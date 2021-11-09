Большинство пользователей оценивают приложение в первую очередь по его внешнему виду. Сделать ваш продукт более привлекательным и современным для клиента поможет грамотная работа с дизайном пользовательского интерфейса.

Огромная часть этого процесса отдается изучению дизайн-трендов. Ваша задача отслеживать появление новых тенденций и использовать идеи, которые, как вы считаете, улучшат дизайн вашего приложения.

Большинство концепций пользуются популярностью достаточно недолгое время. Дизайн тренды быстро себя изживают, поэтому заострять внимание на каждом, а тем более применять их все — не совсем рационально. Используйте только то, что будет полезно вашему продукту, ориентируясь на его назначение и сферу применения.

10 трендов мобильного дизайна 2022

Мы собрали топ 10 трендов UI мобильных приложений, которые обещают быть популярными в 2022 году. У вас есть время изучить новые концепции, протестировать их и понять, что из этого поможет улучшить ваш продукт:

Анимация

Жесты вместо кнопок

В стиле 90-х

Глубина в графике

Темный режим

Типографика

AR и VR

Градиенты и прозрачные элементы

Комфортный визуальный контент и минимализм

Абстрактное искусство

Итак, ниже мы рассмотри каждый из трендов более подробно.

Анимация

Видеоконтент в последние годы опережает по популярности статичную графику. Посчитать только, сколько времени каждый из нас проводит за просмотром TikTok, YouTube и прочих платформ.

Причина для этого довольно очевидна. Видеоконтент и анимация более увлекательны и интерактивны. В отличие от плоских картинок с длинными описаниями, анимация позволяет удержать внимание пользователя и делает дизайн более привлекательным.

С помощью анимации можно выделить важные вещи и расставить акценты. Например, вы можете анимировать кнопки, иконки, переходы, чтобы сделать взаимодействие пользователя с приложением лучше, проще и понятнее.

Анимация поможет подчеркнуть уникальность продукта, повысить конверсии и продажи.

Пойдите дальше и поработайте с более сложной анимацией: используйте интересные переходы, и разнообразьте подход к анимации в целом. К счастью, направление весьма развито, и вы сможете найти настоящего профессионала.

Источник: Dribbble

Жесты вместо кнопок

Жесты и смахивание экрана — это то, что отличает мобильные устройства от компьютеров и делает их более доступными. Кликать и нажимать кнопки, конечно, удобно, но смахивать пальцем быстрее, да, и просто намного веселее.

Мы ежедневно тратим часы, просматривая и пролистывая десятки приложений, скроллим по экрану и смахиваем элементы. Любое действие равняется легкому касанию одного пальца.

Именно поэтому жесты стали одним из приоритетов для разработчиков. Многие создатели приложений вовсе отказались от использования кнопок. Кнопки создают беспорядок и занимают слишком много места на экране. Жесты и свайпинг как раз помогают упростить интерфейс мобильных приложений. А если к ним вы добавите анимацию из предыдущего пункта, приложение заиграет новыми красками.

Яркий пример — книжные приложения, они обычно используют анимацию, для перелистывания страниц.

Источник: Dribbble

В стиле 90-х

Стилистика 90-х за последний год пробралась во все сферы, даже затронула дизайн мобильных приложений. Если сначала появлялись простые вещи вроде ретрофильтров в приложениях для фоторедактирования, то сегодня такие элементы присутствуют в интерфейсах многих digital-продуктов.

Дизайнеры используют ретро шрифты и изображения, в играх наблюдается знакомая графика из популярных приставок 90-х. У старшего поколения это вызывает ностальгию, а молодежь проявляет интерес ко всему винтажному.

Вряд ли этот тренд подойдет любому продукту, но если в вашем приложении уместно использование ретро стиля, обязательно поэкспериментируйте.

Источник: Dribbble

Глубина в графике

Плоская и статичная графика может быть более понятной, пока не наскучит пользователям. Людям нравится видеть более живой контент.

Тени и слои в графике придают им 3D-эффект, создают объем и глубину, поэтому люди могут наслаждаться более реалистичными изображениями.

Этот тренд можно использовать по отношению к любым элементам, создавая иерархию объектов на экране и помогая пользователю легче ориентироваться в приложении.

Источник: Dribbble

Темный режим

Темный режим (dark mode, ночной режим) — одна из самых популярных тенденций дизайна, которая уже широко используется.

Разработчики предоставляют возможность переключения между стандартным режимом и темным режимом в приложениях. Так пользователи могут выбирать то, что им больше нравится.

Dark mode окрашивает фон в черный/темный цвет и делает шрифты и другие элементы наоборот светлыми/белыми.

Темный режим уже давно доступен в самых популярных приложениях, например, в Facebook. Переключение в dark mode помогает людям снизить нагрузку на глаза и удобнее ориентироваться.

Источник: Dribbble

Типографика

Выбор правильного шрифта — безумно важный пункт в дизайне мобильных приложений. Люди обычно сканируют контент в интернете, не вчитываясь в полотна текста. Поэтому стоит использовать шрифт, который будет акцентировать внимание.

Дизайнеры стали смелее и начали использовать необычные шрифты, выходя за рамки привычного. Текст больше не выглядит таким скучным и не теряется на втором плане рядом с другими элементами. Его задача теперь сделать дизайн ярче и оригинальнее.

Правильно подобранные шрифты помогут:

задать тон и настроение;

поднять узнаваемость бренда;

улучшить визуальный контент;

улучшить читаемость.

Однако, стоит учитывать, что такие решения подойдут далеко не каждому продукту. Для начала определите функцию, которую несет текст в вашем приложении. Если это исключительно дополнительный и информационный ресурс, а фокус перекладывается на графику, не стоит экспериментировать с десятками видов шрифтов. А вот, например, в онлайн-журнале можно поиграть с форматами, сделав верстку более интересной.

Источник: Dribbble

AR и VR

Виртуальная реальность и дополненная реальность предоставляют вам невероятную возможность окунуться в другой мир прямо в своем мобильном устройстве. Тренд стал популярным особенно во время карантина, когда люди, сидящие в своих домах, искали альтернативу своим привычным увлечениям.

В следующем году эта волшебная тенденция будет только развиваться дальше. Особенность заключается в том, что интерфейс приложения заставляет чувствовать, будто вы находитесь внутри приложения. Ключ к этому эффекту — интересные элементы дизайна и геймификация.

Вы помните те фильтры из Instagram, которые позволили нам размещать разных персонажей в любом месте, просто через приложение и камеру? Тогда вы знаете, как это забавно и интересно. Более того, это может быть не только весело, но и эффективно. Например, IKEA использовала AR, чтобы показать, как мебель будет выглядеть в разных местах в вашей квартире.

Источник: IKEA Place

Градиенты и прозрачные элементы

Дизайнеры обычно используют градиенты для кнопок и фона приложений. Градиенты выделяют важные части приложения и заставляют людей сосредоточиться на конкретных аспектах.

Прозрачные элементы демонстрируют глубину и привлекают внимание к определенным частям, делая дизайн более понятным и привлекательным.

Вы можете использовать переход от светлой темы к темной, тем самым разделив экран на две логические части. Или же применить градиент к кнопкам, чтобы они гармонично выделялись на экране.

Говоря о прозрачных элементах, невозможно обойти стороной понятие “глассморфизм” или “стекломорфизм”. Идея глассморфизма заключается в смягчении контраста между светлыми и темными объектами. Концепция дизайна использует полупрозрачные фоны с размытием, которые напоминают поверхность матового стекла.

Главные характеристики глассморфизма:

прозрачность и размытие фона;

тонкая светлая граница на полупрозрачных объектах;

многослойность;

яркие цвета.

Источник: Dribbble

Комфортный визуальный контент и минимализм

Дизайн мобильных приложений не должен быть просто красивым, он должен быть удобным и легким для восприятия.

В течение дня мы прикованы к своим экранам и к вечеру испытываем усталость и напряжение. Чтобы уменьшить этот негативный эффект, разработчики приложений создают дизайн, который будет удобен для нас.

Концепция комфортного визуального дизайна заключается в использовании естественных цветов, успокаивающих изображений и простых темплейтов. Эти техники обычно можно найти в приложениях для медитации. Они включают в себя живые фотографии природы в спокойных тонах и светлые элементы с простой структурой.

Пользователям нравится четкий лаконичный дизайн. Минимализм упрощает понимание контента и взаимодействие с приложением, выводя функциональность на первый план.

Источник: Dribbble

Абстрактное искусство

После обсуждения простых визуалов и реальных фотографий — абстрактное искусство может показаться противоречивым. Однако этот метод широко используется в мобильной индустрии.

Почему? Абстрактные изображения и геометрическое искусство выглядят очень художественно в мобильных приложениях. Они привлекают внимание цветами и формами, при этом не отвлекают пользователя от функциональности приложения и создают оригинальный дизайн. Это самый простой способ привлечь внимание клиентов.

Источник: Dribble

Чему следовать во время разработки дизайна приложений и где найти идеи?

Внедрение всех основных тенденций дизайна не сделает ваше приложение идеальным. Помимо этого попробуйте использовать стандартные техники, которые помогут создать качественный дизайн.

Изучайте чужие работы.

Проанализируйте ведущие мобильные интерфейсы, оцените их плюсы и минусы. Учитесь на их опыте, и заимствуйте идеи с умом.

Проанализируйте ведущие мобильные интерфейсы, оцените их плюсы и минусы. Учитесь на их опыте, и заимствуйте идеи с умом. Сделайте приложение интуитивно понятным.

Используйте упомянутые концепции, чтобы создать приложение с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Будь то 3D-эффекты, анимация или VR, убедитесь, что это только упрощает приложение и делает его удобным в использовании.

Используйте упомянутые концепции, чтобы создать приложение с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Будь то 3D-эффекты, анимация или VR, убедитесь, что это только упрощает приложение и делает его удобным в использовании. Используйте стандартную навигацию.

Не заполняйте меню множеством кнопок. Оставьте только самое необходимое. Помните, что кнопки отвлекают и занимают много места на экране.

Не заполняйте меню множеством кнопок. Оставьте только самое необходимое. Помните, что кнопки отвлекают и занимают много места на экране. Используйте привлекательные изображения.

Мы перечислили много вариантов, как создать хорошее изображение. Абстракционизм, иллюстрация, реальные фото — все может помочь привлечь внимание пользователя.

Где найти вдохновение?

В интернете есть масса различных подборок. Однако вместо того, чтобы просто искать, переходите непосредственно на веб-сайты компаний, связанных с отраслью мобильного дизайна. Как профессионалы, они могут поделиться отличными идеями. Например, агентство по дизайну приложений Shakuro обычно публикует качественные статьи о тенденциях в дизайне.

Чтобы найти больше идей, попробуйте воспользоваться сайтом Awwwards, где собрана коллекция из тысяч дизайнов, представленных создателями со всего мира; или Mobbin — Pinterest в мире мобильных приложений, библиотека из 50 000+ скриншотов.

Вдохновляйтесь, но не следуйте слепо всем дизайн-трендам. Одно решение подойдет вашему проекту, другое может его разрушить. Будьте в курсе современных идей и концепций, чтобы поддерживать соответствие проекта новым веяниям, проводите анализ рынка, и используйте то, что усовершенствует ваш продукт.