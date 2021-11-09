Большинство пользователей оценивают приложение в первую очередь по его внешнему виду. Сделать ваш продукт более привлекательным и современным для клиента поможет грамотная работа с дизайном пользовательского интерфейса.
Огромная часть этого процесса отдается изучению дизайн-трендов. Ваша задача отслеживать появление новых тенденций и использовать идеи, которые, как вы считаете, улучшат дизайн вашего приложения.
Большинство концепций пользуются популярностью достаточно недолгое время. Дизайн тренды быстро себя изживают, поэтому заострять внимание на каждом, а тем более применять их все — не совсем рационально. Используйте только то, что будет полезно вашему продукту, ориентируясь на его назначение и сферу применения.
10 трендов мобильного дизайна 2022
Мы собрали топ 10 трендов UI мобильных приложений, которые обещают быть популярными в 2022 году. У вас есть время изучить новые концепции, протестировать их и понять, что из этого поможет улучшить ваш продукт:
- Анимация
- Жесты вместо кнопок
- В стиле 90-х
- Глубина в графике
- Темный режим
- Типографика
- AR и VR
- Градиенты и прозрачные элементы
- Комфортный визуальный контент и минимализм
- Абстрактное искусство
Итак, ниже мы рассмотри каждый из трендов более подробно.
Анимация
Видеоконтент в последние годы опережает по популярности статичную графику. Посчитать только, сколько времени каждый из нас проводит за просмотром TikTok, YouTube и прочих платформ.
Причина для этого довольно очевидна. Видеоконтент и анимация более увлекательны и интерактивны. В отличие от плоских картинок с длинными описаниями, анимация позволяет удержать внимание пользователя и делает дизайн более привлекательным.
С помощью анимации можно выделить важные вещи и расставить акценты. Например, вы можете анимировать кнопки, иконки, переходы, чтобы сделать взаимодействие пользователя с приложением лучше, проще и понятнее.
Анимация поможет подчеркнуть уникальность продукта, повысить конверсии и продажи.
Пойдите дальше и поработайте с более сложной анимацией: используйте интересные переходы, и разнообразьте подход к анимации в целом. К счастью, направление весьма развито, и вы сможете найти настоящего профессионала.
Источник: Dribbble
Жесты вместо кнопок
Жесты и смахивание экрана — это то, что отличает мобильные устройства от компьютеров и делает их более доступными. Кликать и нажимать кнопки, конечно, удобно, но смахивать пальцем быстрее, да, и просто намного веселее.
Мы ежедневно тратим часы, просматривая и пролистывая десятки приложений, скроллим по экрану и смахиваем элементы. Любое действие равняется легкому касанию одного пальца.
Именно поэтому жесты стали одним из приоритетов для разработчиков. Многие создатели приложений вовсе отказались от использования кнопок. Кнопки создают беспорядок и занимают слишком много места на экране. Жесты и свайпинг как раз помогают упростить интерфейс мобильных приложений. А если к ним вы добавите анимацию из предыдущего пункта, приложение заиграет новыми красками.
Яркий пример — книжные приложения, они обычно используют анимацию, для перелистывания страниц.
Источник: Dribbble
В стиле 90-х
Стилистика 90-х за последний год пробралась во все сферы, даже затронула дизайн мобильных приложений. Если сначала появлялись простые вещи вроде ретрофильтров в приложениях для фоторедактирования, то сегодня такие элементы присутствуют в интерфейсах многих digital-продуктов.
Дизайнеры используют ретро шрифты и изображения, в играх наблюдается знакомая графика из популярных приставок 90-х. У старшего поколения это вызывает ностальгию, а молодежь проявляет интерес ко всему винтажному.
Вряд ли этот тренд подойдет любому продукту, но если в вашем приложении уместно использование ретро стиля, обязательно поэкспериментируйте.
Источник: Dribbble
Глубина в графике
Плоская и статичная графика может быть более понятной, пока не наскучит пользователям. Людям нравится видеть более живой контент.
Тени и слои в графике придают им 3D-эффект, создают объем и глубину, поэтому люди могут наслаждаться более реалистичными изображениями.
Этот тренд можно использовать по отношению к любым элементам, создавая иерархию объектов на экране и помогая пользователю легче ориентироваться в приложении.
Источник: Dribbble
Темный режим
Темный режим (dark mode, ночной режим) — одна из самых популярных тенденций дизайна, которая уже широко используется.
Разработчики предоставляют возможность переключения между стандартным режимом и темным режимом в приложениях. Так пользователи могут выбирать то, что им больше нравится.
Dark mode окрашивает фон в черный/темный цвет и делает шрифты и другие элементы наоборот светлыми/белыми.
Темный режим уже давно доступен в самых популярных приложениях, например, в Facebook. Переключение в dark mode помогает людям снизить нагрузку на глаза и удобнее ориентироваться.
Источник: Dribbble
Типографика
Выбор правильного шрифта — безумно важный пункт в дизайне мобильных приложений. Люди обычно сканируют контент в интернете, не вчитываясь в полотна текста. Поэтому стоит использовать шрифт, который будет акцентировать внимание.
Дизайнеры стали смелее и начали использовать необычные шрифты, выходя за рамки привычного. Текст больше не выглядит таким скучным и не теряется на втором плане рядом с другими элементами. Его задача теперь сделать дизайн ярче и оригинальнее.
Правильно подобранные шрифты помогут:
- задать тон и настроение;
- поднять узнаваемость бренда;
- улучшить визуальный контент;
- улучшить читаемость.
Однако, стоит учитывать, что такие решения подойдут далеко не каждому продукту. Для начала определите функцию, которую несет текст в вашем приложении. Если это исключительно дополнительный и информационный ресурс, а фокус перекладывается на графику, не стоит экспериментировать с десятками видов шрифтов. А вот, например, в онлайн-журнале можно поиграть с форматами, сделав верстку более интересной.
Источник: Dribbble
AR и VR
Виртуальная реальность и дополненная реальность предоставляют вам невероятную возможность окунуться в другой мир прямо в своем мобильном устройстве. Тренд стал популярным особенно во время карантина, когда люди, сидящие в своих домах, искали альтернативу своим привычным увлечениям.
В следующем году эта волшебная тенденция будет только развиваться дальше. Особенность заключается в том, что интерфейс приложения заставляет чувствовать, будто вы находитесь внутри приложения. Ключ к этому эффекту — интересные элементы дизайна и геймификация.
Вы помните те фильтры из Instagram, которые позволили нам размещать разных персонажей в любом месте, просто через приложение и камеру? Тогда вы знаете, как это забавно и интересно. Более того, это может быть не только весело, но и эффективно. Например, IKEA использовала AR, чтобы показать, как мебель будет выглядеть в разных местах в вашей квартире.
Источник: IKEA Place
Градиенты и прозрачные элементы
Дизайнеры обычно используют градиенты для кнопок и фона приложений. Градиенты выделяют важные части приложения и заставляют людей сосредоточиться на конкретных аспектах.
Прозрачные элементы демонстрируют глубину и привлекают внимание к определенным частям, делая дизайн более понятным и привлекательным.
Вы можете использовать переход от светлой темы к темной, тем самым разделив экран на две логические части. Или же применить градиент к кнопкам, чтобы они гармонично выделялись на экране.
Говоря о прозрачных элементах, невозможно обойти стороной понятие “глассморфизм” или “стекломорфизм”. Идея глассморфизма заключается в смягчении контраста между светлыми и темными объектами. Концепция дизайна использует полупрозрачные фоны с размытием, которые напоминают поверхность матового стекла.
Главные характеристики глассморфизма:
- прозрачность и размытие фона;
- тонкая светлая граница на полупрозрачных объектах;
- многослойность;
- яркие цвета.
Источник: Dribbble
Комфортный визуальный контент и минимализм
Дизайн мобильных приложений не должен быть просто красивым, он должен быть удобным и легким для восприятия.
В течение дня мы прикованы к своим экранам и к вечеру испытываем усталость и напряжение. Чтобы уменьшить этот негативный эффект, разработчики приложений создают дизайн, который будет удобен для нас.
Концепция комфортного визуального дизайна заключается в использовании естественных цветов, успокаивающих изображений и простых темплейтов. Эти техники обычно можно найти в приложениях для медитации. Они включают в себя живые фотографии природы в спокойных тонах и светлые элементы с простой структурой.
Пользователям нравится четкий лаконичный дизайн. Минимализм упрощает понимание контента и взаимодействие с приложением, выводя функциональность на первый план.
Источник: Dribbble
Абстрактное искусство
После обсуждения простых визуалов и реальных фотографий — абстрактное искусство может показаться противоречивым. Однако этот метод широко используется в мобильной индустрии.
Почему? Абстрактные изображения и геометрическое искусство выглядят очень художественно в мобильных приложениях. Они привлекают внимание цветами и формами, при этом не отвлекают пользователя от функциональности приложения и создают оригинальный дизайн. Это самый простой способ привлечь внимание клиентов.
Источник: Dribble
Чему следовать во время разработки дизайна приложений и где найти идеи?
Внедрение всех основных тенденций дизайна не сделает ваше приложение идеальным. Помимо этого попробуйте использовать стандартные техники, которые помогут создать качественный дизайн.
- Изучайте чужие работы.
Проанализируйте ведущие мобильные интерфейсы, оцените их плюсы и минусы. Учитесь на их опыте, и заимствуйте идеи с умом.
- Сделайте приложение интуитивно понятным.
Используйте упомянутые концепции, чтобы создать приложение с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Будь то 3D-эффекты, анимация или VR, убедитесь, что это только упрощает приложение и делает его удобным в использовании.
- Используйте стандартную навигацию.
Не заполняйте меню множеством кнопок. Оставьте только самое необходимое. Помните, что кнопки отвлекают и занимают много места на экране.
- Используйте привлекательные изображения.
Мы перечислили много вариантов, как создать хорошее изображение. Абстракционизм, иллюстрация, реальные фото — все может помочь привлечь внимание пользователя.
Где найти вдохновение?
В интернете есть масса различных подборок. Однако вместо того, чтобы просто искать, переходите непосредственно на веб-сайты компаний, связанных с отраслью мобильного дизайна. Как профессионалы, они могут поделиться отличными идеями. Например, агентство по дизайну приложений Shakuro обычно публикует качественные статьи о тенденциях в дизайне.
Чтобы найти больше идей, попробуйте воспользоваться сайтом Awwwards, где собрана коллекция из тысяч дизайнов, представленных создателями со всего мира; или Mobbin — Pinterest в мире мобильных приложений, библиотека из 50 000+ скриншотов.
Вдохновляйтесь, но не следуйте слепо всем дизайн-трендам. Одно решение подойдет вашему проекту, другое может его разрушить. Будьте в курсе современных идей и концепций, чтобы поддерживать соответствие проекта новым веяниям, проводите анализ рынка, и используйте то, что усовершенствует ваш продукт.