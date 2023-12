Como construir ChatGPT personalizado com o GPT Builder da OpenAI

ChatGPT , derivado da poderosa família GPT (Generative Pretrained Transformer) da OpenAI, é um modelo de IA conversacional de última geração capaz de fornecer respostas semelhantes às humanas para várias perguntas e tarefas. Ele tem sido amplamente utilizado em diversas aplicações, como chatbots , sistemas de suporte ao cliente e geração de conteúdo, sendo seu objetivo principal envolver-se em interações em linguagem natural com os usuários. Com seu notável desempenho na geração de respostas baseadas em texto realistas e relevantes, o ChatGPT tornou-se parte integrante de muitos sistemas modernos de IA.

Para construir um ChatGPT personalizado que atenda aos requisitos específicos do seu projeto, ajuste o modelo pré-treinado em um conjunto de dados adequado ao seu domínio de interesse. Isso permite que o modelo aprenda as nuances do domínio alvo e gere respostas que se alinhem mais estreitamente com a experiência de IA conversacional desejada.

Visão geral do GPT Builder da OpenAI

O GPT Builder da OpenAI é uma ferramenta que permite criar suas próprias instâncias ChatGPT personalizadas com foco nas necessidades exclusivas do seu aplicativo. Ao aproveitar o poderoso modelo GPT, o GPT Builder ajuda você a ajustar o modelo original em um conjunto de dados de sua escolha, gerando experiências de IA de conversação otimizadas especificamente adaptadas ao seu projeto.

O GPT Builder agiliza a personalização dos modelos ChatGPT, fornecendo uma estrutura fácil de usar para manipulação de conjuntos de dados, treinamento de modelos, avaliação e implantação. Ele permite que você experimente configurações e execute os ajustes necessários para alcançar o resultado desejado ou equilibrar o desempenho do modelo e as restrições de recursos.

Configurando o Ambiente de Desenvolvimento

Antes de construir seu ChatGPT personalizado, é crucial configurar um ambiente de desenvolvimento adequado. Exigirá configurações específicas de hardware e software:

Requisitos de hardware

Um computador poderoso com processador multi-core e quantidade suficiente de RAM (mínimo de 32 GB).

Uma GPU NVIDIA com suporte CUDA e pelo menos 12 GB de VRAM para treinamento e ajuste fino de modelos eficientes. Trabalhar com modelos maiores pode exigir GPUs mais poderosas ou até mesmo configurações multi-GPU.

Requisitos de software

Instale os seguintes componentes de software em seu sistema:

Python 3.7 ou superior. Certifique-se de instalar a versão apropriada para o seu sistema operacional.

Uma instalação da biblioteca TensorFlow (versão 2.x) com suporte para GPU. TensorFlow é uma biblioteca popular de aprendizado de máquina de código aberto que fornece um ecossistema abrangente para trabalhar com modelos baseados em GPT.

Biblioteca OpenAI. Este pacote Python permite que você acesse e utilize os modelos GPT e APIs da OpenAI de maneira conveniente e direta.

Outras bibliotecas Python necessárias, como Numpy, Pandas e solicitações, necessárias para manipulação de dados, processamento e chamadas de API.

Depois que seu ambiente de desenvolvimento estiver configurado, você pode começar a construir sua instância ChatGPT personalizada usando o GPT Builder da OpenAI. Nas próximas seções, orientaremos você nas etapas necessárias para selecionar e preparar o conjunto de dados, construir e ajustar o modelo, testar e avaliar seu desempenho e implantá-lo para aplicações práticas.

Selecionando e preparando o conjunto de dados

O sucesso do seu modelo ChatGPT personalizado depende muito da qualidade e diversidade do conjunto de dados usado durante o processo de ajuste fino. Ao selecionar o conjunto de dados certo, você pode criar um modelo que atenda aos seus requisitos específicos e forneça o nível de desempenho desejado. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a selecionar e preparar o conjunto de dados para treinar seu modelo ChatGPT personalizado.

Escolha o conjunto de dados de conversação certo

A primeira etapa é identificar um conjunto de dados de conversação adequado que se alinhe aos objetivos do seu projeto. Existem várias opções quando se trata de selecionar o conjunto de dados:

Conjuntos de dados pré-existentes: você pode treinar seu modelo usando conjuntos de dados de conversação disponíveis publicamente, como Cornell Movie Dialogs Corpus, conjunto de dados Persona-Chat ou conjunto de dados de resposta a perguntas de Stanford (SQuAD).

você pode treinar seu modelo usando conjuntos de dados de conversação disponíveis publicamente, como Cornell Movie Dialogs Corpus, conjunto de dados Persona-Chat ou conjunto de dados de resposta a perguntas de Stanford (SQuAD). Conjuntos de dados personalizados: como alternativa, você pode criar um conjunto de dados personalizado que corresponda ao seu domínio ou caso de uso. Considere coletar conversas de registros de chat de suporte ao cliente, entrevistas ou qualquer outro contexto que se adapte ao propósito do seu modelo. Ao criar esses conjuntos de dados, certifique-se de que os dados sejam anonimizados e devidamente consentidos para evitar preocupações éticas e de privacidade.

como alternativa, você pode criar um conjunto de dados personalizado que corresponda ao seu domínio ou caso de uso. Considere coletar conversas de registros de chat de suporte ao cliente, entrevistas ou qualquer outro contexto que se adapte ao propósito do seu modelo. Ao criar esses conjuntos de dados, certifique-se de que os dados sejam anonimizados e devidamente consentidos para evitar preocupações éticas e de privacidade. Combinação de conjuntos de dados: você também pode combinar conjuntos de dados padrão e personalizados para criar um conjunto de conversas mais rico e diversificado para treinar seu modelo.

Limpe e pré-processe o conjunto de dados

Antes de alimentar o conjunto de dados em seu modelo ChatGPT personalizado, é vital limpar e pré-processar os dados. Este processo tem várias etapas, incluindo:

Remoção de conteúdo ou ruídos irrelevantes, como anúncios ou caracteres especiais.

Correção de erros gramaticais e ortográficos, que podem confundir o modelo durante o treinamento.

Convertendo textos para letras minúsculas para manter a uniformidade.

Tokenizar seu conjunto de dados, convertendo-o em um formato compreensível pelo modelo (por exemplo, dividindo frases em palavras ou subpalavras).

Formate os dados de treinamento

Após a limpeza e o pré-processamento, você precisa formatar seu conjunto de dados de acordo com os requisitos do GPT Builder da OpenAI. Normalmente, os modelos baseados em chat exigem que uma conversa seja formatada como uma sequência alternada de declarações do usuário e respostas do modelo. Cada par de afirmações e respostas deve ser claramente identificado e devem ser usados ​​símbolos especiais para indicar o início e o fim de uma frase ou conversa. Por exemplo, se o seu conjunto de dados contém uma conversa entre um usuário (U) e um modelo (M), você pode formatá-lo assim: ``` { "dialog": [ {"role": "user, {"role" : "assistente, {"role": "usuário, {"role": "assistente ] } ```

Ao selecionar o conjunto de dados correto, limpá-lo e pré-processá-lo e formatá-lo de acordo com os requisitos do modelo, você pode criar uma base sólida para construir um modelo ChatGPT personalizado poderoso e preciso.

Construindo e ajustando seu modelo personalizado

Depois de preparar seu conjunto de dados, a próxima etapa é construir e ajustar seu ChatGPT personalizado usando o GPT Builder da OpenAI. As etapas a seguir descrevem o processo de construção e ajuste fino do modelo:

Inicialize seu modelo

Comece inicializando o modelo GPT com o GPT Builder da OpenAI. Você pode escolher entre vários tamanhos de modelo GPT, como GPT-3 , GPT-2 ou até mesmo um modelo GPT menor, com base em seus requisitos de desempenho e recursos.

Carregue os pesos do modelo pré-treinados

Carregue os pesos do modelo pré-treinado do modelo GPT da OpenAI. Esses pesos foram treinados em bilhões de entradas de texto e são um forte ponto de partida para seu modelo personalizado.

Prepare a configuração do treinamento

Antes de ajustar seu modelo ChatGPT personalizado, configure o ambiente de treinamento especificando os parâmetros de treinamento e hiperparâmetros necessários, como:

Tamanho do lote: o número de exemplos de treinamento usados ​​para cada atualização dos pesos do modelo.

o número de exemplos de treinamento usados ​​para cada atualização dos pesos do modelo. Taxa de aprendizagem: O tamanho do passo usado para otimizar os pesos do modelo.

O tamanho do passo usado para otimizar os pesos do modelo. Número de épocas: o número de vezes que o loop de treinamento percorre todo o conjunto de dados.

Ajuste seu modelo personalizado

Com a configuração do treinamento pronta, ajuste seu modelo ChatGPT personalizado no conjunto de dados preparado usando o GPT Builder. Este processo atualiza os pesos do modelo com base nos padrões do seu conjunto de dados, tornando o seu ChatGPT adaptado ao seu caso de uso específico.

Iterar e otimizar

O ajuste fino do seu modelo ChatGPT é um processo iterativo. Monitore as métricas de desempenho do seu modelo, como perplexidade ou perda, e ajuste seus hiperparâmetros conforme necessário. Talvez seja necessário experimentar diferentes taxas de aprendizado e tamanhos de lote ou até mesmo pré-processar seu conjunto de dados de maneira diferente para obter melhores resultados.

Ao construir e ajustar seu modelo ChatGPT personalizado, você pode criar um modelo de IA conversacional que fornece respostas específicas de domínio, altamente relevantes e precisas aos seus usuários.

Testando e avaliando o modelo

Depois de construir e ajustar seu modelo ChatGPT personalizado, testar e avaliar seu desempenho é crucial. Isso garante que o modelo forneça respostas de alta qualidade e esteja alinhado com os objetivos do seu projeto. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para testar e avaliar seu modelo:

Use métricas de avaliação

Métricas de avaliação quantitativa, como BLEU, ROUGE ou METEOR, podem ser usadas para avaliar a qualidade das respostas geradas pelo seu modelo. Essas métricas comparam a semelhança entre as respostas do seu modelo e as respostas de referência geradas por humanos. Embora essas métricas sejam úteis para avaliar o desempenho do seu modelo, elas nem sempre capturam as nuances e a relevância contextual das respostas.

Conduza testes no mundo real

A implantação de seu modelo ChatGPT personalizado em um ambiente controlado pode fornecer insights valiosos sobre seu desempenho no mundo real. Interaja com o modelo, faça diversas perguntas, afirmações ou cenários e analise a qualidade, relevância e precisão de suas respostas.

Realizar avaliações manuais

Às vezes, a avaliação manual feita por especialistas do domínio ou usuários-alvo pode oferecer informações valiosas sobre o desempenho do modelo. Essas avaliações podem ajudá-lo a descobrir quaisquer discrepâncias que as métricas automatizadas possam ter perdido. Também pode esclarecer áreas que precisam de melhorias ou refinamentos adicionais.

Iterar e otimizar

Com base no feedback e nos resultados coletados durante a fase de teste e avaliação, repita seu modelo ChatGPT personalizado ajustando sua configuração de treinamento, conjunto de dados ou parâmetros de treinamento conforme necessário. Lembre-se de que a criação de um modelo ChatGPT personalizado de alto desempenho requer iterações e otimizações contínuas.

Ao testar, avaliar e refinar exaustivamente seu modelo, você pode garantir que ele esteja alinhado com seus requisitos e proporcione uma experiência de conversação excepcional aos seus usuários. E se você planeja integrar seu ChatGPT personalizado em suas soluções de software, plataformas como o AppMaster facilitam isso por meio de suas interfaces fáceis de usar e sem código .

Implantando o ChatGPT personalizado

Depois de construir e ajustar seu modelo ChatGPT personalizado, é essencial implantá-lo de forma eficaz para que possa ser acessado e interagido pelos usuários. Siga estas etapas para implantar seu modelo ChatGPT personalizado:

Escolha um ambiente de hospedagem: você pode hospedar seu modelo em um servidor local ou na nuvem usando serviços como Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure . Considere os requisitos, necessidades de escalabilidade e orçamento do seu projeto ao selecionar seu ambiente de hospedagem. Configure o servidor: Crie e configure o ambiente do servidor para executar seu ChatGPT personalizado. Isso geralmente envolve a instalação das dependências de software necessárias, a configuração do servidor com as configurações adequadas e a proteção do servidor com mecanismos de autenticação e criptografia. Carregue o modelo: transfira seu modelo ChatGPT personalizado para o ambiente de hospedagem escolhido, por meio de um protocolo de transferência de arquivos seguro (SFTP) ou usando o serviço de armazenamento de objetos do provedor de nuvem (por exemplo, Google Cloud Storage, Amazon S3 ou Azure Blob Storage). Expor o modelo via API: Crie uma API para lidar com as solicitações dos usuários e recuperar as respostas do modelo. Isso pode ser alcançado por meio de estruturas padrão como FastAPI, Django ou Flask para aplicativos baseados em Python. Teste a funcionalidade da API antes de prosseguir para garantir a integração adequada. Monitore o desempenho: monitore regularmente o desempenho, o uso de recursos e o tempo de atividade do seu modelo por meio de ferramentas de monitoramento de servidor e scripts personalizados. Configure alertas para notificá-lo em caso de problemas como consumo excessivo de recursos, interrupções de serviço ou anomalias no comportamento do modelo. Manutenção e atualizações: certifique-se de que o ambiente do seu servidor e as implementações do modelo estejam atualizados, atualizando periodicamente as dependências de software, patches de segurança e otimizando regularmente o modelo ChatGPT personalizado com base no feedback do usuário e nos dados de desempenho.

Integrando o modelo com aplicativos externos

Depois que seu ChatGPT personalizado for implantado e acessível por meio de uma API, você poderá integrá-lo a aplicativos externos, como chatbots, sistemas de suporte ao cliente ou plataformas de gerenciamento de conteúdo. Aqui estão algumas dicas sobre como integrar seu ChatGPT personalizado em aplicativos externos:

Utilize arquiteturas de plug-ins existentes: muitos aplicativos externos fornecem recursos de plug-ins para estender sua funcionalidade. Desenvolva plug-ins personalizados para essas plataformas que interagem com a API personalizada do ChatGPT para oferecer integração perfeita com modificações mínimas no sistema existente.

muitos aplicativos externos fornecem recursos de plug-ins para estender sua funcionalidade. Desenvolva plug-ins personalizados para essas plataformas que interagem com a API personalizada do ChatGPT para oferecer integração perfeita com modificações mínimas no sistema existente. Integre-se com estruturas de chatbot: implemente seu modelo ChatGPT personalizado em estruturas de chatbot populares, como Microsoft Bot Framework, Dialogflow ou Rasa, usando suas APIs nativas ou criando integrações personalizadas. Isso permitirá que o chatbot aproveite os recursos do seu modelo ChatGPT personalizado.

implemente seu modelo ChatGPT personalizado em estruturas de chatbot populares, como Microsoft Bot Framework, Dialogflow ou Rasa, usando suas APIs nativas ou criando integrações personalizadas. Isso permitirá que o chatbot aproveite os recursos do seu modelo ChatGPT personalizado. Conecte-se a CRMs e sistemas de suporte ao cliente: integre seu modelo ChatGPT personalizado com sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e plataformas de suporte ao cliente como Zendesk ou Salesforce, usando suas APIs ou conectores personalizados, para habilitar recursos avançados de IA de conversação, como tratamento de casos e resolução de tickets .

integre seu modelo ChatGPT personalizado com sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e plataformas de suporte ao cliente como Zendesk ou Salesforce, usando suas APIs ou conectores personalizados, para habilitar recursos avançados de IA de conversação, como tratamento de casos e resolução de tickets . Vá além das interações baseadas em texto: amplifique os recursos do seu ChatGPT personalizado conectando-o a plataformas baseadas em voz, como Amazon Alexa ou Google Assistant, e usando a funcionalidade de fala para texto e texto para fala para permitir interações de voz com os usuários .

amplifique os recursos do seu ChatGPT personalizado conectando-o a plataformas baseadas em voz, como Amazon Alexa ou Google Assistant, e usando a funcionalidade de fala para texto e texto para fala para permitir interações de voz com os usuários . Integrar com AppMaster : Usando a plataforma no-code do AppMaster , você pode integrar perfeitamente seu modelo ChatGPT personalizado com aplicativos criados na plataforma para implementação simplificada de IA conversacional em suas soluções de software. Isso simplifica a incorporação de interfaces de bate-papo e elementos interativos em seus aplicativos.

Otimizando Seu Modelo para Melhor Desempenho

A otimização contínua é essencial para aproveitar ao máximo seu modelo ChatGPT personalizado. Use estas estratégias para otimizar seu modelo ChatGPT personalizado para melhor desempenho:

Monitore o feedback do usuário: preste muita atenção ao feedback do usuário e às respostas geradas a partir de seu modelo ChatGPT personalizado. Identifique áreas onde seu modelo pode exigir melhorias e use essas informações para orientar ajustes adicionais em seu conjunto de dados.

preste muita atenção ao feedback do usuário e às respostas geradas a partir de seu modelo ChatGPT personalizado. Identifique áreas onde seu modelo pode exigir melhorias e use essas informações para orientar ajustes adicionais em seu conjunto de dados. Ajustar hiperparâmetros: experimente alterar hiperparâmetros, como taxa de aprendizado, tamanho do lote e número de épocas de treinamento, para encontrar a configuração ideal para seu modelo ChatGPT personalizado. O ajuste fino de hiperparâmetros pode levar a um melhor desempenho e eficiência do seu modelo.

experimente alterar hiperparâmetros, como taxa de aprendizado, tamanho do lote e número de épocas de treinamento, para encontrar a configuração ideal para seu modelo ChatGPT personalizado. O ajuste fino de hiperparâmetros pode levar a um melhor desempenho e eficiência do seu modelo. Implemente a remoção do modelo: reduza o tamanho e a complexidade do seu modelo ChatGPT personalizado removendo conexões e parâmetros (pesos) desnecessários na arquitetura do modelo. Isso pode reduzir o custo computacional e o uso de recursos, ao mesmo tempo que mantém desempenho e produção de alta qualidade.

reduza o tamanho e a complexidade do seu modelo ChatGPT personalizado removendo conexões e parâmetros (pesos) desnecessários na arquitetura do modelo. Isso pode reduzir o custo computacional e o uso de recursos, ao mesmo tempo que mantém desempenho e produção de alta qualidade. Utilize a quantização: As técnicas de quantização podem otimizar ainda mais seu modelo, reduzindo a precisão dos pesos e ativações no modelo sem comprometer significativamente o desempenho. Isso pode melhorar o desempenho, diminuir a latência e reduzir o consumo de recursos.

As técnicas de quantização podem otimizar ainda mais seu modelo, reduzindo a precisão dos pesos e ativações no modelo sem comprometer significativamente o desempenho. Isso pode melhorar o desempenho, diminuir a latência e reduzir o consumo de recursos. Realize testes do mundo real: teste seu modelo com dados e cenários do mundo real para descobrir novas otimizações e melhorias. Isso garante que seu modelo ChatGPT personalizado permaneça atualizado e atinja o nível desejado de precisão e confiabilidade.

Seguindo essas diretrizes, você pode aprimorar ainda mais o desempenho e os recursos do seu modelo ChatGPT personalizado, garantindo que ele atenda de maneira confiável às necessidades de seus usuários e aplicativos.

Conclusão e próximos passos

Neste guia, fornecemos uma visão geral de como construir seu próprio ChatGPT personalizado com o GPT Builder da OpenAI. Ao criar um modelo de IA conversacional personalizado, você pode obter melhor desempenho e uma compreensão mais precisa do seu caso de uso específico. Na próxima etapa, você deve se familiarizar com tópicos essenciais, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e avaliação de modelo, para obter uma compreensão aprofundada dos conceitos subjacentes. Itere e melhore continuamente seu ChatGPT personalizado para maximizar sua eficácia e ajustar seus recursos para melhor atender aos requisitos do seu projeto.

Além disso, considere explorar outros modelos de IA conversacional e alternativas de estrutura para obter uma perspectiva mais ampla sobre as tecnologias disponíveis no campo. Envolva-se com a comunidade de código aberto para aprender com suas experiências e aproveitar seu conhecimento para ajustar e otimizar seu ChatGPT personalizado.

Por fim, considere a utilização de plataformas como AppMaster, uma ferramenta poderosa no-code para criar aplicativos web, móveis e back-end, para integrar perfeitamente seu ChatGPT personalizado em seus projetos. Isso permitirá que você aproveite o poder da IA ​​conversacional em vários aspectos de suas soluções de software, proporcionando uma experiência de usuário aprimorada e otimizando o desempenho de seu aplicativo.

Com a abordagem certa e a vontade de experimentar, você pode criar um poderoso ChatGPT personalizado que atenda às suas necessidades exclusivas e ajude seu projeto a se destacar no mundo em constante evolução da IA ​​e da tecnologia.