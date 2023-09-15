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SSL-квитирование

15, сент. 2023

В контексте разработки веб-сайтов SSL-квитирование — это важнейший процесс безопасности, который устанавливает зашифрованный канал связи между клиентом, например браузером пользователя или мобильным приложением AppMaster, и сервером, например серверным приложением, созданным AppMaster. Рукопожатие, являющееся краеугольным камнем протокола Secure Socket Layer (SSL) и его преемника, протокола Transport Layer Security (TLS), необходимо для защиты конфиденциальной информации, передаваемой через Интернет, и обеспечения подлинности сервера, с которым общается клиент.

SSL Handshake использует сложную серию сообщений, которыми обмениваются клиент и сервер для согласования параметров их безопасной связи. Процесс установления связи состоит из пяти основных этапов: установка версии протокола, выбор набора шифров, обмен ключами, аутентификация сервера и установление симметричного ключа.

1. Согласование версии протокола . Клиент инициирует рукопожатие, отправляя на сервер сообщение ClientHello, указывая самую высокую версию протокола SSL/TLS, которую он поддерживает. Сервер отвечает сообщением ServerHello, подтверждающим выбранный протокол. Современные клиенты и серверы обычно выбирают TLS версии 1.2 или 1.3, поскольку более старые версии SSL больше не считаются безопасными.

2. Выбор набора шифров . Сообщение ClientHello также включает список наборов шифров, которые поддерживает клиент, упорядоченных в порядке предпочтения. Наборы шифров представляют собой комбинации криптографических алгоритмов для обмена ключами, аутентификации, шифрования и проверки целостности. Ответ сервера в сообщении ServerHello включает выбранный набор шифров, который обычно является наиболее безопасным вариантом, поддерживаемым обеими сторонами.

3. Обмен ключами . Процесс обмена ключами зависит от выбранного набора шифров и включает в себя такие методы, как обмен ключами Диффи-Хеллмана (DH) или обмен ключами Диффи-Хеллмана на основе эллиптической кривой (ECDH). В TLS 1.3 процесс установления связи упрощает обмен ключами за счет использования только эфемерных вариантов этих методов (DHE и ECDHE) для обеспечения идеальной прямой секретности. Это гарантирует, что если злоумышленник скомпрометирует закрытый ключ, он не сможет расшифровать прошлые сеансы связи.

4. Аутентификация сервера . Чтобы подтвердить свою идентичность, сервер отправляет цифровой сертификат, подписанный доверенным центром сертификации (CA), а также соответствующий открытый ключ. Клиент проверяет подлинность сертификата, проверяя его подпись, срок действия и эмитента. Этот шаг предотвращает атаки «человек посередине», подтверждая, что клиент взаимодействует с предполагаемым сервером, а не с двойником.

5. Установление симметричного ключа . Наконец, клиент и сервер генерируют идентичные симметричные ключи, используя обмененные открытые ключи и общий секрет, сгенерированный в процессе обмена ключами. Эти симметричные ключи шифруют и дешифруют все последующие сообщения, обеспечивая конфиденциальность и целостность.

В заключение отметим, что SSL-квитирование является жизненно важным компонентом безопасности при разработке веб-сайтов, поскольку оно обеспечивает безопасное и зашифрованное соединение между клиентами и серверами. Внедряя протоколы SSL/TLS в приложениях, созданных AppMaster, разработчики могут поддерживать высокие стандарты безопасности и защищать обмен конфиденциальными данными от потенциальных злоумышленников. Более того, следуя передовому опыту и принимая новейшие версии протоколов и наборы шифров, разработчики могут максимально повысить безопасность своих приложений и быть в курсе развивающихся угроз.

Поскольку платформа AppMaster no-code позволяет создавать серверные, веб- и мобильные приложения с функциями безопасности и производительностью корпоративного уровня, использование современных протоколов SSL/TLS еще больше расширяет возможности платформы по созданию масштабируемых и безопасных приложений. Учитывая незаменимость безопасных каналов связи в современной цифровой среде, четкое понимание процесса SSL Handshake имеет решающее значение для разработчиков, использующих платформу AppMaster, и сообщества разработчиков веб-сайтов в целом.

Изучите больше терминов:
AJAX (асинхронный JavaScript и XML) API (интерфейс прикладного программирования) CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) DOM (объектная модель документа) MVC (Модель-Представление-Контроллер) PaaS (платформа как услуга) Бессерверная архитектура Виртуальная машина Давайте зашифруем Докер Перенаправление Распространение DNS Рубин на рельсах Серверная часть Стек MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js) Фавикон

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