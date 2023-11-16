2023'ün En İyi Uygulaması: Trendler ve Tahminler

Düşük Kodlu ve No-Code Platformların Yükselişi

Az kodlu ve kodsuz platformlar, uygulama geliştirmede hızla temel araçlar haline geliyor. Bu platformlar geliştiricilerin, tasarımcıların ve teknik olmayan ekip üyelerinin minimum kodlama deneyimiyle tam işlevli uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Görsel, drag-and-drop geliştirme yaklaşımlarına odaklanarak sezgisel arayüzler sunar ve uygulama geliştirme için gereken zamanı, bütçeyi ve teknik uzmanlığı en aza indirir.

Kodsuz platformun dikkate değer bir örneği, kullanıcıların mobil, web ve arka uç uygulamalarını kod yazmadan tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan AppMaster'dır . AppMaster işletmelerin üretkenliğini artırmasına, maliyetlerden tasarruf etmesine ve uygulamalarının teknik borç içermediğinden emin olmasına yardımcı olur. Görsel veri modelleme, iş süreci tasarımı, REST API ve WebSocket endpoints ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme platformu sağlar.

2023 yılında, her ölçekteki kuruluşun yenilikçi uygulamalar oluşturmak ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için bunları benimsemesiyle, low-code ve no-code platformlar ivme kazanmaya devam edecek. Teknoloji ilerledikçe, bu platformların, sürekli büyüyen kullanım senaryolarına ve sektörlere hitap eden kapsamlı araç ve özellikler paketiyle daha da güçlü hale gelmesini bekleyebiliriz.

IoT ve Uygulama Geliştirmeye Etkisi

Nesnelerin İnterneti (IoT) , giderek artan sayıda cihazın ve sistemin internete bağlanması ve birbirleriyle veri paylaşmasıyla son yıllarda kayda değer bir büyüme kaydetti. Bu eğilimin 2023'te de devam etmesi ve uygulama geliştirmeyi büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

IoT teknolojisi daha yaygın hale geldikçe, büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak toplamak, işlemek ve analiz etmek için IoT cihazlarıyla entegre olan uygulamalar görmeyi bekleyebiliriz. Bu, geliştiricilerin bağlı cihazlar tarafından oluşturulan büyük veri akışını yönetebilecek uygulamalar oluşturmaya odaklanmasıyla otomasyon, uzaktan izleme ve tahmine dayalı analitik için yeni olanakların önünü açacak.

Uygulamalarda IoT entegrasyonuna yönelik bu değişim, gecikmeyi azaltmak ve performansı artırmak için verilerin kaynağına daha yakın işlendiği uç bilişimin benimsenmesini de gerektirecek. Bu da, uç bilgi işlem ortamları için optimize edilmiş ve IoT dağıtımlarından kaynaklanan güvenlik ve ölçeklenebilirlik zorluklarını ele alabilecek uygulamaların geliştirilmesini gerektirecektir.

Yapay Zekayla Desteklenen Uygulamalar

Yapay zeka (AI) son yıllarda önemli ilerlemeler kaydediyor ve birden fazla sektördeki çeşitli uygulamalara giderek daha fazla entegre ediliyor. Geliştiriciler, yapay zekayı dahil ederek, kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sunan ve onların ihtiyaçlarına uyum sağlayan daha akıllı ve verimli uygulamalar oluşturabilir.

2023'te, en iyi uygulamaların birçoğunun gelişmiş özellikler ve iyileştirilmiş işlevsellik sağlamak için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasıyla yapay zekanın uygulama geliştirmede daha da önemli bir rol oynadığını görmeyi bekleyebiliriz. Yapay zekanın kullanılması muhtemel alanlardan bazıları şunlardır:

Doğal Dil İşleme (NLP): NLP'den yararlanan uygulamalar insan dilini daha iyi anlayıp işleyebilir, böylece kullanıcı etkileşimlerini daha sezgisel ve doğal hale getirebilir.

NLP'den yararlanan uygulamalar insan dilini daha iyi anlayıp işleyebilir, böylece kullanıcı etkileşimlerini daha sezgisel ve doğal hale getirebilir. Görüntü ve Video Tanıma: Yapay zeka destekli uygulamalar, görüntüler ve videolar içindeki nesneleri, yüzleri ve desenleri analiz edip tanımlayabilir; bu da güvenlik, sağlık hizmetleri ve perakende gibi sektörlerde çok çeşitli pratik uygulamalara yol açar.

Yapay zeka destekli uygulamalar, görüntüler ve videolar içindeki nesneleri, yüzleri ve desenleri analiz edip tanımlayabilir; bu da güvenlik, sağlık hizmetleri ve perakende gibi sektörlerde çok çeşitli pratik uygulamalara yol açar. Tahmine Dayalı Analitik: Yapay zeka destekli uygulamalar, büyük hacimli verileri işleyebilir, kalıpları belirleyebilir ve kullanıcıların gerçek zamanlı olarak veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olacak bilgiler sağlayabilir.

Yapay zeka destekli uygulamalar, büyük hacimli verileri işleyebilir, kalıpları belirleyebilir ve kullanıcıların gerçek zamanlı olarak veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olacak bilgiler sağlayabilir. Kişiselleştirme: Yapay zeka uygulamaları, bireysel kullanıcı tercihlerine ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir.

Yapay zekanın uygulamalarda uygulanmasındaki en önemli zorluklardan biri, yapay zeka modellerini etkili bir şekilde eğitmek için büyük miktarda veriye duyulan ihtiyaçtır. Uygulamalar giderek birbirine bağlandıkça ve daha fazla veri ürettikçe, geliştiriciler yapay zeka modellerini eğitmek için gereken bilgilere daha fazla erişime sahip olacak ve yapay zeka odaklı uygulamaların potansiyeli daha da artacak. Ayrıca, AppMaster gibi low-code ve no-code platformların yükselişi, yapay zekanın uygulamalara dahil edilmesini kolaylaştırabilir ve geliştiricilerin, yapay zekanın kullanıcı deneyimlerini nasıl geliştirebileceğine ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırabileceğine odaklanmasına olanak tanır.

Uygulama Geliştirmenin Demokratikleşmesi

Uygulama geliştirmenin demokratikleşmesi, 2023'te uygulama alanını dönüştürecek önemli bir trend. Her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişilerin sezgisel uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan yeni araçlar ve teknolojiler benimsiyor. Bu paradigma değişimi, işletmelerin belirli pazar ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar yaratabilen, daha önce kullanılmamış yenilikçi beyinler havuzundan yararlanmasına olanak tanıyarak çeşitli ve rekabetçi bir ortam oluşmasını sağlar.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Low-code ve no-code platformlar bu demokratikleşmenin arkasındaki itici güçtür. AppMaster gibi araçlar, vatandaş geliştiriciler olarak bilinen teknik olmayan kullanıcılara, tekrarlanan kodlama görevlerini otomatikleştirirken görsel olarak uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. low-code ve no-code platformlar, geliştirme sürecini basitleştirerek ekiplerin pazara daha hızlı ulaşmalarına, geliştirme maliyetlerini düşürmelerine ve çevikliği artırmalarına yardımcı olur. Bu, özellikle sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için değerlidir çünkü oyun alanını eşitler ve daha büyük kuruluşlarla rekabet etmelerine yardımcı olur.

no-code hareket ivme kazandıkça, eğitim ve öğretim ortamı da bu değişime uyum sağlayacak şekilde uyum sağlıyor. Kullanıcıların bu platformlarda uzmanlaşmasına yardımcı olmak, işbirliğine dayalı ortamları daha da geliştirmek ve uygulama geliştiricilerinden oluşan bir topluluk oluşturmak için daha fazla kurs, atölye çalışması ve temel eğitim kampı ortaya çıkıyor.

Ancak demokratikleşmenin beraberinde zorlukları da getirdiğini unutmamak önemlidir. Uygulama geliştirme araçlarına daha fazla kişi eriştikçe kuruluşların kalite standartlarını, güvenlik önlemlerini ve düzenlemelere uygunluğu sağlaması gerekiyor. Üstelik geleneksel geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin, bu trendden en iyi şekilde yararlanmak için kuruluş içindeki rollerini ve sorumluluklarını açıkça anlamaları gerekiyor.

Kurumsal Çözümler ve Dijital Dönüşüm

Kurumsal uygulamalar aynı zamanda uygulama geliştirmenin geleceğini şekillendirmede de önemli bir rol oynayacak. İşletmeler dijital dönüşüm yolculuğuna devam ettikçe çevik, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilen çözümlere olan ihtiyaç daha da belirginleşiyor. Bu uygulamalar, mevcut ve yeni gelişen teknolojileri sorunsuz bir şekilde entegre ederken karmaşık iş ihtiyaçlarını da karşılamalıdır.

2023'te kurumsal uygulama geliştirmeyi yönlendiren birkaç temel kavram var:

Bulutta yerel uygulamalar: Bulut teknolojisini benimsemek, kuruluşların bulutun esnekliğinden, ölçeklenebilirliğinden ve dayanıklılığından yararlanmasına olanak tanır. Bulutta yerel uygulamalar, bulutta yerel hizmetleri ve altyapıyı kullanarak bulut ortamlarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve operasyonel verimliliği optimize etmenin ve maliyetleri azaltmanın anahtarıdır.

Bulut teknolojisini benimsemek, kuruluşların bulutun esnekliğinden, ölçeklenebilirliğinden ve dayanıklılığından yararlanmasına olanak tanır. Bulutta yerel uygulamalar, bulutta yerel hizmetleri ve altyapıyı kullanarak bulut ortamlarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve operasyonel verimliliği optimize etmenin ve maliyetleri azaltmanın anahtarıdır. Mikro hizmetler: Monolitik mimarilerden farklı olarak mikro hizmetler, uygulamaları daha küçük, kendi kendine yeten ve bağımsız olarak konuşlandırılabilen bileşenlere ayırır. Bu, daha kolay ölçeklendirmeye, daha hızlı özellik sürümüne ve gelişmiş hata izolasyonuna olanak tanıyarak kuruluşların gelişen iş ihtiyaçları karşısında dirençli kalmasını sağlar.

Monolitik mimarilerden farklı olarak mikro hizmetler, uygulamaları daha küçük, kendi kendine yeten ve bağımsız olarak konuşlandırılabilen bileşenlere ayırır. Bu, daha kolay ölçeklendirmeye, daha hızlı özellik sürümüne ve gelişmiş hata izolasyonuna olanak tanıyarak kuruluşların gelişen iş ihtiyaçları karşısında dirençli kalmasını sağlar. API odaklı sistemler: Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler), uygulamaların ve hizmetlerin entegrasyonunu ve iletişimini kolaylaştırır. API odaklı sistemler, kesintisiz birlikte çalışabilirlik sağlar ve değerli bilgiler sunabilen, süreçleri kolaylaştırabilen ve yeni fırsatların kilidini açabilen, büyüyen bağlı hizmet ekosistemleri için temel sağlar.

Bu kavramların yanı sıra işletmeler, iş akışlarını optimize etmek ve manuel görevleri azaltmak için robotik süreç otomasyonu (RPA), iş süreci orkestrasyonu ve makine öğrenimi gibi otomasyon araçlarını benimsemeye devam edecek. Bu araçların kurumsal uygulamalara entegre edilmesi, kuruluşların dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasına ve rekabet avantajını korumasına yardımcı olur.

Gelişmiş Mobil ve Web Deneyimleri

Kullanıcı deneyimi her zaman uygulama geliştirmenin ön saflarında yer aldı ve 2023'te giderek daha ilgi çekici mobil ve web deneyimleri oluşturmak geliştiriciler için en önemli öncelik olmaya devam edecek. Kullanıcıların değişen beklentileri ve dijital hizmetlerle etkileşime geçmenin yeni yollarını sürekli aramanın etkisiyle, uygulama geliştirmenin bu yönünü şekillendiren çeşitli önemli trendler ve teknolojiler var.

Duyarlı tasarım: Cihaz sayısı ve ekran boyutları arttıkça duyarlı tasarım, görsel olarak çekici ve işlevsel uygulamalar oluşturmak için önemini korumaya devam ediyor. Duyarlı tasarım, bir uygulamanın düzeninin ve öğelerinin değişen ekran boyutlarına ve yönlerine dinamik olarak uyum sağlamasını sağlayarak platformlar arasında tutarlı bir deneyim sağlar.

Cihaz sayısı ve ekran boyutları arttıkça duyarlı tasarım, görsel olarak çekici ve işlevsel uygulamalar oluşturmak için önemini korumaya devam ediyor. Duyarlı tasarım, bir uygulamanın düzeninin ve öğelerinin değişen ekran boyutlarına ve yönlerine dinamik olarak uyum sağlamasını sağlayarak platformlar arasında tutarlı bir deneyim sağlar. Performans ve erişilebilirlik: Hız ve kullanılabilirlik, başarılı uygulamaların temel bileşenleridir. Geliştiriciler yükleme sürelerini optimize etmeli, gezinmeyi kolaylaştırmalı ve uygulamalarının farklı yetenek ve ihtiyaçlara sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Performans ve erişilebilirliğe olan bu bağlılık, kullanıcı memnuniyetini artırır ve web standartları ve en iyi uygulamalarla uyum sağlar.

Hız ve kullanılabilirlik, başarılı uygulamaların temel bileşenleridir. Geliştiriciler yükleme sürelerini optimize etmeli, gezinmeyi kolaylaştırmalı ve uygulamalarının farklı yetenek ve ihtiyaçlara sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Performans ve erişilebilirliğe olan bu bağlılık, kullanıcı memnuniyetini artırır ve web standartları ve en iyi uygulamalarla uyum sağlar. Aşamalı Web Uygulamaları (PWA'lar): PWA'lar, her iki dünyanın en iyilerini birleştirerek web ve yerel uygulamalar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. PWA'lar, uygulama benzeri deneyimler sunmak, hızlı yükleme süreleri, çevrimdışı işlevsellik ve kullanıcıların cihazlarına kurulabilme olanağı sunmak için modern web yeteneklerini kullanır. PWA'ların benimsenmesi, benzersiz özellikleri ve kusursuz kullanıcı deneyimleri sağlama hedefi nedeniyle 2023'te artmaya devam edecek.

PWA'lar, her iki dünyanın en iyilerini birleştirerek web ve yerel uygulamalar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. PWA'lar, uygulama benzeri deneyimler sunmak, hızlı yükleme süreleri, çevrimdışı işlevsellik ve kullanıcıların cihazlarına kurulabilme olanağı sunmak için modern web yeteneklerini kullanır. PWA'ların benimsenmesi, benzersiz özellikleri ve kusursuz kullanıcı deneyimleri sağlama hedefi nedeniyle 2023'te artmaya devam edecek. 5G bağlantısı: 5G ağlarının dünya çapında kullanıma sunulması, mobil ve web deneyimlerini önemli ölçüde etkileyecektir. Daha yüksek veri aktarım hızları, azaltılmış gecikme süresi ve iyileştirilmiş ağ kapasitesiyle 5G, geliştiricilerin daha sürükleyici ve gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak oyun, artırılmış gerçeklik ve IoT alanlarında yenilikçi kullanım senaryolarının önünü açacak.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Uygulama geliştirme alanı 2023'te geliştikçe, işletmelerin mümkün olan en iyi uygulamaları oluşturmak için en son teknolojilerden ve uygulamalardan yararlanarak bu trendlere ve tahminlere ayak uydurması gerekiyor. Kuruluşlar, AppMaster gibi araçların gücünden yararlanarak ve ortaya çıkan trendleri benimseyerek, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan ve uzun vadeli başarıyı destekleyen rekabetçi uygulamalar oluşturabilir ve sürdürebilir.

Güvenlik ve Gizlilik Hususları

2023'te uygulamalar gelişip daha karmaşık hale geldikçe, güvenlik ve gizlilik kaygıları geliştiriciler, işletmeler ve son kullanıcılar için en önemli öncelikler olmaya devam edecek. Piyasadaki en iyi uygulamalar, kullanıcının güvenini kazanmak ve tehditlere karşı koruma sağlamak için kritik güvenlik ve gizlilik sorunlarını ele almalıdır.

Veri Koruma ve Gizlilik Düzenlemeleri

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) dahil olmak üzere veri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin artan önemi, uygulama geliştiricilerin uyumluluğa öncelik verme gerekliliğini vurgulamaktadır. Kullanıcı verileri ve işlem ayrıntıları gibi hassas bilgileri işleyen uygulamaların, ağır cezalardan ve itibarlarının zarar görmesinden kaçınmak için bu düzenlemelere uyması gerekir.

Geliştiriciler, uygulamalarının yalnızca gerekli verileri topladığından, açık ve şeffaf izin seçenekleri sunduğundan ve uygun veri erişim kontrollerini uyguladığından emin olmalıdır. Ayrıca, kullanıcıları hakları konusunda bilinçlendirmek ve bunları kullanmaları için veri silme ve taşınabilirlik gibi seçenekler sunmak, uyumluluğun sürdürülmesi ve güven inşa edilmesi açısından önemli olacaktır.

Güvenli Veri Depolama ve İletimi

Veri depolama ve aktarımının güvenliği 2023'teki uygulamalar için önemli bir endişe kaynağı. Kullanıcı verilerine yetkisiz erişimi önlemek ve veri ihlalleriyle ilişkili riskleri azaltmak için uygulamaların hem saklanan veriler hem de internet üzerinden iletilen veriler için şifreleme kullanması gerekiyor. Güvenli yuva katmanı (SSL) ve aktarım katmanı güvenliği (TLS) protokolleri, özellikle hassas bilgilerle ilgilenen uygulamalarda güvenli veri iletimi için gereklidir. Ayrıca, saklanan veriler için Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) gibi şifreleme tekniklerinin kullanılması, bilgilere yetkisiz erişim olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), kullanıcıların olağan oturum açma kimlik bilgilerinin yanı sıra ek doğrulama adımları sağlamasını gerektirerek uygulamalara ekstra bir güvenlik katmanı ekler. MFA tipik olarak iki veya daha fazla bağımsız faktörü birleştirir:

Kullanıcının bildiği bir şey (şifre)

Kullanıcının sahip olduğu bir şey (mobil cihaz)

Kullanıcının olduğu bir şey (biyometri)

MFA, yetkisiz erişim olasılığını önemli ölçüde azaltabilir ve uygulamaları parola saldırılarından, kimlik avından ve hesap ele geçirmelerden koruyabilir. 2023 yılında kullanıcı hesabı güvenliğini sağlamak ve müşteri güvenini sürdürmek için en iyi uygulamaların MFA'yı uygulamaya koyması bekleniyor.

Sürekli Güvenlik İzleme ve Güncellemeler

Tehdit ortamı sürekli değişiyor ve uygulamaların güvenlik açıklarını sürekli izlemesi, koruma önlemlerini güncellemesi ve güncel olmayan yazılımlara yama yapması gerekiyor. Düzenli güvenlik denetimleri, sızma testleri ve belirlenen güvenlik açıklarının hızlı bir şekilde ele alınması, zaman içinde yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için çok önemlidir. Üstelik 2023'te yeni teknolojilerin ve çerçevelerin hızla benimsenmesi, geliştiricilerin potansiyel güvenlik riskleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve uygulamalarının güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için en iyi uygulamaları takip etmeleri gerektiği anlamına geliyor.

2023'ün en iyi uygulamaları, bu güvenlik ve gizlilik endişelerini ele alarak kullanıcılar ve işletmeler için daha güvenli bir ortam oluşturabilir ve kesintisiz ve güvenli dijital deneyimlere yönelik artan beklentileri karşılayabilir. AppMaster gibi no-code platformlar gibi teknolojiler, temel olarak oluşturulan kod güncel kaldığından, güvenlik açıklarını en aza indirdiğinden ve gelişen güvenlik gereksinimleri doğrultusunda hızlı dağıtımları kolaylaştırdığından uygulama güvenliğini sürdürme sürecini kolaylaştırabilir.