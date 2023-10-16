AI App Builder ile Konuşmaya Dayalı Uygulama Nasıl Oluşturulur?

Konuşmaya Dayalı Uygulamalar ve Yapay Zeka Uygulama Oluşturucuları

Konuşma uygulamaları, doğal dildeki insan konuşmalarını simüle etmek için tasarlanmış ve kullanıcıların metin veya ses girişleri aracılığıyla onlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan yazılım arayüzleridir. Bu uygulamalar, kullanıcı sorgularını daha iyi anlamak ve bunlara etkili bir şekilde yanıt vermek için genellikle yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanır.

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte, daha fazla işletme müşterileriyle etkileşim kurmak, müşteri hizmetlerini kolaylaştırmak ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için sohbete dayalı uygulamalara yöneliyor. Ancak bunların geliştirilmesi, gerekli kapsamlı teknik bilgi ve karmaşık arayüzler nedeniyle kuruluşlara zorluk çıkarmıştır. Yapay zeka destekli no-code uygulama oluşturuculara girin!

AppMaster gibi kodsuz platformlar, kullanıcıların tek satır kod yazmadan zengin özelliklere sahip, otomatikleştirilmiş konuşma uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcıların konuşma uygulamalarını tasarlayıp prototipleyebilecekleri, yapay zeka modellerini eğitebilecekleri ve uygulamalarını dakikalar içinde dağıtabilecekleri, görsel olarak ilgi çekici ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyorlar. Geliştirme sürecindeki bu önemli değişiklik, her seviyedeki teknik uzmanlıktaki işletmelerin ve girişimcilerin karmaşık konuşma uygulamaları oluşturmasını mümkün kıldı.

Yapay Zeka Destekli No-Code Uygulama Oluşturucuları Kullanmanın Yararları

Peki neden konuşma uygulamanız için yapay zeka destekli no-code bir uygulama oluşturucu kullanmayı düşünmelisiniz? İşte bazı önemli faydalar:

Kullanıcı dostu arayüz

Yapay zeka destekli no-code uygulama oluşturucular, herkesin sohbete dayalı uygulamalar tasarlamasını ve oluşturmasını kolaylaştıran görsel olarak sezgisel bir arayüz sunar. Tipik olarak bu platformlar, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için önceden oluşturulmuş şablonlar, sürükle ve bırak bileşenleri ve kapsamlı bir yapay zeka modülleri kitaplığı sağlar.

Hızlı gelişim

No-code platformlar, konuşma uygulamalarının geliştirilmesi ve dağıtılması için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Kapsamlı kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunan bu platformlar, kullanıcıların uygulamaları yalnızca birkaç hafta, hatta birkaç gün içinde oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.

Uygun Maliyetli

Geleneksel özel uygulama geliştirme, özellikle yapay zeka ve NLP konusunda uzmanlaşmış becerilere sahip geliştiricileri işe alırken maliyetli olabilir. no-code platformların kullanılması, büyük bir geliştirme ekibine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve uygulamanın oluşturulması ve bakımı için harcanan süreyi azaltarak geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır .

Ölçeklenebilir ve Esnek

Yapay zeka destekli no-code uygulama oluşturucular, işletmenizin büyümesine göre ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır; temel altyapı hakkında endişelenmeden yeni özellikler eklemenize, yeni kanallara genişlemenize veya artan sayıda kullanıcıyı yönetmenize olanak tanır. no-code platformların esnekliği, konuşma uygulamanızın işletmenizin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilmesini sağlar.

Harici Hizmetler ve API'lerle Kolay Entegrasyon

Yapay zeka destekli no-code platformların çoğu, harici API'lere , hizmetlere ve veri kaynaklarına bağlanmak için yerleşik işlevsellik sunar. Bu özellik, üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmenizi ve konuşma uygulamanızı CRM entegrasyonları, ödeme ağ geçitleri veya analiz araçları gibi ek araçlar, bilgiler veya işlevlerle zenginleştirmenizi kolaylaştırır.

Doğru Yapay Zeka Destekli No-Code Platformu Seçmek

Konuşmaya dayalı bir uygulamayı başarılı bir şekilde oluşturmak için, özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek doğru yapay zeka destekli no-code platformu seçmek önemlidir. Farklı platformları değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

Kullanıcı Arayüzü ve Kullanım Kolaylığı

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile sorunsuz bir deneyim sağlayan, kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir platform seçin. drag-and-drop arayüzüne, önceden oluşturulmuş şablonlara ve mevcut bileşenlerden oluşan kapsamlı bir kitaplığa sahip bir platform arayın.

Yapay Zeka Yetenekleri

Platformun doğal dil anlama, amaç tanıma ve bağlam farkındalığı gibi gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olduğundan emin olun. Bu özellikler, sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunan bir konuşma uygulaması geliştirmek için gereklidir.

Özelleştirme

Konuşma uygulamanızın görünümünü, hissini ve işlevselliğini kişiselleştirmenize olanak tanıyan bir platform seçin. Özelleştirme seçenekleri, uygulamanın tasarımını değiştirmeyi, özel kullanıcı akışları oluşturmayı ve işletmenize özgü dil modellerinizi ve kalıplarınızı birleştirmeyi içermelidir.

Entegrasyon Desteği

Entegrasyon yetenekleri, çeşitli kaynaklardan gelen verilere dayanan veya harici hizmetlerle iletişim kuran bir konuşma uygulaması için çok önemlidir. Seçtiğiniz platformun birden fazla API, hizmet ve veri kaynağıyla kusursuz entegrasyonu desteklediğinden emin olun.

Güvenlik

Konuşma uygulamaları genellikle hassas müşteri verilerini işlediğinden, yüksek güvenlik standartlarına uyan ve kullanıcı gizliliğini ve veri korumasını koruyacak özellikler sunan bir platform seçmek çok önemlidir. Göz önünde bulundurmaya değer, AI destekli no-code uygulama oluşturuculardan biri, konuşma uygulamalarını kolayca oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için kapsamlı bir özellik ve yetenek paketi sunan AppMaster. AppMaster görsel olarak sezgisel arayüzü ve güçlü yapay zeka yetenekleri, uzman bir geliştirici olmasanız bile, onu akıllı konuşma uygulamaları oluşturmak için güvenilir bir seçim haline getirir.

AppMaster gibi No-Code Platformlarla Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Uygulaması Oluşturma Adımları

AppMaster gibi yapay zeka destekli, no-code bir uygulama oluşturucuyla akıllı konuşma uygulamaları oluşturmak, birkaç temel adımla gerçekleştirilebilecek kolaylaştırılmış bir süreçtir:

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Kullanım senaryonuzu tanımlayın: Kullanıcılarınızın özel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olarak, konuşma uygulamanızın amacını ve hedeflerini net bir şekilde ana hatlarıyla belirtin. Bu, uygulamanın bilgi sağlama, işlemleri kolaylaştırma veya müşteri desteği sunma gibi birincil işlevlerini belirlemeyi içerir. Bir hesap oluşturun ve bir şablon seçin: AppMaster gibi no-code bir platforma kaydolun ve kullanım alanınıza uygun bir konuşma uygulaması şablonu seçin. AppMaster hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak çok çeşitli şablonlar sunar. Kullanıcı arayüzünü özelleştirin: Uygulamanın kullanıcı arayüzünü tasarlamak ve onu hedef kullanıcıların tercihlerine ve beklentilerine göre uyarlamak için platformun drag-and-drop düzenleyicisini kullanın. Bu, ilgi çekici bir düzen oluşturmayı, uygun giriş alanları ve düğmeleri tasarlamayı ve görsel olarak çekici renk ve yazı tiplerini seçmeyi içerir. Doğal dil işlemeyi (NLP) yapılandırın: Kullanıcı sorgularını yorumlamak ve ilgili yanıtlar oluşturmak için NLP motorunu ayarlayın. Bu, niyet tanımayı, varlıkları çıkarmayı ve konuşma bağlamını yapılandırmayı içerebilir. Konuşma akışlarını tasarlayın: Kullanıcıların konuşma uygulamanızla etkileşimde bulunurken izleyebilecekleri farklı yolları haritalandırın. Bu, çeşitli kullanıcı girişleri için uygulamanın davranışını tanımlamayı, koşula dayalı eylemler oluşturmayı ve kullanıcı bilgileri için veri depolamayı uygulamayı içerir. Harici hizmetler ve API'lerle entegrasyon: Konuşma uygulamanızı diğer araçlara, hizmetlere ve API'lere bağlayarak yeteneklerini geliştirin ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunun. AppMaster bu entegrasyon sürecini hızlı ve basit hale getirir. Konuşma uygulamanızı test edin: Uygulamanızın kullanıcı sorgularını doğru bir şekilde anladığından ve yararlı yanıtlar sağladığından emin olmak için kapsamlı testler yapın. Test geri bildirimlerinize göre NLP motorunu, konuşma akışlarını ve kullanıcı arayüzünü gerektiği gibi iyileştirin. Dağıtın ve izleyin: Uygulamanızı bulut gibi tercih ettiğiniz barındırma ortamına dağıtın ve kullanıcı etkileşimlerine ilişkin veri toplamaya başlayın. Uygulamanızın performansını düzenli olarak değerlendirin ve temel ölçümlere ve kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirmeler yapın.

Konuşmaya Dayalı Bir Uygulamanın Temel Bileşenleri

İyi tasarlanmış bir konuşma uygulaması, kullanıcılara kusursuz bir etkileşim deneyimi sunmak için birlikte çalışan birkaç temel bileşenden oluşur:

Kullanıcı arayüzü (UI): Kullanıcı arayüzü, uygulamanın kullanıcıların etkileşimde bulunduğu görsel katmanıdır. Sezgisel, kullanıcı dostu ve görsel açıdan hoş olmalı; metin giriş alanları, düğmeler ve menüler gibi öğeleri bünyesinde barındırmalıdır. Doğal dil işleme (NLP) motoru: Bu, kullanıcı sorgularının yorumlanmasından ve bağlamsal olarak uygun yanıtların üretilmesinden sorumlu, konuşma uygulamasının temel bileşenidir. NLP motoru, doğal dil verilerini işler, kullanıcı amaçlarını tanır ve ilgili varlıkları çıkarır. Konuşma akışları: Bunlar, kullanıcıların uygulamayla etkileşimde bulunurken kullanabilecekleri, girdileri ve uygulamanın yanıtları tarafından belirlenen yollardır. Konuşma akışları, kullanıcı girişlerine uyum sağlayan dinamik konuşmalar oluşturmak için dallanma yollarını, koşula dayalı eylemleri ve veri depolamayı içerir. Bu bileşen, bağlamsal anlayışı sürdürmek ve doğal bir etkileşim deneyimi sağlamak için gereklidir. Harici hizmetler ve API'ler: Konuşma uygulamalarının, belirlenen işlevleri gerçekleştirmek için genellikle harici hizmetlere, araçlara ve API'lere erişmesi gerekir. Bu harici kaynaklarla entegrasyon, uygulamanın yeteneklerini genişletmesine, güncel bilgilere erişmesine ve diğer sistemlerle etkileşime girmesine olanak tanır. Analiz ve izleme: Kullanıcı etkileşimlerini izlemek ve temel performans ölçümlerini toplamak, kullanıcıların uygulamayla nasıl etkileşim kurduğunu anlamak, performansını değerlendirmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için çok önemlidir. Analitik verileri, daha da iyi bir kullanıcı deneyimi için NLP motorunu, kullanıcı arayüzünü ve konuşma akışlarını iyileştirmek amacıyla kullanılabilir.

İnsan Gibi Konuşmalar Oluşturmak İçin En İyi Uygulamalar

İnsan benzeri etkileşimleri taklit eden konuşma uygulamaları oluşturmak, ayrıntılara dikkat edilmesini ve bazı en iyi uygulamalara bağlı kalınmasını gerektirir:

Doğal dil yanıtları tasarlayın: Aşırı robotik veya teknik dilden kaçınarak, kulağa doğal ve insani bir ses verecek şekilde uygulama yanıtları oluşturun. Bu, kullanıcıların uygulamayla etkileşimde bulunurken daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve daha etkileşimli bir deneyimi teşvik eder. Kullanıcı bağlamını göz önünde bulundurun: Kullanıcının konumu, günün saati veya uygulamayla önceki etkileşimleri gibi bağlamını hesaba katın. Bağlamsal olarak alakalı yanıtlar sağlamak, kullanıcı deneyimini geliştirir ve uygulamanızın, onların ihtiyaçlarını anlama ve bunlara uyum sağlama yeteneğini gösterir. Kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin edin: Çeşitli kullanıcı amaçlarını planlayın ve uygulamanızı bunları proaktif bir şekilde ele alacak şekilde tasarlayın. Örneğin, uygulamanız öncelikle bir müşteri destek aracı olarak hizmet veriyorsa, yaygın müşteri sorgularını tahmin edin ve NLP motorunuzu bunları etkili bir şekilde tanıyıp yanıtlayacak şekilde yapılandırın. Konuşma akışını koruyun: Uygulamanızın kullanıcı girişlerini konuşma akışını koruyacak şekilde işlediğinden emin olun. Ani geçişlerden kaçının ve uygulamanızın kullanıcıların takip edebileceği net ve tutarlı bir yapı sağladığından emin olun. Yararlı hata mesajları sağlayın: Uygulamanız bir kullanıcının girişini anlamakta zorlandığında veya istenen bir işlemi tamamlayamadığında, açık ve uygulanabilir hata mesajları sağlayın. Bu, kullanıcıların sorunu anlamalarına yardımcı olur ve sorunu çözmek için uygun adımları atmalarına olanak tanır. Düzenli olarak yineleyin ve iyileştirin: Kullanıcı geri bildirimlerine ve analiz verilerine göre konuşma uygulamanızı sürekli olarak güncelleyin ve optimize edin. NLP motorunu geliştirmek veya konuşma akışlarını iyileştirmek gibi iyileştirilecek alanları belirleyin ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için gerekli ayarlamaları yapın.

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Bu en iyi uygulamaları takip ederek ve AppMaster gibi no-code platformları kullanarak, kullanıcılara insan benzeri bir etkileşim deneyimi sunan ilgi çekici, akıllı konuşma uygulamaları oluşturmak mümkündür.

Harici Hizmetler ve API'lerle Entegrasyon

Konuşma uygulamanızı harici hizmetler ve API'lerle entegre etmek, uygulamanızın yeteneklerini büyük ölçüde geliştirebilir ve kullanıcılarınız için onu daha kullanışlı ve çok yönlü hale getirebilir. Üçüncü taraf platformlarla etkileşim, uygulamanızın verilere erişmesine veya bunları işlemesine, mevcut özellikleri kullanmasına ve daha kişiselleştirilmiş ve özel deneyimler sunmasına olanak tanır. Bu bölümde, harici hizmetleri ve API'leri AppMaster gibi no-code bir platformla oluşturulmuş konuşma uygulamanıza entegre etmenin temel yönleri tartışılacaktır.

Entegrasyon Noktalarını Belirleme

Harici hizmetleri entegre etmeden önce, konuşma uygulamanızı geliştirmek için gereken belirli özellikleri ve verileri belirlemek önemlidir. Uygulamanızın amacını ve kullanıcı gereksinimlerini tamamlayan, somut değer ve sorun çözme yetenekleri sağlayan ilgili hizmetleri belirleyin. Her zaman görevleri basitleştirebilecek, kişiselleştirmeyi geliştirebilecek veya deneyime katkıda bulunabilecek hizmetleri entegre etmeye odaklanın.

Doğru API'leri Seçmek

İstediğiniz entegrasyon noktalarını belirledikten sonra hedeflediğiniz hizmetler için mevcut API'leri araştırın. Kullanım kolaylığı, dokümantasyon, performans ve API hizmeti güvenilirliği gibi faktörlere dikkat edin. Seçilen API'lerin uygulamanızın gereksinimlerine uygun olduğundan ve platformunuza uygun olduğundan emin olun.

API'leri No-Code Platformunuza Dahil Etme

API'leri no-code bir platformla entegre etmek genellikle basit bir işlem içerir. AppMaster gibi birçok platform, API entegrasyonu için yerleşik işlevsellik veya özel bileşenler sağlar. Örneğin, konuşma uygulamanız ile harici bir API arasındaki etkileşimi tanımlamak için özel bir iş süreci oluşturabilir veya bir API bağlayıcı bileşeni kullanabilirsiniz. API endpoints ayarlamak, istek ve yanıt parametrelerini belirlemek ve gerektiğinde kimlik doğrulamayı yapılandırmak için platformun görsel düzenleyicilerini ve araçlarını kullanın.

API Verilerini Doğal Dil İşleme (NLP) ile İşleme

Uygulamanız bir API'den veri aldığında, bu bilgilerin kullanıcı dostu bir şekilde işlenmesi ve sunulması önemlidir. Ham API verilerini anlaşılır yanıtlara dönüştürmek için uygulamanızın NLP özelliklerinden yararlanın, böylece kesintisiz ve doğal bir konuşma akışı sağlayın. Belirli API sonuçlarıyla eşlenen, farklı kullanıcı sorgularına ve olası takip sorularına yanıt veren yanıt şablonları oluşturun.

Hata İşleme ve İzleme

API'ler harici bağımlılıklar olduğundan beklenmeyen hataların veya hizmet kesintilerinin olasılığını hesaba katmanız gerekir. Konuşma uygulamanızı, API ile ilgili hataları zarif bir şekilde ele alacak şekilde tasarlayın ve kullanıcılara, konuşmanın akışını kesintiye uğratmadan uygun geri bildirim sağlayın. Ayrıca, herhangi bir sorunu takip etmek için API performansını ve yanıt sürelerini izleyerek gerekirse hızlı eylem yapılmasını sağlayın.

Konuşma Uygulamanızı İzleme, Test Etme ve İyileştirme

Konuşma uygulamanızı izlemek ve geliştirmek devam eden bir süreçtir. Uygulamanızın başarısını garantilemek için ilgi çekici ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunmanız gerekir. Bu bölümde, AppMaster gibi yapay zeka destekli no-code bir platform kullanılarak oluşturulan konuşma uygulamanızı test etme, izleme ve geliştirmeye yönelik yöntemler anlatılmaktadır.

Temel Metrikleri İzleme

Uygulamanızın performansını izlemek ve değerlendirmek için bir dizi temel ölçüm oluşturun. Bazı temel ölçümler arasında kullanıcı memnuniyeti, yanıt süresi, görev tamamlama oranı ve katılım oranı yer alır. Bu ölçümler, iyileştirme alanlarını belirlemenize, başarıyı ölçmenize ve yinelemeler sırasında yapılan değişikliklerin etkisini anlamanıza yardımcı olabilir.

Kullanıcı Etkileşimlerini Analiz Etme

Kullanıcı davranışı ve tercihleri ​​hakkında bilgi edinmek için konuşma uygulamanızla olan kullanıcı etkileşimlerini düzenli olarak inceleyin. Konuşma günlüklerini inceleyin ve sık yapılan kullanıcı sorguları, darboğazlar veya yaygın sorunlar gibi eğilimleri belirleyin. Optimize edebileceğiniz noktaları veya uygulamanızın şu anda karşılamadığı belirli kullanıcı ihtiyaçlarını not edin.

Yinelemeli Testler ve Güncellemeler

Kullanıcı davranışlarından ve geri bildirimlerden elde edilen bilgilere dayanarak uygulamanızı sürekli olarak test edin ve iyileştirin. Çeşitli kullanıcı gruplarıyla kullanılabilirlik testleri yapın, sonuçları analiz edin ve belirli sorunları çözmek için hedeflenen iyileştirmeler yapın. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre güncelleme yapma ile istikrarlı ve öngörülebilir bir uygulama deneyimi sürdürme arasında denge kurduğunuzdan emin olun.

Konuşma Tasarımının Gözden Geçirilmesi

Uygulamanızdaki konuşmaların kalitesi, kullanıcı memnuniyeti açısından çok önemlidir. Ton, bağlamsal farkındalık, kişiselleştirme ve netlik faktörlerini göz önünde bulundurarak konuşma tasarımını geliştirmeye devam edin. Konuşma doğruluğunu artırmak ve değişen kullanıcı kalıplarına uyum sağlamak için NLP modelinizi sürekli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

Kullanıcı Geri Bildiriminin Toplanması ve Uygulanması

Uygulamanızın performansı, kullanıcı deneyimi ve memnuniyet düzeyleri hakkında paha biçilemez girdiler toplamak için bir kullanıcı geri bildirim sistemi uygulayın. Kullanıcıları, konuşma uygulamanızı kullanırken karşılaştıkları düşüncelerini, görüşlerini veya sorunlarını paylaşmaya teşvik edin. Tekrarlanan sorunları çözmeye ve kullanıcı beklentilerini karşılamaya odaklanarak iyileştirmeleri teşvik etmek için bu geri bildirimi kullanın.

Harici hizmetleri, API'leri, uygun testleri ve yinelemeli geliştirmeyi bir araya getirmek, AppMaster gibi yapay zeka destekli no-code bir platform kullanarak olağanüstü bir konuşma uygulaması oluşturmaya katkıda bulunacaktır. Uygulamanızı büyütüp geliştirdikçe kullanıcılara kusursuz, ilgi çekici ve değerli bir deneyim sunmaya her zaman öncelik verin.