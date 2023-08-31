В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна термин «базовый уровень» относится к стандарту или контрольной точке, относительно которой можно измерить и оценить производительность, прогресс или улучшения в UX-дизайне. Это важно для четкого понимания текущего состояния UX, постановки целей для улучшений и оценки итеративных изменений дизайна. Четко определенные базовые показатели являются основой для принятия обоснованных решений и оптимизации жизненного цикла продукта, обеспечивая постоянное улучшение его удобства использования, доступности и общего опыта для пользователей.

Комплексный базовый уровень — это не единовременное измерение, а непрерывный процесс, который получает выгоду от регулярных обновлений и проверок по мере развития потребностей пользователей, технологических достижений и тенденций дизайна. Эффективные базовые показатели служат ценным инструментом как для дизайнеров, так и для разработчиков, позволяющим лучше понять потенциальные области улучшения и сосредоточить свои усилия на том, чтобы удовлетворить или превзойти ожидания пользователей.

Для установления исходного уровня можно использовать различные методы и процедуры, в первую очередь включая исследования пользователей, сбор и анализ данных. Успешный базовый уровень UX и дизайна обычно включает в себя как минимум три ключевых компонента:

Количественные и качественные данные, собранные посредством исследований пользователей, таких как тестирование удобства использования, отзывы пользователей, аналитика или опросы, обеспечивающие обоснованное понимание потребностей, привычек и предпочтений пользователей. Комплексная документация текущего состояния UX, включая существующие особенности дизайна и потоки взаимодействия с пользователем по различным каналам и устройствам, часто с помощью каркасов, макетов или прототипов. Идентификация и определение приоритетности конкретных аспектов UX, которые необходимо улучшить или нацелить на будущие итерации, принимая во внимание отзывы пользователей, стратегические цели и лучшие отраслевые практики.

На платформе AppMaster no-code установление и использование базовых показателей помогает постоянно совершенствовать приложения, созданные для клиентов. Уникальный подход AppMaster к разработке no-code позволяет быстро создавать и повторять веб-приложения, мобильные и серверные приложения с использованием лучших в своем классе технологий, таких как Go, Vue3 framework, Kotlin и SwiftUI. Постоянно отслеживая и адаптируясь к требованиям и ожиданиям пользователей, AppMaster позволяет даже нетехническим пользователям разрабатывать высокофункциональные, масштабируемые и производительные приложения, подходящие для различных вариантов использования.

На практике AppMaster использует установленные базовые показатели несколькими способами:

Оценка успеха и влияния новых функций и обновлений, сравнение их производительности с базовым уровнем для обеспечения оптимальных результатов. Выявление закономерностей и тенденций в данных об использовании и отзывах пользователей, что позволяет принимать обоснованные решения и определять приоритетность улучшений на основе реального опыта. Проверка гипотез и инноваций, сравнение результатов с базовыми показателями, чтобы убедиться, что любые предлагаемые изменения соответствуют потребностям и предпочтениям пользователей. Измерение эффективности и результативности созданных приложений, сравнение того, насколько хорошо они соответствуют потребностям, ожиданиям и целям пользователей по сравнению с базовым уровнем. Бенчмаркинг и сравнение производительности созданных приложений с конкурентами или отраслевыми стандартами, чтобы гарантировать, что решения AppMaster остаются лучшими в своем классе.

Приняв концепцию базового уровня в процессах UX и проектирования, используемых в AppMaster, клиенты получают высококачественные, ориентированные на пользователя приложения, которые решают проблемы и ограничения других платформ no-code. Более того, стремление к постоянному совершенствованию, основанное на установленных базовых показателях, гарантирует, что приложения не только превосходны по первоначальному качеству, но и идут в ногу с меняющимися требованиями пользователей, тенденциями рынка и технологическими достижениями.

В заключение отметим, что надежная база в области UX и дизайна является важнейшим помощником в процессе разработки, измерения и оптимизации. Он служит основой для принятия решений на основе данных и постоянного совершенствования, руководствуясь всесторонним пониманием потребностей, ожиданий и предпочтений пользователей. Эффективно и последовательно внедряя базовые показатели, профессионалы в области UX и дизайна, а также платформы no-code такие как AppMaster, могут гарантировать, что приложения развиваются и совершенствуются в соответствии с постоянно меняющимся ландшафтом требований пользователей, требований рынка и технологических инноваций.