TechCrunch Disrupt, teknoloji girişimlerinin başlangıcına, teknolojilerin sunumuna ve teknoloji endüstrisindeki saygın konuşmacıların çok sayıda konuşmasına adanmış en büyük uluslararası konferanstır. Disrupt, en iyi ve en umut verici girişimcileri, startup'ları, yatırımcıları ve teknoloji hayranlarını bir araya getiriyor. TechCrunch Disrupt, Startup Alley, Startup Battlefield yarışması, hackathon, Hardware Alley ve After Party'yi içerir.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey ve diğer birçok başarılı girişim, büyük zamanları yakalamadan ve dünyaca ünlü teknoloji yıldızları olmadan çok önce projelerini ve fikirlerini Disrupt'ta sunuyorlardı. Başlangıçları erken bir aşamada bulmak ve başlatmak, TechCrunch Disrupt'ın ana görevlerinden biridir.

TechCrunch Disrupt 2022, kod oluşturma işlevine sahip AppMaster kodsuz platformunun ilk örneğiydi. AppMaster ekibi, platformu ve işlevselliğini sunmak için üç gün harcadı. Kod oluşturma teknolojisi çok fazla dikkat çeker, ancak aynı zamanda şüpheciler tarafında çok fazla güvensizliğe neden olur. AppMaster ekibi, en sık ortaya çıkan kodsuz yeteneklerle ilgili birkaç önemli endişeye dikkat çekti:

Kodsuz sadece MVP'dir

Bu, çoğu kodsuz araç için geçerlidir. Bu durumda, AppMaster ayrı durur. Kodsuz AppMaster platformuyla, kod oluşturma işlevi sayesinde tam teşekküllü bir uygulama oluşturabilirsiniz. Geliştirmeye yönelik geleneksel yaklaşımdakiyle tamamen aynı gerçek bir uygulama elde edersiniz.

gerçek olamayacak kadar iyi

Meslekten olmayanların kafasında kodsuz araçların oldukça küçümseyen bir görüntüsü oluştu: şablonlara ve bazı büyük parçalara dayalı hazır bir şey. Ve ayrıca, genellikle bellekte açılır, her türlü NLP zanaatı gibi, ne yaratmak istediğinizi söyleyin ve biz üretelim. Aslında, AppMaster sunucu, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için gerçek bir araç yarattı ve biraz çalışmanız gerekiyor:

Bu yaklaşım, hemen hemen her karmaşıklıkta çözümler oluşturmanıza olanak tanır, ancak daha hızlı ve daha iyi ve AppMaster uygulamaları her seferinde yeniden oluşturduğu için teknik borç yoktur - kaynak kodu yönetimi, derleme ve AppMaster'da dağıtım. Tek yapmanız gereken atom bloklarını icat etmek ve hareket ettirmek.

Kodsuz çözümlerin performansı düşüktür ve ölçeklenebilirliği yoktur

Bu, piyasadaki çoğu çözüm için, özellikle de MVP'ler oluşturanlar için doğru olabilir. AppMaster ile hemen doğru yola girdik ve gerçek uygulamalar oluşturmaya odaklandık. Go dilinde sunucu uygulamaları oluşturmamız nedeniyle, kullanıcılarımız klasik geliştirmedekiyle aynı avantajları elde eder: hemen hemen her işletim sistemi ve işlemci için çapraz derleme, kutudan çıktığı gibi şifreleme işlemlerinin donanım hızlandırması, ölçeklendirme yeteneği sunucularımızda veya bulutlarda docker swarm, k8s kullanarak veya yalnızca dengeleyicinin arkasında sunucu uygulamasının birden çok kopyasını çalıştırarak.

Varsayılan olarak, tüm AppMaster sunucu uygulamaları Postgres uyumlu herhangi bir DBMS kullanır, bu da ölçeklemenin çok kolay olduğu anlamına gelir. Her zaman olduğu gibi, en iyi yaklaşım, ilgili tüm mantığı projenizin arka ucuna koymak ve ön uçta ve mobil uygulamalarda, yalnızca kullanıcılardan veri görüntülemek ve toplamak için gereken minimum mantığı bırakmalısınız. Böylece platformumuzla her şey çok hızlı, üretken ve ölçeklenebilir.

Bir noktada, hala klasik geliştirmeye geçmeniz gerekiyor

Bu, kod oluşturma ile modern kodsuz hakkında bir başka popüler yanılgıdır. Böyle bir anın asla gelmemesi için platformda her şeyi yaptık. Bunu yapmak için, herhangi bir programlama dilindeki tüm komutları listelerinde bulabileceğiniz şekilde iş mantığı blokları oluşturduk: temel işlemler ve değişkenlerle çalışmaktan diziler ve baytlarla çalışmak için karmaşık işlevlere kadar. Ancak projenize eğitimli bir sinir ağı bağlamanız gerektiğinde benzersiz durumlar vardır!

Ve burada, mikro hizmet mimarisi kurtarmaya gelir çünkü tüm özel yazılarınız, AppMaster uygulamalarının yanında bir mikro hizmet olarak başlatılabilir. Web için JS kodu blokları ekleyebilirsiniz; mobil uygulamalar için SDK ekleyin. En zor durumlar için, AppMaster platformunun yalnızca bir bölümünü (örneğin, arka uç) aldığınızda ve gerisini kodla yaptığınızda hibrit bir yaklaşım kullanabilirsiniz. Ve yine de, daha az yineleme ve değişikliklerle ilgili sorunlarla daha hızlı ve daha ucuz çıkıyor.

TechCrunch Disrupt 2022 özeti

AppMaster ekibi için bu, yeni müşteriler bulmak ve onlarla sözleşme yapmak, yatırım fonları ile müzakereler düzenlemek ve uluslararası BT başlangıç topluluğu ile mükemmel bir ağ oluşturmak için mükemmel bir fırsattı.