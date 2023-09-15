В контексте разработки веб-сайтов альтернативный текст или альтернативный текст является важнейшим компонентом, используемым для описания содержимого изображения или других нетекстовых мультимедийных элементов, таких как графика, анимация и мультимедиа, на веб-странице. Этот описательный текст служит нескольким важным целям, что делает его незаменимым элементом для создания доступных и оптимизированных для SEO веб-сайтов.

С точки зрения доступности, альтернативный текст позволяет программам чтения с экрана и другим вспомогательным технологиям передавать содержимое изображений и мультимедиа для пользователей с нарушениями зрения, обеспечивая более инклюзивный пользовательский опыт. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается более 285 миллионов людей с нарушениями зрения, что подчеркивает важность обеспечения доступности веб-контента для широкого круга пользователей. Более того, включение замещающего текста на веб-сайты является требованием Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG), разработанного Консорциумом Всемирной паутины (W3C), для обеспечения минимального уровня доступности в сети.

Поисковая оптимизация (SEO) — еще одна область, в которой альтернативный текст играет решающую роль. Поскольку поисковые системы полагаются в первую очередь на текст для понимания и индексирования контента, включение описательного альтернативного текста помогает поисковым системам точно интерпретировать цель и контекст нетекстовых медиа-элементов на веб-страницах. Это лучшее понимание приводит к лучшей индексации и ранжированию содержимого веб-страниц, что приводит к повышению видимости на страницах результатов поисковых систем (SERP) и, в конечном итоге, к более высокому органическому трафику.

Эффективная реализация альтернативного текста на веб-сайте предполагает тщательную разработку описательных и точных текстовых представлений медиа-элементов с использованием лаконичного языка, насыщенного ключевыми словами. В идеале этот процесс должен быть адаптирован к целевой аудитории, гарантируя, что текст будет прост для понимания и легко передаст предполагаемое сообщение. Обычно рекомендуется избегать переполнения ключевыми словами и чрезмерно длинных описаний, поскольку это может ухудшить впечатление пользователя и привести к штрафам поисковых систем.

При разработке приложений на платформе AppMaster no-code использование замещающего текста необходимо для обеспечения доступности и SEO-оптимизации созданных серверных, веб- и мобильных приложений. Платформа AppMaster упрощает процесс включения замещающего текста для различных медиа-элементов с помощью интуитивно понятных компонентов drag-and-drop и визуальных дизайнеров BP, что позволяет пользователям с легкостью создавать комплексные и инклюзивные приложения. Затем платформа генерирует исходный код для этих приложений, используя передовые технологии, такие как Go (golang) для серверных приложений, инфраструктуру Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений.

В качестве примера давайте рассмотрим веб-сайт электронной коммерции, на котором представлены изображения продуктов, анимация и другие визуальные материалы. Правильное использование альтернативного текста может точно и подробно описать эти медиа-элементы, не полагаясь исключительно на их визуальное представление. Этот подход может помочь пользователям с нарушениями зрения понять природу изображений и позволить поисковым системам эффективно индексировать контент, что приведет к улучшению рейтинга в поисковой выдаче. Например, изображение красной рубашки может быть дополнено альтернативным текстом, например «красная рубашка с короткими рукавами и пуговицами», обеспечивая четкое текстовое представление содержания изображения как для пользователей, так и для поисковых систем.

В заключение, альтернативный текст — это жизненно важный аспект разработки веб-сайта, который обеспечивает доступность и удобство для SEO. Этот, казалось бы, простой текстовый элемент, от расширения возможностей пользователей с нарушениями зрения до предоставления контекста для поисковых систем, предлагает множество преимуществ, которые могут значительно повысить общую ценность и эффективность веб-сайта. Используя возможности передовой платформы no-code такой как AppMaster, разработчики могут создавать масштабируемые, доступные и высококачественные веб-приложения, соответствующие самым высоким стандартам современной разработки веб-сайтов. При правильном использовании замещающего текста эти приложения не только соответствуют рекомендациям WCAG, но и повышают видимость в поисковых системах, обеспечивая улучшенный пользовательский опыт и потенциально обеспечивая больший успех в цифровой среде.