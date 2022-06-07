Современная технологическая отрасль в последнее время переживает стремительную цифровую трансформацию. Термин "цифровая трансформация" - это "всеобъемлющая" фраза, которая относится к использованию новых и развивающихся цифровых технологий для улучшения функционирования организации. Цифровая трансформация становится все более важной для предприятий, работающих в современном быстро меняющемся мире.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятиям приходится адаптироваться к меняющемуся технологическому климату, еще более быстрыми темпами внедряя цифровые преобразования в технологической отрасли. Это привело к оперативным изменениям в повседневных функциях и процессах организаций на всех уровнях. Цифровая трансформация повлияла на то, насколько хорошо компании взаимодействуют со своими клиентами, на эффективность их логистики, производственных процессов, каналов продаж и даже маркетинга!

Изменение маркетинга с помощью инструментов No Code и Low Code



Цифровая трансформация также способствовала развитию движения low-code/no-code на протяжении многих лет. На самом деле, наибольшее влияние она оказала в области маркетинга. Движение low-code/no-code упростило необходимую функцию бизнес-маркетинга, сократив потребность в разработке программного обеспечения и специалистах по кодированию. Вместо этого были созданы инструменты с низким кодом, позволяющие пользователям без опыта кодирования быстрее предоставлять готовые программные решения для маркетинга.

Популярные инструменты с низким кодом, ставшие популярными среди маркетологов, - это Salesforce, Wix и Canva. Эти инструменты low-code были в авангарде движения low-code/no-code в качестве инструмента разработки для тех, кто не занимается кодированием. Еще более простым программным обеспечением являются инструменты no-code, которые позволяют маркетологам разрабатывать бизнес-приложения без технических знаний. Эти инструменты no-code не требуют от разработчиков программирования программного обеспечения.

Что такое маркетинг без кода?



Инструменты разработки программного обеспечения No-Code помогают маркетологам без опыта кодирования создавать мобильные приложения и решения для своего бизнеса. Инструменты No-code выровняли цифровое "игровое поле" и облегчили бизнесу быструю адаптацию к изменениям. В результате навыки создания гибких технологических решений для бизнеса перешли из рук разработчиков программного обеспечения в руки команд цифрового маркетинга.





Более упрощенный процесс разработки маркетинговых приложений позволил появиться "гражданскому разработчику". Благодаря интуитивно понятной платформе маркетинг без кода позволит организациям создавать бизнес-приложения и мобильные технологические решения, не обладая практически никакими техническими знаниями. Для цифрового маркетинга (гражданских разработчиков) нет необходимости писать код для создания программных приложений. В результате маркетинговые процессы в бизнесе становятся более гибкими, экономически эффективными и эластичными. Цифровой маркетинг без кода также предоставляет компаниям ценные данные о впечатлениях клиентов от использования их новейших цифровых продуктов и услуг.

Что такое подход No-Code?



Подход no-code возвращает внимание к рабочим процессам команды и опыту клиентов, делая акцент на потребностях пользователей программного обеспечения. Благодаря использованию интуитивно понятных программных приложений, инструменты no-code позволяют бизнесу получить большую автономию над своими операциями. Подход no-code к разработке приложений централизует базу знаний внутри компании, поэтому нет необходимости передавать кодирование на аутсорсинг или привлекать внешних разработчиков.

Цифровые маркетологи имеют под рукой необходимые инструменты no-code для создания контента, необходимого для продвижения их бизнеса. Вместо целой команды преданных разработчиков программного обеспечения, подход no-code опирается на технологическое решение, которым цифровой маркетолог может легко манипулировать.

Почему No-Code становится популярным?



Экономически эффективный



Разработка без кода снижает общие затраты на ведение бизнеса. Компании могут приобрести простые инструменты no-code для своих нужд цифрового маркетинга, не нанимая дорогостоящую команду разработчиков для кодирования. Цифровые маркетологи, использующие инструменты low-code no-code для создания бизнес-приложений, существенно сокращают расходы, связанные с дополнительным штатом сотрудников и наймом персонала.

Более быстрый оборот



Для маркетинговых команд разработка с использованием инструментов low-code no-code облегчает изменения в бизнесе так, как никогда раньше! Раньше кодированием и разработкой программного обеспечения занималась команда айтишников, и на это уходило много времени. Теперь инструменты и платформы low-code no-code предоставляют маркетологам гибкий процесс разработки приложений, который помогает бизнесу быстро перестраиваться в соответствии с меняющимися потребностями клиентов.

Точная отчетность



Программное обеспечение Low-code, no-code также предоставляет точные данные и подробные инструменты отчетности. Это позволяет получить жизненно важную обратную связь и понять эффективность рабочих процессов, производительность и реакцию клиентов. Эти данные позволяют предприятиям быстро адаптироваться, чтобы оставаться максимально конкурентоспособными.

Простота настройки



Инструменты с низким кодом и без кода повышают удобство работы пользователей на каждом уровне процесса бизнес-маркетинга. Не требуя кодирования, эти инструменты облегчают относительно простую настройку функций любого цифрового маркетингового приложения. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и предустановленным шаблонам, цифровые маркетологи могут создавать приложения, отвечающие потребностям пользователей.

Упрощенный процесс



Инструменты Low-code, no-code упрощают, автоматизируют и оптимизируют рабочий процесс маркетинговых команд. Эти автоматизированные рабочие процессы значительно облегчают цифровым маркетологам слаженную и эффективную работу над несколькими проектами одновременно. Технологические решения No-code снижают потребность в кодировании или навыках разработчика. В результате команды цифровых маркетологов могут сосредоточиться на своих основных операциях с максимальной эффективностью на благо бизнеса.

Насколько быстрее No-Code?



Существует множество преимуществ использования инструментов no-code для разработки программного обеспечения и приложений. Решения без кодирования набирают популярность и используются предприятиями как лучшее решение для сохранения конкурентоспособности на рынке. Бескодовая разработка значительно быстрее, чем традиционный процесс передачи кодирования приложений на аутсорсинг другой команде.

При использовании инструментов no-code время разработки программных решений сокращается, поскольку нет необходимости в фактическом кодировании. Даже старые традиционные компании быстро внедрили инструменты no-code в свой цифровой маркетинг и отметили улучшение качества обслуживания клиентов. Основываясь на их многочисленных преимуществах, многие традиционные компании считают, что инновации no-code - это путь в будущее.

Каковы недостатки No-Code?



Вопросы безопасности

Тот факт, что инструменты no-code не требуют практически никаких знаний по кодированию, удобен для пользователей. Однако, поскольку они созданы для того, чтобы быть доступными всем пользователям, включая всех сотрудников команды цифрового маркетинга компании, это оставляет некоторые сомнения в безопасности данных. Недобросовестные хакеры или неосторожные люди в маркетинговой команде могут поделиться частными данными, манипулировать настройками или заблокировать доступ к приложению другим пользователям команды. Усовершенствованные средства защиты данных являются ключевой особенностью приложений, прошедших тщательное тестирование и кодирование разработчиками программного обеспечения. Однако некодирующие программные инструменты полагаются на визуальную среду и зачастую являются более простыми и легкими для проникновения. Маркетологи полагаются на некодирующие инструменты из-за их удобства и простоты, поэтому они жертвуют некоторым уровнем безопасности в этом процессе.

Снижение автономности

Инструменты no-code позволяют компаниям создавать приложения, не прибегая к помощи специалистов по кодированию из маркетинговых групп и других отделов. Однако программные инструменты, которые используют маркетинговые команды, могут быть отличным решением без кодирования, но с определенными ограничениями. Если в некодирую платформу или инструмент будут внесены изменения в кодировку, программное обеспечение или условия использования со стороны первоначальных разработчиков, предприятия окажутся в их власти. Аналогично, если некодирующее программное обеспечение устареет, предприятия будут вынуждены искать альтернативные решения и начинать все процессы заново. Кроме того, если инструмент без кодирования внезапно добавит непомерную плату за доступ к определенным функциям приложения, рабочий процесс или маркетинговая стратегия предприятия могут быть нарушены.

Каковы ограничения No-Code?



Проблемы масштабируемости

Инструменты разработки маркетинговых приложений No-code полагаются на простые визуальные среды кодирования вместо текстовых платформ кодирования. Поскольку кодирование уже создано внешними разработчиками и представлено в виде шаблонного технологического решения, это создает проблемы с настройкой в долгосрочной перспективе. Приложения No-code лучше всего работают для простых программных приложений и менее гибкие для более сложных функций программного обеспечения.

Сложно дифференцировать

Простота доступности инструментов no-code позволяет любому человеку, имеющему достаточно денег, иметь такой же доступ к маркетинговым инструментам, как и ваш бизнес. Это также означает, что приложения, созданные с использованием предустановленных шаблонов этих некодирующих платформ, могут выглядеть так же, как и приложения ваших конкурентов!

К счастью, существуют такие решения, как AppMaster, которые не ограничены в масштабируемости. AppMaster не связывает вас; в отличие от других платформ, вы всегда можете взять свой исходный код. С AppMaster вы так же защищены от уязвимостей, как и при классической разработке. Это больше, чем разработка без кода AppMaster - это генерация кода с помощью искусственного интеллекта, которая имитирует работу команды разработчиков; вы получаете тот же результат за меньшие деньги и в десять раз быстрее.

Заключение

Несмотря на эти ограничения, инструменты no-code изменили то, как компании продвигают свои продукты и услуги на рынке. Эти инструменты также помогают оптимизировать рабочий процесс маркетинговых команд, минимизируя зависимость от кодирования или разработчиков программного обеспечения. Они автоматизируют процессы и экономят ценные маркетинговые ресурсы, такие как время, энергия и деньги. Независимо от размера и масштаба вашего бизнеса, эти инструменты могут помочь вашему предприятию стать частью всемирной цифровой трансформации! Наша команда консультантов по технологиям low-code no-code поможет вам выбрать лучшие решения для вашего бизнеса! Мы будем рады запланировать консультацию с вами!