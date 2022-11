Bez względu na to, jak dobrze zaprojektowana jest strona internetowa, od czasu do czasu może być podatna na błędy, błędy i usterki. Ponadto, użytkownicy mogą wprowadzić zły adres URL lub odwiedzić uszkodzony link lub stronę, która tworzy błąd. Kiedy tak się dzieje, odwiedzający stronę są nagle konfrontowane z standardowym "404" komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie 404 wskazuje, że strona w witrynie nie zwróciła wyniku i już nie istnieje. Użytkownicy, którzy spotykają się z komunikatem 404-error strony internetowej po nieudanym wyniku wyszukiwania są zwykle przekierowywane do alternatywnych stron internetowych.

Przemyślane zaprojektowane niestandardowe 404 błąd strony internetowej wiadomość z twórczych i lekkich szczegółów może odróżnić sfrustrowanych lub rozbawionych użytkowników. Oryginalne i zabawne szczegóły projektu niestandardowej wiadomości o błędzie 404 wpływają na ogólne wrażenia użytkowników (UX). Unikalny styl i przekaz niestandardowej wiadomości o błędzie 404 może również wpłynąć na to, jak chętnie użytkownicy powrócą do Twojej witryny w przyszłości.

Jak wygląda strona 404?

Zanim zrozumiemy, jak stworzyć stronę błędu 404 i dlaczego jest ona kluczowa, warto wiedzieć, jak wygląda idealna strona 404. Standardowa strona błędu 404 zawiera podstawowe funkcje strony internetowej, które ostrzegają użytkowników o błędzie. Niektóre z tych funkcji są również zaprojektowane tak, aby przekierować użytkowników do innych funkcjonalnych stron w witrynie.

Standardowa wiadomość o błędzie: Standardowy komunikat o błędzie 404 może zwrócić wynik "strona nie została znaleziona", gdy użytkownicy próbują uzyskać dostęp do nieprawidłowej lub uszkodzonej strony internetowej. Inne strony internetowe mogą zwrócić komunikat 404, który po prostu mówi "Ups...błąd 404 ", "zły adres URL" lub "nie można znaleźć strony lokalnego hosta".

Alternatywne linki do strony internetowej

Gdy użytkownicy wylądowali na stronie internetowej z błędem 404, mogą zostać przekierowani z niewłaściwej strony do alternatywnej strony internetowej lub lejka sprzedaży. Wdzięczni odwiedzający stronę zwykle doceniają te linki internetowe, ponieważ starają się wrócić do w pełni funkcjonalnej strony w witrynie. Pomyśl o komunikacie 404 błąd strony internetowej jako znak, że goście podjęli złą trasę. Dodatkowe linki na stronie 404 wiadomości o błędach są jak mapa, która daje im alternatywną trasę.

Spójne cechy projektu

Pomimo tego, że użytkownicy "zgubili się" na Twojej stronie, powinni zaznaczyć, że nadal są na dobrej drodze. Komunikat strony błędu 404 mówi użytkownikom, że są tymczasowo zagubieni na stronie. Może również wskazywać, że wprowadzili zły adres URL strony. Jednak spójny branding strony błędu 404, kolory, czcionki i inne elementy projektu strony upewniają odwiedzających, że nadal są na właściwej stronie.

Co powinienem umieścić na niestandardowej stronie 404?

Już dawno zaakceptowaliśmy fakt, że komunikaty o błędach 404 zawsze będą częścią obsługi stron internetowych. Tak więc, umieszczenie najlepszej treści i uczynienie tej strony błędu 404 kuszącą i przyciągającą wzrok jest równie ważne jak inne strony witryny. Jednak projektowanie przemyślanych niestandardowych komunikatów strony błędu 404 może sprawić, że inaczej irytujące doświadczenie użytkownika (UX) będzie znacznie bardziej znośne.

Włącz humor

Użytkownicy witryny mogą być bardziej rozbawieni niż zirytowani, gdy witają się z zabawnym lub dowcipnym komunikatem o błędzie 404. Jednym z dobrych przykładów jest 404 błędów komunikatów internetowych na stronach takich jak Amazon, Ikea, i gigant rozrywki HBO. Ich niestandardowe komunikaty o błędach 404 są bardzo zabawne, dziwaczne i wręcz komiczne! Te komunikaty o błędach 404 poprawiają doświadczenie użytkownika (UX), nadając witrynie osobisty charakter. Te małe szczegóły projektu są ujmujące dla odwiedzających witrynę i zwiększają prawdopodobieństwo, że wrócą do Twojej witryny w przyszłości.

Umieść trochę dobrej treści

Strony internetowe mogą używać niestandardowych stron błędów 404, aby zmaksymalizować możliwości marketingu, leadów i sprzedaży. Mogą umieścić marketing i wezwanie do działania w ramach linków internetowych w niestandardowych wiadomościach internetowych 404 błędów. Inteligentne firmy wykorzystują 404 błędów stron internetowych wiadomości do rozszerzenia ich marketingu, promocji i strategii reklamowej. Mogą używać swoich stron 404 błędów, aby dodać linki do ciekawych treści i nadchodzących produktów, które mogą przekształcić się w sprzedaż z odwiedzających witrynę.

Musi być czysty projekt

Oprzyj się chęci wypełnienia pustych miejsc na stronach błędów 404 zbyt dużą ilością informacji. W tym obszarze, strony internetowe muszą stosować zasadę KISS - keep it simple (stupid). Podczas gdy firmy mogą używać wiadomości o błędzie 404 jako dodatkowych możliwości budowania marki, podejście to musi być zrównoważone. Niezagracona strona z komunikatem 404 amortyzuje ogólne doświadczenie użytkownika (UX) poprzez zmniejszenie frustracji użytkowników dzięki czystemu i eleganckiemu projektowi strony. Na doświadczenie użytkownika pozytywnie wpływa również spójny z marką, uzupełniający komunikat o błędzie 404.

Jak stworzyć stronę 404?

Teraz nadszedł czas, aby zobaczyć, jak powinieneś stworzyć stronę błędu 404 na swojej stronie internetowej i zwiększyć doświadczenie użytkownika i utrzymanie odwiedzających.

Dołącz elementy projektu

Zdecyduj o rodzaju elementów projektowych, które będą zawierać Twoje strony błędu 404. Strony internetowe mogą zdecydować się na odtworzenie ich unikalnej wiadomości marki poprzez elementy projektu, które mogą być dziwne, słodkie, profesjonalne, edukacyjne lub zabawne. Elementy projektowe 404 błąd wybrany są również oparte na rodzaju użytkowników, które częste witryny. Rozważania będą podane do kolorów, czcionek, elementów graficznych i ogólnej estetyki strony 404 wiadomości. Projektanci muszą postawić się w pozycji swoich użytkowników końcowych, aby doświadczyć strony wiadomości o błędzie 404 z ich punktu widzenia.

Dodaj elementy nawigacyjne

Niezależnie od estetyki projektu, niektóre standardowe funkcje będą musiały być zawarte na stronie z komunikatem 404. Wiadomość o błędzie 404 powinna być zawarta, aby ostrzec użytkowników o złamanym, brakującym linku lub złym adresie URL. Wezwanie do działania byłoby również zawarte w celu zachęcenia użytkowników witryny do wykonania działań naprawczych na stronie internetowej błędu 404.

Narzędzie do raportowania

Strony błędów 404 witryny powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie problemów z linkami witryny.

Konfiguracja serwera

Serwer witryny będzie musiał być zaprojektowany tak, aby wyświetlał komunikat "error 404" w odpowiedzi na nieprawidłowy adres URL lub błąd witryny. Można to zrobić łatwo, jeśli witryna jest low-code / no-code witryny. Jednakże, jeśli strona jest zbudowana na zamówienie, to inżynier oprogramowania może być wymagane do skonfigurowania i przetestowania komunikatu 404 błąd strony internetowej.

Śledzenie metryk strony

Deweloperzy mogą zdecydować się na śledzenie metryk witryny, aby uzyskać przydatne informacje na temat prawdopodobieństwa użytkowników generujących "błąd 404" wiadomości. Wygenerowane dane mogą być przydatne do aktualizacji strony, rozwiązywania problemów i naprawiania problemów. Kolejne kroki mogą być podjęte w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa powrotu odwiedzających z komunikatem 404. Google Analytics jest kolejnym przydatnym narzędziem do śledzenia, jak często witryna zwraca komunikat "error 404".

Czy niestandardowa strona 404 pomaga SEO?

Odpowiedź brzmi tak i nie. Niestandardowa strona 404 niekoniecznie musi poprawić rankingi w Google na własną rękę. Jednak niestandardowy komunikat o błędzie 404 tworzy bardziej pozytywne doświadczenie użytkownika niż strony z prostymi komunikatami "error 404". Te niestandardowe wiadomości 404 zamieniają inaczej denerwujący wynik w nowe doświadczenie dla użytkowników. Niektóre witryny wybrać, aby bawić swoich gości z gier, cute zwierząt, lub zabawny żart, gdy napotykają błąd 404. Te unikalnie zaprojektowane niestandardowe 404 komunikaty o błędach strony internetowej są bardziej prawdopodobne, aby wywołać pozytywną lub bemused reakcję z odwiedzających witrynę.

W oparciu o ich pozytywną odpowiedź, niestandardowe komunikaty o błędach 404 poprawiają ogólne doświadczenie użytkownika (UX). Odwiedzający strony z niestandardowymi komunikatami 404 mają bardziej pozytywne doświadczenia użytkownika (UX) niż odwiedzający strony, które ich nie mają.

Efektem spinoff jest to, że ci użytkownicy z większym prawdopodobieństwem będą odkrywać dodatkowe treści Twojej strony. W ten pośredni sposób, niestandardowe strony 404 pomagają w rankingach SEO strony internetowej. Niestandardowe strony z komunikatem o błędzie 404 pozwalają stronom internetowym wykorzystać analitykę generowaną ze strony internetowej do kierowania swoją strategią komunikatu o błędzie 404. Firmy mogą tworzyć dodatkowe możliwości SEO, wybierając posty na stronie, z którymi użytkownicy wchodzili w największą interakcję. Mogą również włączyć linki do swoich najbardziej popularnych stron internetowych 404 error message pages. To przekieruje użytkowników na strony robocze, zwiększając tym samym ruch w wyszukiwarkach. To z kolei zaowocuje wyższym rankingiem wyszukiwanych haseł Twojej firmy w Google SEO.

Jakie strony błędów powinna mieć witryna?

Oprócz komunikatów o błędach 404, strona internetowa może mieć inne typy stron błędów po stronie klienta i serwera. Ich unikalne kody odzwierciedlają pochodzenie błędu strony internetowej, a najczęstsze z nich zostały omówione poniżej:

401 Error

Ten błąd po stronie klienta jest spowodowany brakiem wystarczających danych uwierzytelniających użytkownika. Ten błąd może być spowodowany przez odwiedzających stronę, którzy zapomnieli swoich loginów lub haseł. W rezultacie ich tożsamość nie może być zweryfikowana, a strona zwraca wynik wyszukiwania 404.

Błąd 403

Ten błąd jest generowany przez klienta lub użytkownika, który nie ma wystarczających uprawnień lub przywilejów, aby uzyskać dostęp do strony. Ten błąd często występuje w biurach, w których pracownicy mają zakaz dostępu do określonych stron zewnętrznych; odwiedzający mogą zobaczyć ten komunikat o błędzie podczas próby przeglądania. Aby rozwiązać ten problem, klienci muszą dwukrotnie sprawdzić swoje uwierzytelnienia i spróbować zalogować się ponownie. Jeśli to się nie uda, być może będą musieli skontaktować się z administratorem sieci, aby uzyskać dostęp do niezbędnych uprawnień.

Błąd 404

Jak wspomniano w tym artykule, błąd 404 jest zwracany, gdy nie można znaleźć strony. Może to być spowodowane błędnym wpisaniem adresu URL przez użytkownika. Błąd ten może być również spowodowany przez stronę, która została usunięta. Strona 404 jest zatem niedostępna dla odwiedzających.

500 Error

Jest to błąd związany z serwerem lub po stronie serwera, który powoduje, że wyniki wyszukiwania nie są zwracane. Strona błędu 500 wskazuje na problem z serwerem, który ma wpływ na Twoją stronę. Na przykład, serwer może być tymczasowo wyłączony z powodu błędów technicznych. W rezultacie, odwiedzający będą witani tą stroną błędu podczas próby nawigacji na stronie.

Błąd 502

Błąd 502 jest bardziej specyficzną stroną błędu, która wskazuje przysłowiowy palec na połączenie internetowe. W przypadkach, gdy istnieją problemy z łącznością internetową, odwiedzający zobaczą wynik błędu 502 na swoich ekranach. Ten typ strony błędu jest poza ich kontrolą i ma charakter związany z serwerem lub po stronie serwera.

503 Błąd

Ten typ strony błędu jest często wykorzystywany przez duże organizacje, takie jak banki, aby wskazać obecność przestoju w konserwacji. Ta strona błędu wskazuje odwiedzającym, że przestój witryny został zaplanowany w celu ułatwienia aktualizacji, uaktualnień lub konserwacji. Jako typ błędu po stronie serwera, może również wskazywać na problem z awarii witryny z powodu dużej ilości użytkowników w sieci. Firmy, które mają duże wydarzenia sprzedaży detalicznej czasami doświadczają tego typu strony błędu w odpowiedzi na pośpiech użytkowników do ich witryny.

504 Error

Ten komunikat o błędzie jest popularny i związany z timeoutami bramy. Odwiedzający stronę mogą zauważyć, że witryna może zająć dłuższy czas, aby zwrócić wyniki. Jeśli strona trwa zbyt długo, aby przetworzyć zapytanie, często kończy się niepowodzeniem i może zwrócić ten komunikat błędu 504 po stronie serwera.

Jak stworzyć stronę 404 w WordPressie?

Na platformie WordPress, strona błędu 404 może być utworzona poprzez proste pobranie i zainstalowanie jednego z ich narzędzi. Ich zastrzeżona wtyczka 404-page dla WordPressa zapewnia proste rozwiązanie do tworzenia strony 404 z niestandardowymi funkcjami, które użytkownicy docenią. Ta wtyczka zabiera zgadywanie z procesu dla niekoderów i deweloperów obywatelskich dzięki wygodnemu interfejsowi przeciągania, upuszczania i instalowania.

Dolna linia

Jeśli firmy wolą stworzyć unikalną, skoncentrowaną na marce wiadomość niestandardową 404, wymagany będzie programista. Ta trasa jest bardziej kosztowna niż rozwiązania wtyczek o niskim kodzie, które zapewnia WordPress. Niestandardowy projekt strony błędu 404 może również trwać dłużej i wymagać wielu konsultacji przed ustaleniem projektu. Poziom projektu wymagany dla Twojej strony 404 w WordPressie ostatecznie sprowadza się do budżetu i linii czasowej projektu.

Możliwe jest skrócenie czasu projektu przy użyciu platform bez kodu, takich jak AppMaster. Jeśli potrzebujesz mobilnych aplikacji internetowych, backend AppMaster jest doskonałym wyborem, ponieważ zapewnia to wszystko w jednym. Nie potrzebujesz dużego zespołu programistów, co oznacza znaczne zmniejszenie budżetu. Dzięki platformie do kodowania nie usłyszysz o niedotrzymanych terminach lub, co gorsza, że wszystko musi zostać przepisane, nie ma refaktoryzacji i długu technicznego. Dla szybkiego i sprawnego uruchomienia jest to świetne rozwiązanie. Szybszy czas realizacji jest niezbędny, aby firmy mogły szybciej reagować na zmieniające się potrzeby i wymagania swoich użytkowników.