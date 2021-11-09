Большинство пользователей оценивают приложение в первую очередь по его внешнему виду. Сделать ваш продукт более привлекательным и современным для клиента поможет грамотная работа с дизайном пользовательского интерфейса.

Огромная часть этого процесса отдается изучению дизайн-трендов. Ваша задача отслеживать появление новых тенденций и использовать идеи, которые, как вы считаете, улучшат дизайн вашего приложения.

Большинство концепций пользуются популярностью достаточно недолгое время. Дизайн тренды быстро себя изживают, поэтому заострять внимание на каждом, а тем более применять их все — не совсем рационально. Используйте только то, что будет полезно вашему продукту, ориентируясь на его назначение и сферу применения.

10 трендов мобильного дизайна 2022

Мы собрали топ 10 трендов UI мобильных приложений, которые обещают быть популярными в 2022 году. У вас есть время изучить новые концепции, протестировать их и понять, что из этого поможет улучшить ваш продукт:

  • Анимация
  • Жесты вместо кнопок
  • В стиле 90-х
  • Глубина в графике
  • Темный режим
  • Типографика
  • AR и VR
  • Градиенты и прозрачные элементы
  • Комфортный визуальный контент и минимализм
  • Абстрактное искусство

Итак, ниже мы рассмотри каждый из трендов более подробно.

Анимация

Видеоконтент в последние годы опережает по популярности статичную графику. Посчитать только, сколько времени каждый из нас проводит за просмотром TikTok, YouTube и прочих платформ.

Причина для этого довольно очевидна. Видеоконтент и анимация более увлекательны и интерактивны. В отличие от плоских картинок с длинными описаниями, анимация позволяет удержать внимание пользователя и делает дизайн более привлекательным.

С помощью анимации можно выделить важные вещи и расставить акценты. Например, вы можете анимировать кнопки, иконки, переходы, чтобы сделать взаимодействие пользователя с приложением лучше, проще и понятнее.

Анимация поможет подчеркнуть уникальность продукта, повысить конверсии и продажи.

Пойдите дальше и поработайте с более сложной анимацией: используйте интересные переходы, и разнообразьте подход к анимации в целом. К счастью, направление весьма развито, и вы сможете найти настоящего профессионала.

Тренд Мобильный дизайн: Движение и анимация

Источник: Dribbble

Жесты вместо кнопок

Жесты и смахивание экрана — это то, что отличает мобильные устройства от компьютеров и делает их более доступными. Кликать и нажимать кнопки, конечно, удобно, но смахивать пальцем быстрее, да, и просто намного веселее.

Мы ежедневно тратим часы, просматривая и пролистывая десятки приложений, скроллим по экрану и смахиваем элементы. Любое действие равняется легкому касанию одного пальца.

Именно поэтому жесты стали одним из приоритетов для разработчиков. Многие создатели приложений вовсе отказались от использования кнопок. Кнопки создают беспорядок и занимают слишком много места на экране. Жесты и свайпинг как раз помогают упростить интерфейс мобильных приложений. А если к ним вы добавите анимацию из предыдущего пункта, приложение заиграет новыми красками.

Яркий пример — книжные приложения, они обычно используют анимацию, для перелистывания страниц.

Тренд Мобильный дизайн: Жесты и касания

Источник: Dribbble

В стиле 90-х

Стилистика 90-х за последний год пробралась во все сферы, даже затронула дизайн мобильных приложений. Если сначала появлялись простые вещи вроде ретрофильтров в приложениях для фоторедактирования, то сегодня такие элементы присутствуют в интерфейсах многих digital-продуктов.

Дизайнеры используют ретро шрифты и изображения, в играх наблюдается знакомая графика из популярных приставок 90-х. У старшего поколения это вызывает ностальгию, а молодежь проявляет интерес ко всему винтажному.

Вряд ли этот тренд подойдет любому продукту, но если в вашем приложении уместно использование ретро стиля, обязательно поэкспериментируйте.

Тренд Мобильный дизайн: В стиле 90-х

Источник: Dribbble

Глубина в графике

Плоская и статичная графика может быть более понятной, пока не наскучит пользователям. Людям нравится видеть более живой контент.

Тени и слои в графике придают им 3D-эффект, создают объем и глубину, поэтому люди могут наслаждаться более реалистичными изображениями.

Этот тренд можно использовать по отношению к любым элементам, создавая иерархию объектов на экране и помогая пользователю легче ориентироваться в приложении.

Тренд Мобильный дизайн: 3D-эффект

Источник: Dribbble

Темный режим

Темный режим (dark mode, ночной режим) — одна из самых популярных тенденций дизайна, которая уже широко используется.

Разработчики предоставляют возможность переключения между стандартным режимом и темным режимом в приложениях. Так пользователи могут выбирать то, что им больше нравится.

Dark mode окрашивает фон в черный/темный цвет и делает шрифты и другие элементы наоборот светлыми/белыми.

Темный режим уже давно доступен в самых популярных приложениях, например, в Facebook. Переключение в dark mode помогает людям снизить нагрузку на глаза и удобнее ориентироваться.

Тренд Мобильный дизайн: Темный режим, темная тема

Источник: Dribbble

Типографика

Выбор правильного шрифта — безумно важный пункт в дизайне мобильных приложений. Люди обычно сканируют контент в интернете, не вчитываясь в полотна текста. Поэтому стоит использовать шрифт, который будет акцентировать внимание.

Дизайнеры стали смелее и начали использовать необычные шрифты, выходя за рамки привычного. Текст больше не выглядит таким скучным и не теряется на втором плане рядом с другими элементами. Его задача теперь сделать дизайн ярче и оригинальнее.

Правильно подобранные шрифты помогут:

  • задать тон и настроение;
  • поднять узнаваемость бренда;
  • улучшить визуальный контент;
  • улучшить читаемость.

Однако, стоит учитывать, что такие решения подойдут далеко не каждому продукту. Для начала определите функцию, которую несет текст в вашем приложении. Если это исключительно дополнительный и информационный ресурс, а фокус перекладывается на графику, не стоит экспериментировать с десятками видов шрифтов. А вот, например, в онлайн-журнале можно поиграть с форматами, сделав верстку более интересной.

Тренд Мобильный дизайн: Типографика

Источник: Dribbble

AR и VR

Виртуальная реальность и дополненная реальность предоставляют вам невероятную возможность окунуться в другой мир прямо в своем мобильном устройстве. Тренд стал популярным особенно во время карантина, когда люди, сидящие в своих домах, искали альтернативу своим привычным увлечениям.

В следующем году эта волшебная тенденция будет только развиваться дальше. Особенность заключается в том, что интерфейс приложения заставляет чувствовать, будто вы находитесь внутри приложения. Ключ к этому эффекту — интересные элементы дизайна и геймификация.

Вы помните те фильтры из Instagram, которые позволили нам размещать разных персонажей в любом месте, просто через приложение и камеру? Тогда вы знаете, как это забавно и интересно. Более того, это может быть не только весело, но и эффективно. Например, IKEA использовала AR, чтобы показать, как мебель будет выглядеть в разных местах в вашей квартире.

Тренд Мобильный дизайн: AR и VR

Источник: IKEA Place

Градиенты и прозрачные элементы

Дизайнеры обычно используют градиенты для кнопок и фона приложений. Градиенты выделяют важные части приложения и заставляют людей сосредоточиться на конкретных аспектах.

Прозрачные элементы демонстрируют глубину и привлекают внимание к определенным частям, делая дизайн более понятным и привлекательным.

Вы можете использовать переход от светлой темы к темной, тем самым разделив экран на две логические части. Или же применить градиент к кнопкам, чтобы они гармонично выделялись на экране.

Говоря о прозрачных элементах, невозможно обойти стороной понятие “глассморфизм” или “стекломорфизм”. Идея глассморфизма заключается в смягчении контраста между светлыми и темными объектами. Концепция дизайна использует полупрозрачные фоны с размытием, которые напоминают поверхность матового стекла.

Главные характеристики глассморфизма:

  • прозрачность и размытие фона;
  • тонкая светлая граница на полупрозрачных объектах;
  • многослойность;
  • яркие цвета.

Тренд Мобильный дизайн: Градиенты и прозрачные элементы

Источник: Dribbble

Комфортный визуальный контент и минимализм

Дизайн мобильных приложений не должен быть просто красивым, он должен быть удобным и легким для восприятия.

В течение дня мы прикованы к своим экранам и к вечеру испытываем усталость и напряжение. Чтобы уменьшить этот негативный эффект, разработчики приложений создают дизайн, который будет удобен для нас.

Концепция комфортного визуального дизайна заключается в использовании естественных цветов, успокаивающих изображений и простых темплейтов. Эти техники обычно можно найти в приложениях для медитации. Они включают в себя живые фотографии природы в спокойных тонах и светлые элементы с простой структурой.

Пользователям нравится четкий лаконичный дизайн. Минимализм упрощает понимание контента и взаимодействие с приложением, выводя функциональность на первый план.

Тренд Мобильный дизайн: Минимализм

Источник: Dribbble

Абстрактное искусство

После обсуждения простых визуалов и реальных фотографий — абстрактное искусство может показаться противоречивым. Однако этот метод широко используется в мобильной индустрии.

Почему? Абстрактные изображения и геометрическое искусство выглядят очень художественно в мобильных приложениях. Они привлекают внимание цветами и формами, при этом не отвлекают пользователя от функциональности приложения и создают оригинальный дизайн. Это самый простой способ привлечь внимание клиентов.

Тренд Мобильный дизайн: Абстрактное искусство

Источник: Dribble

Чему следовать во время разработки дизайна приложений и где найти идеи?

Внедрение всех основных тенденций дизайна не сделает ваше приложение идеальным. Помимо этого попробуйте использовать стандартные техники, которые помогут создать качественный дизайн.

  • Изучайте чужие работы.
    Проанализируйте ведущие мобильные интерфейсы, оцените их плюсы и минусы. Учитесь на их опыте, и заимствуйте идеи с умом.
  • Сделайте приложение интуитивно понятным.
    Используйте упомянутые концепции, чтобы создать приложение с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Будь то 3D-эффекты, анимация или VR, убедитесь, что это только упрощает приложение и делает его удобным в использовании.
  • Используйте стандартную навигацию.
    Не заполняйте меню множеством кнопок. Оставьте только самое необходимое. Помните, что кнопки отвлекают и занимают много места на экране.
  • Используйте привлекательные изображения.
    Мы перечислили много вариантов, как создать хорошее изображение. Абстракционизм, иллюстрация, реальные фото — все может помочь привлечь внимание пользователя.

Где найти вдохновение?

В интернете есть масса различных подборок. Однако вместо того, чтобы просто искать, переходите непосредственно на веб-сайты компаний, связанных с отраслью мобильного дизайна. Как профессионалы, они могут поделиться отличными идеями. Например, агентство по дизайну приложений Shakuro обычно публикует качественные статьи о тенденциях в дизайне.

Чтобы найти больше идей, попробуйте воспользоваться сайтом Awwwards, где собрана коллекция из тысяч дизайнов, представленных создателями со всего мира; или Mobbin — Pinterest в мире мобильных приложений, библиотека из 50 000+ скриншотов.

Вдохновляйтесь, но не следуйте слепо всем дизайн-трендам. Одно решение подойдет вашему проекту, другое может его разрушить. Будьте в курсе современных идей и концепций, чтобы поддерживать соответствие проекта новым веяниям, проводите анализ рынка, и используйте то, что усовершенствует ваш продукт.