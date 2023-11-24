Как создать собственный ChatGPT с помощью OpenAI GPT Builder

ChatGPT , созданный на основе мощного семейства GPT (Generative Pretrained Transformer) OpenAI, представляет собой современную модель диалогового ИИ, способную давать человеческие ответы на различные вопросы и задачи. Он широко использовался в различных приложениях, таких как чат-боты , системы поддержки клиентов и создание контента, причем его основной целью было взаимодействие с пользователями на естественном языке. Благодаря своей замечательной способности генерировать реалистичные и актуальные текстовые ответы ChatGPT стал неотъемлемой частью многих современных систем искусственного интеллекта.

Чтобы создать собственный ChatGPT, отвечающий конкретным требованиям вашего проекта, настройте предварительно обученную модель на наборе данных, который соответствует интересующей вас области. Это позволяет модели изучать нюансы целевой области и генерировать ответы, которые более точно соответствуют желаемому опыту общения с ИИ.

Обзор GPT Builder от OpenAI

GPT Builder от OpenAI — это инструмент, который позволяет вам создавать собственные экземпляры ChatGPT с упором на уникальные потребности вашего приложения. Используя мощную модель GPT, GPT Builder помогает вам точно настроить исходную модель на выбранном вами наборе данных, обеспечивая оптимизированный диалоговый опыт искусственного интеллекта, специально адаптированный для вашего проекта.

GPT Builder упрощает настройку моделей ChatGPT, предоставляя простую в использовании платформу для обработки наборов данных, обучения, оценки и развертывания моделей. Это позволяет вам экспериментировать с конфигурациями и выполнять необходимые корректировки для достижения желаемого результата или баланса производительности модели и ограничений ресурсов.

Источник изображения: The Verge

Настройка среды разработки

Прежде чем создавать собственный ChatGPT, крайне важно настроить правильную среду разработки. Для этого потребуются определенные конфигурации оборудования и программного обеспечения:

Требования к оборудованию

Мощный компьютер с многоядерным процессором и достаточным объемом оперативной памяти (минимум 32 ГБ).

Графический процессор NVIDIA с поддержкой CUDA и видеопамятью не менее 12 ГБ для эффективного обучения и точной настройки модели. Для работы с более крупными моделями могут потребоваться более мощные графические процессоры или даже установки с несколькими графическими процессорами.

Требования к программному обеспечению

Установите в свою систему следующие программные компоненты:

Python 3.7 или выше. Обязательно установите версию, соответствующую вашей операционной системе.

Установка библиотеки TensorFlow (версия 2.x) с поддержкой графического процессора. TensorFlow — это популярная библиотека машинного обучения с открытым исходным кодом, которая предоставляет комплексную экосистему для работы с моделями на основе GPT.

Библиотека ОпенАИ. Этот пакет Python позволяет вам легко и просто получать доступ к моделям и API GPT OpenAI и использовать их.

Другие необходимые библиотеки Python, такие как Numpy, Pandas и запросы, необходимые для манипулирования, обработки и вызовов API данных.

После того, как ваша среда разработки настроена, вы можете начать создавать свой собственный экземпляр ChatGPT с помощью OpenAI GPT Builder. В следующих разделах мы познакомим вас с шагами, необходимыми для выбора и подготовки набора данных, построения и точной настройки модели, тестирования и оценки ее производительности, а также ее развертывания для практических приложений.

Выбор и подготовка набора данных

Успех вашей пользовательской модели ChatGPT во многом зависит от качества и разнообразия набора данных, используемого в процессе тонкой настройки. Выбрав правильный набор данных, вы можете создать модель, отвечающую вашим конкретным требованиям и обеспечивающую желаемый уровень производительности. Ниже приведены шаги, которые помогут вам выбрать и подготовить набор данных для обучения вашей пользовательской модели ChatGPT.

Выберите правильный набор разговорных данных

Первым шагом является определение подходящего набора диалоговых данных, который соответствует целям вашего проекта. Существует несколько вариантов выбора набора данных:

Существующие наборы данных. Вы можете обучать свою модель, используя общедоступные наборы диалоговых данных, такие как корпус диалогов фильмов Корнелла, набор данных Persona-Chat или набор данных ответов на вопросы Стэнфорда (SQuAD).

Вы можете обучать свою модель, используя общедоступные наборы диалоговых данных, такие как корпус диалогов фильмов Корнелла, набор данных Persona-Chat или набор данных ответов на вопросы Стэнфорда (SQuAD). Пользовательские наборы данных. Кроме того, вы можете создать собственный набор данных, соответствующий вашему домену или варианту использования. Рассмотрите возможность сбора разговоров из журналов чатов службы поддержки клиентов, интервью или любого другого контекста, который соответствует целям вашей модели. При создании таких наборов данных убедитесь, что данные анонимизированы и получили надлежащее согласие, чтобы избежать проблем конфиденциальности и этики.

Кроме того, вы можете создать собственный набор данных, соответствующий вашему домену или варианту использования. Рассмотрите возможность сбора разговоров из журналов чатов службы поддержки клиентов, интервью или любого другого контекста, который соответствует целям вашей модели. При создании таких наборов данных убедитесь, что данные анонимизированы и получили надлежащее согласие, чтобы избежать проблем конфиденциальности и этики. Комбинация наборов данных. Вы также можете комбинировать стандартные и пользовательские наборы данных, чтобы создать более богатый и разнообразный набор диалогов для обучения вашей модели.

Очистка и предварительная обработка набора данных

Прежде чем передавать набор данных в вашу пользовательскую модель ChatGPT, крайне важно очистить и предварительно обработать данные. Этот процесс состоит из нескольких этапов, среди которых:

Удаление ненужного контента или шумов, таких как реклама или специальные символы.

Исправление грамматических и орфографических ошибок, которые могут запутать модель во время обучения.

Преобразование текстов в нижний регистр для обеспечения единообразия.

Токенизация вашего набора данных, преобразование его в формат, понятный модели (например, разделение предложений на слова или подслова).

Отформатируйте данные обучения

После очистки и предварительной обработки вам необходимо отформатировать набор данных в соответствии с требованиями OpenAI GPT Builder. Обычно модели на основе чата требуют, чтобы разговор был форматирован как последовательность чередующихся высказываний пользователя и ответов модели. Каждая пара утверждения и ответа должна быть четко обозначена, а для обозначения начала и конца предложения или разговора следует использовать специальные жетоны. Например, если ваш набор данных содержит диалог между пользователем (U) и моделью (M), вы можете отформатировать его следующим образом: ``` { "dialog": [ {"role": "user, {"role" : "ассистент, {"роль": "пользователь, {"роль": "ассистент] } ```

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Выбрав правильный набор данных, очистив и предварительно обработав его, а также отформатировав в соответствии с требованиями модели, вы можете создать прочную основу для создания мощной и точной пользовательской модели ChatGPT.

Создание и точная настройка вашей пользовательской модели

После того, как вы подготовили набор данных, следующим шагом будет создание и тонкая настройка вашего пользовательского ChatGPT с помощью OpenAI GPT Builder. Следующие шаги описывают процесс построения модели и ее точной настройки:

Инициализируйте свою модель

Начните с инициализации модели GPT с помощью GPT Builder от OpenAI. Вы можете выбирать между различными размерами моделей GPT, такими как GPT-3 , GPT-2 или даже моделью GPT меньшего размера, в зависимости от ваших требований к производительности и ресурсам.

Загрузите предварительно обученные веса модели

Загрузите предварительно обученные веса модели из модели OpenAI GPT. Эти веса были обучены на миллиардах вводимых текстовых данных и являются хорошей отправной точкой для вашей пользовательской модели.

Подготовьте настройку обучения

Прежде чем настраивать пользовательскую модель ChatGPT, настройте среду обучения, указав необходимые параметры обучения и гиперпараметры, такие как:

Размер пакета: количество обучающих примеров, используемых для каждого обновления весов модели.

количество обучающих примеров, используемых для каждого обновления весов модели. Скорость обучения: размер шага, используемый для оптимизации весов модели.

размер шага, используемый для оптимизации весов модели. Количество эпох: количество раз, когда цикл обучения проходит через весь набор данных.

Точная настройка вашей пользовательской модели

Подготовив настройку обучения, настройте свою собственную модель ChatGPT на основе подготовленного набора данных с помощью GPT Builder. Этот процесс обновляет веса модели на основе шаблонов в вашем наборе данных, адаптируя ChatGPT к вашему конкретному сценарию использования.

Итерация и оптимизация

Точная настройка модели ChatGPT — это итеративный процесс. Отслеживайте показатели производительности вашей модели, такие как недоумение или потери, и при необходимости корректируйте гиперпараметры. Возможно, вам придется поэкспериментировать с разными скоростями обучения и размерами пакетов или даже по-другому предварительно обработать набор данных, чтобы добиться лучших результатов.

Создав и настроив собственную модель ChatGPT, вы можете создать диалоговую модель искусственного интеллекта, которая будет предоставлять вашим пользователям высокорелевантные и точные ответы с учетом специфики предметной области.

Тестирование и оценка модели

После создания и точной настройки вашей пользовательской модели ChatGPT решающее значение имеет тестирование и оценка ее производительности. Это гарантирует, что модель дает высококачественные ответы и соответствует целям вашего проекта. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы протестировать и оценить свою модель:

Используйте метрики оценки

Метрики количественной оценки, такие как BLEU, ROUGE или METEOR, можно использовать для оценки качества ответов, сгенерированных вашей моделью. Эти метрики сравнивают сходство между ответами вашей модели и эталонными ответами, созданными человеком. Хотя эти показатели полезны для оценки эффективности вашей модели, они не всегда могут отражать нюансы и контекстную значимость ответов.

Проведите тестирование в реальных условиях

Развертывание вашей пользовательской модели ChatGPT в контролируемой среде может дать ценную информацию о ее реальной производительности. Взаимодействуйте с моделью, задавайте различные вопросы, утверждения или сценарии и анализируйте качество, актуальность и точность ее ответов.

Выполнение оценок вручную

Иногда ручная оценка экспертами в предметной области или целевыми пользователями может дать ценную информацию о производительности модели. Эти оценки могут помочь вам обнаружить любые несоответствия, которые могли быть упущены автоматическими метриками. Это также может пролить свет на области, которые нуждаются в дальнейшем улучшении или доработке.

Итерация и оптимизация

Основываясь на отзывах и результатах, полученных на этапе тестирования и оценки, повторите свою пользовательскую модель ChatGPT, при необходимости корректируя настройки обучения, набор данных или параметры обучения. Помните, что создание высокопроизводительной пользовательской модели ChatGPT требует непрерывных итераций и оптимизаций.

Тщательно тестируя, оценивая и совершенствуя свою модель, вы можете гарантировать, что она точно соответствует вашим требованиям и обеспечивает исключительные возможности общения для ваших пользователей. А если вы планируете интегрировать свой собственный ChatGPT в свои программные решения, такие платформы, как AppMaster , облегчат это благодаря своим удобным no-code интерфейсам.

Развертывание пользовательского ChatGPT

После создания и точной настройки вашей пользовательской модели ChatGPT важно эффективно развернуть ее, чтобы пользователи могли получить к ней доступ и взаимодействовать с ней. Выполните следующие действия, чтобы развернуть собственную модель ChatGPT:

Выберите среду хостинга. Вы можете разместить свою модель на локальном сервере или в облаке, используя такие сервисы, как Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) или Microsoft Azure . При выборе среды хостинга учитывайте требования вашего проекта, потребности в масштабируемости и бюджет. Настройте сервер: создайте и настройте серверную среду для запуска вашего пользовательского ChatGPT. Это часто включает в себя установку необходимых зависимостей программного обеспечения, настройку сервера с правильными конфигурациями и защиту сервера с помощью механизмов аутентификации и шифрования. Загрузите модель. Перенесите свою пользовательскую модель ChatGPT в выбранную среду хостинга либо по защищенному протоколу передачи файлов (SFTP), либо с помощью службы хранения объектов облачного провайдера (например, Google Cloud Storage, Amazon S3 или Azure Blob Storage). Предоставьте модель через API: создайте API для обработки запросов пользователей и получения ответов от модели. Этого можно достичь с помощью стандартных платформ, таких как FastAPI, Django или Flask для приложений на основе Python. Прежде чем продолжить, протестируйте функциональность API, чтобы обеспечить правильную интеграцию. Мониторинг производительности. Регулярно отслеживайте производительность вашей модели, использование ресурсов и время безотказной работы с помощью инструментов мониторинга сервера и пользовательских сценариев. Настройте оповещения, чтобы уведомлять вас о таких проблемах, как чрезмерное потребление ресурсов, сбои в обслуживании или аномалии в поведении модели. Обслуживание и обновления. Убедитесь, что ваша серверная среда и реализации модели обновлены, периодически обновляя зависимости программного обеспечения, исправления безопасности и регулярно оптимизируя пользовательскую модель ChatGPT на основе отзывов пользователей и данных о производительности.

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Интеграция модели с внешними приложениями

После того как ваш пользовательский ChatGPT будет развернут и доступен через API, вы сможете интегрировать его с внешними приложениями, такими как чат-боты, системы поддержки клиентов или платформы управления контентом. Вот несколько советов по интеграции вашего пользовательского ChatGPT во внешние приложения:

Используйте существующие архитектуры плагинов. Многие внешние приложения предоставляют возможности плагинов для расширения их функциональности. Разработайте собственные плагины для этих платформ, которые взаимодействуют с вашим пользовательским API ChatGPT, чтобы обеспечить плавную интеграцию с минимальными изменениями в существующей системе.

Многие внешние приложения предоставляют возможности плагинов для расширения их функциональности. Разработайте собственные плагины для этих платформ, которые взаимодействуют с вашим пользовательским API ChatGPT, чтобы обеспечить плавную интеграцию с минимальными изменениями в существующей системе. Интеграция с платформами чат-ботов: реализуйте свою собственную модель ChatGPT в популярных платформах чат-ботов, таких как Microsoft Bot Framework, Dialogflow или Rasa, используя их собственные API или создавая собственные интеграции. Это позволит чат-боту использовать возможности вашей пользовательской модели ChatGPT.

реализуйте свою собственную модель ChatGPT в популярных платформах чат-ботов, таких как Microsoft Bot Framework, Dialogflow или Rasa, используя их собственные API или создавая собственные интеграции. Это позволит чат-боту использовать возможности вашей пользовательской модели ChatGPT. Подключайтесь к CRM и системам поддержки клиентов: интегрируйте свою пользовательскую модель ChatGPT с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и платформами поддержки клиентов, такими как Zendesk или Salesforce, используя их API или специальные соединители, чтобы включить расширенные функции диалогового искусственного интеллекта, такие как обработка обращений и разрешение заявок. .

интегрируйте свою пользовательскую модель ChatGPT с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и платформами поддержки клиентов, такими как Zendesk или Salesforce, используя их API или специальные соединители, чтобы включить расширенные функции диалогового искусственного интеллекта, такие как обработка обращений и разрешение заявок. . Выйдите за рамки текстового взаимодействия. Расширьте возможности своего пользовательского ChatGPT, подключив его к голосовым платформам, таким как Amazon Alexa или Google Assistant, и используя функции преобразования речи в текст и текста в речь для обеспечения голосового взаимодействия с пользователями. .

Расширьте возможности своего пользовательского ChatGPT, подключив его к голосовым платформам, таким как Amazon Alexa или Google Assistant, и используя функции преобразования речи в текст и текста в речь для обеспечения голосового взаимодействия с пользователями. . Интеграция с AppMaster . Используя платформу AppMaster no-code , вы можете легко интегрировать свою собственную модель ChatGPT с приложениями, созданными на платформе, для упрощенной реализации диалогового искусственного интеллекта в ваших программных решениях. Это упрощает включение интерфейсов чата и интерактивных элементов в ваши приложения.

Оптимизация вашей модели для повышения производительности

Непрерывная оптимизация необходима для получения максимальной отдачи от вашей пользовательской модели ChatGPT. Используйте эти стратегии, чтобы оптимизировать свою собственную модель ChatGPT и повысить производительность:

Отслеживайте отзывы пользователей. Обращайте пристальное внимание на отзывы пользователей и ответы, полученные с помощью вашей пользовательской модели ChatGPT. Определите области, где ваша модель может потребовать улучшений, и используйте эту информацию для дальнейшей тонкой настройки вашего набора данных.

Обращайте пристальное внимание на отзывы пользователей и ответы, полученные с помощью вашей пользовательской модели ChatGPT. Определите области, где ваша модель может потребовать улучшений, и используйте эту информацию для дальнейшей тонкой настройки вашего набора данных. Настройте гиперпараметры. Поэкспериментируйте с изменением гиперпараметров, таких как скорость обучения, размер пакета и количество эпох обучения, чтобы найти оптимальную конфигурацию для вашей пользовательской модели ChatGPT. Точная настройка гиперпараметров может привести к повышению производительности и эффективности вашей модели.

Поэкспериментируйте с изменением гиперпараметров, таких как скорость обучения, размер пакета и количество эпох обучения, чтобы найти оптимальную конфигурацию для вашей пользовательской модели ChatGPT. Точная настройка гиперпараметров может привести к повышению производительности и эффективности вашей модели. Внедрение сокращения модели. Уменьшите размер и сложность вашей пользовательской модели ChatGPT, удалив ненужные соединения и параметры (веса) в архитектуре модели. Это может снизить вычислительные затраты и использование ресурсов при сохранении высокого качества производительности и производительности.

Уменьшите размер и сложность вашей пользовательской модели ChatGPT, удалив ненужные соединения и параметры (веса) в архитектуре модели. Это может снизить вычислительные затраты и использование ресурсов при сохранении высокого качества производительности и производительности. Используйте квантование. Методы квантования могут дополнительно оптимизировать вашу модель за счет снижения точности весов и активаций в модели без значительного ущерба для производительности. Это может повысить производительность, снизить задержку и снизить потребление ресурсов.

Методы квантования могут дополнительно оптимизировать вашу модель за счет снижения точности весов и активаций в модели без значительного ущерба для производительности. Это может повысить производительность, снизить задержку и снизить потребление ресурсов. Выполните тестирование в реальных условиях: протестируйте свою модель с использованием реальных данных и сценариев, чтобы обнаружить новые оптимизации и улучшения. Это гарантирует, что ваша пользовательская модель ChatGPT останется актуальной и достигнет желаемого уровня точности и надежности.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете еще больше повысить производительность и возможности своей пользовательской модели ChatGPT, гарантируя, что она надежно соответствует потребностям ваших пользователей и приложений.

Заключение и следующие шаги

В этом руководстве мы представили обзор создания собственного ChatGPT с помощью OpenAI GPT Builder. Создав адаптированную модель диалогового ИИ, вы сможете добиться повышения производительности и более точного понимания вашего конкретного варианта использования. В качестве следующего шага вам следует ознакомиться с такими важными темами, как машинное обучение, обработка естественного языка и оценка моделей, чтобы получить более глубокое понимание основных концепций. Постоянно совершенствуйте и совершенствуйте свой собственный ChatGPT, чтобы максимизировать его эффективность, а также настраивайте его возможности для лучшего удовлетворения требований вашего проекта.

Кроме того, рассмотрите возможность изучения других моделей диалогового ИИ и альтернативных инфраструктур, чтобы получить более широкое представление о доступных технологиях в этой области. Взаимодействуйте с сообществом разработчиков открытого исходного кода, чтобы перенять их опыт и использовать их знания для тонкой настройки и оптимизации вашего пользовательского ChatGPT.

Наконец, рассмотрите возможность использования таких платформ, как AppMaster, мощного инструмента no-code для создания веб-, мобильных и серверных приложений, чтобы легко интегрировать ваш собственный ChatGPT в ваши проекты. Это позволит вам использовать возможности диалогового искусственного интеллекта в различных аспектах ваших программных решений, улучшая взаимодействие с пользователем и оптимизируя производительность вашего приложения.

При правильном подходе и готовности экспериментировать вы можете создать мощный собственный ChatGPT, который будет отвечать вашим уникальным потребностям и поможет вашему проекту выделиться в постоянно развивающемся мире искусственного интеллекта и технологий.