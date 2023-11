Comment créer une application conversationnelle avec AI App Builder ?

Applications conversationnelles et créateurs d'applications IA

Les applications conversationnelles sont des interfaces logicielles conçues pour simuler des conversations humaines en langage naturel, permettant aux utilisateurs d'interagir avec elles via des entrées textuelles ou vocales. Ces applications utilisent généralement les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de traitement du langage naturel (NLP) pour mieux comprendre et répondre efficacement aux requêtes des utilisateurs.

Avec les progrès rapides des technologies d'IA, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des applications conversationnelles pour interagir avec leurs clients, rationaliser le service client et améliorer l'expérience utilisateur. Mais leur développement a mis les organisations au défi en raison des connaissances techniques approfondies requises et des interfaces complexes. Entrez dans les créateurs d'applications no-code alimentés par l'IA !

Les plates -formes sans code comme AppMaster permettent aux utilisateurs de créer des applications conversationnelles automatisées et riches en fonctionnalités sans écrire une seule ligne de code. Ils offrent une interface visuellement attrayante et conviviale, dans laquelle les utilisateurs peuvent concevoir et prototyper des applications conversationnelles, former des modèles d'IA et déployer leurs applications en quelques minutes. Ce changement essentiel dans le processus de développement a permis aux entreprises et aux entrepreneurs, quel que soit leur niveau d'expertise technique, de créer des applications conversationnelles sophistiquées.

Avantages de l'utilisation de créateurs d'applications No-Code alimentés par l'IA

Alors pourquoi devriez-vous envisager d’utiliser un générateur d’applications no-code alimenté par l’IA pour votre application conversationnelle ? Voici quelques avantages clés :

Interface conviviale

Les créateurs d’applications no-code basés sur l’IA offrent une interface visuellement intuitive qui permet à quiconque de concevoir et de créer facilement des applications conversationnelles. En règle générale, ces plates-formes fournissent des modèles prédéfinis, des composants glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modules d'IA pour aider les utilisateurs à créer des applications sans aucune connaissance en codage.

Développement rapide

Les plateformes No-code réduisent considérablement le temps nécessaire au développement et au déploiement d'applications conversationnelles. En éliminant le besoin d'un codage approfondi et en proposant des composants prédéfinis, ces plates-formes permettent aux utilisateurs de créer et de lancer des applications en quelques semaines, voire quelques jours.

Rentable

Le développement d’applications personnalisées traditionnelles peut être coûteux, en particulier lors de l’embauche de développeurs possédant des compétences spécialisées en IA et en PNL. L'utilisation de plates no-code réduit considérablement les coûts de développement en éliminant le besoin d'une grande équipe de développement et en réduisant le temps consacré à la création et à la maintenance de l'application.

Évolutif et flexible

Les créateurs d'applications no-code basés sur l'IA sont conçus pour évoluer avec la croissance de votre entreprise, vous permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de vous étendre à de nouveaux canaux ou de gérer un nombre croissant d'utilisateurs sans vous soucier de l'infrastructure sous-jacente. La flexibilité des plateformes no-code garantit que votre application conversationnelle peut suivre l'évolution des besoins de votre entreprise.

Intégration facile avec les services externes et les API

La plupart des plates-formes no-code basées sur l'IA offrent des fonctionnalités intégrées pour se connecter à des API , des services et des sources de données externes. Cette fonctionnalité facilite l'intégration de services tiers et enrichit votre application conversationnelle avec des outils, des informations ou des fonctionnalités supplémentaires, tels que des intégrations CRM , des passerelles de paiement ou des outils d'analyse.

Choisir la bonne plateforme No-Code alimentée par l'IA

Pour créer avec succès une application conversationnelle, il est essentiel de choisir la bonne plate no-code alimentée par l'IA, capable de répondre à vos besoins spécifiques. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors de l’évaluation de différentes plateformes :

Interface utilisateur et facilité d'utilisation

Choisissez une plate-forme offrant une interface conviviale, offrant une expérience sans tracas, même pour les utilisateurs non techniques. Recherchez une plate-forme dotée d'une interface drag-and-drop, de modèles prédéfinis et d'une vaste bibliothèque de composants disponibles.

Capacités de l'IA

Assurez-vous que la plate-forme possède des capacités d'IA avancées, telles que la compréhension du langage naturel, la reconnaissance d'intention et la connaissance du contexte. Ces fonctionnalités sont essentielles au développement d’une application conversationnelle offrant une expérience utilisateur fluide et personnalisée.

Personnalisation

Choisissez une plate-forme qui vous permet de personnaliser l'apparence, la convivialité et les fonctionnalités de votre application conversationnelle. Les options de personnalisation doivent inclure la modification de la conception de l'application, la création de flux d'utilisateurs personnalisés et l'intégration de modèles et de modèles linguistiques spécifiques à votre entreprise.

Prise en charge de l'intégration

Les capacités d'intégration sont cruciales pour une application conversationnelle qui s'appuie sur des données provenant de diverses sources ou communique avec des services externes. Assurez-vous que la plateforme que vous avez choisie prend en charge une intégration transparente avec plusieurs API, services et sources de données.

Sécurité

Étant donné que les applications conversationnelles traitent souvent des données clients sensibles, il est essentiel de choisir une plate-forme qui adhère à des normes de sécurité élevées et offre des fonctionnalités pour protéger la confidentialité des utilisateurs et la protection des données. L'un de ces créateurs d'applications no-code alimentés par l'IA qui mérite d'être pris en compte est AppMaster, qui offre une suite complète de fonctionnalités et de capacités pour créer, déployer et gérer facilement des applications conversationnelles. L'interface visuellement intuitive d' AppMaster et ses puissantes capacités d'IA en font un choix fiable pour créer des applications conversationnelles intelligentes, même si vous n'êtes pas un développeur expert.

Étapes pour créer une application d'IA conversationnelle avec des plates No-Code comme AppMaster

La création d'applications conversationnelles intelligentes avec un générateur d'applications no-code alimenté par l'IA comme AppMaster est un processus rationalisé qui peut être réalisé en plusieurs étapes clés :

Définissez votre cas d'utilisation : décrivez clairement le but et les objectifs de votre application conversationnelle, en vous assurant qu'elle répond aux besoins spécifiques de vos utilisateurs. Cela inclut la détermination des fonctions principales de l'application, telles que la fourniture d'informations, la facilitation des transactions ou l'offre d'un support client. Créez un compte et sélectionnez un modèle : inscrivez-vous sur une plateforme no-code comme AppMaster et choisissez un modèle d'application conversationnelle qui correspond à votre cas d'utilisation. AppMaster propose une grande variété de modèles pour vous permettre de démarrer rapidement. Personnalisez l'interface utilisateur : utilisez l'éditeur drag-and-drop de la plateforme pour concevoir l'interface utilisateur de l'application, en l'adaptant aux préférences et aux attentes des utilisateurs cibles. Cela inclut la création d’une mise en page attrayante, la conception de champs de saisie et de boutons appropriés et la sélection de couleurs et de polices visuellement attrayantes. Configurer le traitement du langage naturel (NLP) : configurez le moteur NLP pour interpréter les requêtes des utilisateurs et générer des réponses pertinentes. Cela peut inclure la configuration de la reconnaissance d'intention, de l'extraction d'entités et du contexte conversationnel. Concevez des flux de conversation : tracez les différents chemins que les utilisateurs peuvent emprunter lorsqu'ils interagissent avec votre application conversationnelle. Cela inclut la définition du comportement de l'application pour diverses entrées utilisateur, la création d'actions basées sur des conditions et la mise en œuvre du stockage de données pour les informations utilisateur. Intégrez des services et des API externes : connectez votre application conversationnelle à d'autres outils, services et API pour améliorer ses capacités et offrir une expérience utilisateur transparente. AppMaster rend ce processus d'intégration rapide et simple. Testez votre application conversationnelle : effectuez des tests approfondis pour vous assurer que votre application comprend avec précision les requêtes des utilisateurs et fournit des réponses utiles. En fonction de vos commentaires sur les tests, affinez le moteur NLP, les flux de conversation et l'interface utilisateur selon vos besoins. Déployer et surveiller : déployez votre application sur votre environnement d'hébergement préféré, tel que le cloud, et commencez à collecter des données sur les interactions des utilisateurs. Évaluez régulièrement les performances de votre application et apportez des améliorations en fonction des indicateurs clés et des commentaires des utilisateurs.

Composants essentiels d'une application conversationnelle

Une application conversationnelle bien conçue se compose de plusieurs composants clés fonctionnant ensemble pour offrir aux utilisateurs une expérience d'interaction transparente :

Interface utilisateur (UI) : l'interface utilisateur est la couche visuelle de l'application avec laquelle les utilisateurs interagissent. Il doit être intuitif, convivial et visuellement agréable, incorporant des éléments tels que des champs de saisie de texte, des boutons et des menus. Moteur de traitement du langage naturel (NLP) : il s'agit du composant principal d'une application conversationnelle, chargé d'interpréter les requêtes des utilisateurs et de générer des réponses contextuellement appropriées. Le moteur NLP traite les données en langage naturel, reconnaît les intentions des utilisateurs et extrait les entités pertinentes. Flux de conversation : il s'agit des chemins que les utilisateurs peuvent emprunter lorsqu'ils interagissent avec l'application, dictés par leurs entrées et les réponses de l'application. Les flux de conversation intègrent des chemins de branchement, des actions basées sur des conditions et un stockage de données pour créer des conversations dynamiques qui s'adaptent aux entrées des utilisateurs. Ce composant est essentiel pour maintenir la compréhension contextuelle et offrir une expérience d’interaction naturelle. Services externes et API : les applications conversationnelles doivent souvent accéder à des services, des outils et des API externes pour exécuter leurs fonctions désignées. L'intégration avec ces ressources externes permet à l'application d'étendre ses capacités, d'accéder à des informations à jour et d'interagir avec d'autres systèmes. Analyse et surveillance : le suivi des interactions des utilisateurs et la collecte de mesures de performance clés sont essentiels pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec l'application, évaluer ses performances et identifier les domaines à améliorer. Les données analytiques peuvent être utilisées pour affiner le moteur NLP, l'interface utilisateur et les flux de conversation pour une expérience utilisateur encore meilleure.

Meilleures pratiques pour créer des conversations de type humain

La création d'applications conversationnelles qui imitent des interactions de type humain nécessite une attention particulière aux détails et le respect de plusieurs bonnes pratiques :

Concevoir des réponses en langage naturel : composez des réponses d'application pour qu'elles semblent naturelles et humaines, en évitant un langage trop robotique ou technique. Cela aide les utilisateurs à se sentir plus à l'aise avec l'application et encourage une expérience plus interactive. Tenir compte du contexte de l'utilisateur : tenez compte du contexte de l'utilisateur, tel que son emplacement, l'heure de la journée ou ses interactions précédentes avec l'application. Fournir des réponses contextuellement pertinentes améliore l'expérience utilisateur et démontre la capacité de votre application à comprendre et à s'adapter à ses besoins. Anticipez les besoins des utilisateurs : planifiez les différentes intentions des utilisateurs et concevez votre application pour y répondre de manière proactive. Par exemple, si votre application sert principalement d'outil de support client, anticipez les requêtes courantes des clients et configurez votre moteur NLP pour les reconnaître et y répondre efficacement. Maintenez le flux de conversation : assurez-vous que votre application gère les entrées des utilisateurs de manière à maintenir le flux de conversation. Évitez les transitions brusques et assurez-vous que votre application fournit une structure claire et cohérente que les utilisateurs peuvent suivre. Fournissez des messages d'erreur utiles : lorsque votre application a du mal à comprendre la saisie d'un utilisateur ou ne parvient pas à effectuer une action demandée, fournissez des messages d'erreur clairs et exploitables. Cela aide les utilisateurs à comprendre le problème et leur permet de prendre les mesures appropriées pour le résoudre. Itérez et améliorez régulièrement : mettez à jour et optimisez en permanence votre application conversationnelle en fonction des commentaires des utilisateurs et des données analytiques. Identifiez les domaines à améliorer, tels que l'amélioration du moteur NLP ou l'affinement des flux de conversation, et effectuez les ajustements nécessaires pour une meilleure expérience utilisateur.

En suivant ces bonnes pratiques et en utilisant des plateformes no-code comme AppMaster, il est possible de créer des applications conversationnelles attrayantes et intelligentes qui offrent aux utilisateurs une expérience d'interaction semblable à celle d'un humain.

Intégration avec des services externes et des API

L'intégration de votre application conversationnelle à des services et API externes peut considérablement améliorer ses capacités, la rendant plus utile et polyvalente pour vos utilisateurs. L'interaction avec des plates-formes tierces permet à votre application d'accéder ou de manipuler des données, d'utiliser les fonctionnalités disponibles et d'offrir des expériences plus personnalisées et adaptées. Cette section abordera les aspects clés de l'intégration de services externes et d'API dans votre application conversationnelle construite avec une plate no-code comme AppMaster.

Identification des points d'intégration

Avant d'intégrer des services externes, il est essentiel de déterminer les fonctionnalités et données spécifiques nécessaires pour améliorer votre application conversationnelle. Identifiez les services pertinents qui complètent l'objectif de votre application et les exigences des utilisateurs, en fournissant une valeur tangible et des capacités de résolution de problèmes. Concentrez-vous toujours sur l'intégration de services qui peuvent simplifier les tâches, améliorer la personnalisation ou contribuer à l'expérience.

Sélectionner les bonnes API

Une fois que vous avez déterminé les points d'intégration souhaités, recherchez les API disponibles pour vos services ciblés. Faites attention à des facteurs tels que la facilité d'utilisation, la documentation, les performances et la fiabilité du service API. Assurez-vous que les API sélectionnées correspondent aux exigences de votre application et conviennent à votre plateforme.

Intégrer des API dans votre plateforme No-Code

L'intégration d'API avec une plateforme no-code implique généralement un processus simple. De nombreuses plates-formes, comme AppMaster, fournissent des fonctionnalités intégrées ou des composants dédiés pour l'intégration d'API. Par exemple, vous pouvez créer un processus métier personnalisé ou utiliser un composant de connecteur API pour définir l'interaction entre votre application conversationnelle et une API externe. Utilisez les éditeurs visuels et les outils de la plateforme pour configurer les endpoints de l'API, spécifier les paramètres de demande et de réponse et configurer l'authentification si nécessaire.

Gestion des données API avec le traitement du langage naturel (NLP)

Lorsque votre application reçoit des données d'une API, il est essentiel de traiter et de présenter ces informations de manière conviviale. Utilisez les capacités NLP de votre application pour convertir les données brutes de l'API en réponses intelligibles, garantissant ainsi un flux de conversation transparent et naturel. Créez des modèles de réponse mappés à des résultats d'API spécifiques, répondant aux différentes requêtes des utilisateurs et aux questions de suivi potentielles.

Gestion et surveillance des erreurs

Les API étant des dépendances externes, vous devez tenir compte de la possibilité d'erreurs inattendues ou d'interruptions de service. Concevez votre application conversationnelle pour gérer les erreurs liées à l'API avec élégance, en fournissant aux utilisateurs des commentaires appropriés sans perturber le flux de la conversation. Surveillez également les performances de l'API et les temps de réponse pour suivre tout problème, garantissant une action rapide si nécessaire.

Surveillance, test et amélioration de votre application conversationnelle

La surveillance et l'amélioration de votre application conversationnelle sont un processus continu. Pour garantir le succès de votre application, vous devez offrir une expérience utilisateur engageante et efficace. Cette section traite des méthodes de test, de surveillance et d'amélioration de votre application conversationnelle créée à l'aide d'une plate no-code alimentée par l'IA telle que AppMaster.

Suivi des indicateurs clés

Établissez un ensemble de mesures clés pour surveiller et évaluer les performances de votre application. Certaines mesures essentielles incluent la satisfaction des utilisateurs, le temps de réponse, le taux d’achèvement des tâches et le taux d’engagement. Ces mesures peuvent vous aider à identifier les domaines d'amélioration, à mesurer le succès et à comprendre l'impact des modifications apportées au cours des itérations.

Analyser les interactions des utilisateurs

Examinez régulièrement les interactions des utilisateurs avec votre application conversationnelle pour obtenir des informations sur le comportement et les préférences des utilisateurs. Examinez les journaux de conversation et identifiez les tendances, telles que les requêtes fréquentes des utilisateurs, les goulots d'étranglement ou les problèmes courants. Prenez note de tous les points que vous pouvez optimiser ou des besoins spécifiques des utilisateurs auxquels votre application ne répond pas actuellement.

Tests itératifs et mises à jour

Testez et affinez continuellement votre application en fonction des informations recueillies à partir du comportement et des commentaires des utilisateurs. Effectuez des tests d'utilisabilité avec différents groupes d'utilisateurs, analysez les résultats et apportez des améliorations ciblées pour résoudre des problèmes spécifiques. Assurez-vous d'équilibrer les mises à jour en fonction des besoins des utilisateurs et le maintien d'une expérience d'application stable et prévisible.

Réviser la conception des conversations

La qualité des conversations de votre application est primordiale pour la satisfaction des utilisateurs. Continuez à affiner la conception de la conversation, en tenant compte des facteurs de ton, de conscience contextuelle, de personnalisation et de clarté. Révisez et mettez à jour constamment votre modèle PNL pour améliorer la précision des conversations et vous adapter à l’évolution des modèles d’utilisateurs.

Mettez en œuvre un système de commentaires des utilisateurs pour recueillir des informations précieuses sur les performances, l'expérience utilisateur et les niveaux de satisfaction de votre application. Encouragez les utilisateurs à partager leurs réflexions, opinions ou problèmes rencontrés lors de l'utilisation de votre application conversationnelle. Utilisez ces commentaires pour générer des améliorations, en vous concentrant sur la résolution des problèmes récurrents et sur la satisfaction des attentes des utilisateurs.

Réunir des services externes, des API, des tests appropriés et un développement itératif contribuera à créer une application conversationnelle exceptionnelle à l'aide d'une plate-forme no-code alimentée par l'IA comme AppMaster. Au fur et à mesure que vous développez et améliorez votre application, donnez toujours la priorité à offrir aux utilisateurs une expérience transparente, attrayante et précieuse.