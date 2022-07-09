Как бы хорошо ни был разработан сайт, время от времени на нем могут возникать ошибки, баги и сбои. Кроме того, пользователи могут ввести неправильный URL-адрес или посетить неработающую ссылку или страницу сайта, что приводит к возникновению ошибки. Когда это происходит, посетители сайта неожиданно сталкиваются со стандартным сообщением об ошибке "404". Сообщение об ошибке 404 указывает на то, что страница сайта не смогла вернуть результат и больше не существует. Пользователи, столкнувшиеся с сообщением 404-error после неудачного результата поиска, обычно перенаправляются на другие страницы сайта.

Продуманный дизайн пользовательского сообщения об ошибке 404 с креативными и легкомысленными деталями позволяет отличить расстроенных или развеселившихся пользователей. Оригинальные и игривые детали дизайна пользовательского сообщения об ошибке 404 влияют на общий пользовательский опыт (UX) посетителей сайта. Уникальный стиль и сообщение об ошибке 404 также могут повлиять на желание пользователей вернуться на ваш сайт в будущем.

Источник: Dribbble

Как выглядит страница 404?



Прежде чем понять, как разработать страницу ошибки 404 и почему она имеет решающее значение, важно знать, как выглядит идеальная страница 404. Стандартная страница сайта с ошибкой 404 включает в себя основные функции сайта, которые предупреждают пользователей об ошибке. Некоторые из этих функций также предназначены для перенаправления пользователей на другие функциональные страницы сайта.

Стандартное сообщение об ошибке: Стандартное сообщение об ошибке 404 может возвращать результат "страница не найдена", когда пользователи пытаются получить доступ к неправильной или неработающей странице сайта. Другие сайты могут выдавать сообщение 404, в котором просто говорится: "Упс... ошибка 404", "неверный URL" или "страница локального узла не может быть найдена".

Альтернативные ссылки на сайт



После того как пользователи попадают на страницу сайта с ошибкой 404, они могут быть перенаправлены с ошибочной страницы на альтернативную веб-страницу или воронку продаж. Благодарные посетители сайта обычно ценят такие ссылки на сайт, поскольку они стремятся вернуться на полностью функциональную страницу сайта. Воспринимайте сообщение об ошибке 404 как знак того, что ваши посетители выбрали неверный путь. Дополнительные ссылки на странице с сообщением об ошибке 404 подобны карте, указывающей альтернативный маршрут.

Последовательные особенности дизайна



Несмотря на то, что пользователи "заблудились" на вашем сайте, они должны понять, что все еще находятся на правильном пути. Сообщение сайта об ошибке 404 говорит пользователям, что они временно заблудились на сайте. Оно также может указывать на то, что они ввели неправильный адрес сайта URL. Однако последовательный брендинг страницы 404 ошибки, цвета, шрифты и другие элементы дизайна сайта убеждают посетителей, что они все еще находятся на правильном сайте.

Что следует поместить на пользовательскую страницу 404?



Мы уже давно смирились с тем, что сообщения об ошибках 404 всегда будут частью работы онлайн-сайтов. Поэтому размещение лучшего контента и создание привлекательной и привлекающей внимание страницы ошибки 404 не менее важно, чем другие страницы сайта. Однако продуманные пользовательские сообщения сайта об ошибке 404 могут сделать раздражающий пользовательский опыт (UX) гораздо более терпимым.

Включить юмор



Посетители сайта могут быть скорее развеселены, чем раздражены, когда их встречает забавное или остроумное сообщение об ошибке 404. Одним из хороших примеров являются сообщения об ошибке 404 на таких сайтах, как Amazon, Ikea и развлекательный гигант HBO. Их пользовательские сообщения об ошибке 404 очень забавны, причудливы и просто уморительны! Такие сообщения об ошибке 404 улучшают пользовательский опыт (UX), придавая сайту индивидуальность. Эти небольшие детали дизайна нравятся посетителям сайта и повышают вероятность того, что они вернутся на ваш сайт в будущем.

Поместить хороший контент



Веб-сайты могут использовать пользовательские страницы сайта с ошибкой 404 для максимизации возможностей для маркетинга, привлечения клиентов и продаж. Они могут размещать маркетинговые ссылки и призывы к действию внутри веб-сайта в пользовательских сообщениях об ошибке 404. Умные компании используют сообщения об ошибках 404 для расширения стратегии маркетинга, продвижения и рекламы. Они могут использовать свои страницы с ошибками 404 для добавления ссылок на интересный контент и новые продукты, которые могут конвертировать в продажи посетителей сайта.

Должен быть чистый дизайн



Не стремитесь заполнить пустые места на страницах сайта с ошибкой 404 слишком большим количеством информации. В этой области веб-сайты должны применять принцип KISS - сохранять простоту (глупость). Хотя компании могут использовать сообщения сайта об ошибке 404 как дополнительную возможность брендинга, этот подход должен быть сбалансированным. Незагроможденная страница с сообщением 404 смягчает общий пользовательский опыт (UX), уменьшая разочарование пользователей благодаря чистому и гладкому дизайну сайта. На пользовательском опыте также положительно сказывается последовательное, дополняющее бренд сообщение сайта об ошибке 404.

Как создать страницу 404?



Теперь пришло время посмотреть, как следует создавать страницу ошибки 404 на вашем сайте, чтобы повысить удобство пользования сайтом и удержания посетителей.

Включите элементы дизайна



Определитесь с типом элементов дизайна, которыми будут оснащены страницы сайта с ошибкой 404. Веб-сайты могут воссоздать уникальное сообщение своего бренда с помощью элементов дизайна, которые могут быть причудливыми, милыми, профессиональными, образовательными или развлекательными. Выбор элементов дизайна 404 ошибки также основывается на типе пользователей, которые посещают ваш сайт. Учитываются цвета, шрифты, графические элементы и общая эстетика страницы сообщения 404. Дизайнерам необходимо поставить себя на место конечных пользователей, чтобы прочувствовать страницу сообщения 404 ошибки сайта с их точки зрения.

Добавить элементы навигации



Независимо от эстетики дизайна, на странице сообщения 404 необходимо предусмотреть некоторые стандартные функции. Сообщение сайта об ошибке 404 должно быть включено, чтобы предупредить пользователей о неработающей, отсутствующей ссылке или неправильном URL. Призыв к действию также должен быть включен, чтобы побудить пользователей сайта выполнить действия по исправлению ситуации на странице сайта с ошибкой 404.

Инструмент отчетности



Страницы сайта с ошибкой 404 должны быть разработаны таким образом, чтобы пользователи могли сообщать о проблемах со ссылками на сайт.

Настройка сервера



Сервер сайта должен быть спроектирован таким образом, чтобы отображать сообщение "ошибка 404" в ответ на неправильный URL или ошибку сайта. Это можно легко сделать, если ваш сайт является сайтом с низким кодом или без кода. Однако если сайт создан на заказ, то для настройки и тестирования сообщения об ошибке 404 может потребоваться инженер-программист.

Отслеживание показателей сайта



Разработчики могут отслеживать показатели сайта, чтобы получить полезную информацию о вероятности появления сообщений "ошибка 404" у пользователей. Полученные данные могут быть полезны для обновления сайта, устранения неполадок и исправления проблем. Последующие шаги могут быть предприняты для минимизации вероятности того, что посетители вернут сообщение 404. Google Analytics - еще один полезный инструмент для отслеживания того, как часто сайт возвращает сообщение "ошибка 404".

Помогает ли пользовательская страница 404 SEO?



Ответ - и да, и нет. Пользовательская страница 404 сама по себе не обязательно улучшает рейтинг в Google. Однако пользовательское сообщение об ошибке 404 создает более позитивный пользовательский опыт, чем сайты с обычными сообщениями "ошибка 404". Пользовательские сообщения 404 превращают раздражающий результат в новые впечатления для пользователей. Некоторые сайты предпочитают развлекать своих посетителей играми, милыми животными или смешной шуткой, когда они сталкиваются с ошибкой 404. Такие уникально оформленные пользовательские сообщения об ошибке 404 с большей вероятностью вызовут положительную или забавную реакцию посетителей сайта.

Судя по их положительной реакции, пользовательские сообщения об ошибке 404 улучшают общий пользовательский опыт (UX). Посетители сайтов с пользовательскими сообщениями 404 имеют более позитивный пользовательский опыт (UX), чем посетители сайтов, не имеющих таких сообщений.

Источник: Dribbble

Побочный эффект заключается в том, что эти пользователи с большей вероятностью будут изучать дополнительный контент вашего сайта. Таким косвенным образом, пользовательские страницы 404 способствуют SEO-рейтингу сайта. Пользовательские страницы сообщений об ошибке 404 позволяют веб-сайтам использовать аналитику, полученную с веб-сайта, для руководства стратегией сообщений об ошибке 404. Предприятия могут создать дополнительные возможности для SEO, выбирая сообщения сайта, с которыми пользователи взаимодействовали больше всего. Они также могут включить ссылки на самые популярные страницы своего сайта с сообщением об ошибке 404. Это перенаправит пользователей на рабочие страницы, тем самым увеличив поисковый трафик. Это приведет к более высокому ранжированию поисковых запросов вашего бизнеса в Google SEO.

Какие страницы ошибок должны быть на сайте?



Помимо сообщений об ошибках 404, на сайте могут быть и другие типы страниц с ошибками на стороне клиента и на стороне сервера. Их уникальные коды отражают происхождение ошибки сайта, а наиболее распространенные из них рассмотрены ниже:

401 ошибка



Эта ошибка на стороне клиента вызвана отсутствием у пользователя достаточных учетных данных для аутентификации. Эта ошибка может быть вызвана посетителями сайта, которые забыли свой логин или пароль. В результате их личность не может быть проверена, и сайт возвращает результат поиска 404.

403 ошибка



Эта ошибка генерируется клиентом или пользователем, который не имеет достаточных прав или привилегий для доступа к странице. Эта ошибка часто возникает в офисах, где сотрудникам запрещен доступ к определенным внешним веб-сайтам; посетители могут увидеть это сообщение об ошибке при попытке просмотра. Чтобы решить эту проблему, клиентам необходимо перепроверить свою аутентификацию и попытаться снова войти в систему. Если это не удается, им может потребоваться обратиться к администратору сети для получения необходимых разрешений.

404 ошибка



Как уже говорилось в этой статье, ошибка 404 возвращается, когда страница не может быть найдена. Это может быть вызвано тем, что пользователь неправильно ввел URL-адрес. Эта ошибка также может быть вызвана удалением страницы. Таким образом, страница 404 становится недоступной для посетителей.

500 ошибка



Это ошибка, связанная с сервером или на стороне сервера, из-за которой результаты поиска не возвращаются. Страница с ошибкой 500 указывает на проблему с сервером, которая влияет на работу вашего сайта. Например, сервер может временно не работать из-за технических ошибок. В результате посетители будут встречать эту страницу ошибки при попытке перейти на сайт.

502 Ошибка



Ошибка 502 - это более конкретная страница ошибки, которая указывает на пресловутое подключение к Интернету. В тех случаях, когда возникают проблемы с подключением к Интернету, посетители увидят на своих экранах результат ошибки 502. Этот тип страницы ошибки не контролируется посетителями и связан с работой сервера.

503 Ошибка



Этот тип страницы ошибки часто используется крупными организациями, например, банками, чтобы указать на наличие простоев в обслуживании. Эта страница ошибки указывает посетителям, что простой сайта был запланирован для облегчения модернизации, обновления или технического обслуживания. Как тип ошибки на стороне сервера, она также может указывать на проблему сбоев в работе сайта из-за большого количества пользователей в сети. Предприятия, проводящие крупные мероприятия по розничным продажам, иногда сталкиваются с таким типом страницы ошибки в ответ на наплыв пользователей на их сайт.

504 ошибка



Это популярное сообщение об ошибке связано с тайм-аутом шлюза. Посетители сайта могут заметить, что веб-сайту требуется длительное время для возврата результатов. Если сайт слишком долго обрабатывает запрос, он часто дает сбой и может выдать это сообщение об ошибке 504 на стороне сервера.

Как создать страницу 404 в WordPress?



На платформе WordPress страницу ошибки 404 можно создать, просто загрузив и установив один из инструментов. Их собственный плагин 404-page для WordPress обеспечивает простое решение для создания страницы 404 с пользовательскими функциями, которые оценят пользователи. Этот плагин избавляет от догадок тех, кто не занимается кодированием, и гражданских разработчиков благодаря удобному интерфейсу "перетащи, брось и установи".

Итог



Если компании предпочитают создать уникальное пользовательское сообщение 404, ориентированное на бренд, потребуется разработчик программного обеспечения. Этот путь является более дорогостоящим по сравнению с плагинами с низким кодом, предоставляемыми WordPress. Индивидуальный дизайн страницы ошибки 404 также может занять больше времени и потребовать нескольких консультаций, прежде чем будет принят дизайн. Уровень дизайна, необходимый для страницы 404 вашего сайта на WordPress, в конечном итоге зависит от вашего бюджета и сроков проекта.

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