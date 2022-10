TechCrunch Disrupt ist die größte internationale Konferenz, die dem Debüt von Technologie-Start-ups, der Präsentation von Technologien und einer Vielzahl von Vorträgen renommierter Redner aus der Technologiebranche gewidmet ist. Die Disrupt bringt die besten und vielversprechendsten Unternehmer, Startups, Investoren und Technologiefans zusammen. Die TechCrunch Disrupt umfasst die Startup Alley, den Startup Battlefield Wettbewerb, den Hackathon, die Hardware Alley und die After Party.

Zuckerberg, Benioff, Musk, Kalanick, Mayer, Dorsey und viele andere erfolgreiche Startups haben ihre Projekte und Ideen auf der Disrupt vorgestellt, lange bevor sie den großen Durchbruch schafften und zu weltbekannten Tech-Stars wurden. Eine der Hauptaufgaben von TechCrunch Disrupt ist es, Startups in einem frühen Stadium zu finden und zu fördern.

TechCrunch Disrupt 2022 war das Debüt der No-Code-Plattform AppMaster mit einer Code-Generierungsfunktion. Das AppMaster-Team verbrachte drei Tage damit, die Plattform und ihre Funktionen zu präsentieren. Die Technologie der Codegenerierung erregt viel Aufmerksamkeit, ruft aber gleichzeitig viel Misstrauen bei Skeptikern hervor. Das AppMaster-Team hat einige zentrale Bedenken gegen die No-Code-Funktionen festgestellt, die am häufigsten aufkommen:

No-Code ist nur MVP

Dies trifft auf die meisten No-Code-Tools zu. In diesem Fall hebt sich AppMaster ab. Mit der No-Code-Plattform AppMaster können Sie dank der Codegenerierungsfunktion eine vollwertige Anwendung erstellen. Sie erhalten eine echte Anwendung, genau wie beim traditionellen Entwicklungsansatz.

Zu schön, um wahr zu sein

In den Köpfen der Laien hat sich ein eher ablehnendes Bild von No-Code-Tools entwickelt: etwas Fertiges, das auf Vorlagen und einigen großen Teilen basiert. Außerdem tauchen in der Regel alle möglichen NLP-Methoden im Gedächtnis auf, wie z. B. "Sagen Sie uns, was Sie erstellen möchten, und wir werden es generieren". In der Tat hat AppMaster ein echtes Werkzeug geschaffen, mit dem Sie Server-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können, und Sie müssen ein wenig arbeiten:

Datenmodelle erstellen

Erstellen Sie die Geschäftslogik der Anwendung im Geschäftsprozess-Editor

Erstellen Sie Endpunkte und fügen Sie eine Schnittstelle hinzu

Mit diesem Ansatz können Sie Lösungen von fast beliebiger Komplexität erstellen, aber schneller und besser, und es gibt keine technischen Schulden, weil AppMaster Anwendungen jedes Mal neu generiert - Quellcodeverwaltung, Kompilierung und Bereitstellung mit AppMaster. Alles, was Sie tun müssen, ist atomare Blöcke zu erfinden und zu verschieben.

Codefreie Lösungen haben eine geringe Leistung und sind nicht skalierbar

Dies mag für die meisten Lösungen auf dem Markt gelten, insbesondere für solche, die MVPserstellen. Mit AppMaster sind wir sofort den richtigen Weg gegangen und haben uns auf die Erstellung echter Anwendungen konzentriert. Da wir Serveranwendungen in der Sprache Go generieren, erhalten unsere Nutzer alle Vorteile der klassischen Entwicklung: Cross-Compilation für fast jedes Betriebssystem und jeden Prozessor, Hardware-Beschleunigung von Verschlüsselungsoperationen out of the box, die Möglichkeit der Skalierung auf unseren Servern oder in Clouds mit Hilfe von Docker Swarm, k8s oder einfach durch den Betrieb mehrerer Kopien der Serveranwendung hinter dem Balancer.

Standardmäßig verwenden alle AppMaster-Serveranwendungen ein Postgres-kompatibles DBMS, was bedeutet, dass die Skalierung sehr einfach ist. Wie immer ist es am besten, die gesamte relevante Logik in das Backend Ihres Projekts zu packen und im Frontend und in mobilen Anwendungen nur das Minimum an Logik zu belassen, das für die Anzeige und das Sammeln von Daten von den Benutzern notwendig ist. Mit unserer Plattform ist also alles sehr schnell, produktiv und skalierbar.

Irgendwann muss man doch auf die klassische Entwicklung umsteigen

Dies ist ein weiteres beliebtes Missverständnis über modernes No-Code mit Codegenerierung. Wir haben in der Plattform alles getan, um sicherzustellen, dass ein solcher Moment nie eintritt. Zu diesem Zweck haben wir die Geschäftslogikblöcke so gestaltet, dass Sie in ihrer Liste alle Befehle aus jeder Programmiersprache finden: von der Arbeit mit grundlegenden Operationen und Variablen bis hin zu komplexen Funktionen für die Arbeit mit Arrays und Bytes. Aber es gibt einzigartige Fälle, in denen Sie ein trainiertes neuronales Netz mit Ihrem Projekt verbinden müssen!

Und hier kommt die Microservice-Architektur zur Rettung, denn alle Ihre benutzerdefinierten Texte können als Microservice neben den AppMaster-Anwendungen gestartet werden. Für das Web können Sie JS-Codeblöcke hinzufügen; für mobile Anwendungen fügen Sie SDK hinzu. In den schwierigsten Fällen können Sie einen hybriden Ansatz verwenden, bei dem Sie nur einen Teil der AppMaster-Plattform (z. B. das Backend) verwenden und den Rest mit Code erledigen. Und trotzdem geht es schneller und billiger, mit weniger Iterationen und Problemen bei Änderungen.

Zusammenfassung der TechCrunch Disrupt 2022

Für das AppMaster-Team war dies eine hervorragende Gelegenheit, neue Kunden zu finden und mit ihnen Verträge abzuschließen, Verhandlungen mit Investmentfonds zu führen und ausgezeichnete Kontakte zur internationalen IT-Startup-Community zu knüpfen.