TechCrunch Disrupt is de grootste internationale conferentie gewijd aan het debuut van technologische startups, de presentatie van technologieën en een groot aantal toespraken door gerenommeerde sprekers uit de technologie-industrie. Disrupt brengt de beste en meest veelbelovende ondernemers, startups, investeerders en technologiefans samen. TechCrunch Disrupt omvat de Startup Alley, Startup Battlefield competitie, hackathon, Hardware Alley en After Party.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey, en vele andere succesvolle startups hebben hun projecten en ideeën op Disrupt gepresenteerd lang voordat ze het grote werk deden en wereldberoemde techsterren werden. Het vinden en lanceren van startups in een vroeg stadium is een van de belangrijkste taken voor TechCrunch Disrupt.

TechCrunch Disrupt 2022 was het debuut van het AppMaster no-code platform met een code generatie functie. Het AppMaster-team heeft drie dagen lang het platform en de functionaliteit ervan gepresenteerd. Codegeneratietechnologie trekt veel aandacht, maar veroorzaakt tegelijkertijd veel wantrouwen bij sceptici. Het AppMaster team merkte een paar belangrijke zorgen op over de no-code mogelijkheden die het vaakst naar voren komen:

No-code is slechts MVP

Dit geldt voor de meeste no-code tools. In dit geval onderscheidt AppMaster zich. Met het no-code AppMaster-platform kunt u een volwaardige applicatie maken dankzij de codegeneratiefunctie. U krijgt een echte applicatie precies zoals bij de traditionele aanpak van ontwikkeling.

Te mooi om waar te zijn

In de hoofden van leken is een nogal afwijzend beeld ontstaan van no-code tools: iets kant-en-klaars, gebaseerd op sjablonen en wat grote stukken. En ook duiken meestal in het geheugen allerlei NLP-knutsels op als: zeg wat je wilt maken, en wij genereren. In feite heeft AppMaster een echte tool gemaakt om server-, web-, en mobiele applicaties te maken, en je moet een beetje werken:

Datamodellen maken

Maak bedrijfslogica voor de applicatie in de bedrijfsproces-editor

Eindpunten aanmaken en een interface toevoegen

Met deze aanpak kunt u oplossingen maken van bijna elke complexiteit, maar sneller en beter, en er is geen technische schuld omdat AppMaster applicaties elke keer opnieuw genereert - broncodebeheer, compilatie en implementatie op AppMaster. Het enige wat u hoeft te doen is atomaire blokken bedenken en verplaatsen.

No-code oplossingen hebben lage prestaties en geen schaalbaarheid

Dit geldt misschien wel voor de meeste oplossingen op de markt, vooral die welke MVP'smaken. Met AppMaster zijn we meteen de juiste weg ingeslagen en hebben we ons gericht op het bouwen van echte applicaties. Omdat we serverapplicaties genereren in de taal Go, krijgen onze gebruikers alle voordelen die bij klassieke ontwikkeling horen: crosscompilatie voor bijna elk besturingssysteem en elke processor, hardwareversnelling van encryptiebewerkingen out of the box, de mogelijkheid om te schalen op onze servers of in clouds met behulp van docker swarm, k8s, of gewoon meerdere kopieën van de serverapplicatie achter de balancer.

Standaard gebruiken alle AppMaster-serverapplicaties een Postgres-compatibel DBMS, wat betekent dat schalen heel eenvoudig is. Zoals altijd is de beste aanpak om alle relevante logica in de back-end van uw project te plaatsen, en op de front-end en in mobiele toepassingen moet u alleen de minimale logica achterlaten die nodig is om gegevens van gebruikers weer te geven en te verzamelen. Met ons platform is alles dus zeer snel, productief en schaalbaar.

Op een gegeven moment moet je toch overstappen op klassieke ontwikkeling

Dit is een andere populaire misvatting over moderne no-code met codegeneratie. Wij hebben er in het platform alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat zo'n moment nooit komt. Daartoe hebben we business logica blokken zo gemaakt dat u in hun lijst alle commando's uit elke programmeertaal kunt vinden: van het werken met basisbewerkingen en variabelen tot complexe functies voor het werken met arrays en bytes. Maar er zijn unieke gevallen waarin u een getraind neuraal netwerk aan uw project moet koppelen!

En hier komt de microservice-architectuur te hulp, want al uw maatwerk kan als microservice worden gelanceerd naast AppMaster-toepassingen. Voor het web kunt u blokken JS-code toevoegen; voor mobiele toepassingen voegt u SDK toe. Voor de moeilijkste gevallen kun je een hybride aanpak gebruiken, waarbij je slechts een deel van het AppMaster-platform neemt (bijvoorbeeld de backend) en de rest met code doet. En toch blijkt het sneller en goedkoper, met minder iteraties en problemen met wijzigingen.

TechCrunch Disrupt 2022 recapitulatie

Voor het AppMaster-team was dit een uitstekende gelegenheid om nieuwe klanten te vinden en te contracteren, onderhandelingen met investeringsfondsen te organiseren en uitstekend te netwerken met de internationale IT-startupgemeenschap.