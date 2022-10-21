TechCrunch Disrupt هو أكبر مؤتمر دولي مخصص لاول مرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، وعرض التقنيات ، وعدد كبير من خطابات المتحدثين ذوي السمعة الطيبة في صناعة التكنولوجيا. تجمع Disrupt بين أفضل رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين وعشاق التكنولوجيا وأكثرهم واعدًا. يشتمل برنامج TechCrunch Disrupt على Startup Alley ومسابقة Startup Battlefield والهاكاثون و Hardware Alley و After Party.

قام كل من Zuckerberg و Benioff و Musk و Kalanick و Mayer و Dorsey والعديد من الشركات الناشئة الناجحة الأخرى بعرض مشاريعهم وأفكارهم في Disrupt قبل وقت طويل من وصولهم إلى وقت كبير وأصبحوا من نجوم التكنولوجيا المشهورين على مستوى العالم. يعد العثور على الشركات الناشئة وإطلاقها في مرحلة مبكرة إحدى المهام الرئيسية لـ TechCrunch Disrupt.

كان TechCrunch Disrupt 2022 هو أول ظهور لمنصة AppMaster بدون كود مع وظيفة إنشاء الكود. أمضى فريق AppMaster ثلاثة أيام في تقديم النظام الأساسي ووظائفه. تجذب تقنية إنشاء الكود الكثير من الاهتمام ولكنها تسبب في نفس الوقت الكثير من عدم الثقة من جانب المتشككين. لاحظ فريق AppMaster بعض المخاوف الرئيسية حول إمكانات عدم وجود رمز والتي تنشأ غالبًا:

لا رمز هو MVP فقط

هذا صحيح بالنسبة لمعظم أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية. في هذه الحالة ، يقف AppMaster منفصلاً. باستخدام منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود ، يمكنك إنشاء تطبيق كامل بسبب وظيفة إنشاء الكود. تحصل على تطبيق حقيقي تمامًا كما هو الحال في النهج التقليدي للتطوير.

جيدة جدا ليكون صحيحا

لقد تطورت صورة رافضة إلى حد ما للأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية في أذهان الشخص العادي: شيء جاهز ، يعتمد على القوالب وبعض القطع الكبيرة. وأيضًا ، عادةً ما تظهر في الذاكرة ، كل أنواع الحرف اليدوية في البرمجة اللغوية العصبية مثل ، قل ما تريد إنشاءه ، وسننشئه. في الواقع ، أنشأ AppMaster أداة حقيقية لإنشاء تطبيقات الخادم والويب والجوال ، وتحتاج إلى العمل قليلاً:

يتيح لك هذا الأسلوب إنشاء حلول من أي تعقيد تقريبًا ، ولكن بشكل أسرع وأفضل ، ولا يوجد أي دين تقني لأن AppMaster يعيد إنشاء التطبيقات في كل مرة - إدارة التعليمات البرمجية المصدر ، والتجميع ، والنشر على AppMaster. كل ما عليك فعله هو ابتكار وتحريك الكتل الذرية.

تتميز الحلول التي لا تحتوي على كود بأداء منخفض ولا قابلية للتوسع

قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة لمعظم الحلول في السوق ، خاصة تلك التي تنشئ MVP s. مع AppMaster ، ذهبنا على الفور إلى الطريق الصحيح وركزنا على بناء تطبيقات حقيقية. نظرًا لحقيقة أننا نقوم بإنشاء تطبيقات خادم بلغة Go ، فإن مستخدمينا يحصلون على نفس الفوائد كما هو الحال في التطوير الكلاسيكي: التجميع المتقاطع لأي نظام تشغيل ومعالج تقريبًا ، وتسريع الأجهزة لعمليات التشفير خارج الصندوق ، والقدرة على التوسع على خوادمنا أو في السحاب باستخدام docker swarm أو k8s أو ببساطة تشغيل نسخ متعددة من تطبيق الخادم خلف الموازن.

بشكل افتراضي ، تستخدم جميع تطبيقات خادم AppMaster أي نظام DBMS متوافق مع Postgres ، مما يعني أن القياس سهل للغاية. كما هو الحال دائمًا ، فإن أفضل طريقة هي وضع كل المنطق ذي الصلة في الواجهة الخلفية لمشروعك ، وفي الواجهة الأمامية وفي تطبيقات الهاتف المحمول ، يجب ألا تترك سوى الحد الأدنى من المنطق اللازم لعرض البيانات وجمعها من المستخدمين. وبالتالي ، مع منصتنا ، كل شيء سريع جدًا ومنتج وقابل للتطوير.

في مرحلة ما ، لا يزال يتعين عليك التبديل إلى التطوير الكلاسيكي

هذا مفهوم خاطئ شائع آخر حول عدم وجود كود حديث مع توليد الكود. لقد فعلنا كل شيء في المنصة لضمان ألا تأتي هذه اللحظة أبدًا. للقيام بذلك ، قمنا بإنشاء كتل منطق الأعمال بطريقة يمكنك أن تجد في قائمتهم جميع الأوامر من أي لغة برمجة: من العمل مع العمليات والمتغيرات الأساسية إلى الوظائف المعقدة للعمل مع المصفوفات والبايتات. ولكن هناك حالات فريدة عندما تحتاج إلى توصيل شبكة عصبية مدربة بمشروعك!

وهنا ، تأتي بنية الخدمات المصغرة للإنقاذ لأنه يمكن إطلاق جميع عمليات الكتابة المخصصة الخاصة بك كخدمة مصغرة بجوار تطبيقات AppMaster. للويب ، يمكنك إضافة كتل من كود JS ؛ لتطبيقات الهاتف المحمول ، أضف SDK. بالنسبة إلى أصعب الحالات ، يمكنك استخدام نهج مختلط عندما تأخذ جزءًا فقط من نظام AppMaster الأساسي (على سبيل المثال ، الواجهة الخلفية) والباقي باستخدام الكود. ومع ذلك ، فإنه يتضح بشكل أسرع وأرخص ، مع عدد أقل من التكرارات والمشاكل المتعلقة بالتغييرات.

TechCrunch Disrupt 2022 ملخص

بالنسبة لفريق AppMaster ، كانت هذه فرصة ممتازة للعثور على عملاء جدد والتعاقد معهم ، وتنظيم المفاوضات مع صناديق الاستثمار ، وإجراء شبكات اتصال ممتازة مع مجتمع بدء تشغيل تكنولوجيا المعلومات الدولي.