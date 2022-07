Está disposto a ter uma aplicação de gestão de projectos para aumentar a produtividade do seu trabalho? Se Sim, tenho uma solução para si no texto abaixo.

>p>Locais de trabalho de memória estavam constantemente a caminho da expansão e inovação quando a pandemia mundial aumentou a procura de trabalho de equipa virtual. Quase de um dia para o outro, houve uma procura de ferramentas de gestão remota de projectos para facilitar a comunicação remota entre equipas em todo o mundo. A cultura do trabalho à distância, outrora vista como uma vantagem ou privilégio por muitas equipas de gestão, tornou-se uma marca indispensável da produtividade. A colaboração virtual eficiente e eficaz e o trabalho remoto tornaram-se palavras-chave sinónimo da súbita evolução das métricas de produtividade no local de trabalho.

Desde que o sucesso de um projecto depende da capacidade das equipas para se ligarem e colaborarem eficazmente, as ferramentas de gestão de projectos à distância assumiram mais prioridade. As ferramentas de gestão remota de projectos facilitam a organização de funções de trabalho, gestão de desempenho e colaboração entre equipas. As ferramentas de gestão de projectos à distância permitem uma comunicação eficaz entre grupos de trabalho. Estes grupos de trabalho de gestão remota de projectos desempenham frequentemente funções específicas dentro do local de trabalho, muitas vezes sobrepondo-se uns aos outros. As aplicações de gestão remota de projectos permitem à direcção organizar, seguir e supervisionar o fluxo de trabalho das suas equipas em tempo real.





b> Com base nos dados recolhidos, as equipas de gestão podem tomar decisões executivas em todo o âmbito do projecto. Algumas empresas, por exemplo, optam por se afastarem cem por cento, com as suas equipas a trabalhar a partir de vários países ou áreas em todo o mundo. Outras equipas de gestão escolhem trabalhar cara a cara com comunicação online diária através de mensagens e ferramentas de fluxo de trabalho. Ainda assim, outras podem optar por uma mistura controlável de ambas, utilizando equipas híbridas. Como com qualquer estilo de produtividade, as equipas de trabalho remoto enfrentam o seu próprio conjunto de vantagens e desafios.

Passos para desenvolver uma aplicação de gestão de projectos

Passo 1: Criar um Conceito

>p>4 passos principais estão envolvidos no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de projectos, incluindo:

Criar um conceito da aplicação de gestão de projectos remoto com base nas necessidades do seu negócio. Identificar que tipo de utilizadores ou membros da equipa irão utilizar esta ferramenta. Com base nestes dados, conceptualizar também as características desta ferramenta. Defina o tipo de ferramenta de gestão remota do projecto que é. A concepção da aplicação de gestão remota do projecto será baseada nas funcionalidades pretendidas, tais como o seguimento do tempo, gestão do desempenho, ou comunicação.

Step 2: Definir o seu público

Passo 3: Construir ou Personalizar Interface

Step 4: Test & Launch

p>Definir os utilizadores finais da aplicação durante a fase de descoberta do desenvolvimento da aplicação. Isto informará a concepção da aplicação, que terá características diferentes com base nos utilizadores finais pretendidos. Esta ferramenta de projecto remoto deve ser acessível por todos os membros da equipa ou apenas por gestores de projecto? De que tipo de segurança de dados necessitará? Serão incluídas na interface da aplicação funcionalidades protegidas por palavra-passe? A resposta a perguntas como estas determinará o desenvolvimento da ferramenta de gestão remota do projecto.p>Project managers podem escolher construir ferramentas de gestão de projecto personalizadas para a organização. Contudo, isto pode não ser necessário com base na dimensão e características. Com a proliferação de ferramentas de gestão remota de projectos, é certo que haverá uma ferramenta disponível que é adequada para si!

Testar a sua ferramenta de gestão remota de projectos num ambiente real. Isto irá determinar se as características incluídas são suficientes para as suas necessidades ou se precisa de acrescentar características adicionais de gestão de projectos. Quando estiver satisfeito que a sua ferramenta de gestão de projectos será adequada ao seu negócio, basta lançar e desfrutar dos benefícios!

Seleccionar a ferramenta certa de produtividade e gestão remota de projectos para a sua organização é muito importante. A ferramenta correcta de gestão de projectos simplificará os processos empresariais, facilitará a comunicação e aumentará a produtividade global entre os membros da equipa.

Vantagens do trabalho à distância

Existem muitas vantagens em trabalhar à distância, mas os melhores 4 estão listados abaixo:

Níveis de produtividade

Os membros da equipa dentro de uma organização podem preferir trabalhar em solidão sem serem incomodados pelos níveis de ruído do escritório ou pelos gestores de projectos de micro-gestão do escritório. Um ambiente de trabalho à distância pode contribuir para os níveis de produtividade de alguns trabalhadores à distância. Estas pessoas geram mais rendimento num ambiente de trabalho remoto do que trabalhando fisicamente num escritório. Uma vez que os altos níveis de produtividade são o resultado final de cada empresa, beneficiam do aumento da produção do projecto destes indivíduos.

Work-Life Balance & Morale

Custo-Efetivo

p>Muitos funcionários têm reportado um aumento da satisfação no seu equilíbrio trabalho-vida como um benefício do trabalho à distância. Dentro de um ambiente de trabalho à distância, os empregados estão habilitados a controlar eficazmente a sua produtividade e a ter uma maior autonomia ao longo do tempo. Como resultado, em locais de trabalho populares, tais como De facto, muitos candidatos a emprego seleccionam opções remotas para os seus arranjos de trabalho.

Os empregados que trabalham remotamente poupam dinheiro às empresas, reduzindo despesas com despesas gerais, serviços públicos, pessoal, e subsídios, tais como uniformes e subsídio de transporte. O trabalho à distância poupa tempo e dinheiro aos membros da equipa, uma vez que beneficiam da redução do tempo gasto em deslocações e do aumento do tempo passado com as suas famílias. As equipas também gastam menos em despesas tais como alimentação, gás, vestuário de trabalho, e outras despesas associadas à comparência diária no escritório.

h3>Freedomp> A liberdade do trabalho à distância cria confiança e responsabilidade para as equipas de projecto, uma vez que cada trabalhador tem responsabilidades directas em vários aspectos do trabalho. As equipas de gestão aprendem a gerir melhor os seus funcionários e a corrigir quaisquer tendências para a microgestão ou ser demasiado permissivo. Os trabalhadores têm mais liberdade para procurarem empregos adicionais e trabalharem em projectos pessoais, tornando-os mais felizes. Um trabalhador feliz é mais susceptível de contribuir para a produtividade das suas equipas e gerir mais eficientemente as suas tarefas.>h2>Desvantagens do trabalho à distância

Com as vantagens, há também desvantagens de trabalhar à distância, e os 3 primeiros são listados abaixo:

Falta de responsabilidade

A mesma liberdade facilitada por um ambiente de trabalho à distância pode também tornar-se uma desvantagem. A gestão fica sem uma forma precisa de prestar contas do tempo gasto por um empregado a trabalhar num projecto. Sem a implementação de uma aplicação de produtividade, as equipas de gestão não têm outra escolha senão utilizar os relatórios de progresso gerados pelos próprios trabalhadores à distância. Isto pode levar a relatórios incorrectos, reduzir a produtividade, e criar uma sensação de desconfiança entre as equipas de trabalho.

Perdido na Tradução

Défice Tecnológico

Como é que os gestores de projectos trabalham à distância?

>p>Cultura de trabalho de memória dá aos empregadores a liberdade de contratar trabalhadores de todo o mundo, muitas vezes em fusos horários diferentes. No entanto, o trabalho à distância não dá acesso aos sinais de linguagem corporal que se ganham com o trabalho físico conjunto. Os trabalhadores à distância, tais como os membros de equipas de call center subcontratados, têm geralmente antecedentes culturais, línguas e sistemas de crenças diferentes. Como resultado, o espírito de equipa pode ser difícil de fomentar em ambientes de trabalho à distância devido à falta de comunicação eficaz. A colaboração eficaz entre equipas de trabalho à distância pode ser difícil de estabelecer, resultando em atrito entre os membros da equipa.p>Como a cultura do trabalho à distância se tornou avançada nos últimos anos, ainda está à mercê de deficiências tecnológicas que podem surgir. A questão mais irritante da reunião de trabalho que atormentou a plataforma Zoom para 2020- 2021 foi "Consegues ouvir-me?" num recente estudo de trabalho durante a pandemia. Isto porque o trabalho à distância vem com desafios tecnológicos que afectam a qualidade da comunicação e colaboração dos trabalhadores à distância. Falta de Internet, velocidades lentas de carregamento e descarregamento, problemas de qualidade do microfone e da câmara, e uma série de outros podem dificultar o processo de colaboração dos membros da equipa.

>forte>Reuniões de colaboração

p>Ferramentas de gestão de projectos de remotas ajudam os gestores a comunicar com os funcionários em simultâneo ou individualmente sobre o estado do projecto. Estas podem ser facilitadas através de reuniões de equipa virtuais, tal como utilizadas na popular aplicação Zoom meeting. Nesta aplicação, o líder da equipa de gestão pode comunicar por vídeo, mensagens, ou chamada de voz e facilitar o livre fluxo da comunicação através da sua plataforma. A direcção pode receber relatórios e outros dados relacionados com o projecto das suas equipas e comunicar as suas visões de projecto.

> forte>Set Goals>

>p>Gestores de projecto eficazes estabelecem metas periódicas de produtividade para as equipas remotas que gerem. Ao estabelecer objectivos de projecto para as suas equipas remotas, os gestores têm uma métrica indiscutível para medir os níveis de produtividade das suas equipas. Estes objectivos de projecto motivam os trabalhadores remotos a cumprir os parâmetros estabelecidos durante a execução das tarefas que lhes são atribuídas. A definição de objectivos para o projecto também proporciona aos gestores uma visão valiosa sobre o estado do projecto e a viabilidade do fluxo de trabalho. Ferramentas de gestão da produtividade como o Trello são excelentes para fornecer os dados necessários sobre o estado e os processos associados à conclusão do projecto.

> forte>Status Updates

Como se pode ter a certeza de que um projecto é bem sucedido enquanto se trabalha remotamente?

>p>Ferramentas de gestão da produtividade como o Salesforce fornecem actualizações do estado em tempo real dos projectos e podem mesmo gerar relatórios detalhados sobre o nível de produção dos membros da equipa. Esta ferramenta de gestão de projectos à distância permite quebras de conclusão de tarefas e pode mesmo gerar relatórios sobre estrangulamentos na conclusão do projecto. As funcionalidades de mensagens da aplicação facilitam a comunicação rápida e em tempo real entre os gestores de projecto e as suas equipas. Para além destas actualizações de estado, os membros da equipa podem partilhar dados em tempo real através destas plataformas de trabalho à distância. Com ferramentas de projecto colaborativo, os membros da equipa podem ligar-se, comunicar e colaborar remotamente para completar a tarefa necessária.>p>>forte>Comunicar eficazmentep>A gestão pode organizar com sucesso projectos de trabalho remotamente através de uma comunicação eficaz com as suas equipas. No mundo das ferramentas de produtividade do espaço de trabalho, nem toda a comunicação é criada de forma igual. Alguns trabalhadores remotos podem preferir receber actualizações de projectos através de chamadas de vídeo com os membros das suas equipas. Outros membros da equipa podem preferir comunicar as opiniões e actualizações dos projectos através de ferramentas tradicionais de mensagens, tais como correio electrónico e mensagens instantâneas. Outro membro da equipa pode dar prioridade à recepção de instruções baseadas no projecto através de chamadas telefónicas ou web.

>forte>Criar um Espaço de Reunião Virtual

Uma plataforma de mensagens

>>/li>>li>Uma interface audiovisual compatível

>/li>>li>Uma ferramenta de partilha de dados em tempo real

>/li> >>forte>Utilizar ferramentas de gestão da produtividade >p>Ferramentas de gestão da produtividade são essenciais para uma gestão bem sucedida dos membros da equipa. Estas ferramentas são importantes para a gestão de equipas de trabalho dentro e fora do escritório, uma vez que possuem características úteis. As ferramentas de gestão remota de projectos facilitam o acesso aos dados dos membros da equipa, ajudam a gerar relatórios em tempo real, e permitem uma comunicação eficaz. Permitem também aos gestores verificar o estado do projecto e supervisionar as equipas remotamente. Estas ferramentas de gestão remota de projectos também permitem o agendamento sincronizado do calendário entre os membros da equipa que podem viver em diferentes fusos horários. Pode a gestão de projectos ser feita remotamente? p>Gestão remota de projectos pode ser feita com sucesso através de ferramentas virtuais de gestão da produtividade. Existem muitos tipos de ferramentas baseadas em projectos que tornam o trabalho remoto mais produtivo. O impacto de uma ferramenta eficaz de gestão de projectos à distância será visto em funcionários mais produtivos e felizes. O sucesso da gestão remota de projectos depende da selecção do tipo certo de ferramentas de produtividade. > forte> Ferramentas de gestão de desempenho >p>Ferramentas de gestão de projectos remotos tais como Salesforce rastreiam o desempenho das equipas remotas e fornecem dados precisos sobre o seu desempenho. A disposição visual no painel compara e contrasta facilmente os níveis de produtividade entre cada uma destas equipas. Os gestores de projecto podem utilizar o indicador de desempenho para criar incentivos para as equipas remotas. Isto encoraja-os a atingir os seus objectivos de projecto e a completar as suas tarefas de forma eficiente. Os gestores podem acompanhar remotamente estes dados em tempo real e gerar relatórios sobre as suas equipas, conforme necessário.>p>>forte>Time Tracking Tools>>/p>>p>Gestores efectivos precisam de ser capazes de contabilizar o paradeiro dos membros das suas equipas remotas. Esta métrica de produtividade também permite aos gestores criar programas de recompensa e reconhecimento para as equipas com os dados da ferramenta de gestão de projectos remotos. Os gestores podem saber quando os membros da sua equipa entram ou saem dos seus sistemas e acompanhar a sua pontualidade. Os sistemas de dados VoIP do centro de chamadas utilizam estes programas para gerir as suas equipas remotas. Simplificar o fluxo de trabalho >p>algumas ferramentas de gestão de projectos remotos simplificam o processo de fluxo de trabalho dos membros da equipa. Como resultado, tarefas mundanas podem ser automatizadas, libertando assim tempo adicional para que o funcionário se concentre inteiramente no projecto. Um fluxo de trabalho simplificado baseado no projecto facilita também a colaboração das equipas de gestão. Podem acompanhar com precisão as tarefas e eventos diários e também ser lembrados dos próximos prazos do projecto. As características destas ferramentas de gestão remota de projectos incluem sincronização e agendamento de calendários de equipas. Popular Ferramentas de Gestão Remota de Projectos >forte>Zoom >

> O recente aumento de trabalhos de trabalho de casa levou a um aumento fenomenal da plataforma Zoom. Trata-se de uma ferramenta de gestão remota de projectos de baixo custo que facilita a colaboração na sua plataforma virtual. Permite às equipas utilizar funcionalidades de vídeo, áudio, e mensagens instantâneas e partilha de dados em tempo real dentro da sua aplicação. Os gestores de projecto podem optar por utilizar este tipo de ferramenta de gestão remota de projectos quando houver necessidade de comunicar directamente com equipas simultâneas de uma só vez. As empresas com falta de dinheiro podem optar por utilizar a versão gratuita; no entanto, está disponível a opção de actualizar para receber funcionalidades premium (pagas). > forte>Trello >p> Esta ferramenta de gestão remota de projectos ajuda a organizar e racionalizar tarefas no âmbito do fluxo de trabalho. Podem ser criadas "pranchas Trello" e "cartões" para cada membro da equipa. Também permite a cada membro da equipa personalizar e rotular a disposição visual do projecto para um fluxo de trabalho mais satisfatório. Grandes organizações podem implementar esta ferramenta de gestão remota do projecto para acompanhar e agendar tarefas em tempo real. Tanto os membros da equipa como os gestores podem identificar as tarefas do projecto e a estrutura de relatórios num relance. > forte>Slack >p>Its interface facilita a comunicação instantânea entre os membros da equipa remota em tempo real. Ajuda as equipas de projectos remotos a armazenar e partilhar convenientemente dados através das suas plataformas. Esta ferramenta de gestão de projectos à distância é eficaz independentemente da dimensão da sua equipa ou espaço de escritório. Slack é uma ferramenta eficiente de gestão de trabalho remoto que ajuda os gestores a comunicar eficazmente com os membros da sua equipa para receber atempadamente actualizações e relatórios de projectos. > forte>Microsoft>>p>p>Não deve ser ultrapassado é o conjunto de ferramentas de gestão de projectos disponíveis nas equipas Microsoft. A interface do seu espaço de trabalho, a facilidade de integração e a popularidade levaram a que as equipas Microsoft se tornassem uma ferramenta de gestão remota de projectos de topo. Semelhante à plataforma Zoom nas suas características de reunião, também permite a comunicação simultânea com os membros da equipa do projecto. Utiliza também uma funcionalidade de mensagens instantâneas e facilita a partilha segura de dados através da sua plataforma. Os gestores de projecto que adicionaram esta ferramenta de produtividade aos seus recursos de gestão de projectos ficam frequentemente impressionados com as suas características, mesmo no modo livre. Conclusion >p>Aplicações de gestão de projectos são fáceis de gerir a eficácia do seu projecto e da sua equipa e ajudam a tornar o projecto bem sucedido. No entanto, fazer estas aplicações requer muita codificação e conhecimentos técnicos, mais o preço é bastante elevado. Porque não mudar para uma solução sem código? Se deseja uma solução perfeita para gerir a sua equipa e projecto com uma solução sem código, contacte-nos no AppMaster. O nosso pessoal com experiência profissional está disponível para o ajudar com a melhor solução não codificada para si e fazer com que o seu negócio à distância alcance uma escala e tenha sucesso com a satisfação completa das suas necessidades empresariais de uma forma rentável.

>p>Os gestores de projecto bem sucedidos podem colaborar eficazmente com os membros da sua equipa para assegurar que todos eles compreendam a tarefa. As ferramentas de gestão remota do projecto devem facilitar as reuniões em linha para que os membros da equipa possam contribuir para o projecto. As características de uma ferramenta de gestão remota de projecto incluem:>ul>