TechCrunch Disrupt è la più grande conferenza internazionale dedicata al debutto di startup tecnologiche, alla presentazione di tecnologie e a un gran numero di interventi di rinomati relatori del settore tecnologico. Disrupt riunisce i migliori e più promettenti imprenditori, startup, investitori e appassionati di tecnologia. TechCrunch Disrupt comprende la Startup Alley, la competizione Startup Battlefield, l'hackathon, la Hardware Alley e l'After Party.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey e molte altre startup di successo hanno presentato i loro progetti e le loro idee al Disrupt molto prima di raggiungere il successo e diventare star tecnologiche di fama mondiale. Trovare e lanciare startup in fase iniziale è uno dei compiti principali di TechCrunch Disrupt.

Il TechCrunch Disrupt 2022 ha visto il debutto della piattaforma no-code AppMaster con una funzione di generazione di codice. Il team di AppMaster ha trascorso tre giorni a presentare la piattaforma e le sue funzionalità. La tecnologia di generazione del codice attira molta attenzione, ma allo stesso tempo provoca molta diffidenza da parte degli scettici. Il team di AppMaster ha rilevato alcune preoccupazioni chiave sulle funzionalità no-code che si presentano più spesso:

Il no-code è solo MVP

Questo è vero per la maggior parte degli strumenti no-code. In questo caso, AppMaster si distingue. Con la piattaforma no-code AppMaster, è possibile creare un'applicazione completa grazie alla funzione di generazione del codice. Si ottiene un'applicazione reale esattamente come nell'approccio tradizionale allo sviluppo.

Troppo bello per essere vero

Nella mente dei non addetti ai lavori si è sviluppata un'immagine piuttosto sprezzante degli strumenti no-code: qualcosa di già pronto, basato su modelli e su alcuni pezzi grossi. E inoltre, di solito, spuntano fuori dalla memoria tutti i tipi di mestieri della PNL, come dire cosa si vuole creare, e noi lo genereremo. In realtà, AppMaster ha creato un vero e proprio strumento per creare applicazioni server, web e mobili, e bisogna lavorarci un po':

Questo approccio consente di creare soluzioni di qualsiasi complessità, ma in modo più veloce e migliore, senza alcun debito tecnico perché AppMaster rigenera le applicazioni ogni volta: gestione del codice sorgente, compilazione e distribuzione su AppMaster. Tutto ciò che dovete fare è inventare e spostare i blocchi atomici.

Le soluzioni no-code hanno basse prestazioni e nessuna scalabilità

Questo può essere vero per la maggior parte delle soluzioni presenti sul mercato, soprattutto per quelle che creano MVP. Con AppMaster, abbiamo immediatamente imboccato la strada giusta e ci siamo concentrati sulla creazione di applicazioni reali. Grazie al fatto che generiamo applicazioni server in linguaggio Go, i nostri utenti ottengono tutti gli stessi vantaggi dello sviluppo classico: compilazione incrociata per quasi tutti i sistemi operativi e processori, accelerazione hardware delle operazioni di crittografia, possibilità di scalare sui nostri server o su cloud utilizzando docker swarm, k8s o semplicemente eseguendo più copie dell'applicazione server dietro il balancer.

Per impostazione predefinita, tutte le applicazioni server di AppMaster utilizzano qualsiasi DBMS compatibile con Postgres, il che significa che scalare è molto semplice. Come sempre, l'approccio migliore è quello di inserire tutta la logica pertinente nel back-end del progetto, mentre sul front-end e nelle applicazioni mobili si dovrebbe lasciare solo la logica minima necessaria per visualizzare e raccogliere i dati dagli utenti. Con la nostra piattaforma, quindi, tutto è molto veloce, produttivo e scalabile.

A un certo punto, si dovrà comunque passare allo sviluppo classico

Questa è un'altra idea sbagliata molto diffusa sul moderno no-code con generazione di codice. Abbiamo fatto tutto il possibile nella piattaforma per garantire che questo momento non arrivi mai. A tale scopo, abbiamo creato blocchi di logica aziendale in modo tale che nel loro elenco si possano trovare tutti i comandi di qualsiasi linguaggio di programmazione: dal lavoro con le operazioni e le variabili di base alle funzioni complesse per lavorare con array e byte. Ma ci sono casi particolari in cui è necessario collegare una rete neurale addestrata al proprio progetto!

In questo caso, l'architettura a microservizi viene in soccorso, perché tutta la vostra scrittura personalizzata può essere lanciata come microservizio accanto alle applicazioni AppMaster. Per il web, è possibile aggiungere blocchi di codice JS; per le applicazioni mobili, aggiungere l'SDK. Per i casi più difficili, si può usare un approccio ibrido, quando si prende solo una parte della piattaforma AppMaster (ad esempio, il backend) e si fa il resto con il codice. Il risultato è comunque più veloce ed economico, con meno iterazioni e problemi di modifica.

Riassunto di TechCrunch Disrupt 2022

Per il team di AppMaster è stata un'ottima occasione per trovare e stipulare contratti con nuovi clienti, organizzare trattative con fondi di investimento e condurre un eccellente networking con la comunità internazionale delle startup IT.