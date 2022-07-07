بغض النظر عن مدى جودة تصميم موقع الويب ، فمن وقت لآخر ، قد يكون عرضة للأخطاء والأخطاء ومواطن الخلل. أيضًا ، قد يقوم المستخدمون بإدخال عنوان URL خاطئ أو زيارة رابط أو صفحة موقع ويب معطلة ، مما يؤدي إلى حدوث خطأ. عندما يحدث هذا ، يواجه زوار موقع الويب فجأة رسالة الخطأ "404" القياسية. تشير رسالة الخطأ 404 إلى أن إحدى الصفحات على الموقع فشلت في عرض نتيجة ولم تعد موجودة. المستخدمون الذين واجهوا رسالة خطأ 404 على موقع الويب بعد عادةً ما تتم إعادة توجيه نتيجة البحث الفاشلة إلى صفحات مواقع ويب بديلة.

يمكن لرسالة موقع ويب خطأ 404 مخصصة مصممة بعناية مع تفاصيل إبداعية ومرحة أن تفرق بين المستخدمين المحبطين أو المستمتعين. تؤثر تفاصيل التصميم الأصلية والمرحة لرسالة موقع ويب خطأ 404 مخصصة على تجربة المستخدم الإجمالية لزوار الموقع (UX). قد يؤثر أيضًا النمط الفريد والرسائل لرسالة خطأ 404 المخصصة على مدى استعداد المستخدمين للعودة إلى موقع الويب الخاص بك في المستقبل.

المصدر: Dribbble

كيف تبدو صفحة 404؟



قبل فهم كيفية تطوير صفحة خطأ 404 وسبب أهميتها ، من المهم معرفة الشكل المثالي لصفحة 404. تتضمن صفحة موقع ويب الخطأ 404 القياسية ميزات موقع الويب الأساسية التي تنبه المستخدمين إلى الخطأ. تم تصميم بعض هذه الميزات أيضًا لإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحات وظيفية أخرى على موقع الويب.

رسالة خطأ قياسية: قد تعرض رسالة خطأ 404 القياسية نتيجة "لم يتم العثور على الصفحة" عندما يحاول المستخدمون الوصول إلى صفحة موقع ويب خاطئة أو معطلة. قد تعرض مواقع الويب الأخرى رسالة 404 تقول ببساطة "عفوًا .. خطأ 404" أو "عنوان URL خاطئ" أو "لا يمكن العثور على صفحة المضيف المحلي."

روابط مواقع بديلة



بمجرد وصول المستخدمين إلى صفحة موقع ويب خطأ 404 ، قد تتم إعادة توجيههم من صفحة خاطئة إلى صفحة ويب بديلة أو مسار تحويل مبيعات. عادةً ما يقدر زوار الموقع الممتنون روابط مواقع الويب هذه أثناء سعيهم للعودة إلى صفحة تعمل بكامل طاقتها على الموقع. فكر في رسالة خطأ 404 على موقع الويب كإشارة إلى أن زوارك قد سلكوا المسار الخطأ. الروابط الإضافية في صفحة رسالة الخطأ 404 تشبه الخريطة التي تمنحهم مسارًا بديلاً.

ميزات تصميم متسقة



على الرغم من "ضياعك" على موقع الويب الخاص بك ، يجب على المستخدمين الإشارة إلى أنهم ما زالوا على المسار الصحيح. تخبر رسالة موقع ويب الخطأ 404 المستخدمين بأنهم فقدوا مؤقتًا على الموقع. يمكن أن يشير أيضًا إلى أنهم أدخلوا عنوان موقع ويب URL غير صحيح. ومع ذلك ، فإن العلامات التجارية المتسقة لصفحة الخطأ 404 والألوان والخطوط وعناصر تصميم مواقع الويب الأخرى تطمئن الزائرين إلى أنهم ما زالوا في الموقع الصحيح.

ما الذي يجب أن أضعه على صفحة 404 مخصصة؟



لقد قبلنا منذ فترة طويلة أن رسائل الخطأ 404 ستكون دائمًا جزءًا من تشغيل مواقع الويب على الإنترنت. لذا ، فإن وضع أفضل محتوى وجعل هذا الخطأ 404 صفحة مغرية وملفتة للنظر لا يقل أهمية عن صفحات مواقع الويب الأخرى. ومع ذلك ، فإن تصميم رسائل موقع ويب خطأ 404 مخصصة ومدروسة يمكن أن يجعل تجربة المستخدم المزعجة (UX) أكثر احتمالًا.

قم بتضمين الفكاهة



قد يكون زوار الموقع أكثر تسلية من انزعاجهم عند استقبالهم برسالة مضحكة أو بارعة على موقع ويب خطأ 404. أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو رسائل موقع الويب الخطأ 404 على مواقع مثل Amazon و Ikea وعملاق الترفيه HBO. رسائل الخطأ 404 المخصصة مسلية للغاية وغريبة ومرحة للغاية! تعمل رسائل موقع ويب الخطأ 404 هذه على تحسين تجارب المستخدم (UX) من خلال منح موقع الويب لمسة شخصية. تفاصيل التصميم الصغيرة هذه محببة لزوار الموقع وتزيد من احتمال عودتهم إلى موقع الويب الخاص بك في المستقبل.

ضع بعض المحتوى الجيد



يمكن لمواقع الويب استخدام صفحات موقع ويب خطأ 404 مخصصة لزيادة فرص التسويق والعملاء والمبيعات. يمكنهم وضع التسويق والدعوة إلى اتخاذ إجراء داخل روابط موقع الويب في رسائل موقع ويب الخطأ 404 المخصصة. تستخدم الشركات الذكية رسائل خطأ 404 على موقع الويب لتوسيع استراتيجية التسويق والترويج والدعاية. يمكنهم استخدام صفحات الخطأ 404 الخاصة بهم لإضافة روابط إلى محتوى مثير للاهتمام والمنتجات القادمة التي يمكن تحويلها إلى مبيعات من زوار الموقع.

يجب أن يكون تصميمًا نظيفًا



قاوم الرغبة في ملء الفراغات في صفحات موقع ويب الخطأ 404 بمعلومات كثيرة جدًا. في هذا المجال ، يجب أن تطبق المواقع الإلكترونية مبدأ KISS المتمثل في إبقائها بسيطة (غبية). بينما يمكن للشركات استخدام رسائل موقع ويب الخطأ 404 كفرص إضافية للعلامات التجارية ، يجب أن يكون هذا النهج متوازنًا. تسد صفحة الرسائل 404 غير المزدحمة تجربة المستخدم الإجمالية (UX) من خلال تقليل إحباط المستخدمين من خلال تصميم موقع ويب نظيف وأنيق. تتأثر تجربة المستخدم أيضًا بشكل إيجابي من خلال رسالة موقع ويب خطأ 404 متماسكة ومتكاملة للعلامة التجارية.

كيف أقوم بإنشاء صفحة 404؟



حان الوقت الآن لمعرفة كيف يجب عليك إنشاء صفحة خطأ 404 على موقع الويب الخاص بك وزيادة تجربة مستخدم موقع الويب الخاص بك والاحتفاظ بالزائرين.

قم بتضمين عناصر التصميم



حدد نوع عناصر التصميم التي ستعرضها صفحات موقع ويب الخطأ 404. يمكن لمواقع الويب أن تختار إعادة إنشاء رسائل علامتها التجارية الفريدة من خلال عناصر التصميم التي قد تكون ملتوية أو جذابة أو احترافية أو تعليمية أو ترفيهية. تستند عناصر تصميم الخطأ 404 المحددة أيضًا إلى نوع المستخدمين الذين يترددون على موقع الويب الخاص بك. سيتم النظر في الألوان والخطوط والعناصر الرسومية والجمال العام لصفحة رسالة 404. يحتاج المصممون إلى وضع أنفسهم في موقع المستخدمين النهائيين لتجربة صفحة رسالة خطأ 404 من وجهة نظرهم.

أضف عناصر التنقل



مهما كانت جماليات التصميم الخاصة بك ، يجب تضمين بعض الميزات القياسية في صفحة رسالة 404. يجب تضمين رسالة موقع ويب خطأ 404 لتنبيه المستخدمين بالرابط المكسور أو المفقود أو عنوان URL الخاطئ. سيتم أيضًا تضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لتشجيع مستخدمي الموقع على تنفيذ إجراء تصحيحي على صفحة موقع ويب الخطأ 404.

أداة الإبلاغ



يجب تصميم صفحات الخطأ 404 لمواقع الويب للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بروابط مواقع الويب.

تكوين الخادم



يجب تصميم خادم موقع الويب لعرض رسالة "خطأ 404" ردًا على عنوان URL غير صحيح أو خطأ في الموقع. يمكن القيام بذلك بسهولة إذا كان موقع الويب الخاص بك عبارة عن موقع ذي رمز منخفض / لا يحتوي على تعليمات برمجية. ومع ذلك ، إذا كان الموقع مصممًا بشكل مخصص ، فقد يُطلب من مهندس برمجيات تكوين واختبار رسالة موقع ويب الخطأ 404.

تتبع مقاييس الموقع



قد يختار المطورون تتبع مقاييس الموقع للحصول على معلومات مفيدة حول احتمال قيام المستخدمين بإنشاء رسائل "خطأ 404". يمكن أن تكون البيانات التي تم إنشاؤها مفيدة لتحديثات موقع الويب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وإصلاح المشكلات. يمكن اتخاذ الخطوات اللاحقة لتقليل احتمالية إرجاع الزائرين لرسالة 404. يعد Google Analytics أداة بيانات مفيدة أخرى في تتبع عدد المرات التي يعرض فيها موقع الويب رسالة موقع الويب "خطأ 404".

هل تساعد صفحة 404 المخصصة تحسين محركات البحث؟



الجواب هو نعم ولا. قد لا تؤدي صفحة 404 المخصصة بالضرورة إلى تحسين التصنيفات على Google من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، فإن رسالة الخطأ 404 المخصصة تخلق تجربة مستخدم أكثر إيجابية من مواقع الويب التي تحتوي على رسائل عادية "خطأ 404". تحول رسائل 404 المخصصة هذه النتيجة المزعجة إلى تجربة جديدة للمستخدمين. تختار بعض المواقع تسلية زوارها بالألعاب أو الحيوانات اللطيفة أو المزاح المضحك عندما يواجهون خطأ 404. من المرجح أن تثير رسائل خطأ موقع الويب 404 المخصصة والمصممة بشكل فريد ردود فعل إيجابية أو مرتبكة من زوار الموقع.

بناءً على استجابتهم الإيجابية ، تعمل رسائل موقع ويب الخطأ 404 المخصصة على تحسين تجربة المستخدم الإجمالية (UX). يتمتع زوار المواقع التي تحتوي على رسائل 404 المخصصة بتجربة مستخدم أكثر إيجابية (UX) من زوار المواقع التي لا تفعل ذلك.

المصدر: Dribbble

التأثير الفرعي هو أن هؤلاء المستخدمين سيستكشفون على الأرجح محتوى موقعك الإضافي. بهذه الطريقة غير المباشرة ، تساعد صفحات 404 المخصصة في تصنيفات تحسين محركات البحث لموقع الويب. تسمح صفحات رسائل موقع ويب الخطأ 404 المخصصة لمواقع الويب باستخدام التحليلات التي تم إنشاؤها من موقع الويب لتوجيه استراتيجية رسائل موقع ويب الخطأ 404. يمكن للشركات إنشاء فرص تحسين محركات البحث (SEO) إضافية عن طريق تحديد منشورات مواقع الويب الأكثر تفاعلًا مع المستخدمين. يمكنهم أيضًا دمج روابط إلى صفحات مواقع الويب الأكثر شيوعًا في صفحات رسائل الخطأ 404. سيؤدي هذا إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحات العمل ، وبالتالي زيادة حركة البحث. سيؤدي ذلك إلى ترتيب أعلى لمصطلحات بحث عملك على Google SEO.

ما هي صفحات الخطأ التي يجب أن يحتويها موقع الويب؟



بالإضافة إلى رسائل الخطأ 404 ، يمكن أن يحتوي موقع الويب على أنواع أخرى من صفحات الخطأ من جانب العميل والخادم. تعكس رموزهم الفريدة أصل خطأ موقع الويب ، مع استكشاف أكثرها شيوعًا أدناه:

401 خطأ



يحدث هذا الخطأ من جانب العميل بسبب افتقار المستخدم إلى بيانات اعتماد المصادقة الكافية. يمكن أن يكون سبب هذا الخطأ زائري الموقع الذين نسوا معلومات تسجيل الدخول أو كلمات المرور الخاصة بهم. نتيجة لذلك ، لا يمكن التحقق من هويتهم ، ويعرض الموقع نتيجة بحث 404.

403 خطأ



تم إنشاء هذا الخطأ بواسطة عميل أو مستخدم ليس لديه أذونات أو امتيازات كافية للوصول إلى الصفحة. يحدث هذا الخطأ بشكل متكرر في المكاتب التي يُمنع فيها العمال من الوصول إلى مواقع ويب خارجية محددة ؛ قد يرى الزائرون رسالة الخطأ هذه عندما يحاولون التصفح. لحل هذه المشكلة ، يحتاج العملاء إلى التحقق مرة أخرى من مصادقتهم ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى. إذا فشل ذلك ، فقد يحتاجون إلى الاتصال بمسؤول الشبكة للوصول إلى الأذونات اللازمة.

404 خطأ



كما تمت مناقشته في هذه المقالة ، يتم إرجاع نتيجة خطأ 404 عندما يتعذر العثور على صفحة. يمكن أن يكون هذا بسبب عنوان URL الذي كتبه المستخدم بشكل غير صحيح. يمكن أن يحدث هذا الخطأ أيضًا بسبب صفحة تمت إزالتها. وبالتالي يتعذر على الزائرين الوصول إلى صفحة 404.

500 خطأ



هذا خطأ متعلق بالخادم أو من جانب الخادم يؤدي إلى عدم عرض نتائجك أثناء البحث. تشير صفحة الخطأ 500 إلى وجود مشكلة في الخادم تؤثر على موقع الويب الخاص بك. على سبيل المثال ، قد يكون الخادم معطلاً مؤقتًا بسبب أخطاء فنية. نتيجة لذلك ، سيتم الترحيب بالزائرين بصفحة الخطأ هذه أثناء محاولة التنقل في الموقع.

502 خطأ



خطأ 502 عبارة عن صفحة خطأ أكثر تحديدًا تشير بإصبع المثل إلى اتصال الإنترنت. في الحالات التي توجد فيها مشكلات في الاتصال بالإنترنت ، سيرى الزائرون نتيجة خطأ 502 على شاشاتهم. هذا النوع من صفحات الخطأ خارج عن سيطرتهم وهو متعلق بالخادم أو من جانب الخادم بطبيعته.

503 خطأ



غالبًا ما تستخدم المؤسسات الكبيرة مثل البنوك هذا النوع من صفحات الخطأ للإشارة إلى وجود تعطل في الصيانة. تشير صفحة الخطأ هذه للزوار إلى أنه تم التخطيط لتعطل الموقع لتسهيل الترقيات أو التحديثات أو الصيانة. كنوع من الخطأ من جانب الخادم ، يمكن أن يشير أيضًا إلى مشكلة في تعطل الموقع بسبب وجود عدد كبير من المستخدمين على الشبكة. تواجه الشركات التي لديها أحداث مبيعات تجزئة كبيرة في بعض الأحيان هذا النوع من صفحات الخطأ استجابةً لاندفاع المستخدمين إلى موقعهم.

504 خطأ



تعتبر رسالة الخطأ هذه شائعة ومرتبطة بانتهاء مهلات البوابة. قد يلاحظ زوار الموقع أن موقع الويب قد يستغرق وقتًا طويلاً لإرجاع النتائج. إذا استغرق موقع الويب وقتًا طويلاً لمعالجة الاستعلام ، فغالبًا ما يفشل وقد يعرض رسالة الخطأ 504 من جانب الخادم هذه.

كيف أقوم بإنشاء صفحة 404 في WordPress؟



على منصة WordPress ، يمكن إنشاء صفحة خطأ 404 ببساطة عن طريق تنزيل إحدى أدواتها وتثبيتها. يوفر المكون الإضافي الخاص بـ 404 صفحة لـ WordPress حلاً بسيطًا لإنشاء صفحة 404 بميزات مخصصة سيقدرها المستخدمون. يزيل هذا المكون الإضافي التخمين من العملية لغير المبرمجين والمطورين المواطنين من خلال واجهة السحب والإفلات والتثبيت المريحة.

الخط السفلي



إذا كانت الشركات تفضل إنشاء رسالة مخصصة 404 فريدة تركز على العلامة التجارية ، فستكون هناك حاجة إلى مطور برامج. هذا المسار أكثر تكلفة من حلول المكونات الإضافية منخفضة الكود التي يوفرها WordPress. قد يستغرق التصميم المخصص لصفحة خطأ 404 أيضًا وقتًا أطول ويتطلب استشارات متعددة قبل الاستقرار على التصميم. مستوى التصميم المطلوب لصفحة 404 لموقع الويب الخاص بك في WordPress يعود في النهاية إلى ميزانيتك والجدول الزمني للمشروع.

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