Hexagonal Architecture, jednocześnie korzystając z zalet AppMaster's no-code możliwości.

Integracja Hexagonal Architecture z AppMaster.io

Integracja Hexagonal Architecture w ramach projektu AppMaster.io może zwiększyć łatwość konserwacji, zdolność adaptacji i elastyczność. Umożliwia zaprojektowanie podstawowej logiki domeny w backendzie i aplikacji internetowej przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad architektury heksagonalnej. Możesz ustanowić usprawniony proces tworzenia aplikacji, łącząc te komponenty z zewnętrznymi usługami i komponentami interfejsu użytkownika. AppMaster.io to potężna platforma no-code umożliwiająca deweloperom wizualne tworzenie aplikacji backendowych, webowych i mobilnych.

Dzięki zestawowi narzędzi i intuicyjnemu interfejsowi, AppMaster.io może pomóc uprościć wdrażanie Hexagonal Architecture w projektach. Aby zintegrować Hexagonal Architecture z AppMaster.io, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Zaprojektuj główną logikę domeny za pomocą Visual BP Designer

Rozpocznij od zaprojektowania podstawowej logiki domeny za pomocą wizualnego BP Designer AppMaster.io. Upewnij się, że podstawowe komponenty logiczne są czyste i skupiają się na swoich podstawowych obowiązkach. Takie podejście pomoże w utrzymaniu separacji zagadnień zalecanej przez architekturę heksagonalną.

Krok 2: Zdefiniuj porty i adaptery dla usług zewnętrznych

Zidentyfikuj zewnętrzne usługi, z którymi aplikacja musi współpracować i zdefiniuj niezbędne porty i adaptery. AppMaster.io umożliwia tworzenie niestandardowych endpoints do komunikacji z usługami zewnętrznymi. Użyj tych niestandardowych endpoints, aby zdefiniować porty i zaimplementować adaptery, które hermetyzują logikę wymaganą do interakcji z każdą usługą zewnętrzną.

Krok 3: Projektowanie interfejsu użytkownika i interakcji

Zaprojektuj interfejs użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą narzędzia do tworzenia interfejsu użytkownika typu " przeciągnij i upuść " AppMaster.io. Upewnij się, że komponenty interfejsu użytkownika są zgodne z zasadami architektury heksagonalnej, łącząc je z odpowiednimi portami do komunikacji z podstawową logiką domeny i usługami zewnętrznymi.

Krok 4: Wdrożenie logiki biznesowej dla komponentów UI

AppMaster.io umożliwia definiowanie logiki biznesowej komponentów UI za pomocą wizualnego projektanta BP dla aplikacji internetowych i mobilnych. Postępując zgodnie z zasadami architektury heksagonalnej, można stworzyć adaptowalny i łatwy w utrzymaniu interfejs użytkownika, który skutecznie integruje się z podstawową logiką domeny i usługami zewnętrznymi.

Krok 5: Publikowanie i wdrażanie aplikacji

Po zaprojektowaniu i wdrożeniu podstawowej logiki domeny aplikacji, portów, adapterów i interfejsu użytkownika można nacisnąć przycisk "Publish" w AppMaster.io, aby wygenerować kod źródłowy aplikacji, skompilować go, uruchomić testy, spakować do kontenerów Docker (tylko backend) i wdrożyć w chmurze.

Dodatkowe wskazówki

Używaj Dependency Injection do zarządzania zależnościami między komponentami aplikacji, upraszczając zmiany i skalowalność.

Dąż do modułowości podczas projektowania portów i adapterów, zapewniając, że każdy komponent działa niezależnie.

Stosuj najlepsze praktyki w zakresie wdrażania architektury heksagonalnej, koncentrując się na rozdzielaniu obaw, modułowości i czystej architekturze.

Jak trafnie zauważył twórca oprogramowania Chad Fowler: "Im jestem starszy, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że największym problemem do rozwiązania w branży technologicznej jest sprawienie, by ludzie przestali robić rzeczy trudniejszymi, niż muszą być". To prawda, ponieważ AppMaster.io upraszcza złożoność. Wykorzystując wizualny BP Designer, intuicyjny kreator interfejsu użytkownika i potężne narzędzia do zarządzania projektami, możesz płynnie wprowadzać założenia architektury heksagonalnej do swoich projektów, zapoczątkowując erę usprawnionego rozwoju.