TechCrunch Disrupt to największa międzynarodowa konferencja poświęcona debiutom startupów technologicznych, prezentacji technologii oraz licznym wystąpieniom renomowanych prelegentów z branży technologicznej. Disrupt gromadzi najlepszych i najbardziej obiecujących przedsiębiorców, startupy, inwestorów oraz fanów technologii. TechCrunch Disrupt obejmuje Startup Alley, konkurs Startup Battlefield, hackathon, Hardware Alley oraz After Party.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey i wielu innych odnoszących sukcesy startupowców prezentowało swoje projekty i pomysły na Disrupt na długo przed tym, zanim trafili na szczyt i stali się znanymi na całym świecie gwiazdami technologii. Znajdowanie i uruchamianie startupów na wczesnym etapie jest jednym z głównych zadań TechCrunch Disrupt.

TechCrunch Disrupt 2022 był debiutem platformy AppMaster no-code z funkcją generowania kodu. Zespół AppMaster spędził trzy dni na prezentacji platformy i jej funkcjonalności. Technologia generowania kodu przyciąga wiele uwagi, ale jednocześnie wywołuje wiele nieufności ze strony sceptyków. Zespół AppMaster zauważył kilka kluczowych obaw dotyczących możliwości no-code, które najczęściej się pojawiają:

No-code to tylko MVP

Jest to prawda w przypadku większości narzędzi no-code. W tym przypadku AppMaster wyróżnia się. Dzięki platformie no-code AppMaster możesz stworzyć pełnoprawną aplikację dzięki funkcji generowania kodu. Otrzymujesz prawdziwą aplikację dokładnie taką samą jak w tradycyjnym podejściu do rozwoju.

Zbyt dobre, by mogło być prawdziwe

W umysłach laików wykształcił się dość lekceważący obraz narzędzi no-code: coś gotowego, opartego na szablonach i kilku dużych kawałkach. A także, zwykle wyskakują w pamięci, różnego rodzaju rzemiosła NLP w stylu: powiedz, co chcesz stworzyć, a my wygenerujemy. W rzeczywistości AppMaster stworzył prawdziwe narzędzie, w którym można tworzyć aplikacje serwerowe, webowe i mobilne, a trzeba się trochę napracować:

Takie podejście pozwala tworzyć rozwiązania o niemal dowolnej złożoności, ale szybciej i lepiej, a do tego nie ma długu technicznego, bo AppMaster za każdym razem regeneruje aplikacje - zarządzanie kodem źródłowym, kompilacja i deployment w AppMasterze. Wszystko, co musisz zrobić, to wymyślić i przenieść bloki atomowe.

Rozwiązania no-code mają niską wydajność i brak skalowalności

To może być prawdą dla większości rozwiązań na rynku, zwłaszcza tych, które tworzą MVP. W przypadku AppMaster od razu poszliśmy w dobrą stronę i skupiliśmy się na budowaniu prawdziwych aplikacji. Dzięki temu, że generujemy aplikacje serwerowe w języku Go, nasi użytkownicy otrzymują wszystkie te same korzyści, co przy klasycznym rozwoju: kompilację krzyżową dla niemal każdego systemu operacyjnego i procesora, sprzętową akcelerację operacji szyfrowania już po wyjęciu z pudełka, możliwość skalowania na naszych serwerach lub w chmurach z wykorzystaniem docker swarm, k8s lub po prostu uruchomienia wielu kopii aplikacji serwerowej za balancerem.

Domyślnie wszystkie aplikacje serwerowe AppMaster korzystają z dowolnego DBMS kompatybilnego z Postgres, co oznacza, że skalowanie jest bardzo proste. Jak zawsze, najlepszym podejściem jest umieszczenie całej istotnej logiki w backendzie projektu, a na frontendzie i w aplikacjach mobilnych należy pozostawić tylko minimalną logikę niezbędną do wyświetlania i zbierania danych od użytkowników. W ten sposób, dzięki naszej platformie, wszystko jest bardzo szybkie, produktywne i skalowalne.

W pewnym momencie i tak trzeba się przestawić na klasyczny rozwój

To kolejne popularne błędne przekonanie o nowoczesnym no-code z generowaniem kodu. W platformie zrobiliśmy wszystko, aby taki moment nigdy nie nastąpił. W tym celu stworzyliśmy bloki logiki biznesowej w taki sposób, że na ich liście znajdziesz wszystkie polecenia z dowolnego języka programowania: od pracy z podstawowymi operacjami i zmiennymi po złożone funkcje do pracy z tablicami i bajtami. Są jednak wyjątkowe przypadki, kiedy musisz podłączyć do swojego projektu wytrenowaną sieć neuronową!

I tutaj architektura mikroserwisu przychodzi na ratunek, ponieważ wszystkie twoje niestandardowe pisanie może być uruchomione jako mikroserwis obok aplikacji AppMaster. W przypadku sieci internetowej możesz dodać bloki kodu JS; dla aplikacji mobilnych dodaj SDK. W najtrudniejszych przypadkach możesz użyć podejścia hybrydowego, gdy bierzesz tylko część platformy AppMaster (na przykład backend) i robisz resztę za pomocą kodu. A i tak wychodzi szybciej i taniej, z mniejszą ilością iteracji i problemów ze zmianami.

Podsumowanie TechCrunch Disrupt 2022

Dla zespołu AppMaster była to doskonała okazja do znalezienia i zakontraktowania nowych klientów, zorganizowania negocjacji z funduszami inwestycyjnymi oraz przeprowadzenia świetnego networkingu z międzynarodową społecznością startupów IT.