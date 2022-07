As melhores combinações de cores para o seu site são aquelas que fazem mais sentido, e isso geralmente é uma questão de preferência pessoal. Um bom ponto de partida pode ser usar as cores do seu logotipo, pois elas já foram comprovadas como harmoniosas pelo designer. Se você quiser experimentar diferentes esquemas de cores, recomendamos usar Coolors – uma ferramenta online que ajuda a encontrar cores complementares em segundos!

O objetivo de qualquer site é transmitir sua mensagem e evocar emoções: alguns designers podem escolher tons quentes ou frios com base em seu humor ou identidade de marca. As cores podem criar alto contraste para o interesse visual, mas também devem funcionar bem juntas, para que as pessoas não fiquem confusas sobre o que estão vendo.

As combinações de cores estão se tornando muito importantes. Eles dão ao site muito mais profundidade e dimensão, além de proporcionar uma sensação de harmonia entre vários elementos de design. As variações de cores também podem ajudar a transmitir diferentes humores e emoções apenas por meio da cor.

As combinações de cores agora podem fornecer um site com mais profundidade e dimensões As cores podem dar às pessoas certos sentimentos e atitudes simplesmente devido à tonalidade As melhores combinações de cores para o seu site seriam aquelas que fazem sentido com base no que você está tentando dizer e evocar

A roda de cores é uma ferramenta útil para conhecer, não apenas quando se trata de escolher cores para o seu site, mas também para entender como as cores podem complementar ou contrastar. Para usar a roda de cores corretamente, você precisa vê-la de duas maneiras diferentes. Existem as três cores primárias - vermelho, amarelo e azul - diretamente opostas uma à outra na roda.

As cores secundárias são laranja, verde e violeta. Estes são criados misturando duas cores primárias em proporções iguais. Você também pode ver como quaisquer duas cores complementares ou contrastantes criarão outra cor quando colocadas juntas na roda de cores. Isso lhe dá uma nova seleção de cores potenciais que funcionam bem umas com as outras!

Azul e rosa

Azul e rosa são duas cores que costumam ser combinadas. Ambos têm uma vibe feminina e podem criar um visual suave e romântico. Alguns designers acham que essas duas cores funcionam bem juntas porque compartilham os mesmos tons, mas se complementam de outras maneiras.

Se você quiser usar azul e rosa em seu site, recomendamos azul claro como cor primária e rosa claro como cor de destaque. Essa combinação é perfeita para sites voltados para o público feminino.

Rosa quente e ciano

Rosa quente e ciano é uma bela combinação de cores que pode ser usada tanto para homens quanto para mulheres. Rosa quente é a cor dominante, mas fará o site parecer feminino. Também fará as pessoas felizes porque é uma cor brilhante e energizante. A melhor maneira de usar rosa choque e ciano juntos é usar rosa choque como sua cor primária e uma versão mais clara ou mais escura de ciano como sua cor secundária.

combinação de cores pêssego azul royal

Azul royal e pêssego são duas cores que muitas vezes são complementares. Quando usados juntos, eles podem criar um site muito luxuoso e elegante. O azul royal dará ao site uma sensação de poder e autoridade, enquanto o pêssego dará um toque mais suave.

Se você quiser usar essas cores em seu site, recomendamos usar azul royal como cor primária e pêssego como cor de destaque.

A combinação de cor amarelo carvão

Quando se trata de combinações de cores, o amarelo carvão é um dos melhores. Esta combinação de cores é perfeita para sites porque é agradável aos olhos e muito atraente visualmente. O esquema de cores Charcoal amarelo também é uma ótima maneira de adicionar um pouco de brilho ao seu site, mantendo um senso de profissionalismo.

A combinação de cor amarelo vermelho

Vermelho amarelo também faz uma excelente combinação de cores. Ele pode ser usado para transmitir uma sensação de diversão e diversão, o que é perfeito para sites que desejam transmitir uma vibração mais informal.

Combinação de cores azul elétrico verde limão

Quando se trata de combinações de cores, o verde limão e o azul elétrico são uma combinação perfeita! Essas duas cores são complementares, o que significa que criam os designs mais vibrantes e visualmente interessantes quando usadas juntas.

O verde limão é uma cor brilhante e refrescante, perfeita para adicionar energia a qualquer design. O azul elétrico é um tom frio e elétrico que pode criar uma sensação de sofisticação e profissionalismo. Quando usadas juntas, essas duas cores criam um visual divertido e chique!

Combinação de cor azul-petróleo lavanda

A lavanda é uma cor roxa clara, enquanto o verde-azulado é um tom frio e elétrico que pode criar uma sensação de sofisticação e profissionalismo. Quando combinadas, essas duas cores criam um visual fresco e elegante.

À primeira vista, a lavanda pode parecer uma escolha de cor estranha para sites. Mas quando combinado com o tom certo de cerceta torna-se chique, divertido e sedutor! Essas duas cores estão intimamente relacionadas porque são ambas tons de roxo. A melhor maneira de combiná-los é usar a lavanda mais clara como uma cor de destaque em alguns dos elementos da página enquanto usa o verde-azulado mais escuro no texto para cabeçalhos em todo o site.

Combinação de cores esbranquiçadas vermelho cereja

Eu gostaria de falar sobre a combinação de cores vermelho cereja e branco. Esta combinação de cores é um ótimo contraste e fará com que seu design se destaque. Isso funcionará melhor para empresas de alimentos, como padarias ou restaurantes, que desejam usar essa combinação de cores para seus logotipos.

Combinação de cores branco azul bebê

A combinação de cores branco azul bebê é uma ótima opção para sites direcionados a um público mais jovem. Esta combinação de cores é muito calmante e criará uma atmosfera descontraída. Ele pode ser usado para sites nas indústrias médica ou financeira.

Combinação de cor laranja queimado pêssego

A combinação de cor laranja pêssego queimado é uma ótima opção para sites que desejam criar uma atmosfera acolhedora e convidativa. Essa combinação de cores é perfeita para sites direcionados a um público feminino. Ele pode ser usado para sites nas indústrias de moda ou beleza.

Combinação de cores azul claro azul escuro

Esta combinação de cores é uma ótima opção para sites que desejam criar uma sensação de realeza. Essa cor pode ser usada para sites da mídia ou indústrias de luxo. Também funciona bem com jogos em que os usuários estão jogando como reis ou rainhas.

Combinação de cores rosa chiclete azul céu

Se você não tem certeza do que misturar, mas quer algo sofisticado e divertido, essa combinação de cores é perfeita.

Para criar essa mistura de cores, comece com um azul profundo. Adicione um pouco de rosa e um pouco de branco. O resultado será um azul royal que tem um toque sutil de rosa e muito brilho sem ficar muito escuro ou esmaecido.

Mostarda, sálvia, combinação de cores verde floresta

As combinações de cores mostarda, sálvia e verde floresta funcionam bem juntas devido às suas cores complementares. A versão mais popular desta combinação é o fundo dourado com texto mostarda e detalhes em verde sálvia.

É importante que as cores primárias do seu site se complementem, mas elas também precisarão ser combinadas com uma cor de destaque complementar. Felizmente, existem muitas combinações de cores modernas para você escolher. Lembre-se: se você quiser usar mais de três cores no design do seu site, escolha duas cores principais como ponto focal e construa a partir dessas duas.

Combinação de cores verde neon fúcsia

A combinação de cores Fuchsia Neon Green é uma das combinações de cores mais populares para sites. De acordo com especialistas, ambas as cores contrastam bem uma com a outra e proporcionam uma aparência vibrante no design. A combinação de cores Fuchsia Neon Green é perfeita para destacar informações específicas no design e criar uma sensação de romance e diversão através de seus tons escuros e claros.

Laranja pastel, pêssego, combinação de cores de creme

O laranja pastel permanecerá sempre icônico, independentemente das tendências. O mais importante é entender a teoria das cores por trás da paleta de cores. Laranja pastel é uma cor fria que tem tons de vermelho ou rosa. O pêssego é amarelo escuro em seu tom mais forte com um tom de pêssego no topo. Se você está procurando um efeito mais ousado, pode olhar para o creme que é uma cor de pêssego claro com um tom de creme.

Tons de framboesa de combinação de cores azul

Tons de framboesa de azul são uma combinação de cores popular para sites. As cores são complementares entre si e criam um visual muito vibrante. As cores também são muito relaxantes e calmantes, o que é perfeito para um site que deseja criar uma sensação de tranquilidade.

Combinação de cores rosa chiclete vermelho cereja

Esta combinação de cores é frequentemente usada por meninas que querem mostrar sua feminilidade. As cores são suaves e delicadas, e quando usadas juntas, criam um efeito muito bonito e delicado.

Combinação de cor púrpura claro, menta e manteiga

Essa combinação de cores é frequentemente usada para sites direcionados a um público feminino. O roxo claro e a menta trabalham juntos para criar uma sensação fresca e relaxante, enquanto a manteiga proporciona um efeito quente e reconfortante. Essa combinação é perfeita para sites que desejam criar uma atmosfera relaxante e calmante.

Combinação de cor verde musgo verde floresta

Quando se trata de combinações de cores, o verde musgo verde floresta é uma ótima opção para o seu site. Esta combinação de cores é calmante e pacífica, tornando-a perfeita para sites que procuram criar um ambiente descontraído. O verde musgo também cria uma sensação de profundidade, o que é perfeito para sites com muito texto ou imagens.

Combinação de cor branca verde ilha

Ilha verde e branco são as combinações perfeitas para sites que procuram criar uma sensação de luxo e elegância. O branco irá iluminar o verde e torná-lo mais visível, enquanto o verde dará ao site um toque de natureza. Essa combinação de cores é perfeita para sites que desejam causar uma boa impressão.

Combinação de cor verde verde amarela

Amarelo e Verde Verdejante é uma combinação de cores contrastantes. O amarelo é o contraste entre o verde, mas também possui algumas qualidades complementares. Quando uma cor é usada em excesso, a outra será o pano de fundo calmante. O verde verde-amarelado pode dizer “brilhante” para muitas pessoas por causa desse contraste. Também pode ter uma aparência quente porque o amarelo é mais intenso que o verde.

Combinação de cores bege, preto-marrom e bronzeado

Esta combinação de cores é considerada uma paleta de cores neutras. Bege, preto-marrom e bege são cores que podem ser usadas como base para o design de um site. Eles são frequentemente usados porque são seguros e não ofensivos. Essa paleta de cores também pode ser chata e pouco convidativa.

Combinação de cores azul, marrom e índigo

Esta combinação de cores é cores modernas e modernas que proporcionam uma sensação de intriga devido ao contraste das cores. Azul, marrom e índigo são cores que podem ser usadas como alternativa às cores mais tradicionais. Essas cores brilhantes chamarão a atenção e farão com que o design do site pareça mais divertido e emocionante do que com uma cor neutra.

Combinação de cores escarlate, azeitona clara, verde-azulado claro

Esta combinação de cores é uma paleta de cores clássica. Escarlate, verde-oliva claro e azul-petróleo são cores usadas há muitos anos em web design. Eles são considerados cores seguras e não ofensivas. Essa paleta de cores também pode ser chata e pouco convidativa.

