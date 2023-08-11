No-Code Веб-разработчик — это человек, который профессионально создает адаптивные веб-приложения и программные решения без написания какого-либо традиционного кода программирования, используя множество инструментов и компонентов визуальной разработки для создания удобных и эффективных приложений. Платформы разработки no-code, такие как AppMaster , изменили ландшафт веб-разработки, сделав его очень доступным и революционизировав способы создания и обслуживания приложений.

Веб No-Code использует мощь инновационных технологий, позволяя создавать веб-приложения с нуля за более короткий период времени и без типичной кривой обучения, связанной с обычными инструментами программирования. Этот подход демократизирует разработку веб-приложений, позволяя нетехническим пользователям и тем, у кого нет навыков кодирования, создавать веб-интерфейсы, обычно достижимые только с помощью традиционных методов кодирования.

Как веб No-Code, вы можете использовать возможности платформы AppMaster для создания масштабируемых, надежных и эффективных веб-приложений. Платформа предлагает ряд функций, которые превращают ее в комплексную IDE (интегрированную среду разработки), позволяющую разработчикам развертывать решения, отвечающие потребностям как малого бизнеса, так и крупных предприятий. Кроме того, платформа AppMaster также позволяет создавать серверные и мобильные приложения, обеспечивая плавную интеграцию технологий для полного программного решения.

Одним из основных преимуществ использования AppMaster является возможность визуального проектирования и управления моделями данных, бизнес-процессами и интерфейсами приложений. Эта функция предлагает более интуитивный и совместный опыт разработки. Как веб No-Code, вы можете создавать визуально привлекательные интерактивные пользовательские интерфейсы с функциями drag-and-drop и создавать бизнес-логику каждого компонента с помощью веб-дизайнера BP и мобильного дизайнера BP. Это значительно ускоряет процесс разработки, а также обеспечивает простоту понимания и обновления приложения.

Еще одним ключевым преимуществом AppMaster является его способность создавать приложения с нуля, устраняя технические долги и гарантируя, что приложения всегда создаются в соответствии с последними требованиями. Этот быстрый процесс разработки и развертывания приложений гарантирует, что приложения будут доставлены конечным пользователям с минимальными задержками, поддерживая конкурентное преимущество в постоянно меняющемся цифровом ландшафте.

AppMaster изначально поддерживает интеграцию баз данных, совместимых с Postgresql, что позволяет веб-разработчикам No-Code использовать существующие хранилища данных и удовлетворять свои уникальные требования к проектам. Для внутренних приложений AppMaster генерирует исходный код с использованием Go (golang), в то время как платформа Vue3 и JS/TS используются для веб-приложений, а Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS используются для мобильных приложений. Это гарантирует, что итоговые приложения оптимизированы для каждой платформы и соответствуют отраслевым стандартам.

Благодаря основанному на сервере подходу к мобильным приложениям веб-разработчики No-Code могут легко модифицировать и обновлять свои мобильные приложения без необходимости повторной отправки в App Store или Play Market. Это гарантирует, что пользователи приложений будут получать обновления быстро, что очень важно в быстро меняющемся мире мобильных приложений.

Для поддержки ремонтопригодности и совместимости AppMaster автоматически создает необходимую документацию для endpoints сервера, включая документацию Swagger (Open API) и сценарии миграции схемы базы данных. По мере развития и изменения проектов AppMaster позволяет обновлять приложения менее чем за 30 секунд, гарантируя отсутствие технического долга или устаревшей документации.

Веб No-Code — это эксперт, который использует свои навыки работы с платформами no-code такими как AppMaster, для разработки веб-приложений значительно быстрее и с меньшими затратами, обеспечивая при этом высокие стандарты качества и масштабируемости. Используя инструменты визуальной разработки и создавая приложения без написания традиционного кода программирования, веб-разработчики No-Code находятся в авангарде смены парадигмы в ландшафте разработки программного обеспечения, используя инновационные технологии и мощные платформы для быстрой доставки приложений, отвечающих постоянно меняющимся требованиям. современных предприятий.