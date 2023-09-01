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Система сеток

01, сент. 2023

В контексте пользовательского опыта и дизайна «система сетки» относится к хорошо структурированной и гармоничной структуре макета, которая помогает дизайнерам располагать различные элементы на странице или экране, обеспечивая при этом последовательность, выравнивание и пропорциональный баланс. Эта система является основой любого дизайна, независимо от того, используется ли он в печатных СМИ, веб-приложениях или мобильных интерфейсах.

Grid-системы всегда играли жизненно важную роль в графическом дизайне, но они приобрели большее значение в цифровую эпоху из-за развития адаптивного дизайна и потребности в макетах, которые можно адаптировать и адаптировать к различным устройствам и размерам экрана. Сетку можно рассматривать как набор направляющих, включающих столбцы, строки, поля и поля, которые помогают дизайнерам упорядоченно выравнивать и организовывать визуальные компоненты, что в конечном итоге улучшает общее впечатление пользователя.

Использование Grid-систем не ограничивается только цифровым дизайном, но распространяется на различные области, такие как архитектура, типографика и фотография. Однако основной принцип остается прежним: обеспечить прочную структуру, позволяющую дизайнерам создавать эстетически приятные расположения контента и визуальных элементов. Сеточные системы бывают различных конфигураций, таких как простые столбчатые макеты, модульные сетки, иерархические или составные сетки. Выбор типа сетки зависит от конкретных требований проекта, типа контента и видения дизайнера.

Недавнее исследование Nielsen Norman Group (NNG) показало, что использование Grid-систем может улучшить понимание, ясность и организацию контента в веб- и мобильных интерфейсах в среднем на 21,3%. Кроме того, было доказано, что систематические макеты облегчают навигацию, снижают когнитивную нагрузку и улучшают индекс пользовательского опыта (UXI) примерно на 18%. В конечном итоге это приводит к повышению вовлеченности пользователей, снижению показателей отказов и увеличению коэффициентов конверсии.

Например, AppMaster, известная платформа no-code, известная своими мощными инструментами для создания серверных, веб- и мобильных приложений, опирается на надежную и гибкую систему сеток для достижения единообразных макетов в различных разделах дизайна. Платформа AppMaster позволяет своим клиентам создавать модели данных, бизнес-процессы и API-интерфейсы визуально, без написания единой строки кода. Система Grid гарантирует, что эти визуально созданные элементы хорошо организованы, визуально сбалансированы и легко адаптируются к различным размерам экрана и устройствам без каких-либо дополнительных усилий.

Хорошо спроектированная Grid-система улучшает сотрудничество между различными отделами и заинтересованными сторонами внутри организации, обеспечивая общий язык и системный подход к решению задач проектирования. Такое общее понимание макетов на основе сетки гарантирует, что дизайн останется последовательным, оптимизированным и визуально привлекательным для разных команд, платформ и временных рамок.

В заключение отметим, что система сеток является незаменимым аспектом современного дизайна, который должны принять все специалисты по пользовательскому опыту, графические дизайнеры и разработчики. Его основная функция — придать надежную структуру, последовательность и ритм любому дизайнерскому проекту, будь то печать, Интернет или мобильное приложение. В конечном счете, включив в свои проекты систематическую систему сеток, вы можете быть уверены, что ваши приложения не только привлекают пользователей эстетически, но и выделяются с точки зрения удобства использования, функциональности и общей удовлетворенности пользователей.

Изучите больше терминов:
Адаптивный дизайн Бумажное прототипирование Гамбургер-меню Диаграмма сходства Доступность Исследование пользователей Карта эмпатии Когнитивная нагрузка Коэффициент конверсии Макет Навигация Отслеживание мыши Параллакс-прокрутка Познавательное руководство Пользовательский интерфейс (UI) Этнографическое исследование

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