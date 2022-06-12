Вы хотите иметь приложение для управления проектами, чтобы повысить производительность вашего труда? Если да, то у меня есть решение для вас в тексте ниже.

Удаленные рабочие места уверенно шли по пути расширения и инноваций, когда всемирная пандемия увеличила спрос на виртуальную командную работу. Почти в одночасье возник спрос на инструменты для удаленного управления проектами, облегчающие дистанционное общение между командами по всему миру. Культура удаленной работы, которая когда-то рассматривалась многими руководителями как привилегия, стала неотъемлемым признаком продуктивности. Эффективное и действенное виртуальное сотрудничество и удаленная работа стали синонимами внезапной эволюции показателей производительности на рабочем месте.

Поскольку успех проекта зависит от способности команд к эффективному взаимодействию и сотрудничеству, инструменты удаленного управления проектами стали более приоритетными. Инструменты удаленного управления проектами облегчают организацию рабочих ролей, управление производительностью и сотрудничество между командами. Инструменты удаленного управления проектами обеспечивают эффективную коммуникацию между рабочими группами. Эти рабочие группы по удаленному управлению проектами часто выполняют определенные функции на рабочем месте, часто пересекаясь друг с другом. Приложения для удаленного управления проектами позволяют руководству организовывать, отслеживать и контролировать рабочий процесс своих групп в режиме реального времени.





На основе собранных данных руководство может принимать ответственные решения по всему проекту. Некоторые компании, например, выбирают стопроцентную удаленность, когда их команды работают из разных стран или районов по всему миру. Другие управленческие команды предпочитают работать лицом к лицу с ежедневным общением в режиме онлайн с помощью средств обмена сообщениями и рабочих процессов. Другие выбирают сочетание обоих вариантов, используя гибридные команды. Как и любой другой стиль продуктивности, удаленные рабочие команды имеют свои преимущества и проблемы.

Шаги разработки приложения для управления проектами

В разработке приложения для управления проектами участвуют 4 основных этапа, включая:

Шаг 1: Создание концепции

Создайте концепцию приложения для удаленного управления проектами на основе потребностей вашего бизнеса. Определите, какой тип пользователей или членов команды будет использовать этот инструмент. На основе этих данных также разработайте концепцию функций этого инструмента. Определите тип инструмента удаленного управления проектами. Дизайн приложения для удаленного управления проектами будет основан на его предполагаемых функциональных возможностях, таких как учет рабочего времени, управление эффективностью или коммуникация.

Шаг 2: Определите свою аудиторию

На этапе разработки приложения определите конечных пользователей приложения. Это позволит определить дизайн приложения, которое будет иметь различные функции в зависимости от предполагаемых конечных пользователей. Должен ли этот инструмент удаленного проекта быть доступен всем членам команды или только менеджерам проекта? Какой тип защиты данных потребуется? Будут ли в интерфейс приложения включены функции, защищенные паролем? Ответ на эти вопросы определит разработку инструмента удаленного управления проектами.

Шаг 3: Создание или настройка интерфейса

Руководители проектов могут выбрать создание собственных инструментов управления проектами для организации. Однако в этом может не быть необходимости, исходя из размера и возможностей. С распространением инструментов удаленного управления проектами обязательно найдется инструмент, который подойдет именно вам!

Шаг 4: тестирование и запуск

Протестируйте свой инструмент удаленного управления проектами в реальной среде. Это позволит определить, достаточно ли включенных функций для ваших нужд или необходимо добавить дополнительные функции управления проектами. Когда вы убедитесь, что инструмент управления проектами подходит для вашего бизнеса, просто запустите его и наслаждайтесь преимуществами!

Выбор правильного инструмента повышения производительности и удаленного управления проектами для вашей организации очень важен. Правильный инструмент управления проектами позволит оптимизировать бизнес-процессы, облегчить общение и повысить общую производительность членов команды.

Преимущества удаленной работы

Существует множество преимуществ удаленной работы, но ниже перечислены 4 лучших:

Уровень продуктивности

Члены команды в организации могут предпочесть работать в уединении, не раздражаясь от офисного шума или микроменеджмента офисных руководителей проектов. Удаленная рабочая среда может способствовать повышению уровня производительности некоторых удаленных работников. Эти люди производят больше продукции в удаленной рабочей среде, чем работая физически в офисе. Поскольку высокий уровень производительности - это конечная цель любой компании, она получает выгоду от повышения производительности проектов этих людей.

Баланс между работой и жизнью и моральный дух

Многие сотрудники отмечают, что удаленная работа повышает их удовлетворенность балансом между работой и жизнью. В условиях удаленной работы сотрудники получают возможность эффективно контролировать свою производительность и обладают большей автономией во времени. В результате на популярных сайтах по трудоустройству, таких как Indeed, многие соискатели выбирают удаленные варианты работы.

Эффективность

Сотрудники, работающие удаленно, экономят деньги компаний за счет сокращения расходов на накладные расходы, коммунальные услуги, персонал и субсидии, такие как униформа и транспортное пособие. Удаленная работа экономит время и деньги членов команды, поскольку они выигрывают от сокращения времени на дорогу и увеличения времени, проводимого с семьей. Команды также меньше тратят на такие расходы, как питание, бензин, рабочая одежда и другие расходы, связанные с ежедневным появлением в офисе.

Свобода

Свобода удаленной работы создает доверие и подотчетность для проектных команд, поскольку каждый сотрудник несет прямую ответственность за различные аспекты работы. Руководители учатся лучше управлять своими сотрудниками и исправлять любые тенденции к микроменеджменту или излишней вседозволенности. У сотрудников появляется больше свободы для поиска дополнительной работы и работы над личными проектами, что делает их более счастливыми. Счастливый работник с большей вероятностью будет способствовать повышению производительности своих команд и более эффективно справляться со своими задачами.

Недостатки удаленной работы

Наряду с преимуществами, существуют и недостатки удаленной работы, и три основных из них перечислены ниже:

Отсутствие подотчетности

Такая же свобода, которую дает удаленная работа, может стать и недостатком. Руководство остается без точного способа учета времени, затраченного сотрудником на работу над проектом. Без внедрения приложения для повышения производительности труда у руководства нет другого выбора, кроме как использовать отчеты о проделанной работе, созданные самими удаленными работниками. Это может привести к неточным отчетам, снижению производительности и возникновению чувства недоверия среди рабочих команд.

Потерянные при переводе

Культура удаленной работы дает работодателям свободу нанимать работников со всего мира, часто в разных часовых поясах. Однако удаленная работа не дает доступа к сигналам языка тела, которые можно получить, работая вместе физически. Удаленные работники, такие как члены команды аутсорсингового колл-центра, обычно имеют различное культурное происхождение, языки и системы верований. В результате в удаленной рабочей среде может быть трудно укрепить командный дух из-за отсутствия эффективной коммуникации. Эффективное сотрудничество между удаленными рабочими группами может быть трудно наладить, что приводит к трениям между членами команды.

Технологический дефицит

Как бы ни развивалась культура удаленной работы в последние годы, она все еще находится во власти технологических недостатков, которые могут возникнуть. Самым раздражающим вопросом рабочего совещания, который мучает платформу Zoom в 2020-2021 годах, был вопрос "Вы меня слышите?" во время недавнего рабочего совещания во время пандемии. Это связано с тем, что удаленная работа сопряжена с технологическими проблемами, которые влияют на качество связи и сотрудничества удаленных работников. Отсутствие интернета, низкая скорость загрузки и выгрузки данных, проблемы с качеством микрофона и камеры, а также множество других факторов могут препятствовать совместной работе членов команды.

Как менеджеры проектов работают удаленно?

Совещания

Средства управления удаленными проектами помогают менеджерам общаться с сотрудниками одновременно или по отдельности о состоянии проекта. Это можно сделать с помощью виртуальных совещаний команды, как это сделано в популярном приложении Zoom. В этом приложении руководитель группы менеджеров может общаться по видеосвязи, посредством обмена сообщениями или голосового вызова и способствовать свободному обмену информацией через свою платформу. Руководство может получать отчеты и другие данные, связанные с проектом, от своих команд и делиться своими взглядами на проект.

Установка целей

Эффективные руководители проектов периодически устанавливают цели по производительности для удаленных команд, которыми они управляют. Устанавливая цели проекта для своих удаленных команд, менеджеры имеют неоспоримую метрику для измерения уровня производительности своих команд. Эти цели проекта мотивируют удаленных работников соответствовать установленным параметрам при выполнении поставленных задач. Установление целей проекта также дает руководителям ценную информацию о состоянии проекта и целесообразности рабочего процесса. Такие инструменты управления производительностью, как Trello, отлично подходят для предоставления необходимых данных о состоянии и процессах, связанных с завершением проекта.

Обновления статуса

Такие инструменты управления производительностью, как Salesforce, предоставляют обновления статуса проектов в режиме реального времени и даже могут генерировать подробные отчеты об уровне производительности членов команды. Этот инструмент удаленного управления проектами позволяет разбивать выполнение задач и даже может сообщать об узких местах в завершении проекта. Функции обмена сообщениями в приложении способствуют быстрому общению в режиме реального времени между руководителями проектов и их командами. В дополнение к этим обновлениям статуса члены команды могут обмениваться данными в режиме реального времени на этих платформах для удаленной работы. Благодаря инструментам совместной работы над проектами члены команды могут подключаться, общаться и сотрудничать удаленно для выполнения необходимых задач.

Как обеспечить успех проекта при удаленной работе?

Эффективная коммуникация

Менеджмент может успешно организовать удаленные рабочие проекты благодаря эффективной коммуникации со своими командами. В мире инструментов для повышения продуктивности рабочего пространства не все коммуникации созданы одинаковыми. Некоторые удаленные работники могут предпочесть получать обновления проекта по видеосвязи с членами своей команды. Другие члены команды могут предпочесть передавать мнения и обновления проекта с помощью традиционных средств обмена сообщениями, таких как электронная почта и мгновенные сообщения. Другой член команды может предпочесть получать инструкции по проекту по телефону или через Интернет.

Создайте виртуальное пространство для встреч

Успешные руководители проектов могут эффективно сотрудничать с членами своей команды, чтобы убедиться, что все они понимают задачу. Инструменты удаленного управления проектами должны способствовать проведению онлайн-совещаний, чтобы члены команды могли вносить свой вклад в проект. Особенности инструмента удаленного управления проектами включают:

платформа для обмена сообщениями



совместимый аудиовизуальный интерфейс



инструмент обмена данными в режиме реального времени



Использование инструментов управления производительностью

Инструменты управления производительностью необходимы для успешного управления членами команды. Эти инструменты важны для управления рабочими командами в офисе и за его пределами, поскольку они обладают полезными функциями. Инструменты удаленного управления проектами облегчают доступ к данным для членов команды, помогают создавать отчеты в режиме реального времени и обеспечивают эффективную коммуникацию. Они также позволяют менеджерам следить за состоянием проекта и удаленно контролировать работу команды. Эти инструменты для удаленных проектов также позволяют синхронизировать календарное планирование между членами команды, которые могут жить в разных часовых поясах.

Можно ли управлять проектами удаленно?

Удаленное управление проектами может быть успешно реализовано с помощью виртуальных инструментов управления производительностью. Существует множество типов проектных инструментов, которые делают удаленную работу более продуктивной. Влияние эффективного инструмента удаленного управления проектами проявляется в более продуктивных и счастливых сотрудниках. Успешное управление удаленными проектами зависит от выбора правильного типа инструментов повышения производительности.

Инструменты управления производительностью

Инструменты управления удаленными проектами, такие как Salesforce, отслеживают производительность удаленных команд и предоставляют точные данные об их работе. Визуальная схема на панели легко сравнивает и сопоставляет уровни производительности каждой из этих команд. Руководители проектов могут использовать показатель производительности для создания стимулов для удаленных команд. Это стимулирует их к достижению целей проекта и эффективному выполнению задач. Менеджеры могут удаленно отслеживать эти данные в режиме реального времени и при необходимости создавать отчеты по своим командам.

Инструменты отслеживания времени

Эффективные менеджеры должны иметь возможность отслеживать местонахождение своих удаленных членов команды. Эта метрика производительности также позволяет менеджерам создавать программы поощрения и признания для команд, используя данные из инструмента управления удаленными проектами. Менеджеры могут знать, когда члены их команды входят в систему или выходят из нее, и отслеживать их пунктуальность. Системы передачи данных VoIP колл-центров используют эти программы для управления своими удаленными командами.

Упрощение рабочего процесса

Некоторые инструменты удаленного управления проектами упрощают рабочий процесс членов команды. В результате рутинные задачи могут быть автоматизированы, что освобождает дополнительное время для сотрудника, чтобы полностью сосредоточиться на проекте. Упрощенный рабочий процесс на основе проекта облегчает сотрудничество и для управленческих команд. Они могут точно отслеживать ежедневные задачи и события, а также получать напоминания о предстоящих сроках выполнения проекта. Среди особенностей этих инструментов удаленного управления проектами - синхронизация и планирование календарей команды.

Популярные инструменты удаленного управления проектами

Zoom





В последнее время рост числа рабочих мест на дому привел к феноменальному росту платформы Zoom. Это недорогой инструмент удаленного управления проектами, который облегчает совместную работу на виртуальной платформе. Он позволяет командам использовать функции видео-, аудиосвязи, мгновенного обмена сообщениями и обмена данными в режиме реального времени в рамках своего приложения. Руководители проектов могут использовать этот тип инструмента удаленного управления проектами, когда есть необходимость напрямую общаться с одновременными командами. Компании, испытывающие нехватку средств, могут воспользоваться бесплатной версией; однако существует возможность обновления для получения премиальных (платных) функций.

Trello

Этот инструмент удаленного управления проектами помогает организовать и упорядочить задачи в рамках рабочего процесса. Доски" и "карточки" Trello могут быть созданы для каждого члена команды. Он также позволяет отдельным членам команды настраивать и маркировать визуальный макет проекта для более удобного рабочего процесса. Крупные организации могут внедрить этот инструмент удаленного управления проектами для отслеживания и планирования задач в режиме реального времени. И члены команды, и менеджеры могут с первого взгляда определить задачи проекта и структуру отчетности.

Slack

Его интерфейс облегчает мгновенное общение между членами удаленной команды в режиме реального времени. Он помогает удаленным проектным командам удобно хранить данные и обмениваться ими на разных платформах. Этот инструмент удаленного управления проектами эффективен независимо от размера вашей команды или офисного пространства. Slack - это эффективный инструмент управления удаленной работой, который помогает менеджерам эффективно общаться с членами команды и получать своевременные обновления проекта и отчеты.

Microsoft

Не отстает от него и набор инструментов управления проектами, доступных для команд Microsoft. Интерфейс рабочего пространства, простота интеграции и популярность привели к тому, что Microsoft Teams стал одним из лучших инструментов удаленного управления проектами. Схожая с платформой Zoom по своим возможностям проведения совещаний, она также позволяет одновременно общаться с членами проектной команды. Он также использует функцию обмена мгновенными сообщениями и обеспечивает безопасный обмен данными в рамках своей платформы. Руководители проектов, добавившие этот инструмент повышения производительности в свои ресурсы управления проектами, часто впечатлены его возможностями, даже в бесплатном режиме.

Вывод

Приложения для управления проектами позволяют легко управлять эффективностью проекта и команды и помогают сделать проект успешным. Однако для создания таких приложений требуется много кодирования и технических знаний, к тому же их цена довольно высока. Почему бы не перейти на бескодовое решение? Если вам нужно идеальное решение для управления командой и проектом с помощью no-code решения, свяжитесь с нами на AppMaster. Наши опытные специалисты готовы помочь вам с выбором лучшего решения no-code для вас и сделать ваш удаленный бизнес более масштабным и успешным с полным удовлетворением ваших бизнес-потребностей экономически эффективным способом.