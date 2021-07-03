MVP или Minimum Viable Product - первая и самая простая версия продукта для целевой аудитории. Идея состоит в том, чтобы проверить функциональность и оценить эффективность концепции вашего продукта. На основе отзывов создается общее понимание ценности и готовности людей платить за продукт, что дает план дальнейшего развития.

MVP без кода

Есть 3 основных преимущества создания MVP без кода:

1. Независимость

Это означает отказ от технических инженеров при создании первого продукта. Любой, кто разбирается в задании, может создать пилотный проект.

2. Быстрота

Поскольку платформы без кода устраняют необходимость написания кода, это экономит время, затрачиваемое на разработку.

3. Тестирование

С помощью платформ без кода вы можете быстро создать и опубликовать пилотную версию продукта. Если MVP не сработает, вы можете создать и опубликовать новый проект в тот же день и с той же скоростью.

Почему нет кода обычно только для MVP?

Продукт всегда требовал доработки после MVP, но большинство платформ без кода, к сожалению, пока не могут помочь с этим по нескольким причинам:

1. Ограниченные возможности

Решения без кода просты, все функции ограничены предложенными настройками и шаблонами на платформе. Создать уникальный продукт просто невозможно из-за ограниченного выбора тем, функций и настроек.

2. Привязка к платформе без кода

Создание MVP на определенной платформе автоматически лишает разработчика возможности создать проект индивидуально или перенести его на другую платформу. Продукт всегда будет ограничен в функциональности, работе и интеграции только внутри платформы. Кроме того, чтобы удержать пользователей, большинство платформ не генерируют исходный код и не делают его настолько запутанным, что практически невозможно изменить проект за пределами платформы.

3. Безопасность

Продукт, созданный без кода, всегда будет частью платформы. Создатель не имеет полного контроля над проектом, полного доступа к исходному коду и набору данных. Любые нарушения или проблемы на платформе также могут повлиять на функции и дальнейшее существование проекта.

Как это сделать в Appmaster.io?

Appmaster.io - не первая платформа без кода, но она создавалась с учетом всех ошибок и недостатков существующих решений. Платформа не основана на шаблонах и не ограничивает пользователя только предопределенными функциями. Пользователи могут по-настоящему реализовать любую функциональность благодаря редактору бизнес-процессов, в котором любые возможности могут быть реализованы с помощью простых визуальных блоков. Конечно, платформа предоставляет возможность быстро создавать веб-приложения и нативные мобильные приложения с возможностью изменения внешнего вида и функциональности после публикации, а также огромное количество дополнительных функций для поддержки приложений во время их использования.





Как только пользователь создал бизнес-процессы и разработал интерфейс, платформа записывает исходный код всего приложения (да! Именно исходный код!), Затем собирает и загружает его на ваш сервер - это далеко не MVP, но полноценный продукт.





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