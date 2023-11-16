أفضل تطبيق لعام 2023: الاتجاهات والتوقعات

ظهور المنصات منخفضة التعليمات البرمجية والتي No-Code

أصبحت المنصات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية بسرعة أدوات أساسية في تطوير التطبيقات. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمطورين والمصممين وأعضاء الفريق غير التقنيين إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف ونشرها بسرعة مع الحد الأدنى من خبرة البرمجة. من خلال التركيز على أساليب التطوير المرئية drag-and-drop ، فإنها توفر واجهات بديهية وتقلل من الوقت والميزانية والخبرة الفنية اللازمة لتطوير التطبيق.

أحد الأمثلة البارزة على النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية هو AppMaster ، والذي يمكّن المستخدمين من تصميم وبناء ونشر تطبيقات الهاتف المحمول والويب والواجهة الخلفية دون كتابة التعليمات البرمجية. يساعد AppMaster الشركات على تعزيز الإنتاجية وتوفير التكاليف وضمان خلو تطبيقاتها من الديون الفنية. إنه يوفر نظامًا أساسيًا شاملاً لتطوير التطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك نمذجة البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال endpoints REST API وWebSocket والمزيد.

في عام 2023، ستستمر الأنظمة الأساسية low-code no-code في اكتساب الزخم حيث تحتضنها المؤسسات من جميع الأحجام لإنشاء تطبيقات مبتكرة وتلبية احتياجات مستخدميها بشكل أفضل. مع تقدم التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع أن تصبح هذه المنصات أكثر قوة، مع مجموعة واسعة من الأدوات والميزات التي تلبي مجموعة متزايدة من حالات الاستخدام والصناعات.

إنترنت الأشياء وتأثيرها على تطوير التطبيقات

شهد إنترنت الأشياء (IoT) نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد الأجهزة والأنظمة المتصلة بالإنترنت وتبادل البيانات مع بعضها البعض. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023، مما سيؤثر بشكل كبير على تطوير التطبيقات.

مع تزايد انتشار تكنولوجيا إنترنت الأشياء، يمكننا أن نتوقع رؤية تطبيقات تتكامل مع أجهزة إنترنت الأشياء لجمع ومعالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي. وسيفتح هذا إمكانيات جديدة للأتمتة، والمراقبة عن بعد، والتحليلات التنبؤية، مع تركيز المطورين على إنشاء تطبيقات يمكنها التعامل مع التدفق الهائل للبيانات الناتجة عن الأجهزة المتصلة.

وسيستلزم هذا التحول نحو تكامل إنترنت الأشياء في التطبيقات أيضًا اعتماد الحوسبة المتطورة، حيث تتم معالجة البيانات بالقرب من مصدرها لتقليل زمن الوصول وتحسين الأداء. وفي المقابل، سيتطلب ذلك تطوير تطبيقات محسنة لبيئات الحوسبة الطرفية وقادرة على التعامل مع تحديات الأمان وقابلية التوسع الناشئة عن عمليات نشر إنترنت الأشياء.

التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لقد حقق الذكاء الاصطناعي (AI) خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة ويتم دمجه بشكل متزايد في التطبيقات المختلفة عبر العديد من الصناعات. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات أكثر ذكاءً وكفاءة توفر تجارب مخصصة للمستخدمين وتتكيف مع احتياجاتهم.

في عام 2023، يمكننا أن نتوقع أن نرى الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا أكثر بروزًا في تطوير التطبيقات، مع العديد من أفضل التطبيقات التي تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير ميزات متقدمة ووظائف محسنة. تشمل بعض المجالات التي من المرجح أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها ما يلي:

معالجة اللغات الطبيعية (NLP): يمكن للتطبيقات التي تستفيد من البرمجة اللغوية العصبية أن تفهم اللغة البشرية وتعالجها بشكل أفضل، مما يجعل تفاعلات المستخدم أكثر سهولة وطبيعية.

يمكن للتطبيقات التي تستفيد من البرمجة اللغوية العصبية أن تفهم اللغة البشرية وتعالجها بشكل أفضل، مما يجعل تفاعلات المستخدم أكثر سهولة وطبيعية. التعرف على الصور والفيديو: يمكن للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل وتحديد الأشياء والوجوه والأنماط داخل الصور ومقاطع الفيديو، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من التطبيقات العملية عبر صناعات مثل الأمن والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

يمكن للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل وتحديد الأشياء والوجوه والأنماط داخل الصور ومقاطع الفيديو، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من التطبيقات العملية عبر صناعات مثل الأمن والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. التحليلات التنبؤية: يمكن للتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحديد الأنماط وتوفير رؤى لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي.

يمكن للتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحديد الأنماط وتوفير رؤى لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي. التخصيص: يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تقديم تجارب مخصصة مصممة خصيصًا لتفضيلات المستخدم وسلوكياته الفردية.

أحد التحديات الرئيسية في تنفيذ الذكاء الاصطناعي في التطبيقات هو الحاجة إلى كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. ومع تزايد ترابط التطبيقات وتوليد المزيد من البيانات، سيكون لدى المطورين إمكانية وصول أكبر إلى المعلومات المطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز إمكانات التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، فإن ظهور منصات low-code no-code مثل AppMaster يمكن أن يبسط دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات، مما يسمح للمطورين بالتركيز على كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لتجارب المستخدم وتبسيط عمليات التطوير.

إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات

يعد إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات اتجاهًا رئيسيًا تم وضعه لتحويل مجال التطبيقات في عام 2023. تتبنى المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات أدوات وتقنيات جديدة، مما يسمح للأشخاص الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة ببناء ونشر تطبيقات بديهية. يمكّن هذا التحول النموذجي الشركات من الاستفادة من مجموعة من العقول المبتكرة التي لم يتم استغلالها سابقًا والتي يمكنها إنشاء تطبيقات تلبي احتياجات السوق المحددة، مما يؤدي إلى بيئة متنوعة وتنافسية.

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تعد المنصات Low-code والتي no-code هي القوة الدافعة وراء عملية التحول الديمقراطي هذه. تعمل أدوات مثل AppMaster على تمكين المستخدمين غير التقنيين، والمعروفين باسم المطورين المواطنين ، من إنشاء التطبيقات بشكل مرئي أثناء أتمتة مهام البرمجة المتكررة. من خلال تبسيط عملية التطوير، تساعد الأنظمة الأساسية low-code no-code الفرق على تحقيق وقت أسرع للتسويق، وتقليل تكاليف التطوير ، وزيادة المرونة. وهذا أمر ذو قيمة خاصة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الموارد المحدودة، لأنه يوفر فرصًا متساوية ويساعدها على التنافس مع المنظمات الأكبر.

ومع اكتساب حركة no-code زخمًا، تتكيف بيئة التعليم والتدريب لاستيعاب هذا التحول. تظهر المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل والمعسكرات التدريبية لمساعدة المستخدمين على أن يصبحوا ماهرين في هذه الأنظمة الأساسية، مما يعزز البيئات التعاونية بشكل أكبر ويخلق مجتمعًا من مطوري التطبيقات.

ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن التحول الديمقراطي يجلب تحديات. مع وصول المزيد من الأشخاص إلى أدوات تطوير التطبيقات، يجب على المؤسسات ضمان معايير الجودة وإجراءات الأمان والامتثال للوائح. علاوة على ذلك، يجب على المطورين التقليديين والمطورين المواطنين على حد سواء أن يفهموا بوضوح أدوارهم ومسؤولياتهم داخل المنظمة لتحقيق أقصى استفادة من هذا الاتجاه.

حلول المؤسسات والتحول الرقمي

ستلعب تطبيقات المؤسسات أيضًا دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل تطوير التطبيقات. مع استمرار الشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي، أصبحت الحاجة إلى حلول مرنة وقابلة للتطوير وقابلة للتشغيل البيني أكثر وضوحًا. ويجب أن تلبي هذه التطبيقات احتياجات الأعمال المعقدة مع دمج التقنيات الحالية والناشئة بسلاسة.

هناك العديد من المفاهيم الأساسية التي تقود تطوير تطبيقات المؤسسات في عام 2023، بما في ذلك:

التطبيقات السحابية الأصلية: يتيح تبني التكنولوجيا السحابية للمؤسسات استغلال مرونتها وقابلية التوسع والمرونة. تم تصميم التطبيقات السحابية الأصلية لتعمل في البيئات السحابية، باستخدام الخدمات والبنية التحتية السحابية الأصلية، وهي أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

يتيح تبني التكنولوجيا السحابية للمؤسسات استغلال مرونتها وقابلية التوسع والمرونة. تم تصميم التطبيقات السحابية الأصلية لتعمل في البيئات السحابية، باستخدام الخدمات والبنية التحتية السحابية الأصلية، وهي أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. الخدمات الصغيرة: على عكس البنى المتجانسة، تقوم الخدمات الصغيرة بتقسيم التطبيقات إلى مكونات أصغر ومكتفية ذاتيًا وقابلة للنشر بشكل مستقل. يتيح ذلك إمكانية التوسع بشكل أسهل، وإصدارات الميزات بشكل أسرع، وتحسين عزل الأخطاء، مما يمكّن المؤسسات من البقاء مرنًا في مواجهة احتياجات العمل المتطورة.

على عكس البنى المتجانسة، تقوم الخدمات الصغيرة بتقسيم التطبيقات إلى مكونات أصغر ومكتفية ذاتيًا وقابلة للنشر بشكل مستقل. يتيح ذلك إمكانية التوسع بشكل أسهل، وإصدارات الميزات بشكل أسرع، وتحسين عزل الأخطاء، مما يمكّن المؤسسات من البقاء مرنًا في مواجهة احتياجات العمل المتطورة. الأنظمة التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API): تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على تسهيل التكامل والتواصل بين التطبيقات والخدمات. تتيح الأنظمة المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات إمكانية التشغيل البيني السلس وتوفر الأساس للأنظمة البيئية المتنامية للخدمات المتصلة التي يمكنها تقديم رؤى قيمة وتبسيط العمليات وفتح فرص جديدة.

وبصرف النظر عن هذه المفاهيم، ستستمر الشركات في اعتماد أدوات الأتمتة، بما في ذلك أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وتنسيق العمليات التجارية، والتعلم الآلي، لتحسين سير العمل وتقليل المهام اليدوية. يساعد دمج هذه الأدوات ضمن تطبيقات المؤسسات المؤسسات على تحقيق أهداف التحول الرقمي والحفاظ على ميزة تنافسية.

تجارب محسنة للهاتف المحمول والويب

لقد كانت تجربة المستخدم دائمًا في طليعة تطوير التطبيقات، وفي عام 2023، سيظل إنشاء تجارب الهاتف المحمول والويب المقنعة بشكل متزايد يمثل أولوية قصوى للمطورين. تعمل العديد من الاتجاهات والتقنيات الرئيسية على تشكيل هذا الجانب من تطوير التطبيقات، مدفوعًا بتوقعات المستخدمين المتطورة والبحث المستمر عن طرق جديدة للتعامل مع الخدمات الرقمية.

التصميم سريع الاستجابة: مع تزايد عدد الأجهزة وأحجام الشاشات، يظل التصميم سريع الاستجابة أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تطبيقات عملية وجذابة بصريًا. يضمن التصميم سريع الاستجابة أن يتكيف تخطيط التطبيق وعناصره ديناميكيًا مع أحجام واتجاهات الشاشة المختلفة، مما يحافظ على تجربة متسقة عبر الأنظمة الأساسية.

مع تزايد عدد الأجهزة وأحجام الشاشات، يظل التصميم سريع الاستجابة أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تطبيقات عملية وجذابة بصريًا. يضمن التصميم سريع الاستجابة أن يتكيف تخطيط التطبيق وعناصره ديناميكيًا مع أحجام واتجاهات الشاشة المختلفة، مما يحافظ على تجربة متسقة عبر الأنظمة الأساسية. الأداء وإمكانية الوصول: السرعة وسهولة الاستخدام هي مكونات أساسية للتطبيقات الناجحة. يجب على المطورين تحسين أوقات التحميل، وتبسيط التنقل، والتأكد من أن تطبيقاتهم متاحة للمستخدمين ذوي القدرات والاحتياجات المتنوعة. يعمل هذا الالتزام بالأداء وإمكانية الوصول على تحسين رضا المستخدم ويتوافق مع معايير الويب وأفضل الممارسات.

السرعة وسهولة الاستخدام هي مكونات أساسية للتطبيقات الناجحة. يجب على المطورين تحسين أوقات التحميل، وتبسيط التنقل، والتأكد من أن تطبيقاتهم متاحة للمستخدمين ذوي القدرات والاحتياجات المتنوعة. يعمل هذا الالتزام بالأداء وإمكانية الوصول على تحسين رضا المستخدم ويتوافق مع معايير الويب وأفضل الممارسات. تطبيقات الويب التقدمية (PWAs): تعمل تطبيقات الويب التقدمية على طمس الخط الفاصل بين الويب والتطبيقات المحلية من خلال الجمع بين أفضل ما في العالمين. تستخدم تطبيقات PWA إمكانات الويب الحديثة لتقديم تجارب شبيهة بالتطبيقات، وتوفير أوقات تحميل سريعة، ووظائف دون اتصال بالإنترنت، وإمكانية التثبيت على أجهزة المستخدمين. سيستمر اعتماد تطبيقات الويب التفضيلية (PWAs) في الارتفاع في عام 2023، مدفوعًا بمجموعتها الفريدة من الميزات والهدف المتمثل في توفير تجارب مستخدم سلسة.

تعمل تطبيقات الويب التقدمية على طمس الخط الفاصل بين الويب والتطبيقات المحلية من خلال الجمع بين أفضل ما في العالمين. تستخدم تطبيقات PWA إمكانات الويب الحديثة لتقديم تجارب شبيهة بالتطبيقات، وتوفير أوقات تحميل سريعة، ووظائف دون اتصال بالإنترنت، وإمكانية التثبيت على أجهزة المستخدمين. سيستمر اعتماد تطبيقات الويب التفضيلية (PWAs) في الارتفاع في عام 2023، مدفوعًا بمجموعتها الفريدة من الميزات والهدف المتمثل في توفير تجارب مستخدم سلسة. اتصال 5G: سيؤثر نشر شبكات 5G في جميع أنحاء العالم بشكل كبير على تجارب الهاتف المحمول والويب. بفضل سرعات نقل البيانات الأسرع، وتقليل زمن الوصول، وتحسين سعة الشبكة، ستمكن تقنية 5G المطورين من إنشاء تطبيقات أكثر غامرة وفي الوقت الفعلي، مما يمهد الطريق لحالات استخدام مبتكرة في مجالات الألعاب والواقع المعزز وإنترنت الأشياء.

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ومع تطور مجال تطوير التطبيقات في عام 2023، يجب على الشركات مواكبة هذه الاتجاهات والتوقعات، والاستفادة من التقنيات والممارسات المتطورة لإنشاء أفضل التطبيقات الممكنة. من خلال تسخير قوة أدوات مثل AppMaster وتبني الاتجاهات الناشئة، يمكن للمؤسسات إنشاء وصيانة تطبيقات تنافسية تلبي احتياجات مستخدميها وتدعم النجاح على المدى الطويل.

اعتبارات الأمن والخصوصية

مع تطور التطبيقات وزيادة تعقيدها في عام 2023، ستظل المخاوف المتعلقة بالأمان والخصوصية على رأس الأولويات للمطورين والشركات والمستخدمين النهائيين. يجب أن تعالج أفضل التطبيقات في السوق تحديات الأمان والخصوصية الهامة لكسب ثقة المستخدم وضمان الحماية من التهديدات.

لوائح حماية البيانات والخصوصية

تسلط الأهمية المتزايدة للوائح حماية البيانات والخصوصية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، الضوء على متطلبات مطوري التطبيقات لإعطاء الأولوية للامتثال. يجب أن تلتزم التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، مثل بيانات المستخدم وتفاصيل المعاملات، بهذه اللوائح لتجنب الغرامات الباهظة والإضرار بسمعتها.

يجب على المطورين التأكد من أن تطبيقاتهم تقوم فقط بجمع البيانات الضرورية، وتقديم خيارات موافقة واضحة وشفافة، وتنفيذ ضوابط الوصول إلى البيانات المناسبة. علاوة على ذلك، فإن توعية المستخدمين بحقوقهم وتقديم خيارات لممارستها، مثل حذف البيانات وإمكانية نقلها، ستكون ضرورية للحفاظ على الامتثال وبناء الثقة.

تخزين البيانات ونقلها بشكل آمن

يعد تأمين تخزين البيانات ونقلها مصدر قلق رئيسي للتطبيقات في عام 2023. ولمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم وتخفيف المخاطر المرتبطة بانتهاكات البيانات، يجب أن تستخدم التطبيقات التشفير لكل من البيانات المخزنة والبيانات المنقولة عبر الإنترنت. تعد بروتوكولات طبقة المقابس الآمنة (SSL) وأمان طبقة النقل (TLS) ضرورية لنقل البيانات بشكل آمن، خاصة في التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة. كما أن استخدام تقنيات التشفير مثل معيار التشفير المتقدم (AES) للبيانات المخزنة يقلل بشكل كبير من احتمالية الوصول غير المصرح به إلى المعلومات.

المصادقة متعددة العوامل

تضيف المصادقة متعددة العوامل (MFA) طبقة إضافية من الأمان إلى التطبيقات من خلال مطالبة المستخدمين بتوفير خطوات تحقق إضافية إلى جانب بيانات اعتماد تسجيل الدخول المعتادة الخاصة بهم. يجمع أسلوب MFA عادة بين عاملين مستقلين أو أكثر، مثل:

شيء يعرفه المستخدم (كلمة المرور)

شيء يمتلكه المستخدم (الجهاز المحمول)

شيء ما هو المستخدم (القياسات الحيوية)

يمكن لـ MFA أن يقلل بشكل كبير من إمكانية الوصول غير المصرح به ويحمي التطبيقات من هجمات كلمة المرور والتصيد الاحتيالي والاستيلاء على الحساب. في عام 2023، من المتوقع أن تقوم أفضل التطبيقات بتطبيق MFA لضمان أمان حساب المستخدم والحفاظ على ثقة العملاء.

المراقبة والتحديثات الأمنية المستمرة

تتغير بيئة التهديدات باستمرار، ويجب على التطبيقات مراقبة الثغرات الأمنية بشكل مستمر، وتحديث إجراءات الحماية الخاصة بها، وتصحيح البرامج القديمة. تعد عمليات التدقيق الأمني ​​المنتظمة واختبارات الاختراق والمعالجة السريعة لنقاط الضعف المحددة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان بمرور الوقت. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد السريع للتقنيات والأطر الجديدة في عام 2023 يعني أنه يجب على المطورين البقاء على اطلاع بالمخاطر الأمنية المحتملة واتباع أفضل الممارسات لضمان أمان وخصوصية تطبيقاتهم.

ومن خلال معالجة هذه المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية، يمكن لأفضل التطبيقات لعام 2023 أن تخلق بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين والشركات وتلبية التوقعات المتزايدة لتجارب رقمية سلسة وآمنة. يمكن لتقنيات مثل الأنظمة no-code ، مثل AppMaster ، أن تسهل عملية الحفاظ على أمان التطبيق، حيث تظل التعليمات البرمجية الأساسية التي تم إنشاؤها محدثة، مما يقلل من نقاط الضعف ويسهل عمليات النشر السريعة بما يتماشى مع متطلبات الأمان المتطورة.