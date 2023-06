Wprowadzenie do języka Go

Go, znany również jako Golang, to język programowania typu open-source opracowany przez inżynierów Google Robert Griesemer, Rob Pike i Ken Thompson. Został zaprojektowany tak, aby był prosty, wydajny i niezawodny. Go idealnie nadaje się do tworzenia nowoczesnych aplikacji, szczególnie w dziedzinie systemów infrastruktury po stronie serwera i zaplecza. Dzięki prostej składni, wbudowanemu wsparciu dla współbieżności i doskonałej wydajności, Go stało się popularnym wyborem wśród programistów do tworzenia aplikacji internetowych, mikrousług i systemów rozproszonych.

Ekosystem Go szybko się rozwinął od czasu jego wydania w 2009 roku, oferując szeroką gamę bibliotek i narzędzi do wykorzystania przez deweloperów. Firmy takie jak Dropbox, Uber i Docker wybrały Go jako bazę dla swoich systemów backendowych, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie i znaczenie w dzisiejszym środowisku technologicznym.

Ten artykuł ma na celu zapewnienie solidnych podstaw w Go i jego składni, koncentrując się na kluczowych funkcjach języka, aby rozpocząć swoją podróż z programowaniem Go.

Instalacja i konfiguracja Go

Przed rozpoczęciem pracy z Go należy zainstalować język na komputerze. Wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć:

Odwiedź oficjalną stronę Go i pobierz plik instalacyjny odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego. Otwórz pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi przez instalator. Ustaw zmienną środowiskową PATH tak, aby zawierała katalog instalacyjny Go. Dzięki temu polecenia Go będą dostępne z wiersza poleceń. W systemach Unix można zazwyczaj dodać następujący wiersz do pliku .bashrc lub .profile :

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin Uruchom ponownie terminal lub wiersz polecenia, aby zastosować zmiany. Potwierdź, że Go jest poprawnie zainstalowany, uruchamiając następujące polecenie w terminalu:

go version

Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, wersja Go zainstalowana na komputerze zostanie wyświetlona na wyjściu.

Teraz, gdy Go jest już zainstalowany na twoim komputerze, nadszedł czas, aby zagłębić się w podstawy języka.

Zrozumienie składni i typów danych języka Go

Składnia języka Go została zaprojektowana tak, aby była prosta i łatwa do odczytania. Tutaj omówimy kilka podstawowych elementów języka, w tym pakiety, importy, zmienne i podstawowe typy danych.

Pakiety i importy

Programy Go są zorganizowane w pakiety , które pomagają modularyzować i zarządzać kodem. Pakiet jest zasadniczo katalogiem zawierającym jeden lub więcej plików źródłowych Go. Pierwszy wiersz każdego pliku Go powinien deklarować pakiet, do którego należy:

package main

W powyższym przykładzie plik źródłowy należy do pakietu "main". Blok kodu następujący po deklaracji pakietu zazwyczaj składa się z instrukcji importu , które zawierają inne pakiety potrzebne do działania programu:

import ( "fmt" "math" )

Instrukcja import określa pakiety, które mają zostać zaimportowane do bieżącego pliku, umożliwiając dostęp do ich wyeksportowanych funkcji, takich jak funkcje i zmienne.

Zmienne i stałe

Zmienne w języku Go można deklarować za pomocą słowa kluczowego var , po którym następuje nazwa zmiennej, typ i opcjonalna wartość początkowa:

var x int = 10

Jeśli podana jest wartość początkowa, Go może wywnioskować typ, pozwalając na pominięcie deklaracji typu:

var x = 10 // x to int

Można również użyć krótkiej składni deklaracji zmiennej Go, która automatycznie wnioskuje o typie i przypisuje wartość początkową:

x := 10 // x is an int

Stałe mogą być deklarowane za pomocą słowa kluczowego const . Ich wartości muszą być znane w czasie kompilacji i nie mogą być zmieniane podczas wykonywania programu:

const PI = 3.14159

Podstawowe typy danych

Go posiada kilka podstawowych typów danych, w tym

Liczby całkowite: Podpisane liczby całkowite można zadeklarować za pomocą int , int8 , int16 , int32 lub int64 . Liczby całkowite bez znaku można zdefiniować za pomocą uint , uint8 , uint16 , uint32 lub uint64 .

Podpisane liczby całkowite można zadeklarować za pomocą , , , lub . Liczby całkowite bez znaku można zdefiniować za pomocą , , , lub . Liczby zmiennoprzecinkowe: Można je zdefiniować za pomocą float32 lub float64 .

Można je zdefiniować za pomocą lub . Liczby zespolone: Liczby zespolone są deklarowane przy użyciu complex64 lub complex128 .

Liczby zespolone są deklarowane przy użyciu lub . Booleans: Liczby logiczne są reprezentowane przez typ danych bool i mogą mieć wartość true lub false .

Liczby logiczne są reprezentowane przez typ danych i mogą mieć wartość lub . Ciągi znaków: Ciągi Go są sekwencjami znaków zakodowanych w UTF-8. Są one niezmienne, a ich długość jest określana w czasie wykonywania.

Dodatkowo Go obsługuje złożone typy danych, takie jak:

Tablice: Sekwencje elementów tego samego typu o stałej długości.

Sekwencje elementów tego samego typu o stałej długości. Slices: Dynamiczne sekwencje elementów tego samego typu.

Dynamiczne sekwencje elementów tego samego typu. Mapy: Nieuporządkowane kolekcje par klucz-wartość, w których klucze i wartości mogą mieć dowolny określony typ.

Kontynuując naukę Go, będziesz mógł łączyć te podstawowe typy i struktury danych, aby tworzyć bardziej złożone i wszechstronne aplikacje.

Funkcje i metody w Go

Funkcje są jednym z podstawowych elementów składowych każdego języka programowania, a Go nie jest wyjątkiem. Funkcje w Go są definiowane za pomocą słowa kluczowego func , po którym następuje nazwa funkcji, parametry wejściowe, typ zwracany i treść funkcji. Funkcje w Go mogą zwracać wiele wartości, co ułatwia obsługę złożonych operacji i sprawdzanie błędów.

Oto przykład prostej funkcji Go:

package main import ("fmt" ) func add(a int, b int) int { return a + b } func main() { result1 := add(5, 7) fmt.Println("Suma wynosi:", result1) }

W tym przykładzie definiujemy prostą funkcję add , która przyjmuje dwa parametry całkowite i zwraca ich sumę. Funkcja jest następnie wywoływana z funkcji głównej , a wynik jest drukowany.

Metody w Go

Metody w Go są podobne do funkcji, ale są powiązane z określonym typem odbiornika i są wywoływane na instancji typu odbiornika. Umożliwia to dodawanie zachowań do istniejących typów, podobnie jak języki programowania obiektowego definiują metody na klasach. Oto przykład:

package main import ( "fmt" ) type Circle struct { radius float64 } func (c Circle) area() float64 { return 3.14159 * c.radius * c.radius } func main() { myCircle := Circle{radius: 5} circleArea := myCircle.area() fmt.Printf("Powierzchnia okręgu wynosi: %.2f

", circleArea) }

W tym przykładzie definiujemy strukturę Circle z polem promienia . Następnie dla typu Circle definiowana jest metoda o nazwie area . Metoda ta oblicza powierzchnię okręgu przy użyciu promienia i zwraca wynik jako wartość float64.

Struktury kontrolne w Go

Struktury kontrolne są podstawą każdego języka programowania, ponieważ dyktują przepływ programu. Go oferuje kilka struktur kontrolnych do warunkowego rozgałęziania, pętli i sprawdzania wielu warunków lub operacji komunikacyjnych.

Instrukcje if

W języku Go rozgałęzienia warunkowe są zwykle wykonywane przy użyciu instrukcji if . Instrukcje te oceniają wyrażenie logiczne i, jeśli jest prawdziwe, wykonują blok kodu następujący po wyrażeniu. Oto przykład:

package main import ( "fmt" ) func main() { number := 42 if number%2 == 0 { fmt.Println("Liczba jest parzysta.") } else { fmt.Println("Liczba jest nieparzysta.") } }

W tym przykładzie sprawdzamy, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta, używając operatora modulo i instrukcji if .

Pętle for

Go ma tylko jeden rodzaj pętli: pętlę for . Może być ona używana do wszelkiego rodzaju scenariuszy pętli: stałych iteracji, nieskończonych pętli i pętli "while". Oto przykład:

package main import ( "fmt" ) func main() { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Iteracja:", i) } }

W tym przykładzie używamy pętli for z licznikiem do pięciokrotnej iteracji i drukowania bieżącego numeru iteracji.

Instrukcje switch i select

Go udostępnia instrukcję switch do sprawdzania wielu warunków i instrukcję select do operacji komunikacyjnych. Oto przykład instrukcji switch :

package main import ( "fmt" ) func main() { grade := "B" switch grade { case "A": fmt.Println("Excellent!") case "B": fmt.Println("Good") case "C": fmt.Println("Fair") case "D": fmt.Println("Poor") default: fmt.Println("Invalid grade") } }

W tym przykładzie używamy instrukcji switch do sprawdzenia oceny wejściowej i wydrukowania odpowiedniej uwagi dotyczącej wydajności. W przeciwieństwie do innych języków, Go nie wymaga instrukcji break na końcu każdego bloku case, ponieważ wychodzi z instrukcji switch po wykonaniu pasującego przypadku.

Współbieżność w Go

Jedną z najpotężniejszych funkcji Go jest wbudowana obsługa współbieżności przy użyciu Goroutines i Channels. Współbieżność pozwala na jednoczesne wykonywanie wielu wątków, umożliwiając większą wydajność i szybkość reakcji w aplikacjach.

Goroutines

Goroutines to lekkie, współbieżne wykonywanie funkcji w Go. Aby utworzyć goroutine, wystarczy dodać słowo kluczowe go do wywołania funkcji. Funkcja zaczyna wykonywać się współbieżnie z resztą programu, współdzieląc tę samą przestrzeń adresową. Oto przykład:

package main import ( "fmt" "time" ) func display(message string) { for i := 0; i < 5; i++ { fmt.Println(message) time.Sleep(1 * time.Second) } func main() { go display("Hello") go display("World") // Pozwól Goroutines zakończyć działanie przed wyjściem time.Sleep(5 * time.Second) }

W tym przykładzie tworzymy dwie Goroutines, które wyświetlają wiadomości i zatrzymują się na jedną sekundę przed powtórzeniem. Główna funkcja czeka przez pięć sekund, aby upewnić się, że Goroutines zakończą działanie przed wyjściem z programu.

Kanały

Kanały są środkiem komunikacji między Goroutines. Umożliwiają one Goroutines wysyłanie i odbieranie wartości w sposób bezpieczny dla wątków. Oto przykład:

package main import ("fmt" ) func producer(numbers chan<- int) { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println("Wyprodukowano:", i) numbers <- i } close(numbers) // Zamyka kanał po zakończeniu } func consumer(numbers <-chan int) { for number := range numbers { fmt.Println("Consumed:", number) } func main() { numbers := make(chan int) go producer(numbers) go consumer(numbers) // Niech Goroutines się zakończą time.Sleep(1 * time.Second) }

W tym przykładzie tworzymy Goroutine producenta , który generuje liczby i wysyła je do kanału, oraz Goroutine konsumenta , który przetwarza liczby otrzymane z kanału. Korzystając z kanałów, zapewniamy bezpieczną komunikację między goroutinami.

Współbieżność w Go, przy użyciu Goroutines i Channels, upraszcza tworzenie aplikacji współbieżnych, czyniąc je bardziej wydajnymi, niezawodnymi i łatwymi do zrozumienia.

Najlepsze praktyki pisania kodu Go

Pisanie czystego, łatwego w utrzymaniu i wydajnego kodu Go jest niezbędne do tworzenia potężnych aplikacji i zapewnienia długoterminowego sukcesu. Oto kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać podczas pracy z Go:

Właściwe konwencje nazewnictwa

Konwencje nazewnictwa odgrywają kluczową rolę w uczynieniu kodu Go zrozumiałym i łatwym w utrzymaniu. Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi nazewnictwa w Go:

Nazwy pakietów powinny być pisane małymi literami, krótkie i zwięzłe. Unikaj używania podkreśleń lub mieszania wielkości liter w nazwach.

powinny być pisane małymi literami, krótkie i zwięzłe. Unikaj używania podkreśleń lub mieszania wielkości liter w nazwach. Nazwy zmiennych, funkcji i metod powinny być pisane wielkimi literami, z wielką literą każdego słowa, z wyjątkiem pierwszego słowa.

metod powinny być pisane wielkimi literami, z wielką literą każdego słowa, z wyjątkiem pierwszego słowa. Wyeksportowane identyfikatory, takie jak funkcje, metody i zmienne, do których można uzyskać dostęp z innych pakietów, powinny zaczynać się wielką literą.

identyfikatory, takie jak funkcje, metody i zmienne, do których można uzyskać dostęp z innych pakietów, powinny zaczynać się wielką literą. Nieeksportowane identyfikatory, które są ograniczone do pakietu, w którym zostały zdefiniowane, powinny zaczynać się małą literą.

Właściwe formatowanie

Przestrzeganie spójnego formatu w całym kodzie Go znacznie ułatwia jego czytanie i zrozumienie. Społeczność Go opracowała narzędzie o nazwie gofmt, które automatycznie formatuje kod zgodnie z zalecanymi wytycznymi. Skorzystaj z tego narzędzia, aby upewnić się, że Twój kod zachowuje spójny styl.

Pisz krótkie i skoncentrowane funkcje

Upewnij się, że twoje funkcje i metody są krótkie i skoncentrowane na jednym celu. Poprawia to czytelność, łatwość konserwacji i upraszcza testowanie. Zamiast pisać jedną funkcję z wieloma różnymi obowiązkami, podziel ją na mniejsze, bardziej szczegółowe funkcje. Takie podejście pomaga również w ponownym wykorzystaniu kodu w różnych częściach aplikacji.

Ścisła obsługa błędów

Obsługa błędów jest kluczowym aspektem programowania w Go. Go zachęca do jawnej obsługi błędów, zamiast polegać na wyjątkach. Gdy funkcja zwraca błąd, zawsze należy go sprawdzić i odpowiednio obsłużyć. Użyj idiomatycznego wzorca if err != nil , aby upewnić się, że program zachowuje się poprawnie w przypadku wystąpienia błędów. Dodatkowo, podawaj kontekst w komunikatach o błędach, aby pomóc sobie i innym programistom łatwiej identyfikować i diagnozować problemy.

Pisz kompleksowe testy jednostkowe

Pisanie testów jednostkowych jest niezbędne do zapewnienia poprawności i niezawodności kodu Go. Go ma wbudowane wsparcie dla testowania poprzez swój pakiet testowy. Pisz testy dla poszczególnych funkcji, metod i pakietów, aby zweryfikować ich zachowanie i wychwycić potencjalne problemy podczas wprowadzania zmian w kodzie. Poświęć czas na napisanie łatwych w utrzymaniu i dokładnych testów, aby zapobiec błędom i zwiększyć zaufanie do swojego kodu.

Mądrze korzystaj z pakietów i bibliotek Go

Go ma silny ekosystem z wieloma bibliotekami i pakietami, zarówno w standardowej bibliotece, jak i od szerszej społeczności. Chociaż korzystanie z bibliotek może zaoszczędzić czas, należy zachować ostrożność przy wyborze zewnętrznych zależności. Zawsze wybieraj renomowane, dobrze udokumentowane biblioteki i oceń wiele opcji przed podjęciem decyzji. Ponadto, lista zależności powinna być zarządzana i monitorowana pod kątem potencjalnych problemów z bezpieczeństwem i wydajnością.

Dokumentuj swój kod

Pisz jasne i zwięzłe komentarze i dokumentuj swój kod przy użyciu konwencji dokumentacji Go. Dokumentowanie kodu za pomocą odpowiednich komentarzy, wyjaśnień i przykładów ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej łatwości konserwacji i pracy zespołowej.

Popularne przypadki użycia i biblioteki dla Go

Go jest wszechstronnym językiem programowania z licznymi przypadkami użycia. Niektóre z najpopularniejszych obszarów zastosowań Go obejmują:

Programowanie po stronie serwera i usługi internetowe

Systemy sieciowe i rozproszone

Architektura mikrousług

NarzędziaDevOps i CLI

Oto lista niektórych popularnych bibliotek i frameworków w ekosystemie Go, które zaspokajają typowe potrzeby programistyczne:

Web Frameworks and Libraries

Gin: Szybki, prosty i lekki framework webowy z interfejsem API podobnym do martini.

Echo: Wydajny, rozszerzalny i minimalistyczny framework webowy dla Go.

Revel: Pełnowymiarowy framework webowy, który nie wymaga konfiguracji ani standardowego kodu do rozpoczęcia pracy.

Narzędzia API i protokołów

gRPC: Wysokowydajny, uniwersalny framework RPC o otwartym kodzie źródłowym.

Gorilla Mux: Potężny router URL i biblioteka dyspozytora do tworzenia aplikacji internetowych i interfejsów API Go.

Sterowniki baz danych i narzędzia pomocnicze

GORM: Fantastyczna biblioteka ORM dla Go, która obsługuje różne systemy baz danych, takie jak PostgreSQL, MySQL, SQLite i inne.

sqlx: Rozszerzenie standardowego pakietu database/sql, które upraszcza i usprawnia operacje na bazach danych przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności ze standardowym pakietem.

Oprócz tych bibliotek, standardowa biblioteka Go oferuje wiele przydatnych pakietów do pracy z szerokim zakresem funkcjonalności, takich jak sieci, I/O, struktury danych, algorytmy i inne.

Warto zauważyć, że nauka języka programowania Go i korzystanie z popularnych bibliotek/API to tylko jeden z aspektów tworzenia udanej aplikacji.