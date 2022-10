TechCrunch Disrupt est la plus grande conférence internationale consacrée aux débuts de startups technologiques, à la présentation de technologies et à un grand nombre d'interventions d'orateurs réputés du secteur technologique. Disrupt rassemble les meilleurs et les plus prometteurs entrepreneurs, startups, investisseurs et fans de technologie. TechCrunch Disrupt comprend la Startup Alley, la compétition Startup Battlefield, le hackathon, la Hardware Alley et l'After Party.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey et de nombreuses autres startups à succès ont présenté leurs projets et leurs idées à Disrupt bien avant qu'ils ne deviennent des stars mondiales de la technologie. Trouver et lancer des startups à un stade précoce est l'une des principales tâches de TechCrunch Disrupt.

TechCrunch Disrupt 2022 a été l'occasion de lancer la plate-forme sans code AppMaster avec une fonction de génération de code. L'équipe d'AppMaster a passé trois jours à présenter la plateforme et ses fonctionnalités. La technologie de génération de code attire beaucoup d'attention mais suscite simultanément beaucoup de méfiance de la part des sceptiques. L'équipe d'AppMaster a noté quelques préoccupations clés concernant les capacités no-code qui se présentent le plus souvent :

No-code est seulement MVP

Ceci est vrai pour la plupart des outils no-code. Dans ce cas, AppMaster se distingue. Avec la plateforme no-code AppMaster, vous pouvez créer une application à part entière grâce à la fonction de génération de code. Vous obtenez une véritable application, exactement comme dans l'approche traditionnelle du développement.

Trop beau pour être vrai

Une image plutôt dédaigneuse des outils no-code s'est développée dans l'esprit du profane : quelque chose de tout fait, basé sur des modèles et quelques gros morceaux. Et aussi, surgissent généralement dans la mémoire, toutes sortes de bricolages PNL du genre, dites ce que vous voulez créer, et nous allons générer. En fait, AppMaster a créé un véritable outil dans lequel vous pouvez créer des applications serveur, web et mobiles, et vous devez travailler un peu :

Cette approche vous permet de créer des solutions de presque n'importe quelle complexité, mais plus rapidement et mieux, et il n'y a pas de dette technique car AppMaster régénère les applications à chaque fois - gestion du code source, compilation et déploiement sur AppMaster. Tout ce que vous avez à faire est d'inventer et de déplacer des blocs atomiques.

Les solutions no-code ont de faibles performances et aucune évolutivité

Cela pourrait bien être vrai pour la plupart des solutions sur le marché, en particulier celles qui créent des MVPs. Avec AppMaster, nous avons immédiatement pris le bon chemin et nous nous sommes concentrés sur la construction d'applications réelles. Étant donné que nous générons des applications serveur en langage Go, nos utilisateurs bénéficient des mêmes avantages que dans le cadre d'un développement classique : compilation croisée pour presque tous les systèmes d'exploitation et processeurs, accélération matérielle des opérations de chiffrement dès la sortie de la boîte, possibilité d'évoluer sur nos serveurs ou dans des nuages en utilisant docker swarm, k8s, ou simplement en exécutant plusieurs copies de l'application serveur derrière l'équilibreur.

Par défaut, toutes les applications serveur AppMaster utilisent un SGBD compatible avec Postgres, ce qui signifie que la mise à l'échelle est très facile. Comme toujours, la meilleure approche est de mettre toute la logique pertinente dans le backend de votre projet, et sur le front-end et dans les applications mobiles, vous devriez laisser seulement la logique minimale nécessaire pour afficher et recueillir des données des utilisateurs. Ainsi, avec notre plateforme, tout est très rapide, productif et évolutif.

À un moment donné, vous devez quand même passer au développement classique

Il s'agit d'une autre idée reçue sur le no-code moderne avec génération de code. Nous avons tout fait dans la plateforme pour qu'un tel moment n'arrive jamais. Pour ce faire, nous avons créé des blocs de logique d'entreprise de telle sorte que vous pouvez trouver dans leur liste toutes les commandes de n'importe quel langage de programmation : du travail avec des opérations et des variables de base aux fonctions complexes pour travailler avec des tableaux et des octets. Mais il existe des cas uniques où vous devez connecter un réseau neuronal entraîné à votre projet !

Et là, l'architecture microservice vient à la rescousse car toute votre écriture personnalisée peut être lancée comme un microservice à côté des applications AppMaster. Pour le web, vous pouvez ajouter des blocs de code JS ; pour les applications mobiles, ajoutez le SDK. Pour les cas les plus difficiles, vous pouvez utiliser une approche hybride lorsque vous ne prenez qu'une partie de la plateforme AppMaster (par exemple, le backend) et faites le reste avec du code. Et encore, cela s'avère plus rapide et moins cher, avec moins d'itérations et de problèmes liés aux changements.

Récapitulatif de TechCrunch Disrupt 2022

Pour l'équipe d'AppMaster, ce fut une excellente occasion de trouver et de contracter avec de nouveaux clients, d'organiser des négociations avec des fonds d'investissement et de mener une excellente mise en réseau avec la communauté internationale des startups informatiques.