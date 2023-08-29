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Поток создания ценности с низким кодом

29, авг. 2023

В сфере разработки программного обеспечения термин «поток создания ценности Low-code » относится к стратегическому подходу, направленному на ускорение получения бизнес-ценности на протяжении жизненного цикла разработки приложений за счет использования платформ low-code и no-code. Этот подход охватывает весь процесс, от концептуализации идей до выпуска программных продуктов, уделяя особое внимание минимизации усилий, сокращению времени выхода на рынок и повышению адаптивности для поддержки быстро меняющихся бизнес-требований и требований клиентов.

Поток создания ценности Low-code вращается вокруг внедрения платформ с low-code и no-code, таких как AppMaster, которые дают возможность как профессиональным разработчикам, так и нетехническим пользователям (гражданам-разработчикам) проектировать, создавать, развертывать приложения и управлять ими с минимальным ручным кодированием. , что облегчает быструю разработку приложений (RAD). Это в значительной степени способствует повышению производительности, снижению затрат и устранению технической задолженности при предоставлении высококачественных программных решений.

К основным компонентам потока создания ценности low-code относятся:

1. Быстрая разработка приложений (RAD). Используя платформы low-code и no-code, заинтересованные стороны могут быстро создавать приложения, повторять проекты и вносить изменения без необходимости обширного ручного кодирования. Этот аспект потока создания ценности значительно сокращает время выхода на рынок и максимизирует адаптируемость к динамическим требованиям бизнеса.

2. Среда совместной разработки: поток создания ценности Low-code поощряет сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, включая бизнес-аналитиков, разработчиков, экспертов в предметной области и конечных пользователей, на протяжении всего жизненного цикла разработки приложений. Это гарантирует, что приложения разрабатываются с глубоким пониманием бизнес-процессов и потребностей пользователей, а также обеспечивает быструю обратную связь для постоянного улучшения.

3. Многоразовые компоненты и шаблоны. Платформы Low-code и no-code предоставляют библиотеку готовых компонентов, шаблонов и интеграций, что позволяет разработчикам использовать существующие ресурсы и существенно сократить время разработки. Кроме того, созданные по индивидуальному заказу компоненты также можно сделать многоразовыми, что позволит организациям создать хранилище строительных блоков приложений, которые можно будет эффективно использовать в различных проектах.

4. Гибкость и масштабируемость. Поток создания ценности Low-code способствует гибкости и масштабируемости, поддерживая итеративную разработку и позволяя легко вносить изменения в приложение без возникновения технического долга. Автоматизируя регенерацию приложений, такие платформы, как AppMaster, гарантируют, что приложения остаются актуальными, масштабируемыми и поддерживаемыми, реагируя при этом на меняющиеся потребности бизнеса.

5. Непрерывная доставка и развертывание. Поток создания ценности Low-code обеспечивает бесперебойную и эффективную практику DevOps, помогая в непрерывной интеграции (CI), непрерывной доставке (CD) и непрерывном развертывании (CD). Это гарантирует, что новые функции, исправления ошибок и улучшения будут быстро и беспрепятственно интегрироваться и развертываться в производственных средах, снижая риск ошибок и простоев.

6. Надежная безопасность и соответствие требованиям. В сегодняшней цифровой среде безопасность и соответствие требованиям имеют первостепенное значение. Поток создания ценности Low-code гарантирует, что приложения, созданные с использованием таких платформ, как AppMaster, соответствуют стандартным практикам и рекомендациям по обеспечению безопасности, а также способствует соблюдению нормативных требований, обеспечивая доверие и надежность разрабатываемых программных решений.

7. Комплексная аналитика и отчетность. Для эффективного управления и оптимизации потока создания ценности организациям необходима видимость производительности приложений и процессов в режиме реального времени. Платформы Low-code предоставляют встроенные возможности аналитики и отчетности, которые позволяют заинтересованным сторонам отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI) и получать полезную информацию для дальнейшего улучшения приложений и бизнес-результатов.

Используя поток создания ценности low-code, организации могут эффективно ускорить процесс цифровой трансформации и добиться ощутимых бизнес-результатов. В результате предприятия могут стать более гибкими, клиентоориентированными и устойчивыми перед лицом разрушительных рыночных сил и технологических достижений. По сути, поток создания ценности low-code — это основа, на которой организации могут построить масштабируемую и устойчивую стратегию разработки программного обеспечения, открывая новые возможности и способствуя постоянным инновациям в постоянно развивающейся цифровой среде.

Изучите больше терминов:
API с низким кодом DevOps с низким уровнем кода Low-code для конкретного домена Демо с низким кодом Инновации с низким уровнем кода Кадровый резерв Миграция с низким уровнем кода Мобильная версия с низким кодом Низкая рентабельность инвестиций (возврат инвестиций) Низкая скорость отклика кода Низкая эффективность кода Ограничения по низкому коду Приложение с низким кодом Путь успеха с низким кодом Совместная работа с минимальным кодом Торговая площадка с низким кодом

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