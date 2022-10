TechCrunch Disrupt é a maior conferência internacional dedicada à estreia de empresas de tecnologia, à apresentação de tecnologias, e a um grande número de discursos de oradores de renome na indústria tecnológica. Disrupt reúne os melhores e mais promissores empresários, startups, investidores e adeptos da tecnologia. TechCrunch Disrupt inclui o Startup Alley, competição Startup Battlefield, hackathon, Hardware Alley, e After Party.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey, e muitos outros startups de sucesso têm lançado os seus projectos e ideias em Disrupt muito antes de atingirem o grande momento e de se tornarem estrelas tecnológicas mundialmente famosas. Encontrar e lançar startups numa fase inicial é uma das principais tarefas da TechCrunch Disrupt.

A TechCrunch Disrupt 2022 foi a estreia da plataforma sem código AppMaster com uma função de geração de código. A equipa AppMaster passou três dias a apresentar a plataforma e a sua funcionalidade. A tecnologia de geração de código atrai muita atenção, mas simultaneamente causa muita desconfiança por parte dos cépticos. A equipa AppMaster notou algumas preocupações chave sobre as capacidades sem código que mais frequentemente surgem:

O não-código é apenas MVP

Isto é verdade para a maioria das ferramentas sem código. Neste caso, o AppMaster destaca-se. Com a plataforma sem código AppMaster, é possível criar uma aplicação completa devido à função de geração de código. Obtém-se uma aplicação real exactamente como na abordagem tradicional ao desenvolvimento.

Demasiado bom para ser verdade

Uma imagem bastante desdenhosa de ferramentas sem código desenvolveu-se na mente do leigo: algo pronto a fazer, baseado em modelos e algumas peças grandes. E também, normalmente aparecem na memória, todo o tipo de artesanato de PNL como, digamos o que queremos criar, e nós vamos gerar. De facto, o AppMaster criou uma verdadeira ferramenta para criar aplicações de servidor, web, e móveis, e é preciso trabalhar um pouco:

Esta abordagem permite-lhe criar soluções de quase qualquer complexidade, mas mais rápidas e melhores, e não há dívida técnica porque o AppMaster regenera sempre aplicações - gestão do código fonte, compilação, e implementação no AppMaster. Tudo o que tem de fazer é inventar e mover blocos atómicos.

As soluções sem código têm baixo desempenho e nenhuma escalabilidade

Isto pode muito bem ser verdade para a maioria das soluções no mercado, especialmente aquelas que criam MVPs. Com o AppMaster, seguimos imediatamente o caminho certo e concentrámo-nos na construção de aplicações reais. Devido ao facto de gerarmos aplicações de servidor na linguagem Go, os nossos utilizadores obtêm todos os mesmos benefícios que no desenvolvimento clássico: compilação cruzada para quase todos os sistemas operativos e processadores, aceleração de hardware de operações de encriptação fora da caixa, a capacidade de escalar nos nossos servidores ou em nuvens com a utilização de enxame de docas, k8s, ou simplesmente executar múltiplas cópias da aplicação de servidor atrás do equilibrador.

Por defeito, todas as aplicações de servidor AppMaster utilizam qualquer SGBD compatível com Postgres, o que significa que o escalonamento é muito fácil. Como sempre, a melhor abordagem é colocar toda a lógica relevante no backend do seu projecto, e no front-end e em aplicações móveis, deve deixar apenas a lógica mínima necessária para exibir e recolher dados dos utilizadores. Assim, com a nossa plataforma, tudo é muito rápido, produtivo, e escalável.

A dada altura, terá ainda de mudar para o desenvolvimento clássico

Este é outro equívoco popular sobre o moderno não-código com geração de códigos. Fizemos tudo na plataforma para garantir que tal momento nunca chegasse. Para tal, criámos blocos de lógica empresarial de tal forma que é possível encontrar na sua lista todos os comandos de qualquer linguagem de programação: desde trabalhar com operações e variáveis básicas até funções complexas para trabalhar com arrays e bytes. Mas há casos únicos em que é necessário ligar uma rede neural treinada ao seu projecto!

E aqui, a arquitectura do microserviço vem em socorro porque toda a sua escrita personalizada pode ser lançada como um microserviço ao lado de aplicações AppMaster. Para a web, pode adicionar blocos de código JS; para aplicações móveis, adicione o SDK. Para os casos mais difíceis, pode utilizar uma abordagem híbrida quando se toma apenas parte da plataforma AppMaster (por exemplo, o backend) e fazer o resto com código. E ainda assim, torna-se mais rápido e mais barato, com menos iterações e problemas com alterações.

Recapitulação da TechCrunch Disrupt 2022

Para a equipa da AppMaster, esta foi uma excelente oportunidade para encontrar e contratar novos clientes, organizar negociações com fundos de investimento, e conduzir um excelente networking com a comunidade internacional de arranque de TI.