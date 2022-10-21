TechCrunch Disrupt是最大的国际会议，致力于科技初创企业的首次亮相、技术展示以及科技行业知名人士的大量演讲。Disrupt汇集了最优秀和最有前途的企业家、创业公司、投资者和技术爱好者。TechCrunch Disrupt包括初创企业巷、初创企业战场竞赛、黑客马拉松、硬件巷和After Party。

扎克伯格、贝尼奥夫、马斯克、卡兰尼克、梅耶尔、多尔西以及其他许多成功的初创企业，早在他们大红大紫、成为世界闻名的科技明星之前，就已经在Disrupt投出了他们的项目和想法。在早期阶段寻找和推出创业公司是TechCrunch Disrupt的主要任务之一。

2022年的TechCrunch Disrupt是具有代码生成功能的AppMaster无代码平台的首次亮相。AppMaster团队用三天时间介绍了该平台及其功能。代码生成技术吸引了很多人的注意，但同时也引起了怀疑论者的很多不信任。AppMaster团队注意到最常出现的关于无代码功能的几个关键问题。

无代码只是MVP

这对大多数无代码工具来说都是如此。在这种情况下，AppMaster脱颖而出。通过无代码的AppMaster平台，由于代码生成功能，你可以创建一个成熟的应用程序。你得到一个真正的应用程序，与传统的开发方式完全一样。

好得不像真的

在外行人的心目中，对无代码工具已经形成了一个相当轻视的形象：一些现成的、基于模板和一些大件的东西。还有，通常会在记忆中冒出各种NLP手艺，比如，说你想创造什么，我们就会生成。事实上，AppMaster已经创建了一个真正的工具，在其中创建服务器、网络和移动应用程序，你需要工作一下。

创建数据模型

在业务流程编辑器中创建应用程序的业务逻辑

创建端点并添加一个接口

这种方法允许你创建几乎任何复杂的解决方案，但更快、更好，而且没有技术债务，因为AppMaster每次都会重新生成应用程序--源代码管理、编译和部署在AppMaster上。你所要做的就是发明和移动原子块。

无代码解决方案的性能低，没有可扩展性

这很可能是市场上大多数解决方案的真实情况，特别是那些创建MVP的解决方案。有了AppMaster，我们立即走对了路，专注于构建真正的应用程序。由于我们用Go语言生成服务器应用程序，我们的用户得到了所有与经典开发相同的好处：几乎所有操作系统和处理器的交叉编译，开箱即用的加密操作的硬件加速，在我们的服务器上或使用docker swarm、k8s或简单地在平衡器后面运行服务器应用程序的多个副本的云端扩展能力。

默认情况下，所有AppMaster服务器应用程序使用任何与Postgres兼容的DBMS，这意味着扩展是非常容易的。一如既往，最好的方法是把所有相关的逻辑放在项目的后台，而在前端和移动应用程序中，你应该只留下显示和收集用户数据所需的最小逻辑。因此，在我们的平台上，一切都非常快速，富有成效，而且可以扩展。

在某些时候，你仍然要转到经典的开发中去

这是另一个关于现代无代码与代码生成的流行误解。我们已经在平台上做了一切，以确保这样的时刻永远不会到来。为此，我们以这样的方式创建了商业逻辑块，你可以在它们的列表中找到任何编程语言的所有命令：从处理基本操作和变量到处理数组和字节的复杂函数。但在一些特殊情况下，你需要将训练有素的神经网络连接到你的项目中去！这时，微服务架构就会出现。

而在这里，微服务架构来拯救你，因为你所有的定制写作都可以作为AppMaster应用程序旁边的微服务来启动。对于网络，你可以添加JS代码块；对于移动应用程序，添加SDK。对于最困难的情况，你可以使用混合方法，当你只采取AppMaster平台的一部分（例如，后端），其余的用代码完成。而且，结果还是更快，更便宜，更少的迭代和变化的问题。

TechCrunch Disrupt 2022回顾

对于AppMaster团队来说，这是一个寻找新客户并与之签约的绝佳机会，组织了与投资基金的谈判，并与国际IT创业社区进行了出色的交流。