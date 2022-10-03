TechCrunch Disrupt - это крупнейшая международная конференция, посвященная дебюту технологических стартапов, презентации технологий и большому количеству выступлений авторитетных спикеров технологической индустрии. Disrupt объединяет лучших и наиболее перспективных предпринимателей, стартапы, инвесторов и поклонников технологий. TechCrunch Disrupt включает в себя Аллею стартапов, соревнования Startup Battlefield, хакатон, Аллею оборудования и After Party.

Цукерберг, Бениофф, Маск, Каланик, Майер, Дорси и многие другие успешные стартаперы представляли свои проекты и идеи на Disrupt задолго до того, как стали всемирно известными технологическими звездами. Поиск и запуск стартапов на ранней стадии - одна из главных задач TechCrunch Disrupt.

TechCrunch Disrupt 2022 стал дебютом платформы AppMaster no-code с функцией генерации кода. Команда AppMaster провела три дня, представляя платформу и ее функциональность. Технология генерации кода привлекает много внимания, но одновременно вызывает большое недоверие со стороны скептиков. Команда AppMaster отметила несколько ключевых опасений относительно возможностей no-code, которые чаще всего возникают:

No-code - это только MVP

Это справедливо для большинства инструментов no-code. В этом случае AppMaster стоит особняком. С платформой no-code AppMaster вы можете создать полноценное приложение благодаря функции генерации кода. Вы получаете реальное приложение точно так же, как и при традиционном подходе к разработке.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

В сознании обывателя сложился довольно пренебрежительный образ no-code инструментов: нечто готовое, основанное на шаблонах и каких-то больших кусках. А еще, обычно в памяти всплывают всякие НЛП-ремесла типа: скажите, что вы хотите создать, и мы сгенерируем. На самом деле, AppMaster создал реальный инструмент, в котором можно создавать серверные, веб- и мобильные приложения, и для этого нужно немного поработать:

Такой подход позволяет создавать решения практически любой сложности, но быстрее и качественнее, при этом отсутствует технический долг, поскольку AppMaster каждый раз регенерирует приложения - управление исходным кодом, компиляция и развертывание на AppMaster. Все, что вам нужно делать - это придумывать и перемещать атомарные блоки.

Решения без кода имеют низкую производительность и не масштабируются

Это может быть справедливо для большинства решений на рынке, особенно для тех, которые создают MVP. С AppMaster мы сразу пошли по правильному пути и сосредоточились на создании реальных приложений. Благодаря тому, что мы создаем серверные приложения на языке Go, наши пользователи получают все те же преимущества, что и при классической разработке: кросс-компиляцию практически под любую операционную систему и процессор, аппаратное ускорение операций шифрования из коробки, возможность масштабирования на наших серверах или в облаках с помощью docker swarm, k8s или просто запуска нескольких копий серверного приложения за балансировщиком.

По умолчанию все серверные приложения AppMaster используют любую Postgres-совместимую СУБД, что означает, что масштабирование очень простое. Как всегда, лучший подход - это разместить всю необходимую логику в бэкенде вашего проекта, а на фронтенде и в мобильных приложениях оставить только минимум логики, необходимой для отображения и сбора данных от пользователей. Таким образом, с нашей платформой все очень быстро, продуктивно и масштабируемо.

В какой-то момент вам все равно придется перейти на классическую разработку

Это еще одно популярное заблуждение о современном no-code с генерацией кода. Мы сделали в платформе все, чтобы такой момент никогда не наступил. Для этого мы создали блоки бизнес-логики таким образом, что в их списке можно найти все команды из любого языка программирования: от работы с базовыми операциями и переменными до сложных функций для работы с массивами и байтами. Но бывают уникальные случаи, когда вам необходимо подключить к проекту обученную нейронную сеть!

И здесь на помощь приходит микросервисная архитектура, потому что все ваши пользовательские наработки можно запустить как микросервис рядом с приложениями AppMaster. Для веб вы можете добавить блоки JS-кода; для мобильных приложений - SDK. Для самых сложных случаев можно использовать гибридный подход, когда вы берете только часть платформы AppMaster (например, бэкенд), а остальное делаете с помощью кода. И все равно получается быстрее и дешевле, с меньшим количеством итераций и проблем с изменениями.

Подведение итогов TechCrunch Disrupt 2022

Для команды AppMaster это была отличная возможность найти и заключить контракты с новыми клиентами, организовать переговоры с инвестиционными фондами и провести отличный нетворкинг с международным сообществом ИТ-стартапов.