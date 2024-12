Solução Fintech sem código

Whillet é um facilitador de fintech que oferece soluções financeiras integradas para várias plataformas, permitindo-lhes integrar facilmente serviços financeiros como contas bancárias e carteiras. Atendemos setores que incluem mercados, varejo, telecomunicações e seguros, fornecendo serviços importantes como programas de fidelidade de clientes, pagamentos divididos e soluções convenientes de pagamento para freelancers.

Metas

Desenvolva uma solução SaaS abrangente para facilitar transferências de fundos entre concessionárias de automóveis nos EUA.

Solução

O trabalho foi realizado durante vários meses pela equipe Whillet com consultas da equipe AppMaster ProService. O projeto incluiu integração direta com diversos bancos e sistemas analíticos. Graças ao uso de Go para gerar o backend e o SGBD PostgreSQL, existem grandes oportunidades de escalonamento.

Muitos recursos exclusivos da plataforma são usados: criptografia aprimorada com criptografia AES e assinaturas ECDSA, transações no SGBD, conectores para sistemas de terceiros e um sistema avançado de registro de eventos, bem como WebSockets integrados para notificações em tempo real.

Resultado

Com a plataforma no-code, poderíamos implementar a solução BaaS 4x mais rápido do que projetos semelhantes, economizando mais de 50% do orçamento alocado. Também assinamos com sucesso um contrato com um banco parceiro, habilitamos os trilhos da VISA, passamos na auditoria e lançamos o sistema.

A plataforma no-code AppMaster nos permite lançar várias novas versões de nosso aplicativo por dia e implantá-lo automaticamente em nossos próprios servidores/nuvem privada usando contêineres docker.