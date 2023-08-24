Amazon Web Services'in (AWS) bir parçası olan Amazon Honeycode, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü , kodsuz bir platformdur. 2020 yılında Amazon tarafından kurulan Honeycode, teknik kullanıcılar ile teknik olmayan kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayarak iş süreçlerini kolaylaştıran ve üretkenliği artıran uygulamalar oluşturmanın basitleştirilmiş bir yolunu sunuyor.

Amazon Honeycode Nasıl Çalışır?

Amazon Honeycode, sezgisel arayüzü ve no-code özellikleri sayesinde uygulama geliştirmeyi basitleştirir. Platform, kullanıcıların tanıdık elektronik tablo benzeri ızgaralar kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, geleneksel bir e-tabloya benzer şekilde veri tablolarını, sütunlarını ve ilişkilerini tanımlayabilir, ancak bu yapılandırılmış verileri etkileşimli uygulamalara dönüştürme özelliği de eklenebilir.

Honeycode arayüzüne eriştikten sonra kullanıcılar, uygulamalarının temelini oluşturan bir çalışma kitabı oluşturarak işe başlıyor. Çalışma kitabında verileri depolamak için tablolar oluşturulabilir ve her tablo sütunu belirli bir veri alanını temsil eder. Kullanıcılar daha sonra veri türlerini, doğrulama kurallarını ve daha fazlasını tanımlayabilir.

Honeycode, uygulama oluşturmayı hızlandırmak için önceden oluşturulmuş bir dizi şablon sunar. Kullanıcılar, kullanım durumlarıyla yakından eşleşen bir şablon seçebilir, bunu gerektiği gibi özelleştirebilir ve görsel bir oluşturucu kullanarak mantık ve otomasyon ekleyebilir. Oluşturucu, kullanıcıların ekranlar arasında gezinme, bildirim gönderme ve tek bir kod satırı yazmadan hesaplama yapma gibi eylemleri tanımlamasına olanak tanır.

Görsel oluşturucu, kullanıcıların bileşenleri ekranlara sürükleyip bırakarak kullanıcı arayüzleri tasarlamasına olanak tanır. Bu bileşenler düğmeleri, formları, listeleri ve daha fazlasını içerir. Honeycode etkileşimli öğeleri destekleyerek ortaya çıkan uygulamaların kullanıcı dostu ve ilgi çekici olmasını sağlar.

Honeycode, kullanıcı arayüzleri oluşturmanın ve mantığı tanımlamanın yanı sıra diğer AWS hizmetleri ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyona da olanak tanır. Bu, uygulamaların yeteneklerini geliştirerek harici veri kaynakları, hizmetler ve araçlarla etkileşime girmelerine olanak tanır.

Uygulama oluşturulduktan sonra geri bildirim ve test için ekip üyeleriyle ve ortak çalışanlarla paylaşılabilir. Honeycode, birden fazla kullanıcının aynı uygulama üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanıyan işbirliği özellikleri sunarak geliştirme boyunca kesintisiz ekip çalışmasını sağlar.

Amazon Honeycode'un Temel Özellikleri

Amazon Honeycode, onu kapsamlı no-code bir platform olarak öne çıkaran bir dizi güçlü özellik sunar:

Sezgisel Arayüz: Kullanıcı dostu elektronik tablo benzeri bir arayüze sahip Honeycode, tüm teknik altyapıya sahip kullanıcılar için uygulama oluşturmayı basitleştirir.

Kullanıcı dostu elektronik tablo benzeri bir arayüze sahip Honeycode, tüm teknik altyapıya sahip kullanıcılar için uygulama oluşturmayı basitleştirir. Önceden Oluşturulmuş Şablonlar: Platform, çeşitli uygulamaların oluşturulmasını hızlandırmak ve projelere hızlı bir başlangıç ​​yapılmasını sağlamak için önceden tasarlanmış şablonlardan oluşan bir koleksiyon sunar.

Platform, çeşitli uygulamaların oluşturulmasını hızlandırmak ve projelere hızlı bir başlangıç ​​yapılmasını sağlamak için önceden tasarlanmış şablonlardan oluşan bir koleksiyon sunar. Görsel Oluşturucu: Honeycode, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan karmaşık mantık ve otomasyon iş akışlarını tanımlamasına olanak tanıyan bir görsel oluşturucu içerir.

Honeycode, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan karmaşık mantık ve otomasyon iş akışlarını tanımlamasına olanak tanıyan bir görsel oluşturucu içerir. Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması, platformun sürükle ve bırak bileşenleri sayesinde zahmetsiz hale gelir ve kullanıcıların ilgi çekici ve işlevsel kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanır.

Kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması, platformun sürükle ve bırak bileşenleri sayesinde zahmetsiz hale gelir ve kullanıcıların ilgi çekici ve işlevsel kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. İşbirliği Yetenekleri: Honeycode, ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini destekleyerek verimli ekip çalışması için gerçek zamanlı düzenleme ve güncellemelere olanak tanır.

Honeycode, ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini destekleyerek verimli ekip çalışması için gerçek zamanlı düzenleme ve güncellemelere olanak tanır. Entegrasyon Seçenekleri: Platform, diğer AWS hizmetleri ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sunarak işlevselliğini ve bağlantısını genişletir.

Platform, diğer AWS hizmetleri ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sunarak işlevselliğini ve bağlantısını genişletir. Web ve Mobil Destek: Honeycode, kullanıcıların hem web hem de mobil platformlar için uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak çeşitli cihazlar arasında erişilebilirlik sağlar.

Amazon Honeycode'u Kimler Kullanabilir?

Amazon Honeycode, geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlandığından hem teknik hem de teknik olmayan kişilerin erişimine açıktır. Küçük işletmeler, yeni kurulan girişimler ve kuruluşların tümü bu sistemin yeteneklerinden yararlanabilir. Amazon Honeycode'u kimlerin kullanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

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İş Profesyonelleri: İş analistleri ve yöneticiler gibi kodlama uzmanlığı olmayan kişiler, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan özel uygulamalar oluşturmak için Honeycode'dan yararlanabilir.

İş analistleri ve yöneticiler gibi kodlama uzmanlığı olmayan kişiler, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan özel uygulamalar oluşturmak için Honeycode'dan yararlanabilir. Küçük İşletme Sahipleri: Girişimciler ve küçük işletme sahipleri, operasyonlarını yönetmek, envanteri takip etmek ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için araçlar oluşturabilir.

Girişimciler ve küçük işletme sahipleri, operasyonlarını yönetmek, envanteri takip etmek ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için araçlar oluşturabilir. Ekipler ve İşbirliğine Dayalı Projeler: Honeycode, gerçek zamanlı birlikte yazma ve güncellemeler için bir platform sağladığından projeler üzerinde işbirliği yapması gereken ekipler için idealdir.

Honeycode, gerçek zamanlı birlikte yazma ve güncellemeler için bir platform sağladığından projeler üzerinde işbirliği yapması gereken ekipler için idealdir. Startup'lar: Startup kurucuları, fikirlerini doğrulamak ve pazarı test etmek için hızlı bir şekilde prototipler ve minimum uygulanabilir ürünler (MVP'ler) oluşturabilirler.

Startup kurucuları, fikirlerini doğrulamak ve pazarı test etmek için hızlı bir şekilde prototipler ve minimum uygulanabilir ürünler (MVP'ler) oluşturabilirler. Uzaktan İş Güçleri: Honeycode, ekiplerin uzaktan işbirliğini, iletişimi ve görev yönetimini kolaylaştıran uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak uzaktan çalışmayı destekler.

Honeycode, ekiplerin uzaktan işbirliğini, iletişimi ve görev yönetimini kolaylaştıran uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak uzaktan çalışmayı destekler. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kapsamlı teknik kaynaklara ihtiyaç duymadan bağış toplama, gönüllü yönetimi ve program takibi için özelleştirilmiş çözümler geliştirebilir.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kapsamlı teknik kaynaklara ihtiyaç duymadan bağış toplama, gönüllü yönetimi ve program takibi için özelleştirilmiş çözümler geliştirebilir. Eğitim Kurumları: Öğretmenler ve yöneticiler, öğrenme deneyimini geliştiren eğitim araçları ve uygulamalar oluşturmak için Honeycode'u kullanabilir.

Amazon Honeycode ve AppMaster Karşılaştırması

Hem Amazon Honeycode hem de AppMaster , uygulama geliştirmeye yönelik no-code çözümler sunarken, geliştirme sürecinin farklı yönlerine hitap eder ve farklı kullanıcı gruplarını hedefler.

Amazon Honeycode, e-tablo benzeri bir arayüz kullanarak web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını basitleştirmeye odaklanıyor. Karmaşık kodlama süreçlerine dalmadan hızlı bir şekilde temel uygulamalar oluşturması ve iş akışlarını otomatikleştirmesi gereken kullanıcılar için çok uygundur. Honeycode'un gücü, kullanım kolaylığında ve diğer Amazon Web Hizmetleri (AWS) teklifleriyle entegrasyonunda yatmaktadır; bu da onu halihazırda AWS ekosistemini kullananlar için uygun bir seçim haline getiriyor.

Öte yandan AppMaster, kullanıcılara daha fazla esneklik ve özelleştirme ile arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı tanıyan kapsamlı no-code bir platform sağlar. Kullanıcıların veri modellerini , iş mantığını, kullanıcı arayüzü bileşenlerini ve etkileşimli özellikleri görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. AppMaster, şirket içinde veya bulutta barındırılabilen, kaynak koduyla tamamlanmış gerçek uygulamalar üretir. Bu, onu basit prototiplerden karmaşık kurumsal çözümlere kadar daha geniş bir uygulama yelpazesi için uygun hale getirirken ölçeklenebilirliği, kontrolü ve çeşitli veritabanı sistemleriyle çalışma yeteneğini korur.

AppMaster yeteneklerini vurgulayan bazı ek özellikler şunlardır:

Teknoloji Yığını: AppMaster Go (golang) kullanarak arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript içeren web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanarak sunucu odaklı bir çerçeveye dayalı mobil uygulamalar üretir.

Go (golang) kullanarak arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript içeren web uygulamaları ve Android için Kotlin ve ve iOS için kullanarak sunucu odaklı bir çerçeveye dayalı mobil uygulamalar üretir. Dağıtım ve Barındırma: AppMaster , kaynak kodunun oluşturulmasından uygulamaların derlenmesine, test edilmesine ve bulutta veya şirket içi ortamlara dağıtılmasına kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü yönetir. Bu, kullanıcıların altyapıyı yönetmek yerine değer yaratmaya odaklanabileceği anlamına gelir.

, kaynak kodunun oluşturulmasından uygulamaların derlenmesine, test edilmesine ve bulutta veya şirket içi ortamlara dağıtılmasına kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü yönetir. Bu, kullanıcıların altyapıyı yönetmek yerine değer yaratmaya odaklanabileceği anlamına gelir. Esneklik ve Entegrasyon: AppMaster uygulamaları, birincil veri kaynağı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve platform, harici hizmetler ve gerçek zamanlı iletişim için REST API ve WebSocket entegrasyonunu destekler.

uygulamaları, birincil veri kaynağı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve platform, harici hizmetler ve gerçek zamanlı iletişim için REST API ve WebSocket entegrasyonunu destekler. Belgeleme ve Bakım: AppMaster sunucu endpoints için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturur ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları sağlayarak projeleri yönetmeyi, sürdürmeyi ve projeler üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Amazon Honeycode ve AppMaster arasındaki seçim, uygulamanız için gereken özelleştirme düzeyine, karmaşıklığa ve ölçeklenebilirliğe bağlıdır. Honeycode, AWS ortamındaki hızlı ve temel uygulamalar için harika olsa da AppMaster, gerçek kodlama yetenekleri ve ölçeklenebilirliğe sahip çeşitli uygulamalar oluşturmak için daha çok yönlü ve güçlü bir platform sağlar.