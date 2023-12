Hoe u aangepaste ChatGPT kunt bouwen met de GPT Builder van OpenAI

ChatGPT , afgeleid van de krachtige GPT-familie (Generative Pretrained Transformer) van OpenAI, is een geavanceerd conversationeel AI-model dat mensachtige antwoorden kan geven op verschillende vragen en taken. Het is op grote schaal gebruikt in verschillende toepassingen, zoals chatbots , klantondersteuningssystemen en het genereren van inhoud, met als voornaamste doel het aangaan van natuurlijke taalinteracties met gebruikers. Met zijn opmerkelijke prestaties bij het genereren van realistische en relevante op tekst gebaseerde antwoorden is ChatGPT een integraal onderdeel geworden van veel moderne AI-systemen.

Om een ​​aangepaste ChatGPT te bouwen die tegemoetkomt aan uw specifieke projectvereisten, kunt u het vooraf getrainde model verfijnen op een dataset die past bij uw interessedomein. Hierdoor kan het model de nuances van het doeldomein leren kennen en reacties genereren die beter aansluiten bij uw gewenste conversationele AI-ervaring.

Overzicht van OpenAI's GPT Builder

OpenAI's GPT Builder is een tool waarmee u uw eigen aangepaste ChatGPT-instanties kunt maken met de nadruk op de unieke behoeften van uw applicatie. Door gebruik te maken van het krachtige GPT-model helpt GPT Builder u het originele model te verfijnen op een dataset naar keuze, waardoor geoptimaliseerde conversationele AI-ervaringen worden verkregen die specifiek zijn afgestemd op uw project.

GPT Builder stroomlijnt de aangepaste ChatGPT-modellen door een eenvoudig te gebruiken raamwerk te bieden voor het verwerken van datasets, modeltraining, evaluatie en implementatie. Hiermee kunt u experimenteren met configuraties en de nodige aanpassingen uitvoeren om de gewenste output te bereiken of de modelprestaties en resourcebeperkingen in evenwicht te brengen.

Afbeeldingsbron: The Verge

Het opzetten van de ontwikkelomgeving

Voordat u uw aangepaste ChatGPT gaat bouwen, is het van cruciaal belang dat u een goede ontwikkelomgeving opzet. Hiervoor zijn specifieke hardware- en softwareconfiguraties vereist:

Hardwarevereisten

Een krachtige computer met een multi-coreprocessor en voldoende hoeveelheid RAM (minimaal 32 GB).

Een NVIDIA GPU met CUDA-ondersteuning en minimaal 12 GB VRAM voor efficiënte modeltraining en fijnafstemming. Voor het werken met grotere modellen zijn mogelijk krachtigere GPU's of zelfs multi-GPU-opstellingen nodig.

Softwarevereisten

Installeer de volgende softwarecomponenten op uw systeem:

Python 3.7 of hoger. Zorg ervoor dat u de juiste versie voor uw besturingssysteem installeert.

Een installatie van de TensorFlow-bibliotheek (versie 2.x) met GPU-ondersteuning. TensorFlow is een populaire open-source machine learning-bibliotheek die een uitgebreid ecosysteem biedt voor het werken met op GPT gebaseerde modellen.

OpenAI-bibliotheek. Met dit Python-pakket kunt u de GPT-modellen en API's van OpenAI gemakkelijk en eenvoudig openen en gebruiken.

Andere vereiste Python-bibliotheken, zoals Numpy, Pandas en verzoeken, die nodig zijn voor gegevensmanipulatie, -verwerking en API-aanroepen.

Zodra uw ontwikkelomgeving is ingesteld, kunt u beginnen met het bouwen van uw aangepaste ChatGPT-instantie met behulp van OpenAI's GPT Builder. In de komende secties begeleiden we u door de stappen die nodig zijn om de dataset te selecteren en voor te bereiden, het model te bouwen en te verfijnen, de prestaties ervan te testen en te evalueren, en het voor praktische toepassingen te implementeren.

De dataset selecteren en voorbereiden

Het succes van uw aangepaste ChatGPT-model hangt sterk af van de kwaliteit en diversiteit van de dataset die wordt gebruikt tijdens het verfijningsproces. Door de juiste dataset te selecteren, kunt u een model creëren dat tegemoetkomt aan uw specifieke vereisten en het gewenste prestatieniveau levert. Hieronder vindt u de stappen waarmee u de dataset kunt selecteren en voorbereiden voor het trainen van uw aangepaste ChatGPT-model.

Kies de juiste gespreksdataset

De eerste stap is het identificeren van een geschikte conversatiedataset die aansluit bij uw projectdoelen. Er zijn verschillende opties als het gaat om het selecteren van de dataset:

Reeds bestaande gegevenssets: u kunt uw model trainen met behulp van openbaar beschikbare conversatiegegevenssets zoals het Cornell Movie Dialogs Corpus, de Persona-Chat-gegevensset of de Stanford Question Answering Dataset (SQuAD).

u kunt uw model trainen met behulp van openbaar beschikbare conversatiegegevenssets zoals het Cornell Movie Dialogs Corpus, de Persona-Chat-gegevensset of de Stanford Question Answering Dataset (SQuAD). Aangepaste datasets: Als alternatief kunt u een aangepaste dataset maken die past bij uw domein of gebruiksscenario. Overweeg om gesprekken te verzamelen uit chatlogboeken van klantenondersteuning, interviews of een andere context die past bij het doel van uw model. Zorg er bij het maken van dergelijke datasets voor dat de gegevens worden geanonimiseerd en dat er op de juiste wijze toestemming voor wordt verleend, om privacy- en ethische problemen te voorkomen.

Als alternatief kunt u een aangepaste dataset maken die past bij uw domein of gebruiksscenario. Overweeg om gesprekken te verzamelen uit chatlogboeken van klantenondersteuning, interviews of een andere context die past bij het doel van uw model. Zorg er bij het maken van dergelijke datasets voor dat de gegevens worden geanonimiseerd en dat er op de juiste wijze toestemming voor wordt verleend, om privacy- en ethische problemen te voorkomen. Combinatie van gegevenssets: u kunt ook standaard- en aangepaste gegevenssets combineren om een ​​rijkere en diversere reeks gesprekken te creëren voor het trainen van uw model.

De gegevensset opschonen en voorbewerken

Voordat u de dataset in uw aangepaste ChatGPT-model invoert, is het van cruciaal belang dat u de gegevens opschoont en voorbewerkt. Dit proces bestaat uit verschillende stappen, waaronder:

Het verwijderen van irrelevante inhoud of geluiden zoals advertenties of speciale tekens.

Het corrigeren van grammaticale en spelfouten, die het model tijdens de training in verwarring kunnen brengen.

Teksten omzetten naar kleine letters om de uniformiteit te behouden.

Het tokeniseren van uw dataset, het converteren ervan naar een formaat dat begrijpelijk is voor het model (bijvoorbeeld het splitsen van zinnen in woorden of subwoorden).

Formatteer de trainingsgegevens

Na het opschonen en voorbewerken moet u uw dataset formatteren volgens de vereisten van OpenAI's GPT Builder. Normaal gesproken vereisen chatgebaseerde modellen dat een gesprek wordt opgemaakt als een reeks afwisselende gebruikersverklaringen en modelreacties. Elk statement- en antwoordpaar moet duidelijk worden gelabeld, en er moeten speciale tokens worden gebruikt om het begin en einde van een zin of gesprek aan te geven. Als uw dataset bijvoorbeeld een gesprek bevat tussen een gebruiker (U) en een model (M), kunt u deze als volgt opmaken: ``` { "dialog": [ {"rol": "user, {"rol" : "assistent, {"rol": "gebruiker, {"rol": "assistent ] } ```

Door de juiste dataset te selecteren, deze op te schonen en voor te bewerken en te formatteren volgens de vereisten van het model, kunt u een sterke basis creëren voor het bouwen van een krachtig en nauwkeurig aangepast ChatGPT-model.

Uw aangepaste model bouwen en verfijnen

Nadat u uw dataset heeft voorbereid, is de volgende stap het bouwen en verfijnen van uw aangepaste ChatGPT met behulp van OpenAI's GPT Builder. De volgende stappen schetsen het proces van het bouwen en verfijnen van modellen:

Initialiseer uw model

Begin met het initialiseren van het GPT-model met de GPT Builder van OpenAI. U kunt kiezen uit verschillende GPT-modelgroottes, zoals GPT-3 , GPT-2 of zelfs een kleiner GPT-model, op basis van uw prestatie- en resourcevereisten.

Laad de vooraf getrainde modelgewichten

Laad de vooraf getrainde modelgewichten uit het GPT-model van OpenAI. Deze gewichten zijn getraind op miljarden tekstinvoer en vormen een sterk startpunt voor uw aangepaste model.

Bereid de trainingsopstelling voor

Voordat u uw aangepaste ChatGPT-model gaat verfijnen, stelt u de trainingsomgeving in door de benodigde trainingsparameters en hyperparameters op te geven, zoals:

Batchgrootte: het aantal trainingsvoorbeelden dat wordt gebruikt voor elke update van de modelgewichten.

het aantal trainingsvoorbeelden dat wordt gebruikt voor elke update van de modelgewichten. Leersnelheid: de stapgrootte die wordt gebruikt voor het optimaliseren van de modelgewichten.

de stapgrootte die wordt gebruikt voor het optimaliseren van de modelgewichten. Aantal tijdperken: het aantal keren dat de trainingslus door de gehele gegevensset loopt.

Verfijn uw aangepaste model

Nu uw trainingsconfiguratie gereed is, kunt u uw aangepaste ChatGPT-model verfijnen op uw voorbereide dataset met behulp van GPT Builder. Dit proces werkt de modelgewichten bij op basis van de patronen in uw dataset, waardoor uw ChatGPT wordt afgestemd op uw specifieke gebruiksscenario.

Itereren en optimaliseren

Het verfijnen van uw ChatGPT-model is een iteratief proces. Bewaak de prestatiestatistieken van uw model, zoals verwarring of verlies, en pas uw hyperparameters indien nodig aan. Mogelijk moet u experimenteren met verschillende leersnelheden en batchgroottes, of uw dataset zelfs anders voorbewerken om betere resultaten te bereiken.

Door uw aangepaste ChatGPT-model te bouwen en te verfijnen, kunt u een conversatie-AI-model creëren dat domeinspecifieke, zeer relevante en nauwkeurige antwoorden aan uw gebruikers levert.

Het model testen en evalueren

Na het bouwen en verfijnen van uw aangepaste ChatGPT-model is het testen en evalueren van de prestaties ervan cruciaal. Dit zorgt ervoor dat het model antwoorden van hoge kwaliteit levert en aansluit bij de doelstellingen van uw project. Hier volgen enkele stappen die u kunt volgen om uw model te testen en evalueren:

Gebruik evaluatiestatistieken

Kwantitatieve evaluatiestatistieken, zoals BLEU, ROUGE of METEOR, kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de door uw model gegenereerde reacties te beoordelen. Deze statistieken vergelijken de gelijkenis tussen de reacties van uw model en door mensen gegenereerde referentiereacties. Hoewel deze statistieken nuttig zijn om de prestaties van uw model te meten, geven ze mogelijk niet altijd de nuances en contextuele relevantie van de antwoorden weer.

Voer tests in de echte wereld uit

Het implementeren van uw aangepaste ChatGPT-model binnen een gecontroleerde omgeving kan waardevolle inzichten opleveren in de prestaties in de echte wereld. Werk met het model, stel verschillende vragen, uitspraken of scenario's en analyseer de kwaliteit, relevantie en nauwkeurigheid van de antwoorden.

Handmatige evaluaties uitvoeren

Soms kan handmatige evaluatie door domeinexperts of doelgebruikers waardevolle inzichten bieden in de prestaties van het model. Met deze evaluaties kunt u eventuele discrepanties ontdekken die geautomatiseerde statistieken mogelijk over het hoofd hebben gezien. Het kan ook licht werpen op gebieden die verdere verbetering of verfijning behoeven.

Itereren en optimaliseren

Gebaseerd op de feedback en resultaten verzameld tijdens de test- en evaluatiefase, kunt u uw aangepaste ChatGPT-model herhalen door uw trainingsopstelling, dataset of trainingsparameters indien nodig aan te passen. Houd er rekening mee dat het creëren van een goed presterend aangepast ChatGPT-model voortdurende iteraties en optimalisaties vereist.

Door uw model grondig te testen, evalueren en verfijnen, kunt u ervoor zorgen dat het nauw aansluit bij uw vereisten en een uitzonderlijke gesprekservaring voor uw gebruikers oplevert. En als u van plan bent uw aangepaste ChatGPT in uw softwareoplossingen te integreren, maken platforms zoals AppMaster het gemakkelijk om dit te doen via hun gebruiksvriendelijke interfaces zonder code .

Implementatie van de aangepaste ChatGPT

Na het bouwen en verfijnen van uw aangepaste ChatGPT-model is het essentieel om het effectief te implementeren, zodat gebruikers er toegang toe hebben en er interactie mee kunnen hebben. Volg deze stappen om uw aangepaste ChatGPT-model te implementeren:

Kies een hostingomgeving: U kunt uw model hosten op een lokale server of in de cloud met behulp van services zoals Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) of Microsoft Azure . Houd bij het selecteren van uw hostingomgeving rekening met de vereisten, schaalbaarheidsbehoeften en het budget van uw project. Configureer de server: Creëer en configureer de serveromgeving om uw aangepaste ChatGPT uit te voeren. Dit omvat vaak het installeren van de noodzakelijke softwareafhankelijkheden, het opzetten van de server met de juiste configuraties en het beveiligen van de server met authenticatie- en encryptiemechanismen. Upload het model: Breng uw aangepaste ChatGPT-model over naar de door u gekozen hostingomgeving, via een beveiligd bestandsoverdrachtprotocol (SFTP) of met behulp van de objectopslagservice van de cloudprovider (bijvoorbeeld Google Cloud Storage, Amazon S3 of Azure Blob Storage). Maak het model zichtbaar via API: maak een API om de verzoeken van gebruikers af te handelen en antwoorden uit het model op te halen. Dit kan worden bereikt via standaardframeworks zoals FastAPI, Django of Flask voor op Python gebaseerde applicaties. Test de functionaliteit van de API voordat u doorgaat om een ​​goede integratie te garanderen. Prestaties bewaken: controleer regelmatig de prestaties, het resourcegebruik en de uptime van uw model via serverbewakingstools en aangepaste scripts. Stel waarschuwingen in om u op de hoogte te stellen in geval van problemen zoals overmatig resourceverbruik, serviceonderbrekingen of afwijkingen in het gedrag van het model. Onderhoud en updates: Zorg ervoor dat uw serveromgeving en modelimplementaties up-to-date zijn door periodiek softwareafhankelijkheden en beveiligingspatches bij te werken en het aangepaste ChatGPT-model regelmatig te optimaliseren op basis van gebruikersfeedback en prestatiegegevens.

Het model integreren met externe toepassingen

Zodra uw aangepaste ChatGPT is geïmplementeerd en toegankelijk is via een API, kunt u deze integreren met externe applicaties, zoals chatbots, klantondersteuningssystemen of contentmanagementplatforms. Hier zijn een paar tips voor het integreren van uw aangepaste ChatGPT in externe applicaties:

Maak gebruik van bestaande plug-in-architecturen: Veel externe applicaties bieden plug-inmogelijkheden om hun functionaliteit uit te breiden. Ontwikkel aangepaste plug-ins voor deze platforms die samenwerken met de aangepaste API van ChatGPT om naadloze integratie te bieden met minimale aanpassingen aan het bestaande systeem.

Veel externe applicaties bieden plug-inmogelijkheden om hun functionaliteit uit te breiden. Ontwikkel aangepaste plug-ins voor deze platforms die samenwerken met de aangepaste API van ChatGPT om naadloze integratie te bieden met minimale aanpassingen aan het bestaande systeem. Integreer met chatbotframeworks: Implementeer uw aangepaste ChatGPT-model binnen populaire chatbotframeworks, zoals Microsoft Bot Framework, Dialogflow of Rasa, door hun native API's te gebruiken of aangepaste integraties te bouwen. Hierdoor kan de chatbot de mogelijkheden van uw aangepaste ChatGPT-model benutten.

Implementeer uw aangepaste ChatGPT-model binnen populaire chatbotframeworks, zoals Microsoft Bot Framework, Dialogflow of Rasa, door hun native API's te gebruiken of aangepaste integraties te bouwen. Hierdoor kan de chatbot de mogelijkheden van uw aangepaste ChatGPT-model benutten. Maak verbinding met CRM's en klantondersteuningssystemen: Integreer uw aangepaste ChatGPT-model met CRM-systemen (Customer Relationship Management) en klantondersteuningsplatforms zoals Zendesk of Salesforce, met behulp van hun API's of aangepaste connectoren, om geavanceerde conversationele AI-functies mogelijk te maken, zoals caseafhandeling en ticketresoluties .

Integreer uw aangepaste ChatGPT-model met CRM-systemen (Customer Relationship Management) en klantondersteuningsplatforms zoals Zendesk of Salesforce, met behulp van hun API's of aangepaste connectoren, om geavanceerde conversationele AI-functies mogelijk te maken, zoals caseafhandeling en ticketresoluties . Ga verder dan op tekst gebaseerde interacties: vergroot de mogelijkheden van uw aangepaste ChatGPT door deze te verbinden met spraakgebaseerde platforms, zoals Amazon Alexa of Google Assistant, en door spraak-naar-tekst- en tekst-naar-spraak-functionaliteit te gebruiken om spraakinteracties met gebruikers mogelijk te maken .

vergroot de mogelijkheden van uw aangepaste ChatGPT door deze te verbinden met spraakgebaseerde platforms, zoals Amazon Alexa of Google Assistant, en door spraak-naar-tekst- en tekst-naar-spraak-functionaliteit te gebruiken om spraakinteracties met gebruikers mogelijk te maken . Integreren met AppMaster : Met behulp van AppMaster 's no-code platform kunt u uw aangepaste ChatGPT-model naadloos integreren met applicaties die op het platform zijn gebouwd voor een gestroomlijnde implementatie van conversationele AI in uw softwareoplossingen. Dit stroomlijnt de integratie van chatinterfaces en interactieve elementen in uw apps.

Uw model optimaliseren voor betere prestaties

Continue optimalisatie is essentieel om het maximale uit uw aangepaste ChatGPT-model te halen. Gebruik deze strategieën om uw aangepaste ChatGPT-model te optimaliseren voor betere prestaties:

Houd gebruikersfeedback in de gaten: let goed op gebruikersfeedback en reacties die zijn gegenereerd op basis van uw aangepaste ChatGPT-model. Identificeer gebieden waar uw model mogelijk verbeteringen behoeft, en gebruik deze informatie om uw dataset verder te verfijnen.

let goed op gebruikersfeedback en reacties die zijn gegenereerd op basis van uw aangepaste ChatGPT-model. Identificeer gebieden waar uw model mogelijk verbeteringen behoeft, en gebruik deze informatie om uw dataset verder te verfijnen. Pas hyperparameters aan: Experimenteer met het wijzigen van hyperparameters, zoals leersnelheid, batchgrootte en het aantal trainingsepochs, om de optimale configuratie voor uw aangepaste ChatGPT-model te vinden. Het verfijnen van hyperparameters kan leiden tot verbeterde prestaties en efficiëntie van uw model.

Experimenteer met het wijzigen van hyperparameters, zoals leersnelheid, batchgrootte en het aantal trainingsepochs, om de optimale configuratie voor uw aangepaste ChatGPT-model te vinden. Het verfijnen van hyperparameters kan leiden tot verbeterde prestaties en efficiëntie van uw model. Implementeer het opschonen van modellen: verminder de omvang en complexiteit van uw aangepaste ChatGPT-model door onnodige verbindingen en parameters (gewichten) binnen de architectuur van het model te verwijderen. Dit kan de rekenkosten en het gebruik van hulpbronnen verlagen, terwijl de prestaties en output van hoge kwaliteit behouden blijven.

verminder de omvang en complexiteit van uw aangepaste ChatGPT-model door onnodige verbindingen en parameters (gewichten) binnen de architectuur van het model te verwijderen. Dit kan de rekenkosten en het gebruik van hulpbronnen verlagen, terwijl de prestaties en output van hoge kwaliteit behouden blijven. Maak gebruik van kwantisering: kwantiseringstechnieken kunnen uw model verder optimaliseren door de precisie van gewichten en activeringen in het model te verminderen zonder de prestaties aanzienlijk in gevaar te brengen. Dit kan de prestaties, een lagere latentie en een lager resourceverbruik verbeteren.

kwantiseringstechnieken kunnen uw model verder optimaliseren door de precisie van gewichten en activeringen in het model te verminderen zonder de prestaties aanzienlijk in gevaar te brengen. Dit kan de prestaties, een lagere latentie en een lager resourceverbruik verbeteren. Voer tests uit in de echte wereld: Test uw model met gegevens en scenario's uit de echte wereld om nieuwe optimalisaties en verbeteringen te ontdekken. Dit zorgt ervoor dat uw aangepaste ChatGPT-model up-to-date blijft en het gewenste niveau van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bereikt.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u de prestaties en mogelijkheden van uw aangepaste ChatGPT-model verder verbeteren, zodat het op betrouwbare wijze voldoet aan de behoeften van uw gebruikers en applicaties.

Conclusie en volgende stappen

In deze handleiding hebben we een overzicht gegeven van het bouwen van uw eigen aangepaste ChatGPT met de GPT Builder van OpenAI. Door een op maat gemaakt conversationeel AI-model te creëren, kunt u betere prestaties en een nauwkeuriger inzicht in uw specifieke gebruikscasus bereiken. Als volgende stap moet u vertrouwd raken met essentiële onderwerpen zoals machinaal leren, natuurlijke taalverwerking en modelevaluatie om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in de onderliggende concepten. Herhaal en verbeter uw aangepaste ChatGPT voortdurend om de effectiviteit ervan te maximaliseren en de mogelijkheden ervan te verfijnen om beter aan uw projectvereisten te voldoen.

Overweeg daarnaast om andere conversationele AI-modellen en raamwerkalternatieven te onderzoeken om een ​​breder perspectief te krijgen op de beschikbare technologieën in het veld. Neem contact op met de open-sourcegemeenschap om van hun ervaringen te leren en gebruik hun kennis bij het verfijnen en optimaliseren van uw aangepaste ChatGPT.

Overweeg ten slotte om platforms zoals AppMaster te gebruiken, een krachtige tool no-code voor het maken van web-, mobiele en backend-applicaties, om uw aangepaste ChatGPT naadloos in uw projecten te integreren. Hierdoor kunt u de kracht van conversationele AI benutten in verschillende aspecten van uw softwareoplossingen, waardoor een verbeterde gebruikerservaring wordt geboden en de prestaties van uw applicatie worden geoptimaliseerd.

Met de juiste aanpak en de bereidheid om te experimenteren kunt u een krachtige aangepaste ChatGPT creëren die aan uw unieke behoeften voldoet en uw project helpt opvallen in de steeds evoluerende wereld van AI en technologie.