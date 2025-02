Solução de renderização do lado do servidor construída inteiramente sem código

Renderly é uma ferramenta que ajuda os mecanismos de busca a rastrear e indexar melhor sites com conteúdo dinâmico. Ele fornece versões rápidas e pré-renderizadas de páginas da web, garantindo que seu site tenha uma classificação mais alta e um desempenho melhor nos resultados de pesquisa. Renderly fornece uma vantagem significativa em termos de indexação do seu site. Em vez de esperar vários segundos para uma página ser renderizada, os mecanismos de busca podem acessar e processar cada página do seu site em menos de 100 milissegundos. Isso significa que, em vez de indexar 10 páginas em uma semana, graças aos tempos de resposta rápidos, os mecanismos de busca podem indexar centenas ou até milhares de páginas. Isso ocorre porque os mecanismos de busca geralmente alocam recursos com base no tempo gasto na indexação, em vez do número de páginas indexadas.

Metas

Desenvolva uma solução SaaS completa para pré-renderização de páginas da web, com integrações para Stripe, autenticação do Google, Telegram (incluindo notificações de bot) e Amazon SES.

Crie um site multipáginas totalmente funcional com um painel de administração e um sistema de gerenciamento de conteúdo. O CMS integra-se com o OpenAI para geração automática de conteúdo e um banco de imagens para selecionar imagens que correspondem ao conteúdo automaticamente.

Solução

Uma solução de renderização SaaS com todos os recursos foi desenvolvida. O sistema usa o nome de domínio para consultar o site, localizar seu sitemap (incluindo suporte para vários sitemaps e aninhamento) e compilar uma lista abrangente de todas as URLs disponíveis. Essas URLs são então enviadas para indexação preliminar, durante a qual sua acessibilidade é verificada e as páginas são armazenadas em cache. Os agendadores são executados periodicamente para verificar novamente os sitemaps e atualizar as páginas armazenadas em cache. Dependendo do plano de assinatura, os usuários podem ajustar a frequência com que essas verificações e atualizações ocorrem.

A partir do painel pessoal, os usuários podem monitorar todas as solicitações para o site, rastrear eventos de renderização de página, revisar resultados e métricas de desempenho e acessar um histórico completo de eventos. Nenhuma integração adicional com Stripe, Google Authentication, Telegram ou Amazon SES foi necessária porque AppMaster já fornece módulos de integração prontos, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento.

Além do backend e do aplicativo web, foram criados um site multi-páginas, um painel administrativo e um sistema de gerenciamento de conteúdo. Integrações com OpenAI e um banco de imagens também foram implementadas usando os módulos existentes do AppMaster.

Resultado

Todas as tarefas foram concluídas completamente e antes do prazo. O projeto foi entregue em apenas cinco semanas por uma equipe de dois. Graças ao web designer AppMaster, conseguimos pular o estágio de mockup. O designer criou as páginas do site, as telas do aplicativo da web e o sistema de gerenciamento de conteúdo diretamente no AppMaster, permitindo que o engenheiro começasse a configurar a funcionalidade imediatamente. Essa abordagem simplificada economizou uma quantidade significativa de tempo tanto no design quanto no layout.

Também economizamos muito tempo por meio de trabalho paralelo. Enquanto o designer se concentrava nos aspectos visuais, o engenheiro se concentrava no backend. Depois que ambos os estágios foram concluídos, o engenheiro precisou de apenas mais alguns dias para finalizar a lógica dos elementos do aplicativo web. Depois disso, o projeto foi lançado com sucesso.

Da equipe AppMaster

Uma característica fundamental deste projeto é que ele é um projeto híbrido. Em outras palavras, ele é cerca de 95% construído no AppMaster e inclui um microsserviço personalizado para a funcionalidade CDP . CDP significa Chrome Developer Protocol, um protocolo especializado que permite carregar e renderizar sites. Essencialmente, tudo é controlado pelo aplicativo baseado no AppMaster. Há um pequeno microsserviço que cuida da tarefa puramente técnica de gerar páginas e emprega uma variedade de tecnologias de ponta. Tudo é escrito em Go, o que o torna mais rápido do que qualquer outra solução no mercado. Enquanto nossos concorrentes dependem do JavaScript - que é mais lento - nós usamos Go, permitindo que tudo seja executado rapidamente e em paralelo.

Ficamos tão impressionados com o desempenho desta ferramenta que integramos partes dela diretamente na infraestrutura AppMaster. Isso significa que nossos clientes não só obtêm recursos de pré-renderização, mas também se beneficiam de uma pré-renderização extremamente rápida, bem onde hospedamos seus sites. Em resumo, é um ganha-ganha.

Atualmente, por padrão, todo novo projeto criado no AppMaster vem com pré-renderização sob demanda gratuita habilitada. Esse recurso é incluído automaticamente em todos os planos de implantação, completo com roteamento geodistribuído. Os clientes podem, opcionalmente, comprar uma chave de licença do Renderly, inseri-la no AppMaster e gerenciar seu cache centralmente.

Como nossos aplicativos gerados e microsserviços são escritos em Go, podemos pré-renderizar um número massivo de páginas e servi-las muito mais rápido do que seria possível com outras linguagens de programação. Temos know-how proprietário dentro AppMaster: após a pré-renderização, armazenamos todas as páginas não apenas em nosso armazenamento, mas também em um formato compactado. Isso significa que quando um mecanismo de busca acessa nosso sistema, se ele suporta entrega compactada, podemos fornecer as páginas nesse formato imediatamente - economizando ainda mais tempo e maximizando a eficiência.

Além disso, a interface Renderly permite que você especifique com que frequência as páginas devem ser revisitadas para atualizar o cache e mantê-lo continuamente atualizado. Em outras palavras, desenvolvemos uma ampla gama de ferramentas para validar páginas e entregá-las rapidamente. No geral, esta é uma ferramenta excepcional que todos deveriam usar, e é precisamente por isso que a incluímos por padrão e gratuitamente em todos os projetos criados com AppMaster.